В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом CoviShield, - иммунолог Лапий

Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 тыс доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – Ред.)", – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

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По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

Другое исследование показало, что одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.

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Вчера у главы Минздрава Степанова привились родители, а с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей.

Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд крупных и малых стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).

Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко (и снова Австрия) и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что те, кто поставил процесс на паузу, просто перестраховываются.

Сегодня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.

Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.