Середня номінальна зарплата в Україні перевищила 13 тис. грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у березні 2021 року становила 13 612 гривень. За рік вона збільшилася на 18,9%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Держкомстату.

Водночас індекс реальної заробітної плати у березні 2021 року за рік збільшився на 9,5%, а порівняно з лютим 2021-го ㅡ на 6,7%.

Як зазначає hromadske, номінальна зарплата — це фактично голі цифри доходу. Реальна ж бере до уваги зростання цін, податків, та інших обов’язкових платежів, тож вона краще показує зростання/падіння доходів населення і рівень життя загалом.

Найвищу зарплату отримують люди, що працюють у Києві. У середньому це 20 132 гривні.

Окрім того, серед лідерів за показником середньої зарплатні:

Донецька область — 15 907 грн;

Запорізька область — 13 721 грн;

Дніпропетровська область — 13 677 грн;

Миколаївська область — 13 462 грн;

Київська область — 13 438 грн.

У решті областей Україні зарплата коливається у межах від 10 675 до 12 000 грн.

Найбільші зарплати, за даними Держстату - у працівників галузі "Інформація та телекомунікації" (в середньому 25 504 грн) та "Фінансова та страхова діяльність" (24 279 грн).

Серед галузей промисловості лідерами є "Виробництво фармпродуктів та фармпрепаратів" (в середньому 27 503 грн) та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" (20 713 грн).

Водночас найменші зарплати - у працівників сфер "Тимчасового розміщення й організації харчування" (7 749 грн) та "Будівництво" (10 297 грн).

Серед галузей промисловості це "Текстильне виробництво та виробництво одягу" (8 312 грн) і "Водопостачання, каналізація, поводження з відходами" (9 852 грн).