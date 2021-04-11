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Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО

У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського в Меморіальному комплексі "Бабин Яр" у Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знаку загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знаку "Пам’ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - наголошується в повідомленні.

"У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", – зазначив глава України.

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Зеленський вшанував память жертв нацистських концтаборів 01
Зеленський вшанував память жертв нацистських концтаборів 02

Автор: 

Бабин Яр (160) Друга світова війна (302) Зеленський Володимир (24250) концтабір (32) пам’ять (1190)


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Топ коментарі
+9
Украинский тяжелоатлет выиграл чемпионат Европы, проходивший в Мацкве..
у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова


Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 2252

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 3097
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11.04.2021 11:04
+5
І ніде нікого. Всіх розігнали.
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11.04.2021 11:07
+3
А вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі з мордором, зокрема воїнів УПА, Холодного Яру, у новітній війні він не хоче?
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11.04.2021 11:51
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Украинский тяжелоатлет выиграл чемпионат Европы, проходивший в Мацкве..
у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова


Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 2252

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 3097
показати весь коментар
11.04.2021 11:04 Відповісти
І ніде нікого. Всіх розігнали.
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11.04.2021 11:07 Відповісти
Ага, как под ОП последний раз - всех разогнали.
Ты уже совсем из ума выжил, "почьотный сталевар".
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11.04.2021 11:16 Відповісти
Софія Марія Дуглас не твоя родичка?
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11.04.2021 11:28 Відповісти
Боже упаси, чур меня, тьфу-тьфу-тьфу.... Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів - Цензор.НЕТ 5722
Мы даже не однофамильцы.
А 4 карбованця 12 копійок не твой родственник?
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11.04.2021 11:35 Відповісти
Мій родич 1 карбованець 07 копійок.
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11.04.2021 11:40 Відповісти
5 копійок єто "звєрь" на форумі "рвьот" усіх як тузік грєлку і куди тільки санітари дивляться...
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11.04.2021 12:16 Відповісти
бо і преЗЕ там не було... квіти поклали від імені презЕ, а не він особисто...
а чи були люди там до того чи після? не знаю! може суворий карантин наклав на це своє вето..
діджиталізація ...май же...
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11.04.2021 11:24 Відповісти
Давай сразу в мировом масштабе.
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11.04.2021 11:19 Відповісти
А вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі з мордором, зокрема воїнів УПА, Холодного Яру, у новітній війні він не хоче?
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11.04.2021 11:51 Відповісти
Ви про шо, ми в Биковні його ніколи не бачили.
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11.04.2021 18:05 Відповісти
От і я про те ж.
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11.04.2021 19:37 Відповісти
а він кіпу вдів на голову при вшануванні,запалив мінору?
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11.04.2021 12:18 Відповісти
Він і про "трагедію єврейського народу ніц не брякнув". Не на добре це...
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11.04.2021 13:13 Відповісти
правильно.
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12.04.2021 00:00 Відповісти
 
 