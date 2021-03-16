УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15351 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
15 406 57
COVID-19 (18055) Лапій (22) AstraZeneca (127)

В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій

Для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield (індійська торгова назва вакцини Oxford-AstraZeneca) прийнято рішення про тримісячний інтервал між дозами замість початкових 28 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

За його словами, обговорення цієї теми почалося ще в лютому – після публікації в журналі The Lancet результатів масштабного дослідження ефективності вакцини в Британії.

На початку березня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров'я збільшити інтервал.

"Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "астри". Це дасть нам можливість застосувати 250 000 доз – тих, які були зарезервовані для другої дози (при плані в 28 днів, – ред.)", – повідомив Лапій.

Також читайте: Канада вважає вакцину AstraZeneca безпечною і продовжить її застосування, - Трюдо

Він уточнив, що корегування схеми не стосується інших антиковідних вакцин, які отримає Україна.

За словами доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медакадемії післядипломної освіти ім. Шупика, на сайті Міністерства охорони здоров'я незабаром має з'явитися відповідне повідомлення.

Інше дослідження показало, що одна доза "астри" при вимірі в п'ятий тиждень після щеплення на 94% знизила частоту госпіталізацій у тих, кому 80 років і більше, і тих, хто все-таки заразився на коронавірус.

Вчора у голови МОЗ Степанова зробили щеплення батьки, а з 22 березня вакцинація розпочнеться через сімейних лікарів.

Зараз у препарату Oxford-AstraZeneca проблеми: низка країн бажає додатково уточнити профіль її безпеки після повідомлень про випадкитромбозів після щеплення (жоден регулятор поки не говорить, що вони походять від щеплення).

Британія, Канада, Австралія, Румунія, Марокко (і знову Австрія) продовжують вакцинувати "астрою", наполягаючи, що ті, хто поставив процес на паузу, просто перестраховуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мешканки Данії, яка померла після щеплення вакциною AstraZeneca, були "вкрай нетипові" симптоми, - агентство з лікзасобів

Сьогодні Євроагентство з лікарських засобів (EMA) винесе додатковий висновок про вакцину Oxford-AstraZeneca. Ситуацію також сьогодні розглянуть і в ВООЗ.

Ефект від вакцинації серед медиків Британії: дані на березень 2021 року про захищеність тих, хто перехворів і вакцинувався.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Т.е. тех, кто уже привился один раз, просто тупо прокинули. Поставок пока не будет и нужно привить максимальное число людей
показати весь коментар
16.03.2021 11:21
+16
Зеленое стадо изменило схему разработанную и протестированную производителем...
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
показати весь коментар
16.03.2021 11:22
+9
Эта вакцина и так гавно...а при изменении схемы применения она становится гавном в кубе...
показати весь коментар
16.03.2021 11:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. тех, кто уже привился один раз, просто тупо прокинули. Поставок пока не будет и нужно привить максимальное число людей
показати весь коментар
16.03.2021 11:21 Відповісти
какой догадливый человечище
показати весь коментар
16.03.2021 11:23 Відповісти
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4024
показати весь коментар
16.03.2021 11:37 Відповісти
Не догадался, а просто и не сомневался в зеленой плесени. Пусть теперь зебилы догадываются как их лохов имеют.
показати весь коментар
16.03.2021 12:14 Відповісти
Бред. Статью ты явно не читал.
Одна доза снижает риск госпитализации от ковид на 94%. То есть решает основную задачу.
Вторая просто не нужна. Пока что.
показати весь коментар
16.03.2021 12:02 Відповісти
"Как раз, знаете, взял слово представитель одной восточной державы, адмирал Кусаки. - Наша общая цель, - сказал он, - охрана китообразных от вымирания. Какие же средства есть у нас для достижения этой благородной цели? Вы все прекрасно знаете, господа, что единственным действенным средством является уничтожение китообразных, ибо с уничтожением их некому будет и вымирать. Теперь разберем случай, ставший предметом нашего обсуждения: капитан Врунгель, вопрос о котором стоит на повестке дня, как он сам признает, имел полную возможность уничтожить встреченного им кашалота. А что сделал этот жестокий человек? Он позорно отстранился от выполнения своего высокого долга и предоставил бедному животному вымирать сколько ему заблагорассудится! Можем ли мы закрыть глаза на такое преступление? Можем ли мы пройти мимо такого вопиющего факта? Нет, господа, мы не можем. Мы должны наказать преступника. Мы должны отобрать его судно и передать моим соотечественникам, которые честно выполняют задачи нашего комитета..."

