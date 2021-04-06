УКР
На Кіровоградщині блоковано багатомільйонну схему контрабанди деревини, організовану чиновниками Держлісагентства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала нелегальний експорт високоякісної деревини з Кіровоградщини. Щомісяця ділки вивозили продукцію більш ніж на 5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки встановили, що оборудку організувало керівництво територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів спільно з посадовцями підпорядкованих лісогосподарських підприємств області. Вони вивозили деревину цінних порід до ЄС під виглядом низькосортної продукції за заниженими цінами.

Встановлено, що з лісових господарств Кіровоградщини зловмисники щомісяця реалізовували майже 600 кубометрів цінної деревини.

Оперативники спецслужби затримали на території Кіровоградської, Черкаської та Рівненської областей чотири вантажівки. Вони перевозили для незаконного експорту за кордон майже 100 кубів деревини і пиломатеріалів.

Правоохоронці провели обшуки у лісових господарствах та лісопереробних цехах області. Під час слідчих дій виявлено ще понад 2 тисячі кубометрів високоякісного дубу, заготовленого для експорту.

У межах розпочатого кримінального провадження також вилучено чорнові записи і чорну бухгалтерію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Слідчими встановлено, що незаконний механізм експорту функціонував протягом 2020-2021 років. Точний розмір збитків, завданих державі, встановить експертиза.

Триває досудове слідство за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-1 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозри організаторам і учасникам угоди.

контрабанда (1831) ліс (774) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13271) силовики (2516) Держлісагентство (156) Кіровоградська область (602)
Какие леса на Кирвоградщине, или там уже все лесопосадки под нож пустили?
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
всё под нож, останется одна кропивницкая крапива...
и будяки, вы мои, будяки
показати весь коментар
06.04.2021 17:14 Відповісти
г. Глухов Сумская область. такая же ситуация и крышует это все мусор по фамилии Буханистый
показати весь коментар
06.04.2021 16:46 Відповісти
Ай молодці, коли зупинять вивіз кругляка з Карпат? Чи вони сліпі?!
показати весь коментар
06.04.2021 16:47 Відповісти
Не поделились...
показати весь коментар
06.04.2021 17:35 Відповісти
Осі з-за таких п*дорів куб лісу в Україні коштує як в Польші. Мудаки
показати весь коментар
06.04.2021 18:07 Відповісти
І головне шо ні одне падло ж не сяде. ПАрєшають ссуки...
показати весь коментар
06.04.2021 19:30 Відповісти
вот жеж путин до чего народ довёл.
показати весь коментар
07.04.2021 03:35 Відповісти
 
 