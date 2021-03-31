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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди подростков 12-15 лет, - заявление компании

Вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди подростков 12-15 лет, - заявление компании

Компания Pfizer утверждает, что ее вакцина от COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Соответствующее заявление компании публикует CNBC информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о планах представить новые данные о вакцине, которая разработана в партнерстве с немецким производителем препаратов BioNTech, "как можно скорее". Он выразил надежду, что дети в этой возрастной группе смогут получить прививку до начала нового учебного года.

"Мы выступаем за скорейшее расширение разрешения нашей вакцины для использования в младших группах населения", - сказал Бурла.

В исследовании приняли участие 2260 участников в США. В группе с плацебо зафиксировали 18 подтвержденных инфекций Covid-19, а в группе, которая получала вакцину, не подтвердили заражения, сообщила компания. Следовательно, признана эффективность вакцины на 100%. В компании отмечают, что вакцина хорошо переносилась, а побочные эффекты, как правило, соответствовали тем, что наблюдаются у взрослых.

Pfizer также заявила, что вакцина вызвала "стойкую" реакцию антител у детей, что превышало реакцию у вакцинированных в возрасте от 16 до 25 лет.

Вакцина Pfizer уже разрешена для использования в США людям от 16 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Мне одно непонятно. Почему не хотят использовать ультразвук? Ведь есть целый класс ультразвуковых инструментов в медицине. Просто возьмите и попробуйте, просто включите и понаблюдайте. Что в этом плохого??????
Ультразвук работает ..это аксиома. Почему он работает не знаю, но это неоспоримый факт.
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31.03.2021 15:23 Ответить
Та вони і без вакцин переносять цей насмарк 100% без симптомно. Оце так сказав як є. Тепер чекайте кошмарних новин про те, як в нерівному бою з короною, поліг весь 9 клас в с. Нижні Горби Закарпатської області. В класі було 3 учні, але всі пони заблукали в лісі і виною тому цей страшний вірус....
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31.03.2021 15:33 Ответить
***,вы какие то все инфальтильные!Да детям пох этот вирус,но они ж обнимаются со взрослыми из своих семей ,вот и пошли заражения
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31.03.2021 15:45 Ответить
То може ти інфантильний, запропонуєш всіх закрити по резерваціях по віковому цензу? Ну, перед газовими камерами і печами.... Ублюдки, люди хворіли завжди! Передавали хвороби від старих молодим, від молодих старим. Хворіли, перехворіли здобули імунітет, бо все що не вбиває, то робить сильніше. Дехто не виживав. Бо всі ми не вічні. Кожного дня ви у вечері вмираєте і все перестає для вас існувати. Кожного дня ви їздете з перевищенням швидкості не пристібнуті іноді під шафе, палите, колитеся наркотою і ще витворяєте хер знає що. І нічого. А тут виродки влаштували злочинний соціальний експеримент та терор інформаційний через ЗМІ та Інтернет підключивши продажних чиновників, які розкрадають бюджети і кожного дня, замість того, щоб заспокоювати суспільство, як то має бути навіть тоді, коли дійсно справи кепські, вони кошмарять цей і так безтолковий нород. Не знаєш чому так?
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31.03.2021 15:55 Ответить
Тестируют на детях ??
Нужно срочно поддержать их деньгами.
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31.03.2021 15:58 Ответить
 
 