Канал постачання комплектуючих до військової техніки РФ блоковано на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України блокували канал поставки на підприємства військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення. Товари потрапляли в країну-агресор під виглядом цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Задокументовано, що керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були й особи з громадянством РФ, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для унеможливлення її ідентифікації як військової.

Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств у РФ. Там фахівці змінювали маркування і підробляли документи про, нібито, виготовлення продукції у Росії. Потім вона постачалась до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З України намагалися вивезти комплектуючі для кораблів ВМФ Росії, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування каналу.







