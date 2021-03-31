Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился
В клиниках Ивано-Франковска нет возможности платно привиться от коронавируса вакциной Pfizer.
Об этом заявил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.
"Информация о "Пфайзере" не соответствует действительности! Я оговорился в эфире "4 канала"!", - написал городской голова.
Ранее Марцинкив заявил, что в коммерческих клиниках города якобы можно сделать прививку от COVID-19 препаратом фирмы Pfizer.
Глава Минздрава Максим Степанов перед этим заявлял, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.
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А може є пфайзер ? Для окремих персон
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
А государство єто честный министр степанов в новой куртке и ермак на новом мерседесе.
И они честно распределят купленую государством вакцину по больницам.
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Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації. Про це повідомляє Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
Отже, згідно з офіційними даними МОЗ за перший місяць вакцинації в Україні зареєстровано побічні ефекти:
несерйозні випадки - 720;
серйозні випадки - 12 (із них п'ять летальних випадків).
По кожному серйозному випадку ведеться розслідування відповідно порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого МОЗ.
Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35% ( де 0,5% від загального числа є нормальним за міжнародними стандартами)
"У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.
"По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать... но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что... уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр. Источник: https://censor.net/ru/v3256767
- Була і шо?
- В нас виделки зникли.
- Зятьок, я не брала.
- Я знаю, Мамо, вони потім знайшлися, але осад залишився."