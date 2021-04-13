Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ. ФОТО
В Снопковском парке во Львове обнаружили человеческие ноги, голову и часть туловища.
Об этом сообщает "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
Останки нашли живущие неподалеку от парка школьники. Они полезли на стихийную свалку со строительным мусором и там обнаружили там человеческие ноги.
Дети не растерялись и позвонили в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили часть туловища и, по данным других СМИ, голову.
Полицейские отмечают, что кости человека лежат там уже давно, пишет "Сегодня".
При этом официально эту информацию в полиции пока не комментировали.
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+21 Прощай немытая раССея
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+6 Палєо Мустьє
показать весь комментарий13.04.2021 21:08 Ответить Ссылка
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Видно руки, видно ноги, видно роги.