"Приключения капитана Врунгеля", А. Некрасов
показати весь коментар
16.03.2021 12:08 Відповісти
Этот бред тебе лично доложили? Т.е. требование производителя о соблюдении процедуры -- это так, до лампочки? Эти 94% от одной дозы будешь тупым лохам втирать, может кто и поверит. Даже по данным ВОЗ при соблюдении процедуры и двух дозах эффективность Ковидшилда чуть более 60%.
показати весь коментар
16.03.2021 12:25 Відповісти
Оторвись от х-ловой методички и посмотри процедуру.
Сейчас там написано о паузе между дозами в 8-12 недель.
показати весь коментар
16.03.2021 12:31 Відповісти
Ты бы запоминало, что лепишь. И что, производитель указал, что можно колоться 1 раз? И эффективность этого 94%? Или там указано все-таки две дозы с интервалом в 4-12 недель?
показати весь коментар
16.03.2021 15:57 Відповісти
Зеленое стадо изменило схему разработанную и протестированную производителем...
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
показати весь коментар
16.03.2021 11:22 Відповісти
На СТО майстер розказує - приїхала до нього клієнтка, він витягує щуп, а там практично нігрол. Ви масло коли міняли, питає? А що, його потрібно міняти? Він, каже, просто охринів.
показати весь коментар
16.03.2021 11:26 Відповісти
Не треба сміятися з блондинок, мій знайомий їздив на лачеті, допоки не заклинив двигун.
показати весь коментар
16.03.2021 12:18 Відповісти
Та ніякої гендерної дискримінації, просто факт...
показати весь коментар
16.03.2021 12:22 Відповісти
прежде чем гнать дезу, неплохо бы поинтересоваться вопросом. разработчик рекомендует использовать вторую дозу через 8-12 недель, но не ранее чем через 4 недели.
показати весь коментар
16.03.2021 13:32 Відповісти
А де подівся степашка?
Чому мовчить? Невже САМ пішов вакцинувати ах по 2к українців на добу?
Хоче всю перемогу вакцинації взяти в руки "найкращого кризисного манагера країни"?
показати весь коментар
16.03.2021 11:23 Відповісти
Эта вакцина и так гавно...а при изменении схемы применения она становится гавном в кубе...
показати весь коментар
16.03.2021 11:24 Відповісти
кто то знает какой период защиты от ковид гарантирует CoviShield ?
я вот знаю у меня иммунитет на 2 года, то есть следующая вакцинация, если чего не произойдет через 2 года.
показати весь коментар
16.03.2021 11:27 Відповісти
а ты знаешь про свои 2 года откуда? какая вакцина? это по инструкции?
показати весь коментар
16.03.2021 11:31 Відповісти
да уже протестировано 11 месяцев, вакцина известная. гарантия пока думаю формальная, но при вакцинации говорят, что если штамм серьезно не изменится как бывает с гриппом, то прививки хватит на 2 года.
показати весь коментар
16.03.2021 11:37 Відповісти
то есть иммунитет в теле человека держится от этой вакцины 2 года (от всех нынешних разновидностей ковид). но может придется колоть и раньше, что из себя представляет ковид и как быстро он мутирует, никто не знает.
показати весь коментар
16.03.2021 11:41 Відповісти
