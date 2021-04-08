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Пьяный киевлянин угрожал взорвать ЖЭК учебной гранатой. ФОТО

Пьяный мужчина угрожал сотрудникам ЖЭКа учебным корпусом гранаты Ф-1. Он поступает так не впервые: в 2017 году он уже угрожал взорвать больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в одном из ЖЭКов на Печерске. Полицию вызвали сотрудники коммунального предприятия.

"Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году 54-летний фигурант угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого", - рассказали в полиции.

Взрывотехники обнаружили, что сотрудникам ЖЭКа он угрожал учебным корпусом гранаты Ф-1.

Также на Цензор.НЕТ: Пресечена деятельность мужчин, торговавших переделанным из макетов боевым оружием на территории Полтавщины и смежных областей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчину задержали, и теперь ему грозит от 3 до 7 лет за хулиганство. Суд отпустил его под личное обязательство, постановив, что он должен носить электронный браслет.

Пьяный киевлянин угрожал взорвать ЖЭК учебной гранатой 01
Пьяный киевлянин угрожал взорвать ЖЭК учебной гранатой 02

Автор: 

граната (1006) ЖЭК (49) Киев (25649) Нацполиция (16543) пьянство (867)


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Топ комментарии
+2
Жэк заслужил...
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08.04.2021 16:18
+1
Та да в Жеки ещё те не прошли декоммунизацию ,там ещё те которые на колчаковских фронтах воевали и семейные подряды в 6 поколениях
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08.04.2021 16:13
+1
Я Вам больше скажу, 50% работающих там не в курсе что СССР давно уже нет. ЖЭК это тупо какая то машина времени. Илон Маск нервно курит в сторонке.
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08.04.2021 16:36
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Больной рецидивист.
Пьёт редко, но метко.
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08.04.2021 16:08 Ответить
Лучше бы пьяный земеля с боевой гранаткой пошел бы к администрации 95 квартала и метанул гранатку в напальйона крыварогскага!!!!!! Было бы больше толку!!!!
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08.04.2021 16:12 Ответить
Та да в Жеки ещё те не прошли декоммунизацию ,там ещё те которые на колчаковских фронтах воевали и семейные подряды в 6 поколениях
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08.04.2021 16:13 Ответить
Я Вам больше скажу, 50% работающих там не в курсе что СССР давно уже нет. ЖЭК это тупо какая то машина времени. Илон Маск нервно курит в сторонке.
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08.04.2021 16:36 Ответить
Жэк заслужил...
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08.04.2021 16:18 Ответить
Граната то учебная, но обделались все по настоящему.
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08.04.2021 16:51 Ответить
нужно было взрывать ...
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08.04.2021 17:23 Ответить
Нужно, но нечем...
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08.04.2021 18:25 Ответить
 
 