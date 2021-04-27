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МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років. ІНФОГРАФІКА
В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старших за 65 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Пріоритет у людей найбільш похилого віку та осіб з неінфекційними хронічними захворюваннями. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - сказано в повідомленні.
У відомстві закликають допомогти рідним і близьким записатися на щеплення.
Топ коментарі
+5 Павло ШОвте
показати весь коментар27.04.2021 22:35
+3 Игорь Монахов
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+2 Иван Стариков
показати весь коментар27.04.2021 23:27
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теж активно займаються антивакцинальною пропагандою..САМЕ В УКРАЇНІ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..