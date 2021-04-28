Середня номінальна зарплата в Україні перевищила 13 тис. грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у березні 2021 року становила 13 612 гривень. За рік вона збільшилася на 18,9%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Держкомстату.
Водночас індекс реальної заробітної плати у березні 2021 року за рік збільшився на 9,5%, а порівняно з лютим 2021-го ㅡ на 6,7%.
Як зазначає hromadske, номінальна зарплата — це фактично голі цифри доходу. Реальна ж бере до уваги зростання цін, податків, та інших обов’язкових платежів, тож вона краще показує зростання/падіння доходів населення і рівень життя загалом.
Найвищу зарплату отримують люди, що працюють у Києві. У середньому це 20 132 гривні.
Окрім того, серед лідерів за показником середньої зарплатні:
Донецька область — 15 907 грн;
Запорізька область — 13 721 грн;
Дніпропетровська область — 13 677 грн;
Миколаївська область — 13 462 грн;
Київська область — 13 438 грн.
У решті областей Україні зарплата коливається у межах від 10 675 до 12 000 грн.
Найбільші зарплати, за даними Держстату - у працівників галузі "Інформація та телекомунікації" (в середньому 25 504 грн) та "Фінансова та страхова діяльність" (24 279 грн).
Серед галузей промисловості лідерами є "Виробництво фармпродуктів та фармпрепаратів" (в середньому 27 503 грн) та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" (20 713 грн).
Водночас найменші зарплати - у працівників сфер "Тимчасового розміщення й організації харчування" (7 749 грн) та "Будівництво" (10 297 грн).
Серед галузей промисловості це "Текстильне виробництво та виробництво одягу" (8 312 грн) і "Водопостачання, каналізація, поводження з відходами" (9 852 грн).
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она такая средняя, шо даже не возможно узнать формулу по которой ее рассчитывают...
а ведь тарифную сетку еще никто не отменял...и там нет понятия "средняя"...
Якщи поділити з "зряплатами" мешканців Конченої Засри та деПутанів та судейських, мовчу вже про ***********, приоб'язітєльно..
неЛох ще ляпнув:-чинуши таможні мусять бути багатими...
Половина пенсів В Україні отримує від 1796(?? може забув,вибачте) до 2000 грв ....Скорочений робочий місяць на підприємствах-три дня на тиждень...
І виходить 5-6 тисч..Таки і є робітники по 15-20 тисч...
Таки середня температура в лікарні..))
Чертов кошмар!
это заказная статистика, кроме того цены за год выросли процентов на 20 ...
брехня, увы ....
У знайомого дружина працює начальником цеху одного спільного Українсько-Голандського фармацевтичного підприємства, у одному з обласних центрів. Її чиста зарплатня - 8000 грн., Премій ніколи, ніколи не давали. Головний механік того-ж самого фармпідприємства - 9000грн. (чистими).
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
Польское правительство ожидает от Украины предложений по открытию школ с полным преподаванием на украинском языке.
Сейчас в Польше действуют 4 школы с полным преподаванием на украинском языке и масса школ с украинскими классами, или преподаванием украинского языка как предмета.
У кого-то зарплата и 1 500 000 грн. Это сколько получают простые работающие, что бы средняя была 25 000?