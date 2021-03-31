Мер Івано-Франківська Марцінків: платної вакцини немає, я обмовився

У клініках Івано-Франківська немає можливості платно зробити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це заявив у фейсбуці мер міста Руслан Марцінків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація про "Пфайзер" не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі "4 каналу"!", - написав міський голова.

Раніше Марцінків заявив, що в комерційних клініках міста нібито можна зробити щеплення від COVID-19 препаратом фірми Pfizer.

Глава МОЗ Максим Степанов перед цим заявляв, що в Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

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