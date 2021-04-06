На Кіровоградщині блоковано багатомільйонну схему контрабанди деревини, організовану чиновниками Держлісагентства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала нелегальний експорт високоякісної деревини з Кіровоградщини. Щомісяця ділки вивозили продукцію більш ніж на 5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки встановили, що оборудку організувало керівництво територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів спільно з посадовцями підпорядкованих лісогосподарських підприємств області. Вони вивозили деревину цінних порід до ЄС під виглядом низькосортної продукції за заниженими цінами.

Встановлено, що з лісових господарств Кіровоградщини зловмисники щомісяця реалізовували майже 600 кубометрів цінної деревини.

Оперативники спецслужби затримали на території Кіровоградської, Черкаської та Рівненської областей чотири вантажівки. Вони перевозили для незаконного експорту за кордон майже 100 кубів деревини і пиломатеріалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели обшуки у лісових господарствах та лісопереробних цехах області. Під час слідчих дій виявлено ще понад 2 тисячі кубометрів високоякісного дубу, заготовленого для експорту.

У межах розпочатого кримінального провадження також вилучено чорнові записи і чорну бухгалтерію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Слідчими встановлено, що незаконний механізм експорту функціонував протягом 2020-2021 років. Точний розмір збитків, завданих державі, встановить експертиза.

Також читайте: За фактом вирубки 17 вікових дубів у Голосіївському парку відкрито кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО

Триває досудове слідство за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-1 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозри організаторам і учасникам угоди.