Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад". ФОТО

Неизвестные частично демонтировали старое название областного центра на въезде в николаевского направления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

На указателе на объездному пути в слове "Кировоград" срезали две буквы - "о" и "р". Таким образом неизвестные "декоммунизировали" стелу. Теперь город встречает въезжающих в него надписью "Киров гад".

Областной центр уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако на стеле до сих пор сохранялась старая надпись. Местные активисты уже несколько раз поднимали этот вопрос перед мэрией.

По словам чиновников, старый знак не снимали, потому что не могут определиться, на чьем балансе он находится - стела установлена на границе территорий двух сельских советов.

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"То, что рассказывают, что оно на границе - да, оно на границе сельского совета, то есть на территории, но не принадлежит. Оно стоит на дороге областного или районного значения, объездная дорога города Кропивницкого", - прокомментировал юрист земельного отдела Первозвановской ОТГ Вадим Кривоносов.

Демонтированные буквы оставили лежать под стелой.