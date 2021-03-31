УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4505 відвідувачів онлайн
Новини
5 916 45

Мер Івано-Франківська Марцінків: платної вакцини немає, я обмовився

Мер Івано-Франківська Марцінків: платної вакцини немає, я обмовився

У клініках Івано-Франківська немає можливості платно зробити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це заявив у фейсбуці мер міста Руслан Марцінків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація про "Пфайзер" не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі "4 каналу"!", - написав міський голова.

Раніше Марцінків заявив, що в комерційних клініках міста нібито можна зробити щеплення від COVID-19 препаратом фірми Pfizer.

Глава МОЗ Максим Степанов перед цим заявляв, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

Читайте також: Вакцина Pfizer показала 100% ефективність серед підлітків 12-15 років, - заява компанії

Мер Івано-Франківська Марцінків: платної вакцини немає, я обмовився 01

Автор: 

вакцина (4419) Івано-Франківськ (522) Марцінків Руслан (100) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
ну куртку за щось же стєпанов купив
показати весь коментар
31.03.2021 20:28
+13
І вір вам тепер...
А може є пфайзер ? Для окремих персон
показати весь коментар
31.03.2021 20:27
+10
та-та-та...)))) от теперь брешешь ))) накрутили хвост.?.. он ошибся))) да не ошибся - есть... только по-нормальному за это можно сесть ! ибо пока никому не разрешено торговать законно тем, что не продают хрен знает кому, а только государству (и то не каждому)))
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
показати весь коментар
31.03.2021 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на майские - где то я уже сегодня такое слышал...
показати весь коментар
31.03.2021 20:25 Відповісти
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: хабарив нэ бэру, я оговорился
показати весь коментар
31.03.2021 20:27 Відповісти
А шо він заздря гречку роздавав? Вже мабуть тим пфайзером 10 раз себе проколов і всю свою родинку)) Франківці вони такі.. Одною рукою хрестяться, другою тирять або хабарики беруть))
показати весь коментар
31.03.2021 21:03 Відповісти
І вір вам тепер...
А може є пфайзер ? Для окремих персон
показати весь коментар
31.03.2021 20:27 Відповісти
ну куртку за щось же стєпанов купив
показати весь коментар
31.03.2021 20:28 Відповісти
та і степаха обмовився, і не його та куртка, то він в Ермака поносити позичів - от вже причепилися... )))
показати весь коментар
31.03.2021 20:34 Відповісти
а д`єрмак у кого позичав?)
показати весь коментар
31.03.2021 20:39 Відповісти
знайшов
показати весь коментар
31.03.2021 20:41 Відповісти
то секонд хенд ))
показати весь коментар
31.03.2021 21:38 Відповісти
"вырвал из контекста"
показати весь коментар
31.03.2021 21:53 Відповісти
Звісно що є
показати весь коментар
31.03.2021 20:50 Відповісти
ось 10 квiтня и побачимо...
показати весь коментар
31.03.2021 20:50 Відповісти
Приїдете ?
показати весь коментар
31.03.2021 21:36 Відповісти
сорри, не те мав на увазi - провакцiнуемося тим самим пфайзером...
показати весь коментар
31.03.2021 21:41 Відповісти
Конечно есть вся элита ним уже привита
показати весь коментар
31.03.2021 21:05 Відповісти
Нет и не будет. В розницу, европейские вакцины могут запустить только государства, которые получат их даром, или по гос. закупкам.
показати весь коментар
31.03.2021 21:23 Відповісти
То есть оговорился в том что можно вакцинироватся платно именно пфайзером? Значит другими можно?)
показати весь коментар
31.03.2021 20:30 Відповісти
Не "оговорился", а "проговорился".
показати весь коментар
31.03.2021 22:22 Відповісти
а можно узнать названия клиник, про которые он оговорился?
показати весь коментар
31.03.2021 20:33 Відповісти
та-та-та...)))) от теперь брешешь ))) накрутили хвост.?.. он ошибся))) да не ошибся - есть... только по-нормальному за это можно сесть ! ибо пока никому не разрешено торговать законно тем, что не продают хрен знает кому, а только государству (и то не каждому)))
поэтому контрабасят по-тихому барыги от медицины...а ты сдал пароль и провалил явку )))
показати весь коментар
31.03.2021 20:33 Відповісти
Уже зашугали, бедолагу! Мафия не дремлет...
показати весь коментар
31.03.2021 20:34 Відповісти
Ага всё по Фрейду.
показати весь коментар
31.03.2021 20:37 Відповісти
Що, отримав втик і виправдовується ?
показати весь коментар
31.03.2021 20:40 Відповісти
Ну да с государством.
А государство єто честный министр степанов в новой куртке и ермак на новом мерседесе.
И они честно распределят купленую государством вакцину по больницам.
показати весь коментар
31.03.2021 20:54 Відповісти
Одна валит из страны,другой колеться в комерческих клиниках.два зашквара за сегодня есть,пусть шмаркля че нибудь ляпнет,для полного дня.
показати весь коментар
31.03.2021 20:40 Відповісти
ммммм, да ну ее на . она если ляпнет то зашквар
показати весь коментар
31.03.2021 20:42 Відповісти
та кому ты нах нужен то? скока кстати чермет и аллюминька шоп сдать там у тя
7
показати весь коментар
31.03.2021 20:40 Відповісти
/// офіціоз :
Від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації. Про це повідомляє Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України.
Отже, згідно з офіційними даними МОЗ за перший місяць вакцинації в Україні зареєстровано побічні ефекти:
несерйозні випадки - 720;
серйозні випадки - 12 (із них п'ять летальних випадків).
По кожному серйозному випадку ведеться розслідування відповідно порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого МОЗ.

Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35% ( де 0,5% від загального числа є нормальним за міжнародними стандартами)
показати весь коментар
31.03.2021 20:43 Відповісти
Він що, інтерв'ю 95-му Кварталу давав, дурбецало?
показати весь коментар
31.03.2021 20:43 Відповісти
А ведь многие не прочли эту вторую статью
показати весь коментар
31.03.2021 21:12 Відповісти
Даже если и прочли, у них "осадочек остался", судя по комментам.
показати весь коментар
31.03.2021 21:39 Відповісти
а я уже во Франковск ехать собрался...
показати весь коментар
31.03.2021 21:23 Відповісти
А сейчас сбрехал! Потому что "оговорился" выглядит иначе. Гоните его на фик.
показати весь коментар
31.03.2021 21:25 Відповісти
Не виноватый я Pfizer платный сам пришел!
показати весь коментар
31.03.2021 21:26 Відповісти
Не виноватый я (говорят) Pfizer платный сам пришел!

"У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: платной вакцины нет, я оговорился - Цензор.НЕТ 9155 "По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать... но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что... уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр. Источник: https://censor.net/ru/v3256767
показати весь коментар
31.03.2021 22:02 Відповісти
Такое же *****, как и любое другое. Кстати говоря, Я в Хмельницкой области в прошлом году услышал слово "договориться" в разных интерпритациях 4!!! раза за 1 день, при том, что за последние 7 лет я это слышал не более 10 раз в моих местных госорганах.
показати весь коментар
31.03.2021 21:40 Відповісти
"- Мамо, ви вчора були в нас у гостях?
- Була і шо?
- В нас виделки зникли.
- Зятьок, я не брала.
- Я знаю, Мамо, вони потім знайшлися, але осад залишився."
показати весь коментар
31.03.2021 21:42 Відповісти
брехло, в Одессе тоже есть
показати весь коментар
31.03.2021 22:01 Відповісти
ДИБІЛ...*****...Обмовився він...Хлопчики на таких посадах потрібно фільтрувати базар, а то буде як в верховній раді..Одне сміття
показати весь коментар
31.03.2021 22:02 Відповісти
конченный популист!
показати весь коментар
01.04.2021 09:51 Відповісти
Занесли!
показати весь коментар
01.04.2021 11:45 Відповісти
Оговорился или по дурости раскрыл большой такой секрет для избранных?
показати весь коментар
01.04.2021 11:46 Відповісти
 
 