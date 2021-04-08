УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10197 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 201 10

П'яний киянин погрожував підірвати ЖЕК навчальною гранатою. ФОТО

П'яний чоловік погрожував співробітникам ЖЕКу навчальним корпусом гранати Ф-1. Він робить так не вперше: у 2017 році він вже погрожував підірвати лікарню.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в одному з ЖЕКів на Печерську. Поліцію викликали співробітники комунального підприємства.

"Чоловік перебував у нетверезому стані і не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького", - розповіли в поліції.

Вибухотехніки виявили, що співробітникам ЖЕКу він погрожував навчальним корпусом гранати Ф-1.

Чоловіка затримали, і тепер йому загрожує від 3 до 7 років за хуліганство. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, ухваливши, що він повинен носити електронний браслет.

Пяний киянин погрожував підірвати ЖЕК навчальною гранатою 01

Пяний киянин погрожував підірвати ЖЕК навчальною гранатою 02

Автор: 

граната (797) ЖЕК (21) Київ (19618) Нацполіція (15254) пияцтво (580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Жэк заслужил...
показати весь коментар
08.04.2021 16:18
+1
Та да в Жеки ещё те не прошли декоммунизацию ,там ещё те которые на колчаковских фронтах воевали и семейные подряды в 6 поколениях
показати весь коментар
08.04.2021 16:13
+1
Я Вам больше скажу, 50% работающих там не в курсе что СССР давно уже нет. ЖЭК это тупо какая то машина времени. Илон Маск нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
08.04.2021 16:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Больной рецидивист.
Пьёт редко, но метко.
показати весь коментар
08.04.2021 16:08 Відповісти
Лучше бы пьяный земеля с боевой гранаткой пошел бы к администрации 95 квартала и метанул гранатку в напальйона крыварогскага!!!!!! Было бы больше толку!!!!
показати весь коментар
08.04.2021 16:12 Відповісти
Та да в Жеки ещё те не прошли декоммунизацию ,там ещё те которые на колчаковских фронтах воевали и семейные подряды в 6 поколениях
показати весь коментар
08.04.2021 16:13 Відповісти
Я Вам больше скажу, 50% работающих там не в курсе что СССР давно уже нет. ЖЭК это тупо какая то машина времени. Илон Маск нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
08.04.2021 16:36 Відповісти
Жэк заслужил...
показати весь коментар
08.04.2021 16:18 Відповісти
Граната то учебная, но обделались все по настоящему.
показати весь коментар
08.04.2021 16:51 Відповісти
нужно было взрывать ...
показати весь коментар
08.04.2021 17:23 Відповісти
Нужно, но нечем...
показати весь коментар
08.04.2021 18:25 Відповісти
 
 