Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился

В клиниках Ивано-Франковска нет возможности платно привиться от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом заявил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о "Пфайзере" не соответствует действительности! Я оговорился в эфире "4 канала"!", - написал городской голова.

Ранее Марцинкив заявил, что в коммерческих клиниках города якобы можно сделать прививку от COVID-19 препаратом фирмы Pfizer.

Глава Минздрава Максим Степанов перед этим заявлял, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

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