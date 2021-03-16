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COVID-19 (18596) Лапий (22) AstraZeneca (140)

В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом CoviShield, - иммунолог Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине решили изменить схему вакцинации препаратом CoviShield, - иммунолог Лапий

Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

По его словам, обсуждение этой темы началось еще в феврале – после публикации в журнале The Lancet результатов масштабного исследования эффективности вакцины в Британии.

В начале марта НТГЭИ рекомендовала Минздраву увеличить интервал.

"Принято решение максимально вакцинировать одной дозой "астры". Это даст нам возможность применить 250 тыс доз – тех, которые были зарезервированы для второй дозы (при плане в 28 дней, – Ред.)", – сообщил Лапий.

Он уточнил, что корректировка схемы не касается других антиковидных вакцин, которые получит Украина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Интервал между СOVID-прививками могут увеличить с 4 до 12 недель, - Ляшко

По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней Национальной медакадемии последипломного образования им. Шупика, на сайте Минздрава вскоре должно появиться соответствующее сообщение.

Другое исследование показало, что одна доза "астры" при замере в пятую неделю после укола на 94% снизила частоту госпитализаций у тех, кому 80 лет и больше, и кто все-таки заразился коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жительницы Дании, умершей после прививки вакциной AstraZeneca, были "крайне нетипичные" симптомы, - агентство по лексредствам

Вчера у главы Минздрава Степанова привились родители, а с 22 марта вакцинация начнется через семейных врачей.

Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд крупных и малых стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли от прививки).

Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко (и снова Австрия) и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что те, кто поставил процесс на паузу, просто перестраховываются.

Сегодня Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине. Ситуацию также сегодня рассмотрят и в ВОЗ.

Эффект от вакцинации среди медиков Британии: данные на март 2021 года о защищенности переболевших и привитых.
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Топ комментарии
+18
Т.е. тех, кто уже привился один раз, просто тупо прокинули. Поставок пока не будет и нужно привить максимальное число людей
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16.03.2021 11:21
+16
Зеленое стадо изменило схему разработанную и протестированную производителем...
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
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16.03.2021 11:22
+9
Эта вакцина и так гавно...а при изменении схемы применения она становится гавном в кубе...
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16.03.2021 11:24
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Правила форума Совет форумчан
Т.е. тех, кто уже привился один раз, просто тупо прокинули. Поставок пока не будет и нужно привить максимальное число людей
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16.03.2021 11:21 Ответить
какой догадливый человечище
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16.03.2021 11:23 Ответить
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4024
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16.03.2021 11:37 Ответить
Не догадался, а просто и не сомневался в зеленой плесени. Пусть теперь зебилы догадываются как их лохов имеют.
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16.03.2021 12:14 Ответить
Бред. Статью ты явно не читал.
Одна доза снижает риск госпитализации от ковид на 94%. То есть решает основную задачу.
Вторая просто не нужна. Пока что.
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16.03.2021 12:02 Ответить
"Как раз, знаете, взял слово представитель одной восточной державы, адмирал Кусаки. - Наша общая цель, - сказал он, - охрана китообразных от вымирания. Какие же средства есть у нас для достижения этой благородной цели? Вы все прекрасно знаете, господа, что единственным действенным средством является уничтожение китообразных, ибо с уничтожением их некому будет и вымирать. Теперь разберем случай, ставший предметом нашего обсуждения: капитан Врунгель, вопрос о котором стоит на повестке дня, как он сам признает, имел полную возможность уничтожить встреченного им кашалота. А что сделал этот жестокий человек? Он позорно отстранился от выполнения своего высокого долга и предоставил бедному животному вымирать сколько ему заблагорассудится! Можем ли мы закрыть глаза на такое преступление? Можем ли мы пройти мимо такого вопиющего факта? Нет, господа, мы не можем. Мы должны наказать преступника. Мы должны отобрать его судно и передать моим соотечественникам, которые честно выполняют задачи нашего комитета..."

