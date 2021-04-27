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Новости Коронавирус и карантин
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Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов

Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов

Министерство здравоохранения закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины. Ими смогут воспользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но нуждающиеся в кислородной терапии.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал глава МОЗ Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра, на эти цели пока выделено 693 миллиона гривен.

"Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд - которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID-19", - сказал министр.

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Степанов подчеркнул: несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью COVID-19, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-либо медицинском учреждении закончился кислород.

"Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, нежели до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницу. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" - заявил Степанов.

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карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+6
Тем, кто еще остался живой после вашей "борьбы" с пандемией.?
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27.04.2021 16:11
+6
Зебіли, так хто насправді - ДОКТОР СМЕРТЬ?!
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27.04.2021 16:12
+5
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5750
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27.04.2021 16:13
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Тем, кто еще остался живой после вашей "борьбы" с пандемией.?
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27.04.2021 16:11 Ответить
Зебіли, так хто насправді - ДОКТОР СМЕРТЬ?!
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27.04.2021 16:12 Ответить
Уже вижу стройные ряды семейных врачей с концентраторами, помпезно...
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27.04.2021 16:13 Ответить
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5750
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27.04.2021 16:13 Ответить
может и себе завести семейного врача?)
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27.04.2021 16:14 Ответить
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 108
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27.04.2021 16:15 Ответить
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 560
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27.04.2021 16:17 Ответить
А что такое "закупает"?
Я уже не говорю что это на 2м году эпидемии....
Готовит доки на тендер?
На каком вообще этапе это "закупает"? Степашка устроил аукцион откатов среди поставщиков? Или вообще это схема, где товара нет, а деньги куда то исчезли....
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27.04.2021 16:19 Ответить
Перефразирую немного известное выражение и помня все предыдущие "успехи в борьбе с ковидом" зеленой плесени, замечу "Свежо питание, а серется с трудом"
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27.04.2021 16:22 Ответить
вони можуть не повернутись до сімейного лікаря. краще нехай будуть у денному стаціонарі, де заради одного-двох пацієнтів може почергувати медсестра і вночі.
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27.04.2021 16:30 Ответить
ты вообще знаешь, что такое быть на кислороде? ты себе можешь представить, когда человек 35 на кислороде, а потом его через 5 дней выписывают? Ты знаешь, что из-за задышек некоторые люди, переболевшие коронавирусом, по два, а то и три раза возвращаются в больницу? Ты знаешь, что 90% выписывают из стационара с сатурацией 88-90%, в то время, когда скорая должна госпитализировать больных при сатурации менее 92%? ты представляешь себе, как звонить пенсионер в 75 лет за 25 километром от стационара и говорит, что его жена задыхается, а ему говорят - коронавирусная скорая занята, ждите? я ждал эту скорую 35 минут, хотя моя квартира находится на расстоянии 300 метров от станции скорой помощи. желаю тебе, дебилу круглому, переболеть и провести дней так 45 под кислородом, а потом чтоб тебя вышвырнули на улицу и сказали - покупай 13-ти литровый баллоны с кислородом, которых тебе на сутки штук 20 надо будет ( цена 350 грн штука). Полудурок! В крупных городах давно пункты проката таких концентраторов есть - ни один барыга себе в ущерб работать не будет, значит возвращают и не поломанные. Желаю тебе так процентов 60 поражения обеих легких, ******!
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30.05.2021 21:33 Ответить
Так багато смертей, а рейтинг стоїть...
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27.04.2021 16:35 Ответить
Сказочная тварь. И где они их возьмут? Пальто твое поменяют на концентратор?
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27.04.2021 16:42 Ответить
Ідея з сімейними лікарями на 2.000 пацієнтів кожний була дуже вчасною напередодні пандемії. Як і ліквідація всієї санітарно-епідеміологічної системи в Україні. Тепер вигрібаємо одночасно і плоди уляниної рехворми, і профнепридатності теперішніх керманичів.

А на черзі в нас ще "не"жданчики - наслідки рехвормування ринку землі і розпродажу держресурсів під нуль. Вони прийдуть за протязі наступних років і можуть стати останнім цвяхом у нашу домовину, якщо не отямимося раніше.
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27.04.2021 16:57 Ответить
Моя семейная врачиха долго ржала!
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28.04.2021 21:53 Ответить
 
 