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Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ. ФОТО

В Снопковском парке во Львове обнаружили человеческие ноги, голову и часть туловища.

Об этом сообщает "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Останки нашли живущие неподалеку от парка школьники. Они полезли на стихийную свалку со строительным мусором и там обнаружили там человеческие ноги.

Дети не растерялись и позвонили в полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили часть туловища и, по данным других СМИ, голову.

Полицейские отмечают, что кости человека лежат там уже давно, пишет "Сегодня".

При этом официально эту информацию в полиции пока не комментировали.

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Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ 01
Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ 02

Автор: 

дети (6565) Львов (4599) труп (133)


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Топ комментарии
+21
Если бы нашли останки взрослые, то сразу стали бы подозреваемыми, а тут дети...реально глухарь...
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13.04.2021 21:03 Ответить
+16
Уявляю, як їм були раді в поліції.
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13.04.2021 20:49 Ответить
+6
бандери зжери як мінімум адного "рускагаварещего".
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13.04.2021 21:08 Ответить
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Уявляю, як їм були раді в поліції.
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13.04.2021 20:49 Ответить
А ведь реально глухарь ))))
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13.04.2021 20:57 Ответить
Если бы нашли останки взрослые, то сразу стали бы подозреваемыми, а тут дети...реально глухарь...
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13.04.2021 21:03 Ответить
👍👍👍
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13.04.2021 22:03 Ответить
Ой, у нас такі мусора, що і на дітей повісять. На крайняк на їх батьків.
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13.04.2021 23:39 Ответить
Вполне возможно, что это со времён ВМВ. То есть, кто-то что-то копал (к примеру под фундамент дома), нашёл эти останки и просто вывез их со строительным мусором в лесополосу, не желая компостировать себе голову с вызовом полиции и т.д. Во Львове, нацики за 3 года оккупации по львовским паркам да лесам, расстреляли кучи людей (немного гуглил эту тему и сам бывал в тамошних местах). А может просто бомж какой-то.
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13.04.2021 21:29 Ответить
так разве нациков не выгнали оттуда?
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14.04.2021 01:51 Ответить
На нижнем фото это человеческие о с танки?
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13.04.2021 20:59 Ответить
Бред дебила.
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13.04.2021 21:09 Ответить
в ответ на мусорную экспансию садового,чЛенинсбург решил вывозить расчлененку
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13.04.2021 21:04 Ответить
бандери зжери як мінімум адного "рускагаварещего".
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13.04.2021 21:08 Ответить
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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13.04.2021 21:30 Ответить
подснежники вылезают
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13.04.2021 21:09 Ответить
Дети нашли человеческие останки во львовском парке, - СМИ - Цензор.НЕТ 1422
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13.04.2021 21:23 Ответить
гитлер шол и замерз((
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13.04.2021 21:38 Ответить
Детки щяс пошли неблагополучные. Они должны быть в числе первых подозреваемых. Да?
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13.04.2021 22:43 Ответить
Да это вообще мог быть шляхтич, или гайдамака
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13.04.2021 22:49 Ответить
это как раз то, что должны находить дети
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13.04.2021 22:56 Ответить
если бы останки не дай бог нашел взрослый - точно бы посадили ублюдки
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15.04.2021 11:53 Ответить
 
 