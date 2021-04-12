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В'їзд у Кропивницький "декомунізували", тепер там написано "Кіров гад". ФОТО

Невідомі частково демонтували стару назву обласного центру на в'їзді з миколаївського напрямку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН". 

На вказівнику на об'їзному шляху у слові "Кіровоград" зрізали дві літери - "о" і "р". У такий незвичний спосіб невідомі  "декомунізували" стелу. Тепер місто зустрічає в'їжджаючих у нього написом "Кіров гад".

Обласний центр вже майже 5 років називається Кропивницький, проте напис на стелі досі не змінили. Місцеві активісти кілька разів зверталися з цим питанням до мерії.

За словами посадовців, старий знак не знімали, бо не можуть визначитись, на чиєму він балансі, адже встановлений на межі двох сільських рад.

"Те, що розказують, що воно на межі - так, воно на межі сільської ради, тобто на території, але не належить. Воно стоїть на дорозі обласного чи районного значення, об'їзна дорога міста Кропивницького", - прокоментував юрист земельного відділу Первозванівської ОТГ Вадим Кривоносов.

Демонтовані букви залишили під стелою. 

Вїзд у Кропивницький декомунізували, тепер там написано Кіров гад 01

Автор: 

Кропивницький (349) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+39
В когось відмінне почуття гумору
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12.04.2021 20:06
+33
а Юзик жеж подумает шо в честь него...и совсем возгордится )))
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12.04.2021 20:12
+32
негры на "абрамсах" в посадке ржут
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12.04.2021 20:04
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ахахаха канадцы как всегда
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12.04.2021 20:03 Відповісти
негры на "абрамсах" в посадке ржут
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12.04.2021 20:04 Відповісти
Як і не можу не сказати, що і в центральному районі міста Києва й на сьогодні існує майже двохкілометрова вулиця московська, що пролягає від Арсенальної площі до вулиці Генерала Алмазова, на якому знаходиться Печерський відділ поліції, а поруч - Офіс Генпрокуратури України, які ТАК дотримуються закону України про декомунізацію (хоча й закон то слід було б назвати "про ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ..."
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13.04.2021 00:21 Відповісти
Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 7211
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12.04.2021 20:05 Відповісти
Вот ещё бы вернуть, в рамках декомунизации, Донецку его историческое название "Юзовка".
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12.04.2021 20:05 Відповісти
На честь Джона Юза, американця, який заснував те злощасне місто.
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12.04.2021 20:08 Відповісти
а Юзик жеж подумает шо в честь него...и совсем возгордится )))
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12.04.2021 20:12 Відповісти
🤣
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12.04.2021 20:26 Відповісти
Так и я про то. Ну, правда его ещё "стахановым" называли. Но тот "герой" на "рекорд" которого вся смена шахты пахала, спился и помер банальным алкоголиком.
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12.04.2021 20:19 Відповісти
Взагалі то британця.
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12.04.2021 20:35 Відповісти
Насправді його звали Джон Хьюз.і він англієць.
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12.04.2021 20:43 Відповісти
Як ви примудряєтесь так ковєркать хвамілію пана Джона-Джеймса?
John James Hughes /dʒɒn ˈdʒeɪmz hjuːz/
Де там "Юз"? Там як мінімум "Х'юьз" а як на мене то натуральний "****", що цілком відповідає духу та змісту того населеного пункта
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12.04.2021 22:01 Відповісти
це рузге-англійсько Юз
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14.04.2021 08:44 Відповісти
Так не я, а донбаситы при совке так назвали "Юзовка". А на "Х" у них совсем бы другое название получилось бы "********".
Простите за мой английский.
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14.04.2021 15:15 Відповісти
В когось відмінне почуття гумору
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12.04.2021 20:06 Відповісти
В третього полку спецпризначення)))
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12.04.2021 20:10 Відповісти
або кому букви "о" та "р" в господарстві знадобилися - курей там, качок годувати...
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12.04.2021 20:47 Відповісти
А изменить надпись на Кропивницкий. Денег нет?
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12.04.2021 20:09 Відповісти
Нет,все бабло в большой стройке...
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12.04.2021 20:15 Відповісти
А членинградскую область?
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12.04.2021 20:30 Відповісти
Этот указатель прямо символ Украины.
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12.04.2021 21:13 Відповісти
Да тьі нєуймьошься, орк?
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12.04.2021 21:53 Відповісти
А у вас ***** символ?
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12.04.2021 21:54 Відповісти
в старые времена на школьный выпускной сбивали первую букву с указателя Дебальцево азателя Дебальцево
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12.04.2021 20:12 Відповісти
упс, чет сбойнуло
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12.04.2021 20:14 Відповісти
Сцуть понятна)))
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12.04.2021 20:17 Відповісти
Каюсь .. Ми , будучи підлітками , ще за совка , так дурачились ,з товаришами ,, поряд з нашим будинком був магазин " Меблі ", так ми вночі залазили на його кришу і знімали з вивіски букву - М .

