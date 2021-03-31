Мер Івано-Франківська Марцінків: платної вакцини немає, я обмовився
У клініках Івано-Франківська немає можливості платно зробити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.
Про це заявив у фейсбуці мер міста Руслан Марцінків, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Інформація про "Пфайзер" не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі "4 каналу"!", - написав міський голова.
Раніше Марцінків заявив, що в комерційних клініках міста нібито можна зробити щеплення від COVID-19 препаратом фірми Pfizer.
Глава МОЗ Максим Степанов перед цим заявляв, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.
Топ коментарі
+15 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар31.03.2021 20:28
+13 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2021 20:27
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.03.2021 20:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А може є пфайзер ? Для окремих персон
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
А государство єто честный министр степанов в новой куртке и ермак на новом мерседесе.
И они честно распределят купленую государством вакцину по больницам.
7
Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації. Про це повідомляє Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
Отже, згідно з офіційними даними МОЗ за перший місяць вакцинації в Україні зареєстровано побічні ефекти:
несерйозні випадки - 720;
серйозні випадки - 12 (із них п'ять летальних випадків).
По кожному серйозному випадку ведеться розслідування відповідно порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого МОЗ.
Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35% ( де 0,5% від загального числа є нормальним за міжнародними стандартами)
"У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.
"По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать... но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что... уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр. Источник: https://censor.net/ru/v3256767
- Була і шо?
- В нас виделки зникли.
- Зятьок, я не брала.
- Я знаю, Мамо, вони потім знайшлися, але осад залишився."