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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился

В клиниках Ивано-Франковска нет возможности платно привиться от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом заявил в Фейсбуке мэр города Руслан Марцинкив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о "Пфайзере" не соответствует действительности! Я оговорился в эфире "4 канала"!", - написал городской голова.

Ранее Марцинкив заявил, что в коммерческих клиниках города якобы можно сделать прививку от COVID-19 препаратом фирмы Pfizer.

Глава Минздрава Максим Степанов перед этим заявлял, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Также на Цензор.НЕТ: Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут увеличить еще больше, - иммунолог Лапий

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился 01

Автор: 

вакцина (3815) Ивано-Франковск (832) Марцинкив Руслан (99) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+15
ну куртку за щось же стєпанов купив
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31.03.2021 20:28
+13
І вір вам тепер...
А може є пфайзер ? Для окремих персон
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31.03.2021 20:27
+10
та-та-та...)))) от теперь брешешь ))) накрутили хвост.?.. он ошибся))) да не ошибся - есть... только по-нормальному за это можно сесть ! ибо пока никому не разрешено торговать законно тем, что не продают хрен знает кому, а только государству (и то не каждому)))
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
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31.03.2021 20:33
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на майские - где то я уже сегодня такое слышал...
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31.03.2021 20:25 Ответить
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: хабарив нэ бэру, я оговорился
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31.03.2021 20:27 Ответить
А шо він заздря гречку роздавав? Вже мабуть тим пфайзером 10 раз себе проколов і всю свою родинку)) Франківці вони такі.. Одною рукою хрестяться, другою тирять або хабарики беруть))
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31.03.2021 21:03 Ответить
І вір вам тепер...
А може є пфайзер ? Для окремих персон
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31.03.2021 20:27 Ответить
ну куртку за щось же стєпанов купив
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31.03.2021 20:28 Ответить
та і степаха обмовився, і не його та куртка, то він в Ермака поносити позичів - от вже причепилися... )))
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31.03.2021 20:34 Ответить
а д`єрмак у кого позичав?)
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31.03.2021 20:39 Ответить
знайшов
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31.03.2021 20:41 Ответить
то секонд хенд ))
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31.03.2021 21:38 Ответить
"вырвал из контекста"
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31.03.2021 21:53 Ответить
Звісно що є
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31.03.2021 20:50 Ответить
ось 10 квiтня и побачимо...
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31.03.2021 20:50 Ответить
Приїдете ?
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31.03.2021 21:36 Ответить
сорри, не те мав на увазi - провакцiнуемося тим самим пфайзером...
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31.03.2021 21:41 Ответить
Конечно есть вся элита ним уже привита
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31.03.2021 21:05 Ответить
Нет и не будет. В розницу, европейские вакцины могут запустить только государства, которые получат их даром, или по гос. закупкам.
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31.03.2021 21:23 Ответить
То есть оговорился в том что можно вакцинироватся платно именно пфайзером? Значит другими можно?)
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31.03.2021 20:30 Ответить
Не "оговорился", а "проговорился".
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31.03.2021 22:22 Ответить
а можно узнать названия клиник, про которые он оговорился?
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31.03.2021 20:33 Ответить
та-та-та...)))) от теперь брешешь ))) накрутили хвост.?.. он ошибся))) да не ошибся - есть... только по-нормальному за это можно сесть ! ибо пока никому не разрешено торговать законно тем, что не продают хрен знает кому, а только государству (и то не каждому)))
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
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31.03.2021 20:33 Ответить
Уже зашугали, бедолагу! Мафия не дремлет...
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31.03.2021 20:34 Ответить
Ага всё по Фрейду.
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31.03.2021 20:37 Ответить
Що, отримав втик і виправдовується ?
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31.03.2021 20:40 Ответить
Ну да с государством.
А государство єто честный министр степанов в новой куртке и ермак на новом мерседесе.
И они честно распределят купленую государством вакцину по больницам.
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31.03.2021 20:54 Ответить
Одна валит из страны,другой колеться в комерческих клиниках.два зашквара за сегодня есть,пусть шмаркля че нибудь ляпнет,для полного дня.
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31.03.2021 20:40 Ответить
ммммм, да ну ее на . она если ляпнет то зашквар
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31.03.2021 20:42 Ответить
та кому ты нах нужен то? скока кстати чермет и аллюминька шоп сдать там у тя
7
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31.03.2021 20:40 Ответить
/// офіціоз :
Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації. Про це повідомляє Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
Отже, згідно з офіційними даними МОЗ за перший місяць вакцинації в Україні зареєстровано побічні ефекти:
несерйозні випадки - 720;
серйозні випадки - 12 (із них п'ять летальних випадків).
По кожному серйозному випадку ведеться розслідування відповідно порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого МОЗ.

Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35% ( де 0,5% від загального числа є нормальним за міжнародними стандартами)
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31.03.2021 20:43 Ответить
Він що, інтерв'ю 95-му Кварталу давав, дурбецало?
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31.03.2021 20:43 Ответить
А ведь многие не прочли эту вторую статью
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31.03.2021 21:12 Ответить
Даже если и прочли, у них "осадочек остался", судя по комментам.
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31.03.2021 21:39 Ответить
а я уже во Франковск ехать собрался...
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31.03.2021 21:23 Ответить
А сейчас сбрехал! Потому что "оговорился" выглядит иначе. Гоните его на фик.
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31.03.2021 21:25 Ответить
Не виноватый я Pfizer платный сам пришел!
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31.03.2021 21:26 Ответить
Не виноватый я (говорят) Pfizer платный сам пришел!

"У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился - Цензор.НЕТ 9155 "По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать... но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что... уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр. Источник: https://censor.net/ru/v3256767
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31.03.2021 22:02 Ответить
Такое же *****, как и любое другое. Кстати говоря, Я в Хмельницкой области в прошлом году услышал слово "договориться" в разных интерпритациях 4!!! раза за 1 день, при том, что за последние 7 лет я это слышал не более 10 раз в моих местных госорганах.
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31.03.2021 21:40 Ответить
"- Мамо, ви вчора були в нас у гостях?
- Була і шо?
- В нас виделки зникли.
- Зятьок, я не брала.
- Я знаю, Мамо, вони потім знайшлися, але осад залишився."
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31.03.2021 21:42 Ответить
брехло, в Одессе тоже есть
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31.03.2021 22:01 Ответить
ДИБІЛ...*****...Обмовився він...Хлопчики на таких посадах потрібно фільтрувати базар, а то буде як в верховній раді..Одне сміття
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31.03.2021 22:02 Ответить
конченный популист!
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01.04.2021 09:51 Ответить
Занесли!
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01.04.2021 11:45 Ответить
Оговорился или по дурости раскрыл большой такой секрет для избранных?
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01.04.2021 11:46 Ответить
 
 