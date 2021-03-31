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Новости Борьба с коронавирусом
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Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут увеличить еще больше, - иммунолог Лапий

Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут увеличить еще больше, - иммунолог Лапий

Интервал между прививками при вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca могут увеличить еще больше. Поскольку первая прививка тоже работает, интервал может составить больше чем 90 дней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил врач-иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

По его словам, на сегодня есть подтверждение того, что Украина получит вакцину от AstraZeneca из Южной Кореи в рамках механизма COVAX. И если вторая партия Covishield не поступит из Индии до конца мая, то вторую дозу будут вводить именно южнокорейской вакциной, которая будет уже в апреле.

"Но даже если пройдет 12 недель после прививки первой дозой, это не значит, что необходимо срочно ввести вторую. Скорее всего, через месяц-два мы получим данные, что нужен интервал не 90 дней, а даже больше. Первая доза также работает. И с точки зрения эпидэффективности нам нужно максимально охватить население первой дозой с отсрочкой второй. Но это касается только вакцины от AstraZeneca/Covishield", - добавил Лапий.

Читайте: В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом CoviShield, - иммунолог Лапий

Автор: 

вакцина (3815) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+4
Перекладаю на зрозумілу мову: "Вакцин нєт, но ви дєржітєсь!
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31.03.2021 15:42
+3
до момент а окончания вакцинации в индии, например
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31.03.2021 15:24
+3
Да тупим зеномордим довбням не вдалося домовитися от і збільшили термін. Донавибиралися, а дохнуть будуть усі, а не тільки зелебобіки. Кончені виродки, і вибрані і виборці зелених
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31.03.2021 15:43
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до момент а окончания вакцинации в индии, например
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31.03.2021 15:24 Ответить
Да тупим зеномордим довбням не вдалося домовитися от і збільшили термін. Донавибиралися, а дохнуть будуть усі, а не тільки зелебобіки. Кончені виродки, і вибрані і виборці зелених
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31.03.2021 15:43 Ответить
поскольку не хватает вакцины в мире, срок до повтора для начала можно продлить до полугода... а потом - и на раз в год...
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31.03.2021 15:27 Ответить
Шабаш какой-то. Что происходит?

Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут увеличить еще больше, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 3881
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31.03.2021 15:28 Ответить
если ввозить в Украину вакцину такими же темпами, то сроки между прививками можно увеличить и до 900 дней.
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31.03.2021 15:29 Ответить
Та ******* на вашу ахинею. Сношайтесь без нас.
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31.03.2021 15:31 Ответить
А вы уже далеко?
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31.03.2021 15:37 Ответить
Из Альфа Центавры.
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31.03.2021 15:41 Ответить
Перекладаю на зрозумілу мову: "Вакцин нєт, но ви дєржітєсь!
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31.03.2021 15:42 Ответить
Потому, что никакой разницы.
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31.03.2021 15:42 Ответить
Пора разрабатывать и производить свою вакцину. Украинскую!
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31.03.2021 15:50 Ответить
Зедебилы продолжают дальше врать.Вакцин нет,решили ,что бы хоть как то показать вакцинацию,отобрать 2 вакцину у тех людей кто вакцинировался,а дальше опять ложь,90 дней ,потом 120,а потом уже и опять надо заново делать прививку,для тех кто дотянет.
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31.03.2021 16:25 Ответить
 
 