а вам кацапам не всё равно...?
показати весь коментар
16.03.2021 11:51 Відповісти
В смысле сдохнуть молодым или дожить уж до старости и спокойно склеить ласты ?
показати весь коментар
16.03.2021 16:39 Відповісти
и так и так сдохнешь - какая тебе разница кацап...?
показати весь коментар
16.03.2021 17:11 Відповісти
все мы смертны, но хочется пожить подольше и получше.
إن شاء الله
показати весь коментар
16.03.2021 17:28 Відповісти
хорошей вам смерти кацапы...!
показати весь коментар
16.03.2021 18:31 Відповісти
И вам не болеть!
показати весь коментар
17.03.2021 01:49 Відповісти
Господи!!
Когда уже закончится эра зелёных полудурков!!!
Я хочу вакцинироваться как надо, через 28 дней, а не по степановски.
Ну за что это Украине...
показати весь коментар
16.03.2021 11:28 Відповісти
Это - признание, что следующую партию индийского ковиширка получим не раньше, чем через 3 месяца?
показати весь коментар
16.03.2021 11:28 Відповісти
за это время астразенеку обанкротят и закроют.
вон как на нее накинулись другие производители через ВОЗ.
показати весь коментар
16.03.2021 11:33 Відповісти
+100500. Само собой разумеется.
показати весь коментар
16.03.2021 11:47 Відповісти
Та до сраки така вакцинація, блін! Щоб збити атаку пандемії в Україні потрібно щодоби вакцинувати щонайменше 100 тисяч! Сто тисяч, пілять, щодоби, пілять! Лише тоді, буде хоч якийсь ефект! А з тими зеленими дебілами Україна ніколи ту заразу не переможе, то вже факт.
показати весь коментар
16.03.2021 11:29 Відповісти
Де ти стільки лікарів та медсестер набереш у бригади !?
ПС ))) Та і люд поголовно відмовляється тестуватись .
показати весь коментар
16.03.2021 11:48 Відповісти
А для того, щоб медсестер і бригади набирати втомлені і зубожілі ідіоти найвеличнішого лідера з його зеленю зграєю у владу вибрали. Це їх ОБОВ`ЯЗОК, а тих 73% ідіотів відповідальність. Твоя, в тому числі.
Скільки там вакцини той степашка привіз? Аж цілих 75 тисяч доз? І все?! І скільк вкололи, а скільки вже просто тупо просрали і викинули, бо тупі, бездарні придурки не можуть нічого зробити і організувати. Зато ж весело, по-приколу і, головне, небарига, пілять...
показати весь коментар
16.03.2021 12:06 Відповісти
Для 100к щеплень в день потрібно 1к медсестер. Я думаю, що у нас поки що є в такій кількості. Швидше за все йде тихий саботаж вакцинаціїї бюрократичними методами. Плюс масована кацапська пропаганда - "шмурдяк", не потрібно і т. д.
показати весь коментар
16.03.2021 12:07 Відповісти
с таким подходом логичен вопрос: а нужна ли тогда вторая доза вообще? и вопрос соответственно, нужна ли вообще эта вакцина... что то как то подозрительно все выглядит... типа хоть одной но побольше людей проколоть...
показати весь коментар
16.03.2021 11:34 Відповісти
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930 В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930 В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 4930

