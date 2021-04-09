Із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Ігорем Байталою попрощаються завтра на Львівщині. ФОТО

Завтра, 10 квітня, у місті Жидачів Стрийського району Львівської області відбудеться церемонія прощання з Ігорем Миколайовичем Байталою, 1995 року народження, військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, тіло якого було повернуто українській стороні представниками російськиї окупаційних військ 6 квітня. Точні дата та причина загибелі військовослужбовця до повних висновків СМЕ невідомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Стрийську РДА.

Ігор Байтала народився 19 травня 1995 року. У 2011 році, після закінчення 9 класу Жидачівської ЗОШ №2, вступив на навчання у Жидачівський професійний ліцей та закінчив його у 2014 році, здобувши фах тракториста-машиніста.

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З 2014 по 2018 роки навчався у Львівському Національному університеті на біолого-технологічному факультеті. Отримав диплом технолога м’ясного виробництва.

У 2019 році призваний на строкову військову службу, яку проходив на посаді водія. 22 жовтня 2020 року звільнений у запас. На військову службу солдат за контрактом призваний 5 січня 2021 року.

У нього залишилися батьки, брат та дві сестри.

Розпорядженням голови Стрийської районної державної адміністрації Богдана Янка №72 від 08.04.2021р. на території Стрийського району 8, 9, 10 квітня 2021 року оголошено Днями жалоби.

На знак скорботи за загиблим буде приспущено Державний Прапор України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій. Цими днями обмежено проведення розважальних і культурно-масових заходів.