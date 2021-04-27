Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА

В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Приоритет у людей наиболее преклонного возраста и людей с неинфекционными хроническими заболеваниями. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают помочь родным и близким записаться на прививку.

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