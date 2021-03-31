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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина Pfizer показала 100% ефективність серед підлітків 12-15 років, - заява компанії

Вакцина Pfizer показала 100% ефективність серед підлітків 12-15 років, - заява компанії

Компанія Pfizer стверджує, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані у процесі третього етапу клінічних випробувань.

Відповідну заяву компанії публікує CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена у партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech, "якомога швидше". Він висловив сподівання, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

"Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення", - сказав Бурла.

У дослідженні взяли участь 2260 учасників у США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19, а в групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження, повідомила компанія. Отже, визнано ефективність вакцини на 100%. У компанії зазначають, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти зазвичай відповідали тим, що спостерігаються у дорослих.

Pfizer також заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищувала реакцію у вакцинованих віком від 16 до 25 років.

Вакцину Pfizer вже дозволено використовувати в США людям від 16 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Мне одно непонятно. Почему не хотят использовать ультразвук? Ведь есть целый класс ультразвуковых инструментов в медицине. Просто возьмите и попробуйте, просто включите и понаблюдайте. Что в этом плохого??????
Ультразвук работает ..это аксиома. Почему он работает не знаю, но это неоспоримый факт.
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31.03.2021 15:23 Відповісти
Та вони і без вакцин переносять цей насмарк 100% без симптомно. Оце так сказав як є. Тепер чекайте кошмарних новин про те, як в нерівному бою з короною, поліг весь 9 клас в с. Нижні Горби Закарпатської області. В класі було 3 учні, але всі пони заблукали в лісі і виною тому цей страшний вірус....
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31.03.2021 15:33 Відповісти
***,вы какие то все инфальтильные!Да детям пох этот вирус,но они ж обнимаются со взрослыми из своих семей ,вот и пошли заражения
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31.03.2021 15:45 Відповісти
То може ти інфантильний, запропонуєш всіх закрити по резерваціях по віковому цензу? Ну, перед газовими камерами і печами.... Ублюдки, люди хворіли завжди! Передавали хвороби від старих молодим, від молодих старим. Хворіли, перехворіли здобули імунітет, бо все що не вбиває, то робить сильніше. Дехто не виживав. Бо всі ми не вічні. Кожного дня ви у вечері вмираєте і все перестає для вас існувати. Кожного дня ви їздете з перевищенням швидкості не пристібнуті іноді під шафе, палите, колитеся наркотою і ще витворяєте хер знає що. І нічого. А тут виродки влаштували злочинний соціальний експеримент та терор інформаційний через ЗМІ та Інтернет підключивши продажних чиновників, які розкрадають бюджети і кожного дня, замість того, щоб заспокоювати суспільство, як то має бути навіть тоді, коли дійсно справи кепські, вони кошмарять цей і так безтолковий нород. Не знаєш чому так?
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31.03.2021 15:55 Відповісти
Тестируют на детях ??
Нужно срочно поддержать их деньгами.
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31.03.2021 15:58 Відповісти
 
 