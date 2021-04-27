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МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років. ІНФОГРАФІКА

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старших за 65 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Пріоритет у людей найбільш похилого віку та осіб з неінфекційними хронічними захворюваннями. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - сказано в повідомленні.

У відомстві закликають допомогти рідним і близьким записатися на щеплення.

МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років 01

МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років - Цензор.НЕТ 667
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27.04.2021 22:35
+3
Стесняюсь спросить - а миздрав это делает по просьбе пенсионного фонда...
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28.04.2021 00:18
+2
пробовал, людям старше 65 можно записаться только "войдя в систему с помощью личного файлового ключа". Точка! Шоб вы сдохли, уроды!
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27.04.2021 23:27
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МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років - Цензор.НЕТ 667
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27.04.2021 22:35 Відповісти
Ыыыліта за 30 років...))
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27.04.2021 22:45 Відповісти
Тю, Петро, то ж куми та родичі. Що ти ото, цей во, як не свій... А що їм шмурдяк астра зенека давати, в якого нема 3 стадій клінічних досліджень, купа тромбозів, ще й індуси а не американці виготовляють.
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27.04.2021 23:01 Відповісти
Та пішли ви в еротичне мандрівництво!!
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27.04.2021 22:44 Відповісти
ЗАЧЕМ??? Какой в этом смысл? Потратить вакцину Пфайзер на 99-летнюю старушку которую смерть на неделю в отпуск отпустила! При том, что ежедневно умирают люди, которые платят ЭТОЙ СТРАНЕ НАЛОГИ(!!!) на содержание пенсионеров, депутатов, прокуроров, президента, ментов, таможенников, судей и другого отребья которое не производит ровным счетом ничего, но живет с НАЛОГОВ которые с него дерут! И вот менту и прокурору вакцину в первую очередь, потом пенсионеру, а на работягу на деньги которого эту самую вакцину покупают - уже вакцины не осталось! Как думаете подобное состояние дел ЭТО нормально?
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27.04.2021 23:18 Відповісти
у німців старики - найцінніші голосувальники за діючі партії, вони от нехєр дєлать бігають на вибори.
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28.04.2021 00:16 Відповісти
И тебя не минует участь сия или ты надеешься не дожить до пенсионного возраста?
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28.04.2021 11:06 Відповісти
пробовал, людям старше 65 можно записаться только "войдя в систему с помощью личного файлового ключа". Точка! Шоб вы сдохли, уроды!
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27.04.2021 23:27 Відповісти
Классную ты отмазку нашел! Действительно звучит страшно, тут уже только готовиться к земле... Попробуй еще по дедовски ногами в больницу прийти, там пока люди вместо роботов, файловая система совместима.
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27.04.2021 23:54 Відповісти
нашо туди йти? є трохи модерніший метод - телефон сімейного лікаря.
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28.04.2021 00:17 Відповісти
якщо маєте Приват-24, то отримати "файл електронного ключа" немає проблем.)
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08.05.2021 12:59 Відповісти
Стесняюсь спросить - а миздрав это делает по просьбе пенсионного фонда...
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28.04.2021 00:18 Відповісти
По просьбе пенсионного фонда антиваксеры отговаривают людей от вакцинации, чтобы каждый день в Украине хоронили более 400 человек так как среди умерших от ковида в основном люди пенсионного и продпенсионного возраста.
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28.04.2021 07:54 Відповісти
а ще є "євангельські християни,"православні" зомбі РПЦвУ, чиє керівництво спі..рашене ФСБ,
теж активно займаються антивакцинальною пропагандою..САМЕ В УКРАЇНІ..
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08.05.2021 13:03 Відповісти
куча побічних у молодих , ну і шоб не пропадала даром вакцина і статистика була , й пенсійний довольний
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28.04.2021 01:15 Відповісти
...бажано ТИМ хто пропонує таке ... коліть Собі ТРИ дози вакцини ...в ліву -праву сідницю і третю КОНТРОЛЬНУ в голову ...



... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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28.04.2021 13:07 Відповісти
 
 