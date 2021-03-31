Вакцина Pfizer показала 100% ефективність серед підлітків 12-15 років, - заява компанії

Компанія Pfizer стверджує, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані у процесі третього етапу клінічних випробувань.

Відповідну заяву компанії публікує CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив про плани представити нові дані про вакцину, яка розроблена у партнерстві з німецьким виробником препаратів BioNTech, "якомога швидше". Він висловив сподівання, що діти в цій віковій групі зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

"Ми виступаємо за якнайшвидше розширення дозволу нашої вакцини для використання у молодших групах населення", - сказав Бурла.

У дослідженні взяли участь 2260 учасників у США. У групі з плацебо зафіксували 18 підтверджених інфекцій Covid-19, а в групі, яка отримувала вакцину, не підтвердили зараження, повідомила компанія. Отже, визнано ефективність вакцини на 100%. У компанії зазначають, що вакцина добре переносилася, а побічні ефекти зазвичай відповідали тим, що спостерігаються у дорослих.

Pfizer також заявила, що вакцина викликала "стійку" реакцію антитіл у дітей, що перевищувала реакцію у вакцинованих віком від 16 до 25 років.

Вакцину Pfizer вже дозволено використовувати в США людям від 16 років.

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