Вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди подростков 12-15 лет, - заявление компании
Компания Pfizer утверждает, что ее вакцина от COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.
Соответствующее заявление компании публикует CNBC информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил о планах представить новые данные о вакцине, которая разработана в партнерстве с немецким производителем препаратов BioNTech, "как можно скорее". Он выразил надежду, что дети в этой возрастной группе смогут получить прививку до начала нового учебного года.
"Мы выступаем за скорейшее расширение разрешения нашей вакцины для использования в младших группах населения", - сказал Бурла.
В исследовании приняли участие 2260 участников в США. В группе с плацебо зафиксировали 18 подтвержденных инфекций Covid-19, а в группе, которая получала вакцину, не подтвердили заражения, сообщила компания. Следовательно, признана эффективность вакцины на 100%. В компании отмечают, что вакцина хорошо переносилась, а побочные эффекты, как правило, соответствовали тем, что наблюдаются у взрослых.
Pfizer также заявила, что вакцина вызвала "стойкую" реакцию антител у детей, что превышало реакцию у вакцинированных в возрасте от 16 до 25 лет.
Вакцина Pfizer уже разрешена для использования в США людям от 16 лет.
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Ультразвук работает ..это аксиома. Почему он работает не знаю, но это неоспоримый факт.
Нужно срочно поддержать их деньгами.