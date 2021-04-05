Мэр Ивано-Франковска Марцинкив ходил к обладминистрации протестовать против карантина. ФОТО

Городской голова вместе с работниками рынков требовал у областных властей разрешить их работу вопреки карантинным ограничениям "красной" зоны.

"Сегодня вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали. Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают. Поэтому должны искать пути, как восстановить работу законно и безопасно", - написал он.

Марцинкив пообещал, что через 4 часа после протеста обладминистрация озвучит предложения о возобновлении работы рынков. С тех пор прошел и окончился рабочий день. Предложений пока не поступало.

В Ивано-Франковской области с начала пандемии зафиксировали 80 755 случаев заражения коронавируса, за прошедшие сутки зафиксирован наименьший прирост больных за последние несколько месяцев - 91.

