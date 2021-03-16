В Україні вирішили змінити схему вакцинації препаратом Covishield, - імунолог Лапій
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Для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцинації препаратом CoviShield (індійська торгова назва вакцини Oxford-AstraZeneca) прийнято рішення про тримісячний інтервал між дозами замість початкових 28 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net повідомив член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.
За його словами, обговорення цієї теми почалося ще в лютому – після публікації в журналі The Lancet результатів масштабного дослідження ефективності вакцини в Британії.
На початку березня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров'я збільшити інтервал.
"Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "астри". Це дасть нам можливість застосувати 250 000 доз – тих, які були зарезервовані для другої дози (при плані в 28 днів, – ред.)", – повідомив Лапій.
Він уточнив, що корегування схеми не стосується інших антиковідних вакцин, які отримає Україна.
За словами доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медакадемії післядипломної освіти ім. Шупика, на сайті Міністерства охорони здоров'я незабаром має з'явитися відповідне повідомлення.
Інше дослідження показало, що одна доза "астри" при вимірі в п'ятий тиждень після щеплення на 94% знизила частоту госпіталізацій у тих, кому 80 років і більше, і тих, хто все-таки заразився на коронавірус.
Вчора у голови МОЗ Степанова зробили щеплення батьки, а з 22 березня вакцинація розпочнеться через сімейних лікарів.
Зараз у препарату Oxford-AstraZeneca проблеми: низка країн бажає додатково уточнити профіль її безпеки після повідомлень про випадкитромбозів після щеплення (жоден регулятор поки не говорить, що вони походять від щеплення).
Британія, Канада, Австралія, Румунія, Марокко (і знову Австрія) продовжують вакцинувати "астрою", наполягаючи, що ті, хто поставив процес на паузу, просто перестраховуються.
Сьогодні Євроагентство з лікарських засобів (EMA) винесе додатковий висновок про вакцину Oxford-AstraZeneca. Ситуацію також сьогодні розглянуть і в ВООЗ.
Ефект від вакцинації серед медиків Британії: дані на березень 2021 року про захищеність тих, хто перехворів і вакцинувався.
Будь ласка, зачекайте...
Одна доза снижает риск госпитализации от ковид на 94%. То есть решает основную задачу.
Вторая просто не нужна. Пока что.
"Приключения капитана Врунгеля", А. Некрасов
Сейчас там написано о паузе между дозами в 8-12 недель.
Это как замена масла в авто...производитель рекомендует через 15 тысяч...но теоретически можно ездить и 45....но не долго...😃
Чому мовчить? Невже САМ пішов вакцинувати ах по 2к українців на добу?
Хоче всю перемогу вакцинації взяти в руки "найкращого кризисного манагера країни"?
я вот знаю у меня иммунитет на 2 года, то есть следующая вакцинация, если чего не произойдет через 2 года.
إن شاء الله
Когда уже закончится эра зелёных полудурков!!!
Я хочу вакцинироваться как надо, через 28 дней, а не по степановски.
Ну за что это Украине...
вон как на нее накинулись другие производители через ВОЗ.
ПС ))) Та і люд поголовно відмовляється тестуватись .
Скільки там вакцини той степашка привіз? Аж цілих 75 тисяч доз? І все?! І скільк вкололи, а скільки вже просто тупо просрали і викинули, бо тупі, бездарні придурки не можуть нічого зробити і організувати. Зато ж весело, по-приколу і, головне, небарига, пілять...
Правильно! Украинские клерки от медицины знают лучше и больше, чем разработчики самой вакцины.
только таких бутылочек нет, препараты приходят в ампулах.
"COVID-19 Vaccine ChAdOx1-S [recombinant]
Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older
Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.
If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.
Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."
"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer."
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
Дозы совершенно одинаковые. Поэтому предположение о том, что первая не действует до второй несколько бредовое.
Вторая для дополнительной тренировки имунной системы и усиления имунного ответа.
На текущий момент между дозами рекомендуют паузу 8-12 недель.
Вакцина сокращает количество госпитализаций в 20! раз. Это основная ёё задача.
Вирус ты запросто можешь подхватить и с вакциной. Но вероятность , что даное приключение для тебя закончится в гробу где-то в 100 раз меньше, чем без неё.
Вопрос: "Кто-нибудь слышал, в каких ещё странах делают вторую прививку AstraZeneca аж через три месяца"?
про астразенеку ничего не скажу, но пускай будет 30-40% - это уже хорошо.