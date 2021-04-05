РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости Фото
3 754 9

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина. ФОТО

Городской голова вместе с работниками рынков требовал у областных властей разрешить их работу вопреки карантинным ограничениям "красной" зоны.

Об этом Марцинкив рассказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали. Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают. Поэтому должны искать пути, как восстановить работу законно и безопасно", - написал он.

Марцинкив пообещал, что через 4 часа после протеста обладминистрация озвучит предложения о возобновлении работы рынков. С тех пор прошел и окончился рабочий день. Предложений пока не поступало.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился

В Ивано-Франковской области с начала пандемии зафиксировали 80 755 случаев заражения коронавируса, за прошедшие сутки зафиксирован наименьший прирост больных за последние несколько месяцев - 91.

От осложнений коронавируса умерли 1 762 жителя Прикарпатья.

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина 01
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина 02
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина 03
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина 04

Автор: 

Ивано-Франковск (841) карантин (16729) ОГА (2397) протест (5902) рынок (534) Ивано-Франковская область (945) Марцинкив Руслан (99)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я вчора ходив на Барабашова, так там - одні продавці. Дистанція цілком санітарна: одна людина на кіоск. В чому сенс закриття напівпроржнього ринку?
показать весь комментарий
05.04.2021 19:58 Ответить
В дебилизме центральной власти. Которая хочет и на кактус сесть .... и зад не поцарапать.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:00 Ответить
Неистово плюсую и поддерживаю Марцинкива - истинно народный мэр.
Местное самоуправление в действие. Муниципальная полиция + Нацгвардия берут город в кольцо,и Ивано-Франковск убивается об стену. Разрешается засовывать пальцы в розетки, заплывать за буйки, переходить на красный , и даже стоять под грузом. Праздник непослушания в изолированном городе. Остальным похер.
Многие, в том числе и мы живём в ****** куда тесты и прививки придут в в самую последнюю очередь, а может дождёмся всеобщего иммунитета. Наше лекарство - соблюдение норм поведения по всей Украине.
Когда на большой земле перевалит за 25 тысяч в день Мы просто перероем 2 дороги и уйдём на осадное положение.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:34 Ответить
Да, соблюдения по всей стране. И на основании законов Украины. Мер хочет чтобы все было именно сделано по закону. А не по постановлениям КМ, которые как мертвому припарка. У нас центральная власть вообще еще есть? Чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решением, а не меры городов.
показать весь комментарий
05.04.2021 20:46 Ответить
Чрезвычайное положение вводит эпидемия и сознательность народа, а не написанные законы. Самозанятые, те которые создают рабочие места на рынка должны работать и кормить СВОИ семьи, и пусть весь мир идёт нах. почему бы профсоюзу малых предпринимателей Ивано-Франковска не взять на себя содержание ковидного отделения местной больницы. Рынки должны работать при любых обстоятельствах - мы нивелируем все возможные негативные последствия.Мы живём в нищей стране где жители не ценят свою жизнь, они тем более не ценят жизни окружающих. Такой национальный менталитет - все не перемрём.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:13 Ответить
ЧП вводит государство. Это ситуация общегосударственного масштаба. А народ смотрит на примеры, как Буковель, и понимает что его тупо имеют. Есть закон о ЧС, который просто нужно тупо выполнять. Есть специальный фонд ЧС, заложенный в бюджет. Там, по моему, около 20 млрд. Есть специальный ковидный фонд, принятый Верховной Радой. Не хватает только желания у центральной власти использовать это по прямому назначению.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:17 Ответить
Понимает, что когда весь этот треш закончится, кому-то придется отвечать по закону. И ему явно этого не хочется.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:59 Ответить
А чего сразу не на Банковую?
показать весь комментарий
05.04.2021 20:01 Ответить
б*же, когда же вирус возьмет Яхве взад?

или наоборот, неважно. но блин - я уже в десять раз более людей вижу даже вна улице в масках. мне то пофиг так как мужик, но реально напрягает шо все бабы и деды на улице как будто им Сталин подложил в кравчучку мину или даже кусок гранаты
показать весь комментарий
05.04.2021 20:03 Ответить
 
 