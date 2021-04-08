Пьяный киевлянин угрожал взорвать ЖЭК учебной гранатой. ФОТО

Пьяный мужчина угрожал сотрудникам ЖЭКа учебным корпусом гранаты Ф-1. Он поступает так не впервые: в 2017 году он уже угрожал взорвать больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в одном из ЖЭКов на Печерске. Полицию вызвали сотрудники коммунального предприятия.

"Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году 54-летний фигурант угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого", - рассказали в полиции.

Взрывотехники обнаружили, что сотрудникам ЖЭКа он угрожал учебным корпусом гранаты Ф-1.

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Мужчину задержали, и теперь ему грозит от 3 до 7 лет за хулиганство. Суд отпустил его под личное обязательство, постановив, что он должен носить электронный браслет.



