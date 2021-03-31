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Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще збільшити, - імунолог Лапій

Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще збільшити, - імунолог Лапій

Інтервал між щепленнями при вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca можуть збільшити ще. Оскільки перше щеплення теж працює, інтервал може бути більше ніж 90 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, на сьогодні є підтвердження того, що Україна отримає вакцину від AstraZeneca з Південної Кореї в рамках механізму COVAX. І якщо друга партія Covishield надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу будуть вводити саме південнокорейською вакциною, яка буде вже в квітні.

"Але навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що потрібен інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідефективності нам потрібно максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca / Covishield", - додав Лапій.

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Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+4
Перекладаю на зрозумілу мову: "Вакцин нєт, но ви дєржітєсь!
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31.03.2021 15:42
+3
до момент а окончания вакцинации в индии, например
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31.03.2021 15:24
+3
Да тупим зеномордим довбням не вдалося домовитися от і збільшили термін. Донавибиралися, а дохнуть будуть усі, а не тільки зелебобіки. Кончені виродки, і вибрані і виборці зелених
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31.03.2021 15:43
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до момент а окончания вакцинации в индии, например
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31.03.2021 15:24 Відповісти
Да тупим зеномордим довбням не вдалося домовитися от і збільшили термін. Донавибиралися, а дохнуть будуть усі, а не тільки зелебобіки. Кончені виродки, і вибрані і виборці зелених
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31.03.2021 15:43 Відповісти
поскольку не хватает вакцины в мире, срок до повтора для начала можно продлить до полугода... а потом - и на раз в год...
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31.03.2021 15:27 Відповісти
Шабаш какой-то. Что происходит?

Интервал между прививками вакциной AstraZeneca могут увеличить еще больше, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 3881
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31.03.2021 15:28 Відповісти
если ввозить в Украину вакцину такими же темпами, то сроки между прививками можно увеличить и до 900 дней.
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31.03.2021 15:29 Відповісти
Та ******* на вашу ахинею. Сношайтесь без нас.
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31.03.2021 15:31 Відповісти
А вы уже далеко?
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31.03.2021 15:37 Відповісти
Из Альфа Центавры.
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31.03.2021 15:41 Відповісти
Перекладаю на зрозумілу мову: "Вакцин нєт, но ви дєржітєсь!
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31.03.2021 15:42 Відповісти
Потому, что никакой разницы.
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31.03.2021 15:42 Відповісти
Пора разрабатывать и производить свою вакцину. Украинскую!
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31.03.2021 15:50 Відповісти
Зедебилы продолжают дальше врать.Вакцин нет,решили ,что бы хоть как то показать вакцинацию,отобрать 2 вакцину у тех людей кто вакцинировался,а дальше опять ложь,90 дней ,потом 120,а потом уже и опять надо заново делать прививку,для тех кто дотянет.
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31.03.2021 16:25 Відповісти
 
 