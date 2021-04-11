Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського в Меморіальному комплексі "Бабин Яр" у Києві.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
"Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знаку загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знаку "Пам’ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - наголошується в повідомленні.
"У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", – зазначив глава України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Ты уже совсем из ума выжил, "почьотный сталевар".
Мы даже не однофамильцы.
А 4 карбованця 12 копійок не твой родственник?
а чи були люди там до того чи після? не знаю! може суворий карантин наклав на це своє вето..
діджиталізація ...май же...