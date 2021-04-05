Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина. ФОТО
Городской голова вместе с работниками рынков требовал у областных властей разрешить их работу вопреки карантинным ограничениям "красной" зоны.
Об этом Марцинкив рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали. Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают. Поэтому должны искать пути, как восстановить работу законно и безопасно", - написал он.
Марцинкив пообещал, что через 4 часа после протеста обладминистрация озвучит предложения о возобновлении работы рынков. С тех пор прошел и окончился рабочий день. Предложений пока не поступало.
В Ивано-Франковской области с начала пандемии зафиксировали 80 755 случаев заражения коронавируса, за прошедшие сутки зафиксирован наименьший прирост больных за последние несколько месяцев - 91.
От осложнений коронавируса умерли 1 762 жителя Прикарпатья.
Местное самоуправление в действие. Муниципальная полиция + Нацгвардия берут город в кольцо,и Ивано-Франковск убивается об стену. Разрешается засовывать пальцы в розетки, заплывать за буйки, переходить на красный , и даже стоять под грузом. Праздник непослушания в изолированном городе. Остальным похер.
Многие, в том числе и мы живём в ****** куда тесты и прививки придут в в самую последнюю очередь, а может дождёмся всеобщего иммунитета. Наше лекарство - соблюдение норм поведения по всей Украине.
Когда на большой земле перевалит за 25 тысяч в день Мы просто перероем 2 дороги и уйдём на осадное положение.
или наоборот, неважно. но блин - я уже в десять раз более людей вижу даже вна улице в масках. мне то пофиг так как мужик, но реально напрягает шо все бабы и деды на улице как будто им Сталин подложил в кравчучку мину или даже кусок гранаты