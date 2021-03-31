Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще збільшити, - імунолог Лапій

Інтервал між щепленнями при вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca можуть збільшити ще. Оскільки перше щеплення теж працює, інтервал може бути більше ніж 90 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, на сьогодні є підтвердження того, що Україна отримає вакцину від AstraZeneca з Південної Кореї в рамках механізму COVAX. І якщо друга партія Covishield надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу будуть вводити саме південнокорейською вакциною, яка буде вже в квітні.

"Але навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що потрібен інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідефективності нам потрібно максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca / Covishield", - додав Лапій.

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