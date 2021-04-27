Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов
Министерство здравоохранения закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины. Ими смогут воспользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но нуждающиеся в кислородной терапии.
Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал глава МОЗ Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По словам министра, на эти цели пока выделено 693 миллиона гривен.
"Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд - которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID-19", - сказал министр.
Степанов подчеркнул: несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью COVID-19, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-либо медицинском учреждении закончился кислород.
"Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, нежели до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницу. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" - заявил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я уже не говорю что это на 2м году эпидемии....
Готовит доки на тендер?
На каком вообще этапе это "закупает"? Степашка устроил аукцион откатов среди поставщиков? Или вообще это схема, где товара нет, а деньги куда то исчезли....
А на черзі в нас ще "не"жданчики - наслідки рехвормування ринку землі і розпродажу держресурсів під нуль. Вони прийдуть за протязі наступних років і можуть стати останнім цвяхом у нашу домовину, якщо не отямимося раніше.