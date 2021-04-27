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Новини Коронавірус і карантин
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Кисневі концентратори можна буде брати у сімейних лікарів, - Степанов

Кисневі концентратори можна буде брати у сімейних лікарів, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України закуповує кисневі концентратори для первинної ланки медицини. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але можуть потребувати кисневої терапії.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів очільник МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами міністра, на ці потреби наразі виділили 693 млн грн.

"Зараз закуповують концентратори для первинного рівня як обмінний фонд – які потім зможуть видавати пацієнтам. Адже людину можуть виписати з лікарні з нормальною сатурацією, але вона потребуватиме кисневої терапії. Ці концентратори ми зможемо використовувати і після COVID", – сказав міністр.

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Степанов наголосив: попри непросту ситуацію в країні із захворюваністю на COVID-19, не було жодного випадку, щоб за рік пандемії в якомусь медичному закладі закінчився кисень.

"Так, у нас був важкий період, коли ми вночі розвертали машини з киснем і везли їх у ту чи іншу область. Так, використання кисню збільшилося в десятки разів, ніж до пандемії. Так, ми вимушені були йти на те, щоб частину технічного кисню після лабораторних досліджень відправляти в лікарні. Але я ще раз наголошую: жодного прикладу, щоб у якійсь лікарні закінчився кисень, у нас не було!" – заявив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) кисень (71)


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Топ коментарі
+6
Тем, кто еще остался живой после вашей "борьбы" с пандемией.?
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27.04.2021 16:11
+6
Зебіли, так хто насправді - ДОКТОР СМЕРТЬ?!
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27.04.2021 16:12
+5
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5750
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27.04.2021 16:13
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Тем, кто еще остался живой после вашей "борьбы" с пандемией.?
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27.04.2021 16:11 Відповісти
Зебіли, так хто насправді - ДОКТОР СМЕРТЬ?!
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27.04.2021 16:12 Відповісти
Уже вижу стройные ряды семейных врачей с концентраторами, помпезно...
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27.04.2021 16:13 Відповісти
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 5750
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27.04.2021 16:13 Відповісти
может и себе завести семейного врача?)
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27.04.2021 16:14 Відповісти
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 108
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27.04.2021 16:15 Відповісти
Кислородные концентраторы можно будет брать у семейных врачей, - Степанов - Цензор.НЕТ 560
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27.04.2021 16:17 Відповісти
А что такое "закупает"?
Я уже не говорю что это на 2м году эпидемии....
Готовит доки на тендер?
На каком вообще этапе это "закупает"? Степашка устроил аукцион откатов среди поставщиков? Или вообще это схема, где товара нет, а деньги куда то исчезли....
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27.04.2021 16:19 Відповісти
Перефразирую немного известное выражение и помня все предыдущие "успехи в борьбе с ковидом" зеленой плесени, замечу "Свежо питание, а серется с трудом"
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27.04.2021 16:22 Відповісти
вони можуть не повернутись до сімейного лікаря. краще нехай будуть у денному стаціонарі, де заради одного-двох пацієнтів може почергувати медсестра і вночі.
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27.04.2021 16:30 Відповісти
ты вообще знаешь, что такое быть на кислороде? ты себе можешь представить, когда человек 35 на кислороде, а потом его через 5 дней выписывают? Ты знаешь, что из-за задышек некоторые люди, переболевшие коронавирусом, по два, а то и три раза возвращаются в больницу? Ты знаешь, что 90% выписывают из стационара с сатурацией 88-90%, в то время, когда скорая должна госпитализировать больных при сатурации менее 92%? ты представляешь себе, как звонить пенсионер в 75 лет за 25 километром от стационара и говорит, что его жена задыхается, а ему говорят - коронавирусная скорая занята, ждите? я ждал эту скорую 35 минут, хотя моя квартира находится на расстоянии 300 метров от станции скорой помощи. желаю тебе, дебилу круглому, переболеть и провести дней так 45 под кислородом, а потом чтоб тебя вышвырнули на улицу и сказали - покупай 13-ти литровый баллоны с кислородом, которых тебе на сутки штук 20 надо будет ( цена 350 грн штука). Полудурок! В крупных городах давно пункты проката таких концентраторов есть - ни один барыга себе в ущерб работать не будет, значит возвращают и не поломанные. Желаю тебе так процентов 60 поражения обеих легких, ******!
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30.05.2021 21:33 Відповісти
Так багато смертей, а рейтинг стоїть...
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27.04.2021 16:35 Відповісти
Сказочная тварь. И где они их возьмут? Пальто твое поменяют на концентратор?
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27.04.2021 16:42 Відповісти
Ідея з сімейними лікарями на 2.000 пацієнтів кожний була дуже вчасною напередодні пандемії. Як і ліквідація всієї санітарно-епідеміологічної системи в Україні. Тепер вигрібаємо одночасно і плоди уляниної рехворми, і профнепридатності теперішніх керманичів.

А на черзі в нас ще "не"жданчики - наслідки рехвормування ринку землі і розпродажу держресурсів під нуль. Вони прийдуть за протязі наступних років і можуть стати останнім цвяхом у нашу домовину, якщо не отямимося раніше.
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27.04.2021 16:57 Відповісти
Моя семейная врачиха долго ржала!
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28.04.2021 21:53 Відповісти
 
 