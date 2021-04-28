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Средняя номинальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года составила 13 612 гривен. За год она увеличилась на 18,9%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Госкомстата.

В то же время индекс реальной заработной платы в марте 2021 года по год увеличился на 9,5%, а по сравнению с февралем 2021-го - на 6,7%.

Средняя номинальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат 01

Как отмечает hromadske, номинальная зарплата - это фактически голые цифры дохода. Реальная же учитывает рост цен, налогов и других обязательных платежей, так что она лучше показывает рост/падение доходов населения и уровень жизни в целом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врачи, работающие в COVID-отделениях, получают примерно 30 тыс. грн со всеми надбавками, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ВИДЕО

Самую высокую зарплату получают работники в Киеве. В среднем это 20 132 гривны.

Кроме того, среди лидеров по показателю средней зарплаты:

Донецкая область - 15 907 грн;

Запорожская область - 13 721 грн;

Днепропетровская область - 13 677 грн;

Николаевская область - 13 462 грн;

Киевская область - 13 438 грн.

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В остальных областях Украины зарплата колеблется в пределах от 10 675 до 12 000 грн.

Самые большие зарплаты, по данным Госстата - у работников отрасли "Информация и телекоммуникации" (в среднем 25 504 грн) и "Финансовая и страховая деятельность" (24 279 грн).

Среди отраслей промышленности лидерами являются "Производство фармпродуктив и фармпрепаратов" (в среднем 27 503 грн), а также "Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" (20 713 грн).

В то же время самые маленькие зарплаты - у работников сфер "Временного размещения и организации питания" (7 749 грн) и "Строительство" (10 297) грн.

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Среди отраслей промышленности - это "Текстильная промышленность и производство одежды" (8 312 грн) и "Водоснабжение, канализация, и обращение с отходами" (9 852 грн).

Автор: 

Госстат (220) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+23
Мрази брехливые за 6 грязными 4500 чистыми поживите в вымирающих городках и за эти копейки не влезиш на работу
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28.04.2021 20:12
+21
Это премии менеджеров Нафтогаза на всю гопоту раскинули?
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28.04.2021 20:01
+20
Вот интересно- зачем эта ложь? Данилов ведь говорил: "Наше главное оружие- Правда"(с). Не я говорил! А сам Данилов! Каждый ведь может отрыть вакансии трудоустройства, в его городе... И- увидеть Правду.
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28.04.2021 20:06
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шо ?
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28.04.2021 20:00 Ответить
відчуваєш?
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28.04.2021 20:00 Ответить
Что же вы врете?люди кого мы выбрали???это крах всей стране.уних премии 8 лямов долларов .вдумайтесь!
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28.04.2021 20:34 Ответить
составила 13 612 гривен.-Новенькими, хрустящими и краской пахнущими.
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28.04.2021 20:00 Ответить
Это премии менеджеров Нафтогаза на всю гопоту раскинули?
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28.04.2021 20:01 Ответить
Средняя реальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5911
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28.04.2021 20:01 Ответить
Средняя реальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1338
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28.04.2021 20:02 Ответить
Средняя реальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1244
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28.04.2021 20:02 Ответить
Маленькі зарплати на будівництві? Ріалі? Ну-ну...
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28.04.2021 20:02 Ответить
Там же все в тени, так шо нуну, так хоч распишу прозреешь)))
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28.04.2021 20:32 Ответить
так отож...
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28.04.2021 20:37 Ответить
Средняя реальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1411
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28.04.2021 20:03 Ответить
Вот интересно- зачем эта ложь? Данилов ведь говорил: "Наше главное оружие- Правда"(с). Не я говорил! А сам Данилов! Каждый ведь может отрыть вакансии трудоустройства, в его городе... И- увидеть Правду.
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28.04.2021 20:06 Ответить
И- увидеть Правду., ЗЄ увідєл правду в "очке" *****, а решта(73%), згідно ієрархії, зазирають в доступне для них "о[Ч]ко
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28.04.2021 20:18 Ответить
У них своя "правда". Ну, как передовицы в одноименной совковой газете.
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28.04.2021 20:20 Ответить
Зачем?от средней за по стране считают пенсии. Чем больше по стране тем меньше получат люди выходящие на пенсию.экономия
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28.04.2021 23:16 Ответить
Шо за бред,добавить "00"-вот это более реально...
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28.04.2021 20:08 Ответить
Мрази брехливые за 6 грязными 4500 чистыми поживите в вымирающих городках и за эти копейки не влезиш на работу
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28.04.2021 20:12 Ответить
средняя ))) капуста все и мясо избранным - в среднем голубцы )))
она такая средняя, шо даже не возможно узнать формулу по которой ее рассчитывают...
а ведь тарифную сетку еще никто не отменял...и там нет понятия "средняя"...
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28.04.2021 20:14 Ответить
Формула общеизвестная, так что как то так есть такой отчет 1-пв вот оттуда цифры и ьерутся
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28.04.2021 20:34 Ответить
можно вычислить, например, среднюю зарплату дворника, ибо она в большинстве своем стандартная ( не ниже минимальной и побольше в крупных фирмах)... здесь ясен алгоритм и минимально количество составляющих... а по Украине..и по всем должностям и по всем отраслям... сразу??? это как?
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28.04.2021 20:41 Ответить
видать чиновникам опять з/п подняли.. ну что бы взяток не брали
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28.04.2021 20:17 Ответить
и что такое 13 т грн... ? на пожрать нормально семье не хватит, не говоря уж об остальном.. сволочи паны!
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28.04.2021 20:19 Ответить
Это грязная без вычета налогов))) так шо надо еще уменьшать на 20%
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28.04.2021 20:22 Ответить
на хлеб да на воду хватит! и успокойтесь...
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28.04.2021 20:40 Ответить
"Радость" то какая! Но цены оказались "порезвее", хрен догонишь.
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28.04.2021 20:19 Ответить
Брутто..))
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28.04.2021 20:24 Ответить
Эээ, тут же грязная зарплата, ну то что начисленна без вычетов налогов))))
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28.04.2021 20:21 Ответить
Не хахатайтє Мєня!
Якщи поділити з "зряплатами" мешканців Конченої Засри та деПутанів та судейських, мовчу вже про ***********, приоб'язітєльно..
неЛох ще ляпнув:-чинуши таможні мусять бути багатими...
Половина пенсів В Україні отримує від 1796(?? може забув,вибачте) до 2000 грв ....Скорочений робочий місяць на підприємствах-три дня на тиждень...
І виходить 5-6 тисч..Таки і є робітники по 15-20 тисч...
Таки середня температура в лікарні..))
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28.04.2021 20:22 Ответить
зарплата роботяги + зарплата чиновника делим на два получаем среднюю зарплату 13000 это еще и маловато получилось
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28.04.2021 20:24 Ответить
Потрох с гроськой рисовали четыре процента подъема экономики,а у этих зарплата в небо улетела.
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28.04.2021 20:28 Ответить
Рисовали??? Так при Порохе минималка в ТРИ раза выросла---конкретная цифра, а не средняя по палате), а это возможно только при росте экономики.
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28.04.2021 21:31 Ответить
лучше бы не повышали, работаю в магазине была зарплата 5500 чистыми , когда мин. подняли до 6000тыс компании оказалось не под силу (с этими карантинами) принудительно писали заявы на пол ставки теперь имею 2800грн и всё.
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28.04.2021 20:29 Ответить
То есть- 100(сто) долларов... Это что??? Это, как по мне- Преступление Против Человечества. И я- нисколько не шучу. Так быть не может. Ибо: не может быть никогда.

