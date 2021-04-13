Діти знайшли людські останки у львівському парку, - ЗМІ. ФОТО
У Снопківському парку Львова виявили людські ноги, голову і частину тулуба.
Про це повідомляє "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.
Останки знайшли школярі, які живуть неподалік від парку. Вони полізли на стихійне сміттєзвалище з будівельним сміттям і побачили там людські ноги.
Діти не розгубилися і подзвонили в поліцію. Поліцейські, які прибулі на місце, виявили частину тулуба і, за даними інших ЗМІ, голову.
Поліцейські зазначають, що кістки людини лежать там уже давно, пише "Сегодня".
При цьому офіційно цю інформацію в поліції поки не коментували.
Топ коментарі
+21 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.04.2021 21:03 Відповісти Посилання
+16 Игорь Горобец #201911
показати весь коментар13.04.2021 20:49 Відповісти Посилання
+6 Палєо Мустьє
показати весь коментар13.04.2021 21:08 Відповісти Посилання
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Видно руки, видно ноги, видно роги.