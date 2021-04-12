В'їзд у Кропивницький "декомунізували", тепер там написано "Кіров гад". ФОТО
Невідомі частково демонтували стару назву обласного центру на в'їзді з миколаївського напрямку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".
На вказівнику на об'їзному шляху у слові "Кіровоград" зрізали дві літери - "о" і "р". У такий незвичний спосіб невідомі "декомунізували" стелу. Тепер місто зустрічає в'їжджаючих у нього написом "Кіров гад".
Обласний центр вже майже 5 років називається Кропивницький, проте напис на стелі досі не змінили. Місцеві активісти кілька разів зверталися з цим питанням до мерії.
За словами посадовців, старий знак не знімали, бо не можуть визначитись, на чиєму він балансі, адже встановлений на межі двох сільських рад.
"Те, що розказують, що воно на межі - так, воно на межі сільської ради, тобто на території, але не належить. Воно стоїть на дорозі обласного чи районного значення, об'їзна дорога міста Кропивницького", - прокоментував юрист земельного відділу Первозванівської ОТГ Вадим Кривоносов.
Демонтовані букви залишили під стелою.
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John James Hughes /dʒɒn ˈdʒeɪmz hjuːz/
Де там "Юз"? Там як мінімум "Х'юьз" а як на мене то натуральний "****", що цілком відповідає духу та змісту того населеного пункта
Простите за мой английский.
На ранок біля магазину був " аврал " . .
З листа Зінов'єва до Лєніна: «Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php Владимир Ленин - палач и обычный ********
"Ещё в начале 70-х годов во Франции была издана книга "Великие гомосексуалисты". В россиянии она ходила в самиздатовском варианте. Что касается Ильича, так к этому его пристрастию его приучил его "папаша" - Илья Николаевич. Папашей он назначен был полицией Петербурга, стоял он у них на учёте, как ********..."
И. В. Соколов,
кандидат исторических наук
За однією версією, "любімца партії", як називали Кірова, вбили за наказом Сталіна. За іншою, більш імовірною, - то була звичайна битовуха (Кіров трахав свою секретарку, а її чоловік підстеріг їх за цим дєлом). Зрештою, в будь-якому випадку вусатий грузин використав цю подію для підвищення градусу репресій.
"За кровь нашево нєзабвєннаво Кірова...", - плакат 1941 року