Кисневі концентратори можна буде брати у сімейних лікарів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України закуповує кисневі концентратори для первинної ланки медицини. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але можуть потребувати кисневої терапії.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів очільник МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра, на ці потреби наразі виділили 693 млн грн.

"Зараз закуповують концентратори для первинного рівня як обмінний фонд – які потім зможуть видавати пацієнтам. Адже людину можуть виписати з лікарні з нормальною сатурацією, але вона потребуватиме кисневої терапії. Ці концентратори ми зможемо використовувати і після COVID", – сказав міністр.

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Степанов наголосив: попри непросту ситуацію в країні із захворюваністю на COVID-19, не було жодного випадку, щоб за рік пандемії в якомусь медичному закладі закінчився кисень.

"Так, у нас був важкий період, коли ми вночі розвертали машини з киснем і везли їх у ту чи іншу область. Так, використання кисню збільшилося в десятки разів, ніж до пандемії. Так, ми вимушені були йти на те, щоб частину технічного кисню після лабораторних досліджень відправляти в лікарні. Але я ще раз наголошую: жодного прикладу, щоб у якійсь лікарні закінчився кисень, у нас не було!" – заявив Степанов.