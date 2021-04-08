П'яний киянин погрожував підірвати ЖЕК навчальною гранатою. ФОТО

П'яний чоловік погрожував співробітникам ЖЕКу навчальним корпусом гранати Ф-1. Він робить так не вперше: у 2017 році він вже погрожував підірвати лікарню.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в одному з ЖЕКів на Печерську. Поліцію викликали співробітники комунального підприємства.

"Чоловік перебував у нетверезому стані і не зміг пояснити свої дії. Відомо, що він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році 54-річний фігурант погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького", - розповіли в поліції.

Вибухотехніки виявили, що співробітникам ЖЕКу він погрожував навчальним корпусом гранати Ф-1.

Чоловіка затримали, і тепер йому загрожує від 3 до 7 років за хуліганство. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, ухваливши, що він повинен носити електронний браслет.