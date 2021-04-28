Средняя номинальная зарплата в Украине превысила 13 тыс. грн, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года составила 13 612 гривен. За год она увеличилась на 18,9%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Госкомстата.

В то же время индекс реальной заработной платы в марте 2021 года по год увеличился на 9,5%, а по сравнению с февралем 2021-го - на 6,7%.

Как отмечает hromadske, номинальная зарплата - это фактически голые цифры дохода. Реальная же учитывает рост цен, налогов и других обязательных платежей, так что она лучше показывает рост/падение доходов населения и уровень жизни в целом.

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Самую высокую зарплату получают работники в Киеве. В среднем это 20 132 гривны.

Кроме того, среди лидеров по показателю средней зарплаты:

Донецкая область - 15 907 грн;

Запорожская область - 13 721 грн;

Днепропетровская область - 13 677 грн;

Николаевская область - 13 462 грн;

Киевская область - 13 438 грн.

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В остальных областях Украины зарплата колеблется в пределах от 10 675 до 12 000 грн.

Самые большие зарплаты, по данным Госстата - у работников отрасли "Информация и телекоммуникации" (в среднем 25 504 грн) и "Финансовая и страховая деятельность" (24 279 грн).

Среди отраслей промышленности лидерами являются "Производство фармпродуктив и фармпрепаратов" (в среднем 27 503 грн), а также "Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" (20 713 грн).

В то же время самые маленькие зарплаты - у работников сфер "Временного размещения и организации питания" (7 749 грн) и "Строительство" (10 297) грн.

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Среди отраслей промышленности - это "Текстильная промышленность и производство одежды" (8 312 грн) и "Водоснабжение, канализация, и обращение с отходами" (9 852 грн).