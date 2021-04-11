Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей. ФОТО
В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориальном комплексе "Бабий Яр" в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и памятного знака "Память во имя будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", - отмечается в сообщении.
"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - отметил Глава Украинского государства.
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у себя в https://www.instagram.com/p/CNffSlNHIhy/ инстаграмме , Денис Чумак запостил известный стих Шнурова
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Ты уже совсем из ума выжил, "почьотный сталевар".
Мы даже не однофамильцы.
А 4 карбованця 12 копійок не твой родственник?
а чи були люди там до того чи після? не знаю! може суворий карантин наклав на це своє вето..
діджиталізація ...май же...