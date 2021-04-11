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Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей. ФОТО

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятного знака "Память во имя будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", - отмечается в сообщении.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - отметил Глава Украинского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей 01
Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей 02

Бабий Яр (188) Вторая мировая война (428) Зеленский Владимир (20769) концлагерь (44) память (1498)


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Топ комментарии
+9
Украинский тяжелоатлет выиграл чемпионат Европы, проходивший в Мацкве..
у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова


Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 2252

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 3097
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11.04.2021 11:04
+5
І ніде нікого. Всіх розігнали.
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11.04.2021 11:07
+3
А вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі з мордором, зокрема воїнів УПА, Холодного Яру, у новітній війні він не хоче?
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11.04.2021 11:51
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Украинский тяжелоатлет выиграл чемпионат Европы, проходивший в Мацкве..
у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова


Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 2252

Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей - Цензор.НЕТ 3097
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11.04.2021 11:04 Ответить
І ніде нікого. Всіх розігнали.
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11.04.2021 11:07 Ответить
Ага, как под ОП последний раз - всех разогнали.
Ты уже совсем из ума выжил, "почьотный сталевар".
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11.04.2021 11:16 Ответить
Софія Марія Дуглас не твоя родичка?
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11.04.2021 11:28 Ответить
Боже упаси, чур меня, тьфу-тьфу-тьфу.... Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів - Цензор.НЕТ 5722
Мы даже не однофамильцы.
А 4 карбованця 12 копійок не твой родственник?
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11.04.2021 11:35 Ответить
Мій родич 1 карбованець 07 копійок.
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11.04.2021 11:40 Ответить
5 копійок єто "звєрь" на форумі "рвьот" усіх як тузік грєлку і куди тільки санітари дивляться...
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11.04.2021 12:16 Ответить
бо і преЗЕ там не було... квіти поклали від імені презЕ, а не він особисто...
а чи були люди там до того чи після? не знаю! може суворий карантин наклав на це своє вето..
діджиталізація ...май же...
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11.04.2021 11:24 Ответить
Давай сразу в мировом масштабе.
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11.04.2021 11:19 Ответить
А вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі з мордором, зокрема воїнів УПА, Холодного Яру, у новітній війні він не хоче?
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11.04.2021 11:51 Ответить
Ви про шо, ми в Биковні його ніколи не бачили.
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11.04.2021 18:05 Ответить
От і я про те ж.
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11.04.2021 19:37 Ответить
а він кіпу вдів на голову при вшануванні,запалив мінору?
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11.04.2021 12:18 Ответить
Він і про "трагедію єврейського народу ніц не брякнув". Не на добре це...
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11.04.2021 13:13 Ответить
правильно.
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12.04.2021 00:00 Ответить
 
 