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Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад". ФОТО

Неизвестные частично демонтировали старое название областного центра на въезде в николаевского направления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

На указателе на объездному пути в слове "Кировоград" срезали две буквы - "о" и "р". Таким образом неизвестные "декоммунизировали" стелу. Теперь город встречает въезжающих в него надписью "Киров гад".

Областной центр уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако на стеле до сих пор сохранялась старая надпись. Местные активисты уже несколько раз поднимали этот вопрос перед мэрией.

По словам чиновников, старый знак не снимали, потому что не могут определиться, на чьем балансе он находится - стела установлена на границе территорий двух сельских советов.

Также на Цензор.НЕТ: Коммунистическую символику восстановили при ремонте дома культуры на Полтавщине: "Такое мнение людей"

"То, что рассказывают, что оно на границе - да, оно на границе сельского совета, то есть на территории, но не принадлежит. Оно стоит на дороге областного или районного значения, объездная дорога города Кропивницкого", - прокомментировал юрист земельного отдела Первозвановской ОТГ Вадим Кривоносов.

Демонтированные буквы оставили лежать под стелой.

Въезд в Кропивницкий декоммунизировали, теперь там написано Киров гад 01

Автор: 

Кропивницький (546) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+39
В когось відмінне почуття гумору
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12.04.2021 20:06
+33
а Юзик жеж подумает шо в честь него...и совсем возгордится )))
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12.04.2021 20:12
+32
негры на "абрамсах" в посадке ржут
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12.04.2021 20:04
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ахахаха канадцы как всегда
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12.04.2021 20:03 Ответить
негры на "абрамсах" в посадке ржут
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12.04.2021 20:04 Ответить
Як і не можу не сказати, що і в центральному районі міста Києва й на сьогодні існує майже двохкілометрова вулиця московська, що пролягає від Арсенальної площі до вулиці Генерала Алмазова, на якому знаходиться Печерський відділ поліції, а поруч - Офіс Генпрокуратури України, які ТАК дотримуються закону України про декомунізацію (хоча й закон то слід було б назвати "про ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ..."
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13.04.2021 00:21 Ответить
Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 7211
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12.04.2021 20:05 Ответить
Вот ещё бы вернуть, в рамках декомунизации, Донецку его историческое название "Юзовка".
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12.04.2021 20:05 Ответить
На честь Джона Юза, американця, який заснував те злощасне місто.
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12.04.2021 20:08 Ответить
а Юзик жеж подумает шо в честь него...и совсем возгордится )))
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12.04.2021 20:12 Ответить
🤣
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12.04.2021 20:26 Ответить
Так и я про то. Ну, правда его ещё "стахановым" называли. Но тот "герой" на "рекорд" которого вся смена шахты пахала, спился и помер банальным алкоголиком.
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12.04.2021 20:19 Ответить
Взагалі то британця.
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12.04.2021 20:35 Ответить
Насправді його звали Джон Хьюз.і він англієць.
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12.04.2021 20:43 Ответить
Як ви примудряєтесь так ковєркать хвамілію пана Джона-Джеймса?
John James Hughes /dʒɒn ˈdʒeɪmz hjuːz/
Де там "Юз"? Там як мінімум "Х'юьз" а як на мене то натуральний "****", що цілком відповідає духу та змісту того населеного пункта
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12.04.2021 22:01 Ответить
це рузге-англійсько Юз
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14.04.2021 08:44 Ответить
Так не я, а донбаситы при совке так назвали "Юзовка". А на "Х" у них совсем бы другое название получилось бы "********".
Простите за мой английский.
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14.04.2021 15:15 Ответить
В когось відмінне почуття гумору
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12.04.2021 20:06 Ответить
В третього полку спецпризначення)))
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12.04.2021 20:10 Ответить
або кому букви "о" та "р" в господарстві знадобилися - курей там, качок годувати...
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12.04.2021 20:47 Ответить
А изменить надпись на Кропивницкий. Денег нет?
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12.04.2021 20:09 Ответить
Нет,все бабло в большой стройке...
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12.04.2021 20:15 Ответить
А членинградскую область?
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12.04.2021 20:30 Ответить
Этот указатель прямо символ Украины.
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12.04.2021 21:13 Ответить
Да тьі нєуймьошься, орк?
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12.04.2021 21:53 Ответить
А у вас ***** символ?
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12.04.2021 21:54 Ответить
в старые времена на школьный выпускной сбивали первую букву с указателя Дебальцево азателя Дебальцево
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12.04.2021 20:12 Ответить
упс, чет сбойнуло
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12.04.2021 20:14 Ответить
Сцуть понятна)))
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12.04.2021 20:17 Ответить
Каюсь .. Ми , будучи підлітками , ще за совка , так дурачились ,з товаришами ,, поряд з нашим будинком був магазин " Меблі ", так ми вночі залазили на його кришу і знімали з вивіски букву - М .