"Приключения капитана Врунгеля", А. Некрасов
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16.03.2021 12:08 Ответить
Этот бред тебе лично доложили? Т.е. требование производителя о соблюдении процедуры -- это так, до лампочки? Эти 94% от одной дозы будешь тупым лохам втирать, может кто и поверит. Даже по данным ВОЗ при соблюдении процедуры и двух дозах эффективность Ковидшилда чуть более 60%.
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16.03.2021 12:25 Ответить
Оторвись от х-ловой методички и посмотри процедуру.
Сейчас там написано о паузе между дозами в 8-12 недель.
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16.03.2021 12:31 Ответить
Ты бы запоминало, что лепишь. И что, производитель указал, что можно колоться 1 раз? И эффективность этого 94%? Или там указано все-таки две дозы с интервалом в 4-12 недель?
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16.03.2021 15:57 Ответить
Зеленое стадо изменило схему разработанную и протестированную производителем...
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
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16.03.2021 11:22 Ответить
На СТО майстер розказує - приїхала до нього клієнтка, він витягує щуп, а там практично нігрол. Ви масло коли міняли, питає? А що, його потрібно міняти? Він, каже, просто охринів.
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16.03.2021 11:26 Ответить
Не треба сміятися з блондинок, мій знайомий їздив на лачеті, допоки не заклинив двигун.
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16.03.2021 12:18 Ответить
Та ніякої гендерної дискримінації, просто факт...
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16.03.2021 12:22 Ответить
прежде чем гнать дезу, неплохо бы поинтересоваться вопросом. разработчик рекомендует использовать вторую дозу через 8-12 недель, но не ранее чем через 4 недели.
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16.03.2021 13:32 Ответить
А де подівся степашка?
Чому мовчить? Невже САМ пішов вакцинувати ах по 2к українців на добу?
Хоче всю перемогу вакцинації взяти в руки "найкращого кризисного манагера країни"?
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16.03.2021 11:23 Ответить
Эта вакцина и так гавно...а при изменении схемы применения она становится гавном в кубе...
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16.03.2021 11:24 Ответить
кто то знает какой период защиты от ковид гарантирует CoviShield ?
я вот знаю у меня иммунитет на 2 года, то есть следующая вакцинация, если чего не произойдет через 2 года.
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16.03.2021 11:27 Ответить
а ты знаешь про свои 2 года откуда? какая вакцина? это по инструкции?
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16.03.2021 11:31 Ответить
да уже протестировано 11 месяцев, вакцина известная. гарантия пока думаю формальная, но при вакцинации говорят, что если штамм серьезно не изменится как бывает с гриппом, то прививки хватит на 2 года.
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16.03.2021 11:37 Ответить
то есть иммунитет в теле человека держится от этой вакцины 2 года (от всех нынешних разновидностей ковид). но может придется колоть и раньше, что из себя представляет ковид и как быстро он мутирует, никто не знает.
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16.03.2021 11:41 Ответить
а вам кацапам не всё равно...?
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16.03.2021 11:51 Ответить
В смысле сдохнуть молодым или дожить уж до старости и спокойно склеить ласты ?
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16.03.2021 16:39 Ответить
и так и так сдохнешь - какая тебе разница кацап...?
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16.03.2021 17:11 Ответить
все мы смертны, но хочется пожить подольше и получше.
إن شاء الله
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16.03.2021 17:28 Ответить
хорошей вам смерти кацапы...!
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16.03.2021 18:31 Ответить
И вам не болеть!
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17.03.2021 01:49 Ответить
Господи!!
Когда уже закончится эра зелёных полудурков!!!
Я хочу вакцинироваться как надо, через 28 дней, а не по степановски.
Ну за что это Украине...
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16.03.2021 11:28 Ответить
Это - признание, что следующую партию индийского ковиширка получим не раньше, чем через 3 месяца?
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16.03.2021 11:28 Ответить
за это время астразенеку обанкротят и закроют.
вон как на нее накинулись другие производители через ВОЗ.
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16.03.2021 11:33 Ответить
+100500. Само собой разумеется.
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16.03.2021 11:47 Ответить
Та до сраки така вакцинація, блін! Щоб збити атаку пандемії в Україні потрібно щодоби вакцинувати щонайменше 100 тисяч! Сто тисяч, пілять, щодоби, пілять! Лише тоді, буде хоч якийсь ефект! А з тими зеленими дебілами Україна ніколи ту заразу не переможе, то вже факт.
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16.03.2021 11:29 Ответить
Де ти стільки лікарів та медсестер набереш у бригади !?
ПС ))) Та і люд поголовно відмовляється тестуватись .
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16.03.2021 11:48 Ответить
А для того, щоб медсестер і бригади набирати втомлені і зубожілі ідіоти найвеличнішого лідера з його зеленю зграєю у владу вибрали. Це їх ОБОВ`ЯЗОК, а тих 73% ідіотів відповідальність. Твоя, в тому числі.
Скільки там вакцини той степашка привіз? Аж цілих 75 тисяч доз? І все?! І скільк вкололи, а скільки вже просто тупо просрали і викинули, бо тупі, бездарні придурки не можуть нічого зробити і організувати. Зато ж весело, по-приколу і, головне, небарига, пілять...
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16.03.2021 12:06 Ответить
Для 100к щеплень в день потрібно 1к медсестер. Я думаю, що у нас поки що є в такій кількості. Швидше за все йде тихий саботаж вакцинаціїї бюрократичними методами. Плюс масована кацапська пропаганда - "шмурдяк", не потрібно і т. д.
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16.03.2021 12:07 Ответить
с таким подходом логичен вопрос: а нужна ли тогда вторая доза вообще? и вопрос соответственно, нужна ли вообще эта вакцина... что то как то подозрительно все выглядит... типа хоть одной но побольше людей проколоть...
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16.03.2021 11:34 Ответить
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930 В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930 В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930

