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Діти знайшли людські останки у львівському парку, - ЗМІ. ФОТО

У Снопківському парку Львова виявили людські ноги, голову і частину тулуба.

Про це повідомляє "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

Останки знайшли школярі, які живуть неподалік від парку. Вони полізли на стихійне сміттєзвалище з будівельним сміттям і побачили там людські ноги.

Діти не розгубилися і подзвонили в поліцію. Поліцейські, які прибулі на місце, виявили частину тулуба і, за даними інших ЗМІ, голову.

Поліцейські зазначають, що кістки людини лежать там уже давно, пише "Сегодня".

При цьому офіційно цю інформацію в поліції поки не коментували.

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Діти знайшли людські останки у львівському парку, - ЗМІ 01
Діти знайшли людські останки у львівському парку, - ЗМІ 02

Автор: 

діти (5140) Львів (3090) труп (100)


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Топ коментарі
+21
Если бы нашли останки взрослые, то сразу стали бы подозреваемыми, а тут дети...реально глухарь...
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13.04.2021 21:03 Відповісти
+16
Уявляю, як їм були раді в поліції.
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13.04.2021 20:49 Відповісти
+6
бандери зжери як мінімум адного "рускагаварещего".
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13.04.2021 21:08 Відповісти
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Уявляю, як їм були раді в поліції.
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13.04.2021 20:49 Відповісти
А ведь реально глухарь ))))
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13.04.2021 20:57 Відповісти
Если бы нашли останки взрослые, то сразу стали бы подозреваемыми, а тут дети...реально глухарь...
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13.04.2021 21:03 Відповісти
👍👍👍
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13.04.2021 22:03 Відповісти
Ой, у нас такі мусора, що і на дітей повісять. На крайняк на їх батьків.
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13.04.2021 23:39 Відповісти
Вполне возможно, что это со времён ВМВ. То есть, кто-то что-то копал (к примеру под фундамент дома), нашёл эти останки и просто вывез их со строительным мусором в лесополосу, не желая компостировать себе голову с вызовом полиции и т.д. Во Львове, нацики за 3 года оккупации по львовским паркам да лесам, расстреляли кучи людей (немного гуглил эту тему и сам бывал в тамошних местах). А может просто бомж какой-то.
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13.04.2021 21:29 Відповісти
так разве нациков не выгнали оттуда?
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14.04.2021 01:51 Відповісти
На нижнем фото это человеческие о с танки?
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13.04.2021 20:59 Відповісти
Бред дебила.
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13.04.2021 21:09 Відповісти
в ответ на мусорную экспансию садового,чЛенинсбург решил вывозить расчлененку
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13.04.2021 21:04 Відповісти
бандери зжери як мінімум адного "рускагаварещего".
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13.04.2021 21:08 Відповісти
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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13.04.2021 21:30 Відповісти
подснежники вылезают
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13.04.2021 21:09 Відповісти
Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ - Цензор.НЕТ 1422
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13.04.2021 21:23 Відповісти
гитлер шол и замерз((
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13.04.2021 21:38 Відповісти
Детки щяс пошли неблагополучные. Они должны быть в числе первых подозреваемых. Да?
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13.04.2021 22:43 Відповісти
Да это вообще мог быть шляхтич, или гайдамака
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13.04.2021 22:49 Відповісти
это как раз то, что должны находить дети
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13.04.2021 22:56 Відповісти
если бы останки не дай бог нашел взрослый - точно бы посадили ублюдки
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15.04.2021 11:53 Відповісти
 
 