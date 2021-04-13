Діти знайшли людські останки у львівському парку, - ЗМІ. ФОТО

У Снопківському парку Львова виявили людські ноги, голову і частину тулуба.

Про це повідомляє "Сегодня", інформує Цензор.НЕТ.

Останки знайшли школярі, які живуть неподалік від парку. Вони полізли на стихійне сміттєзвалище з будівельним сміттям і побачили там людські ноги.

Діти не розгубилися і подзвонили в поліцію. Поліцейські, які прибулі на місце, виявили частину тулуба і, за даними інших ЗМІ, голову.

Поліцейські зазначають, що кістки людини лежать там уже давно, пише "Сегодня".

При цьому офіційно цю інформацію в поліції поки не коментували.

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