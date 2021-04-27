МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років. ІНФОГРАФІКА

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старших за 65 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Пріоритет у людей найбільш похилого віку та осіб з неінфекційними хронічними захворюваннями. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок", - сказано в повідомленні.

У відомстві закликають допомогти рідним і близьким записатися на щеплення.