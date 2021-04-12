Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад". ФОТО
Неизвестные частично демонтировали старое название областного центра на въезде в николаевского направления.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
На указателе на объездному пути в слове "Кировоград" срезали две буквы - "о" и "р". Таким образом неизвестные "декоммунизировали" стелу. Теперь город встречает въезжающих в него надписью "Киров гад".
Областной центр уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако на стеле до сих пор сохранялась старая надпись. Местные активисты уже несколько раз поднимали этот вопрос перед мэрией.
По словам чиновников, старый знак не снимали, потому что не могут определиться, на чьем балансе он находится - стела установлена на границе территорий двух сельских советов.
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"То, что рассказывают, что оно на границе - да, оно на границе сельского совета, то есть на территории, но не принадлежит. Оно стоит на дороге областного или районного значения, объездная дорога города Кропивницкого", - прокомментировал юрист земельного отдела Первозвановской ОТГ Вадим Кривоносов.
Демонтированные буквы оставили лежать под стелой.
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John James Hughes /dʒɒn ˈdʒeɪmz hjuːz/
Де там "Юз"? Там як мінімум "Х'юьз" а як на мене то натуральний "****", що цілком відповідає духу та змісту того населеного пункта
Простите за мой английский.
На ранок біля магазину був " аврал " . .
З листа Зінов'єва до Лєніна: «Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php Владимир Ленин - палач и обычный ********
"Ещё в начале 70-х годов во Франции была издана книга "Великие гомосексуалисты". В россиянии она ходила в самиздатовском варианте. Что касается Ильича, так к этому его пристрастию его приучил его "папаша" - Илья Николаевич. Папашей он назначен был полицией Петербурга, стоял он у них на учёте, как ********..."
И. В. Соколов,
кандидат исторических наук
За однією версією, "любімца партії", як називали Кірова, вбили за наказом Сталіна. За іншою, більш імовірною, - то була звичайна битовуха (Кіров трахав свою секретарку, а її чоловік підстеріг їх за цим дєлом). Зрештою, в будь-якому випадку вусатий грузин використав цю подію для підвищення градусу репресій.
"За кровь нашево нєзабвєннаво Кірова...", - плакат 1941 року