Чертов кошмар!
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28.04.2021 20:36 Ответить
судейской падали подняли зарплату ?
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28.04.2021 20:30 Ответить
) щас так поспешившие брать курицино-головые паспорта, начнуть откапывать свои зарытые украинские, на их место прирывать парашные и длинными очерядями тянуться уже не в сторону откуда ***** пришло, а на так неневистное им западное направление.
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28.04.2021 20:32 Ответить
зайдите на сайт работа юа, например, 5 - 7 тысяч вакансии,
это заказная статистика, кроме того цены за год выросли процентов на 20 ...
брехня, увы ....
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28.04.2021 20:37 Ответить
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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28.04.2021 21:11 Ответить
зеленский лошит лохов
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28.04.2021 20:34 Ответить
Строители за десятку в месяц? Нет такого, умножайте минимум на два.
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28.04.2021 20:36 Ответить
где же вы твари такие цифры берете ???
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28.04.2021 20:37 Ответить
У Кварталі-95...
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28.04.2021 21:59 Ответить
очередная несмешная квартальская шутка
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28.04.2021 21:01 Ответить
Вообще пофиг на зарплату. Главное что не Порошенко!
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28.04.2021 21:04 Ответить
Держстат України - "Среди отраслей промышленности лидерами являются "Производство фармпродуктив и фармпрепаратов" (в среднем 27 503 грн)."

У знайомого дружина працює начальником цеху одного спільного Українсько-Голандського фармацевтичного підприємства, у одному з обласних центрів. Її чиста зарплатня - 8000 грн., Премій ніколи, ніколи не давали. Головний механік того-ж самого фармпідприємства - 9000грн. (чистими).
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28.04.2021 21:13 Ответить
...люди - це нова нафта

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра @Pet_lyra

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra



Польское правительство ожидает от Украины предложений по открытию школ с полным преподаванием на украинском языке.
Сейчас в Польше действуют 4 школы с полным преподаванием на украинском языке и масса школ с украинскими классами, или преподаванием украинского языка как предмета.
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28.04.2021 21:24 Ответить
Середня реальна зарплата в Україні перевищила 13 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7739
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28.04.2021 21:32 Ответить
Да вы что? Осенью масло подсолн.стоило 32 грн. Сейчас 67 грн. О всем остальном я вообще молчу. Это при том что пенсия у многих не доходит до 3000грн.Чем вы хвастаетесь?
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28.04.2021 21:47 Ответить
Надо срочно с Венгрии возвращаться, а то дома уже такие зарплаты платят
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28.04.2021 21:48 Ответить
Шо? 13 000? Скоро напишуть, що баксів.
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28.04.2021 21:58 Ответить
Самые большие зарплаты, по данным Госстата - ... (в среднем 25 504 грн)
У кого-то зарплата и 1 500 000 грн. Это сколько получают простые работающие, что бы средняя была 25 000?
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29.04.2021 08:52 Ответить
 
 