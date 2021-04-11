Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО

У Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від президента України Володимира Зеленського в Меморіальному комплексі "Бабин Яр" у Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Також відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знаку загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знаку "Пам’ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - наголошується в повідомленні.

"У роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть", – зазначив глава України.

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