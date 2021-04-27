РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8125 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
7 762 16

Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА

В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Приоритет у людей наиболее преклонного возраста и людей с неинфекционными хроническими заболеваниями. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают помочь родным и близким записаться на прививку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов

Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет 01

Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
27.04.2021 22:35
+3
Стесняюсь спросить - а миздрав это делает по просьбе пенсионного фонда...
показать весь комментарий
28.04.2021 00:18
+2
пробовал, людям старше 65 можно записаться только "войдя в систему с помощью личного файлового ключа". Точка! Шоб вы сдохли, уроды!
показать весь комментарий
27.04.2021 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МОЗ оголосило про початок вакцинації осіб від 65 років - Цензор.НЕТ 667
показать весь комментарий
27.04.2021 22:35 Ответить
Ыыыліта за 30 років...))
показать весь комментарий
27.04.2021 22:45 Ответить
Тю, Петро, то ж куми та родичі. Що ти ото, цей во, як не свій... А що їм шмурдяк астра зенека давати, в якого нема 3 стадій клінічних досліджень, купа тромбозів, ще й індуси а не американці виготовляють.
показать весь комментарий
27.04.2021 23:01 Ответить
Та пішли ви в еротичне мандрівництво!!
показать весь комментарий
27.04.2021 22:44 Ответить
ЗАЧЕМ??? Какой в этом смысл? Потратить вакцину Пфайзер на 99-летнюю старушку которую смерть на неделю в отпуск отпустила! При том, что ежедневно умирают люди, которые платят ЭТОЙ СТРАНЕ НАЛОГИ(!!!) на содержание пенсионеров, депутатов, прокуроров, президента, ментов, таможенников, судей и другого отребья которое не производит ровным счетом ничего, но живет с НАЛОГОВ которые с него дерут! И вот менту и прокурору вакцину в первую очередь, потом пенсионеру, а на работягу на деньги которого эту самую вакцину покупают - уже вакцины не осталось! Как думаете подобное состояние дел ЭТО нормально?
показать весь комментарий
27.04.2021 23:18 Ответить
у німців старики - найцінніші голосувальники за діючі партії, вони от нехєр дєлать бігають на вибори.
показать весь комментарий
28.04.2021 00:16 Ответить
И тебя не минует участь сия или ты надеешься не дожить до пенсионного возраста?
показать весь комментарий
28.04.2021 11:06 Ответить
пробовал, людям старше 65 можно записаться только "войдя в систему с помощью личного файлового ключа". Точка! Шоб вы сдохли, уроды!
показать весь комментарий
27.04.2021 23:27 Ответить
Классную ты отмазку нашел! Действительно звучит страшно, тут уже только готовиться к земле... Попробуй еще по дедовски ногами в больницу прийти, там пока люди вместо роботов, файловая система совместима.
показать весь комментарий
27.04.2021 23:54 Ответить
нашо туди йти? є трохи модерніший метод - телефон сімейного лікаря.
показать весь комментарий
28.04.2021 00:17 Ответить
якщо маєте Приват-24, то отримати "файл електронного ключа" немає проблем.)
показать весь комментарий
08.05.2021 12:59 Ответить
Стесняюсь спросить - а миздрав это делает по просьбе пенсионного фонда...
показать весь комментарий
28.04.2021 00:18 Ответить
По просьбе пенсионного фонда антиваксеры отговаривают людей от вакцинации, чтобы каждый день в Украине хоронили более 400 человек так как среди умерших от ковида в основном люди пенсионного и продпенсионного возраста.
показать весь комментарий
28.04.2021 07:54 Ответить
а ще є "євангельські християни,"православні" зомбі РПЦвУ, чиє керівництво спі..рашене ФСБ,
теж активно займаються антивакцинальною пропагандою..САМЕ В УКРАЇНІ..
показать весь комментарий
08.05.2021 13:03 Ответить
куча побічних у молодих , ну і шоб не пропадала даром вакцина і статистика була , й пенсійний довольний
показать весь комментарий
28.04.2021 01:15 Ответить
...бажано ТИМ хто пропонує таке ... коліть Собі ТРИ дози вакцини ...в ліву -праву сідницю і третю КОНТРОЛЬНУ в голову ...



... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
показать весь комментарий
28.04.2021 13:07 Ответить
 
 