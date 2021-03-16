В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом CoviShield, - иммунолог Лапий
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.
По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.
В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.
"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 тыс доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – Ред.)", – сообщил Лапий.
Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.
Читайте на Цензор.НЕТ: Интервал между СOVID-прививками могут увеличить с 4 до 12 недель, - Ляшко
По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.
Другое исследование показало, что одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.
Вчера у главы Минздрава Степанова привились родители, а с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей.
Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд крупных и малых стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).
Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко (и снова Австрия) и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что те, кто поставил процесс на паузу, просто перестраховываются.
Сегодня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.
Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.
Пожалуйста, подождите...
Одна доза снижает риск госпитализации от ковид на 94%. То есть решает основную задачу.
Вторая просто не нужна. Пока что.
"Приключения капитана Врунгеля", А. Некрасов
Сейчас там написано о паузе между дозами в 8-12 недель.
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
Чому мовчить? Невже САМ пішов вакцинувати ах по 2к українців на добу?
Хоче всю перемогу вакцинації взяти в руки "найкращого кризисного манагера країни"?
я вот знаю у меня иммунитет на 2 года, то есть следующая вакцинация, если чего не произойдет через 2 года.
إن شاء الله
Когда уже закончится эра зелёных полудурков!!!
Я хочу вакцинироваться как надо, через 28 дней, а не по степановски.
Ну за что это Украине...
вон как на нее накинулись другие производители через ВОЗ.
ПС ))) Та і люд поголовно відмовляється тестуватись .
Скільки там вакцини той степашка привіз? Аж цілих 75 тисяч доз? І все?! І скільк вкололи, а скільки вже просто тупо просрали і викинули, бо тупі, бездарні придурки не можуть нічого зробити і організувати. Зато ж весело, по-приколу і, головне, небарига, пілять...
Правильно! Украинские клерки от медицины знают лучше и больше, чем разработчики самой вакцины.
только таких бутылочек нет, препараты приходят в ампулах.
"COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant]
Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older
Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.
If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.
Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."
"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer."
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
Дозы совершенно одинаковые. Поэтому предположение о том, что первая не действует до второй несколько бредовое.
Вторая для дополнительной тренировки имунной системы и усиления имунного ответа.
На текущий момент между дозами рекомендуют паузу 8-12 недель.
Вакцина сокращает количество госпитализаций в 20! раз. Это основная ёё задача.
Вирус ты запросто можешь подхватить и с вакциной. Но вероятность , что даное приключение для тебя закончится в гробу где-то в 100 раз меньше, чем без неё.
Вопрос: "Кто-нибудь слышал, в каких ещё странах делают вторую прививку AstraZeneca аж через три месяца"?
про астразенеку ничего не скажу, но пускай будет 30-40% - это уже хорошо.