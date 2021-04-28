Средняя номинальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года составила 13 612 гривен. За год она увеличилась на 18,9%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Госкомстата.
В то же время индекс реальной заработной платы в марте 2021 года по год увеличился на 9,5%, а по сравнению с февралем 2021-го - на 6,7%.
Как отмечает hromadske, номинальная зарплата - это фактически голые цифры дохода. Реальная же учитывает рост цен, налогов и других обязательных платежей, так что она лучше показывает рост/падение доходов населения и уровень жизни в целом.
Самую высокую зарплату получают работники в Киеве. В среднем это 20 132 гривны.
Кроме того, среди лидеров по показателю средней зарплаты:
Донецкая область - 15 907 грн;
Запорожская область - 13 721 грн;
Днепропетровская область - 13 677 грн;
Николаевская область - 13 462 грн;
Киевская область - 13 438 грн.
В остальных областях Украины зарплата колеблется в пределах от 10 675 до 12 000 грн.
Самые большие зарплаты, по данным Госстата - у работников отрасли "Информация и телекоммуникации" (в среднем 25 504 грн) и "Финансовая и страховая деятельность" (24 279 грн).
Среди отраслей промышленности лидерами являются "Производство фармпродуктив и фармпрепаратов" (в среднем 27 503 грн), а также "Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" (20 713 грн).
В то же время самые маленькие зарплаты - у работников сфер "Временного размещения и организации питания" (7 749 грн) и "Строительство" (10 297) грн.
Среди отраслей промышленности - это "Текстильная промышленность и производство одежды" (8 312 грн) и "Водоснабжение, канализация, и обращение с отходами" (9 852 грн).
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она такая средняя, шо даже не возможно узнать формулу по которой ее рассчитывают...
а ведь тарифную сетку еще никто не отменял...и там нет понятия "средняя"...
Якщи поділити з "зряплатами" мешканців Конченої Засри та деПутанів та судейських, мовчу вже про ***********, приоб'язітєльно..
неЛох ще ляпнув:-чинуши таможні мусять бути багатими...
Половина пенсів В Україні отримує від 1796(?? може забув,вибачте) до 2000 грв ....Скорочений робочий місяць на підприємствах-три дня на тиждень...
І виходить 5-6 тисч..Таки і є робітники по 15-20 тисч...
Таки середня температура в лікарні..))
Чертов кошмар!
это заказная статистика, кроме того цены за год выросли процентов на 20 ...
брехня, увы ....
У знайомого дружина працює начальником цеху одного спільного Українсько-Голандського фармацевтичного підприємства, у одному з обласних центрів. Її чиста зарплатня - 8000 грн., Премій ніколи, ніколи не давали. Головний механік того-ж самого фармпідприємства - 9000грн. (чистими).
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra
Польское правительство ожидает от Украины предложений по открытию школ с полным преподаванием на украинском языке.
Сейчас в Польше действуют 4 школы с полным преподаванием на украинском языке и масса школ с украинскими классами, или преподаванием украинского языка как предмета.
У кого-то зарплата и 1 500 000 грн. Это сколько получают простые работающие, что бы средняя была 25 000?