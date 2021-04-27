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Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА
В Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Приоритет у людей наиболее преклонного возраста и людей с неинфекционными хроническими заболеваниями. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - говорится в сообщении.
В ведомстве призывают помочь родным и близким записаться на прививку.
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теж активно займаються антивакцинальною пропагандою..САМЕ В УКРАЇНІ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..