Правильно! Украинские клерки от медицины знают лучше и больше, чем разработчики самой вакцины.
показати весь коментар
16.03.2021 11:46 Відповісти
Можно вообще одну дозу на двоих, троих делить. Тогда еще больше "вакцинированных" будет. "Чемпионы" одним словом...
показати весь коментар
16.03.2021 11:49 Відповісти
ну бутылочки которые вам показывают на 4 дозы
только таких бутылочек нет, препараты приходят в ампулах.
показати весь коментар
16.03.2021 16:40 Відповісти
При всей моей брезгливости к зекоманде, вы в этом попросе черезчур сильно на них набросились. Всетаки это решение на основании последних данных научных исследований. Еще иследовалось кажется вариант первой вакцинации половиной дозы. Пусть обратяти на это внимание. Может он и не наилучший. Но, если результат не намного хуже полной дозы, то при дефиците вакцины он может быть оптимальным.
показати весь коментар
16.03.2021 11:59 Відповісти
В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8902
"COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant]
Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older

Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.

If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.

Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."
"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer."
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
показати весь коментар
16.03.2021 12:10 Відповісти
эффект "короткого одеяла". погреть ноги, пока плечи не замёрзнуть, потом подтянуть на плечи, пока ноги не замёрзнут. процесс зациклить. )
показати весь коментар
16.03.2021 12:28 Відповісти
Вспомнился старый мультфильм: можешь сделать шапку из шкуры?Могу.А две шапки?И две могу. А десять?
показати весь коментар
16.03.2021 12:34 Відповісти
идиоты... антитела появляются только после второй дозы и только при соблюдении графика(28 дней), а так - это муйня...вечная игла))) а заражаемость не упадет...
показати весь коментар
16.03.2021 12:41 Відповісти
Антитела появляются через несколько дней после любой вакцины.
Дозы совершенно одинаковые. Поэтому предположение о том, что первая не действует до второй несколько бредовое.
Вторая для дополнительной тренировки имунной системы и усиления имунного ответа.
На текущий момент между дозами рекомендуют паузу 8-12 недель.
показати весь коментар
16.03.2021 13:00 Відповісти
так зачем тогда хинин, подавляющий иммунитет ?
показати весь коментар
16.03.2021 14:40 Відповісти
Можно и год, один хрен вакцина не работает. Приер этому - сам Ляшко.
показати весь коментар
16.03.2021 13:01 Відповісти
Зачем врать?
Вакцина сокращает количество госпитализаций в 20! раз. Это основная ёё задача.
Вирус ты запросто можешь подхватить и с вакциной. Но вероятность , что даное приключение для тебя закончится в гробу где-то в 100 раз меньше, чем без неё.
показати весь коментар
16.03.2021 13:09 Відповісти
Вот ты и врешь, спроси у Ляшко как он умудрился через две недели после вакцинации подхватить КОВИД. Повторяешь дешевые мантры Степанова. Не стыдно?
показати весь коментар
16.03.2021 14:52 Відповісти
Сам Ляшко ответил на твой вопрос. После первой дозы наибольший эффект достигается на 22 день и составляет 72%. То есть в 28% случаев не защитит от заболевания. В случае Ляшко эффект мог быть 50/50, так как 22 дня не прошло.
показати весь коментар
16.03.2021 17:28 Відповісти
А ежели сделать интервал между дозами 3 года, то представляете какой будет максимальный уровень иммунной защиты??? В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8805
показати весь коментар
16.03.2021 13:23 Відповісти
и этот малоПИД,,,роский, бенин нарко-Даун, разваливший и проваливший все, что можно развалить собирается на второй срок, это ПИ,,,,,ц Товарищи!!!!
показати весь коментар
16.03.2021 13:55 Відповісти
Другими словами, будут делать просто одну прививку Астрой вместо двух и ставить галочку, что, мол, вакцинация произведена. Что там будет через три месяца - кого это интересует.
Вопрос: "Кто-нибудь слышал, в каких ещё странах делают вторую прививку AstraZeneca аж через три месяца"?
показати весь коментар
16.03.2021 15:43 Відповісти
ну одна прививка дает около 50% защиты от ковид, ну это у другой вакцины.
про астразенеку ничего не скажу, но пускай будет 30-40% - это уже хорошо.
показати весь коментар
16.03.2021 16:47 Відповісти
"Для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцинации препаратом CoviShield принято решение о трехмесячном интервале между дозами вместо первоначальных 28 дней." -- аплодирую стоя сквозь слезы смеха... Вот европа с амерами тупые - не додумались до этого... а изобрели свое "сраное" Пфайзер и т.д. а нужно было всего то водичку из унитаза раз в 3 месяца колоть - и ВСЁ !!!
показати весь коментар
16.03.2021 17:34 Відповісти
 
 