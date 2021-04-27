Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов

Министерство здравоохранения закупает кислородные концентраторы для первичного звена медицины. Ими смогут воспользоваться пациенты, которые после госпитализации выписаны домой, но нуждающиеся в кислородной терапии.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал глава МОЗ Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра, на эти цели пока выделено 693 миллиона гривен.

"Сейчас закупают концентраторы для первичного уровня как обменный фонд - которые затем смогут выдавать пациентам. Ведь человека могут выписать из больницы с нормальной сатурацией, но он потребует кислородной терапии. Эти концентраторы мы сможем использовать и после COVID-19", - сказал министр.

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Степанов подчеркнул: несмотря на непростую ситуацию в стране с заболеваемостью COVID-19, не было ни одного случая, чтобы за год пандемии в каком-либо медицинском учреждении закончился кислород.

"Да, у нас был тяжелый период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в ту или иную область. Да, использование кислорода увеличилось в десятки раз, нежели до пандемии. Да, мы вынуждены были идти на то, чтобы часть технического кислорода после лабораторных исследований отправлять в больницу. Но я еще раз подчеркиваю: ни одного примера, чтобы в какой-то больнице закончился кислород, у нас не было!" - заявил Степанов.

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