На ранок біля магазину був " аврал " . .
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12.04.2021 21:13 Відповісти
Білоруською мовою довелося б трохи більше потрудитися.

Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 1694
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12.04.2021 21:55 Відповісти
ну ти й засранець.
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12.04.2021 20:21 Відповісти
Лапоть.
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12.04.2021 20:35 Відповісти
Нормальная тема.
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12.04.2021 20:28 Відповісти
Діма Сінченко, лідер Кропивницького РОКу, потролив таким чином комуняк і вату.
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12.04.2021 20:28 Відповісти
Есть одна мелочь, он тоже житель этого города...
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12.04.2021 20:34 Відповісти
так, звичайно. а шо?
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12.04.2021 20:35 Відповісти
Вместо нового названия города троллить и себя - это не лучшее решение для лидера!
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12.04.2021 20:45 Відповісти
историческая правда торжествует спустя 87 лет.
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12.04.2021 20:48 Відповісти
Чи є ще якась країна, в якій десятки міст носить ім'я партійного функціонера...
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12.04.2021 20:49 Відповісти
До речі, з 1924 по 1934 місто називалося Зінов'євськ, - на честь любовніка Лєніна Зінов'єва (справжнє ім'я Гершель Аронович Радомисльський). У Женеві Крупська їх застала разом у ліжку, а потім вони вже не приховували від неї своїх стосунків. В шалаші в Разліві ці два шалунішки теж покуролєсіли.

З листа Зінов'єва до Лєніна: «Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php Владимир Ленин - палач и обычный ********

"Ещё в начале 70-х годов во Франции была издана книга "Великие гомосексуалисты". В россиянии она ходила в самиздатовском варианте. Что касается Ильича, так к этому его пристрастию его приучил его "папаша" - Илья Николаевич. Папашей он назначен был полицией Петербурга, стоял он у них на учёте, как ********..."

И. В. Соколов,
кандидат исторических наук
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12.04.2021 21:42 Відповісти
Кацапи самі ж грохнули Кірова в 1934 р., але під час війни чомусь звинувачували німців у його смерті.
За однією версією, "любімца партії", як називали Кірова, вбили за наказом Сталіна. За іншою, більш імовірною, - то була звичайна битовуха (Кіров трахав свою секретарку, а її чоловік підстеріг їх за цим дєлом). Зрештою, в будь-якому випадку вусатий грузин використав цю подію для підвищення градусу репресій.
"За кровь нашево нєзабвєннаво Кірова...", - плакат 1941 року

Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 2984
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12.04.2021 20:51 Відповісти
Жарил балерин, а сухорукий позавидовал. А дурко ещё одно грохнуло. И концы в воду. А как радовались балерины, история умалчивает. Но сильно очень радовались.
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12.04.2021 21:04 Відповісти
кацапские свиньи тогда еще про бандеровцев не знали... списали бы и на них.
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12.04.2021 21:11 Відповісти
Пора уже всё население нарасеи *********** называть, раз ***** поддерживают.
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12.04.2021 21:26 Відповісти
Продайте буквы те бздобкину. Он уже купил орден Победы с комплекса в г. Львове с целью отреставрировать и вскорости вернуть на место торжественно причём. Поспешите---дудндукам закон не писан---а бабла там валом. Отсыпет что спросят.
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12.04.2021 21:01 Відповісти
Похоже на лом, сдали буквы а обставили як перемога.
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12.04.2021 21:25 Відповісти
Шо ж тогда не все буквы?
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12.04.2021 21:29 Відповісти
помню как сбивали буквы на "памятнике" чекистам на "лыбедской"... все сбили, ни одной буквы не оставили, лупили молотом и ломом аж искры летели... тяжелых латунных сувениров многим досталось...
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12.04.2021 21:44 Відповісти
Не искращий инструмент делают как раз с меди, с латуни, неужели не знали
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13.04.2021 03:53 Відповісти
про это дети знают... рад, что и вы знаете.
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13.04.2021 10:36 Відповісти
а прочитать статью лень, там же русским по белому написано, что буквы лежать на месте до сих пор, иди , бери, сдавай-купишь бояры
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13.04.2021 03:50 Відповісти
Креативно.
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12.04.2021 22:37 Відповісти
Назвали бы Ингульск. А то вечно надо в честь кого-то назвать, то Киров то Кропивницкий то еще какой-нибудь.
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13.04.2021 00:20 Відповісти
Этим спорщикам, которые не могли определиться, очень сильно повезло. А мог бы и Музычко с автоматом посетить. Для конструктива
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13.04.2021 10:54 Відповісти
Креатив у украинцев всегда присутствует там где долбанная власть чего то не может сделать сама, афигенный респект креативщикам!
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13.04.2021 11:04 Відповісти
 
 