На ранок біля магазину був " аврал " . .
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12.04.2021 21:13 Ответить
Білоруською мовою довелося б трохи більше потрудитися.

Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 1694
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12.04.2021 21:55 Ответить
ну ти й засранець.
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12.04.2021 20:21 Ответить
Лапоть.
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12.04.2021 20:35 Ответить
Нормальная тема.
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12.04.2021 20:28 Ответить
Діма Сінченко, лідер Кропивницького РОКу, потролив таким чином комуняк і вату.
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12.04.2021 20:28 Ответить
Есть одна мелочь, он тоже житель этого города...
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12.04.2021 20:34 Ответить
так, звичайно. а шо?
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12.04.2021 20:35 Ответить
Вместо нового названия города троллить и себя - это не лучшее решение для лидера!
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12.04.2021 20:45 Ответить
историческая правда торжествует спустя 87 лет.
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12.04.2021 20:48 Ответить
Чи є ще якась країна, в якій десятки міст носить ім'я партійного функціонера...
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12.04.2021 20:49 Ответить
До речі, з 1924 по 1934 місто називалося Зінов'євськ, - на честь любовніка Лєніна Зінов'єва (справжнє ім'я Гершель Аронович Радомисльський). У Женеві Крупська їх застала разом у ліжку, а потім вони вже не приховували від неї своїх стосунків. В шалаші в Разліві ці два шалунішки теж покуролєсіли.

З листа Зінов'єва до Лєніна: «Вова! Не заросла ли твоя попочка за время нашей разлуки? Не стала ли она уже за это время?.. Скоро я приеду, как только управлюсь тут с делами, и мы займемся прочисткой твоей милой попки».
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php Владимир Ленин - палач и обычный ********

"Ещё в начале 70-х годов во Франции была издана книга "Великие гомосексуалисты". В россиянии она ходила в самиздатовском варианте. Что касается Ильича, так к этому его пристрастию его приучил его "папаша" - Илья Николаевич. Папашей он назначен был полицией Петербурга, стоял он у них на учёте, как ********..."

И. В. Соколов,
кандидат исторических наук
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12.04.2021 21:42 Ответить
Кацапи самі ж грохнули Кірова в 1934 р., але під час війни чомусь звинувачували німців у його смерті.
За однією версією, "любімца партії", як називали Кірова, вбили за наказом Сталіна. За іншою, більш імовірною, - то була звичайна битовуха (Кіров трахав свою секретарку, а її чоловік підстеріг їх за цим дєлом). Зрештою, в будь-якому випадку вусатий грузин використав цю подію для підвищення градусу репресій.
"За кровь нашево нєзабвєннаво Кірова...", - плакат 1941 року

Въезд в Кропивницкий "декоммунизировали", теперь там написано "Киров гад" - Цензор.НЕТ 2984
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12.04.2021 20:51 Ответить
Жарил балерин, а сухорукий позавидовал. А дурко ещё одно грохнуло. И концы в воду. А как радовались балерины, история умалчивает. Но сильно очень радовались.
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12.04.2021 21:04 Ответить
кацапские свиньи тогда еще про бандеровцев не знали... списали бы и на них.
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12.04.2021 21:11 Ответить
Пора уже всё население нарасеи *********** называть, раз ***** поддерживают.
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12.04.2021 21:26 Ответить
Продайте буквы те бздобкину. Он уже купил орден Победы с комплекса в г. Львове с целью отреставрировать и вскорости вернуть на место торжественно причём. Поспешите---дудндукам закон не писан---а бабла там валом. Отсыпет что спросят.
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12.04.2021 21:01 Ответить
Похоже на лом, сдали буквы а обставили як перемога.
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12.04.2021 21:25 Ответить
Шо ж тогда не все буквы?
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12.04.2021 21:29 Ответить
помню как сбивали буквы на "памятнике" чекистам на "лыбедской"... все сбили, ни одной буквы не оставили, лупили молотом и ломом аж искры летели... тяжелых латунных сувениров многим досталось...
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12.04.2021 21:44 Ответить
Не искращий инструмент делают как раз с меди, с латуни, неужели не знали
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13.04.2021 03:53 Ответить
про это дети знают... рад, что и вы знаете.
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13.04.2021 10:36 Ответить
а прочитать статью лень, там же русским по белому написано, что буквы лежать на месте до сих пор, иди , бери, сдавай-купишь бояры
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13.04.2021 03:50 Ответить
Креативно.
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12.04.2021 22:37 Ответить
Назвали бы Ингульск. А то вечно надо в честь кого-то назвать, то Киров то Кропивницкий то еще какой-нибудь.
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13.04.2021 00:20 Ответить
Этим спорщикам, которые не могли определиться, очень сильно повезло. А мог бы и Музычко с автоматом посетить. Для конструктива
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13.04.2021 10:54 Ответить
Креатив у украинцев всегда присутствует там где долбанная власть чего то не может сделать сама, афигенный респект креативщикам!
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13.04.2021 11:04 Ответить
 
 