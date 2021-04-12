В'їзд у Кропивницький "декомунізували", тепер там написано "Кіров гад". ФОТО

Невідомі частково демонтували стару назву обласного центру на в'їзді з миколаївського напрямку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УНІАН".

На вказівнику на об'їзному шляху у слові "Кіровоград" зрізали дві літери - "о" і "р". У такий незвичний спосіб невідомі "декомунізували" стелу. Тепер місто зустрічає в'їжджаючих у нього написом "Кіров гад".

Обласний центр вже майже 5 років називається Кропивницький, проте напис на стелі досі не змінили. Місцеві активісти кілька разів зверталися з цим питанням до мерії.

За словами посадовців, старий знак не знімали, бо не можуть визначитись, на чиєму він балансі, адже встановлений на межі двох сільських рад.

"Те, що розказують, що воно на межі - так, воно на межі сільської ради, тобто на території, але не належить. Воно стоїть на дорозі обласного чи районного значення, об'їзна дорога міста Кропивницького", - прокоментував юрист земельного відділу Первозванівської ОТГ Вадим Кривоносов.

Демонтовані букви залишили під стелою.