Правильно! Украинские клерки от медицины знают лучше и больше, чем разработчики самой вакцины.
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16.03.2021 11:46 Ответить
Можно вообще одну дозу на двоих, троих делить. Тогда еще больше "вакцинированных" будет. "Чемпионы" одним словом...
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16.03.2021 11:49 Ответить
ну бутылочки которые вам показывают на 4 дозы
только таких бутылочек нет, препараты приходят в ампулах.
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16.03.2021 16:40 Ответить
При всей моей брезгливости к зекоманде, вы в этом попросе черезчур сильно на них набросились. Всетаки это решение на основании последних данных научных исследований. Еще иследовалось кажется вариант первой вакцинации половиной дозы. Пусть обратяти на это внимание. Может он и не наилучший. Но, если результат не намного хуже полной дозы, то при дефиците вакцины он может быть оптимальным.
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16.03.2021 11:59 Ответить
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8902
"COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant]
Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older

Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.

If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.

Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."
"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer."
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
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16.03.2021 12:10 Ответить
эффект "короткого одеяла". погреть ноги, пока плечи не замёрзнуть, потом подтянуть на плечи, пока ноги не замёрзнут. процесс зациклить. )
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16.03.2021 12:28 Ответить
Вспомнился старый мультфильм: можешь сделать шапку из шкуры?Могу.А две шапки?И две могу. А десять?
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16.03.2021 12:34 Ответить
идиоты... антитела появляются только после второй дозы и только при соблюдении графика(28 дней), а так - это муйня...вечная игла))) а заражаемость не упадет...
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16.03.2021 12:41 Ответить
Антитела появляются через несколько дней после любой вакцины.
Дозы совершенно одинаковые. Поэтому предположение о том, что первая не действует до второй несколько бредовое.
Вторая для дополнительной тренировки имунной системы и усиления имунного ответа.
На текущий момент между дозами рекомендуют паузу 8-12 недель.
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16.03.2021 13:00 Ответить
так зачем тогда хинин, подавляющий иммунитет ?
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16.03.2021 14:40 Ответить
Можно и год, один хрен вакцина не работает. Приер этому - сам Ляшко.
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16.03.2021 13:01 Ответить
Зачем врать?
Вакцина сокращает количество госпитализаций в 20! раз. Это основная ёё задача.
Вирус ты запросто можешь подхватить и с вакциной. Но вероятность , что даное приключение для тебя закончится в гробу где-то в 100 раз меньше, чем без неё.
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16.03.2021 13:09 Ответить
Вот ты и врешь, спроси у Ляшко как он умудрился через две недели после вакцинации подхватить КОВИД. Повторяешь дешевые мантры Степанова. Не стыдно?
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16.03.2021 14:52 Ответить
Сам Ляшко ответил на твой вопрос. После первой дозы наибольший эффект достигается на 22 день и составляет 72%. То есть в 28% случаев не защитит от заболевания. В случае Ляшко эффект мог быть 50/50, так как 22 дня не прошло.
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16.03.2021 17:28 Ответить
А ежели сделать интервал между дозами 3 года, то представляете какой будет максимальный уровень иммунной защиты??? В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8805
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16.03.2021 13:23 Ответить
и этот малоПИД,,,роский, бенин нарко-Даун, разваливший и проваливший все, что можно развалить собирается на второй срок, это ПИ,,,,,ц Товарищи!!!!
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16.03.2021 13:55 Ответить
Другими словами, будут делать просто одну прививку Астрой вместо двух и ставить галочку, что, мол, вакцинация произведена. Что там будет через три месяца - кого это интересует.
Вопрос: "Кто-нибудь слышал, в каких ещё странах делают вторую прививку AstraZeneca аж через три месяца"?
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16.03.2021 15:43 Ответить
ну одна прививка дает около 50% защиты от ковид, ну это у другой вакцины.
про астразенеку ничего не скажу, но пускай будет 30-40% - это уже хорошо.
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16.03.2021 16:47 Ответить
"Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней." -- аплодирую стоя сквозь слезы смеха... Вот европа с амерами тупые - не додумались до этого... а изобрели свое "сраное" Пфайзер и т.д. а нужно было всего то водичку из унитаза раз в 3 месяца колоть - и ВСЁ !!!
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16.03.2021 17:34 Ответить
 
 