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Госстат (220) Министерство развития громад и территорий (73) заработная плата (2355)

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале 2021 выросла до 12 549 грн, по данным Государственной службы статистики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минэкономики Украины.

По сравнению с январем текущего года размер средней номинальной зарплаты вырос на 1,7%, а за год (относительно февраля 2020) - на 15,7%. По сравнению с февралем 2020 средняя зарплата в феврале 2021 выросла более чем 2 000 грн.

Напомним, минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн. Таким образом средняя заработная плата в феврале текущего года превышает уровень минимальной более чем в 2 раза.

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Индекс реальной заработной платы в феврале 2021, по сравнению с январем 2021 составил 100,7%, а по сравнению с февралем 2020 - 107,6%.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2021 по сравнению с февралем 2020-го был: в Ривненской (на 22,3%), Черновицкой (на 21,1%) и Хмельницкой (на 21,1%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в феврале зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий - в Кировоградской области (9 903 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникации - 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности - 22 319 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 7 892 грн.

Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с декабря прошлого года уменьшилась на 271 млн грн - из 3 485 млн грн (по состоянию на 1 декабря 2020 года) до 3 214 млн грн (на 1 марта 2021).

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Топ комментарии
+21
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9329
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30.03.2021 15:07
+8
обрати внимание на слово "номинальная"
Т.е. фантиков таки стали давать больше.

Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
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30.03.2021 15:24
+4
От добре, що держстату є у кого вчитися: вже років з п"ять пишуть, як росстат, котрий при фактичних по регіонах Росії з/п в 15-20 тищ руб, пише, що "срєдняя - 48 тисяч рублєй".
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30.03.2021 15:10
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Ну все, терь будем вольно путешествовать по миру, там уже даже Денис Шморгаль подсуетился
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30.03.2021 15:07 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9329
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30.03.2021 15:07 Ответить
ввп падает, а зарплата растет!
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30.03.2021 15:08 Ответить
От добре, що держстату є у кого вчитися: вже років з п"ять пишуть, як росстат, котрий при фактичних по регіонах Росії з/п в 15-20 тищ руб, пише, що "срєдняя - 48 тисяч рублєй".
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30.03.2021 15:10 Ответить
дитетко ты какие профессии смотришь, для гастрабайтеров и такая ЗП в радость.
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30.03.2021 15:27 Ответить
я тут глянул ЗП медиков просто был на сайте: фельдшер (3года учища) - 40-60тр. районная поликклиника.
Врач терапевт 60-80т.р. и всё требуются. я уж не говорю про специалистов.
ковид ведь вымыл всех пенсионеров из этой отрасли.
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30.03.2021 15:29 Ответить
Кому ти ото чешеш, цап?
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30.03.2021 15:42 Ответить
Кацапе давай расскажи про среднюю реальную зп в Мордоре 15 000 рублей,москву не в счет то отдельная страна ничего общего по зп с остальной рф не имеет
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30.03.2021 15:48 Ответить
Урал, https://cgb7.ru/vacancy
обычная районная поликлиника, я еще минимум сказал. вы там и не это у видите. где нет цены там за 100т и выше.
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30.03.2021 16:05 Ответить
при 6 часовом рабочем дне, совсем не плохо
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30.03.2021 16:06 Ответить
училище закончил и минималка, раз не веришь и по ссылкам не ходишь.
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5796
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30.03.2021 16:13 Ответить
Ну , припустимо, ЗП медиків зросла, навіть значно зросла, через масовий шухер із-за ковіду. А з іншими професіями як?
На вот https://ok-crimea.ru/rabota/
Швачка 20-30 т. р. (або 260-400 дол.)
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30.03.2021 16:54 Ответить
ну Крым южный регион нафига ему высокие ЗП ?
там и отопление то не нужно неделю можно в шубе и валенках пережить
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31.03.2021 06:00 Ответить
фрукты овощи под ногами валяются и прочее и прочее, тем более низкая коммуналка.
Я вот считаю что вода в Крыму должна стоить 20р литр, на все скважины поставить счетчики. остальные скважины демонтировать.
и тогда воды хватит всем

Израиль вообще без воды живет и ничего, только цены на нее конские.
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31.03.2021 06:02 Ответить
. Ти в тому криму хоч раз був? Фрукти-овочі під ногами . Ти ціни на них бачив у тому ж Сімферополі (про Ялту-Алушту я взагалі мовчу).

Звичайно, взимку там тепліше, ніж в твоїй лахті. Але в степовому Криму середні температури зими 0-6 . Поїдь, проживи зиму без опалення десь у Джанкої .
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31.03.2021 16:50 Ответить
Воронеж терапевт 14 000 рублей зп требуется https://ru.jooble.org/m/desc/-4568902644637058877?ckey=%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87+%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82&rgn=194&pos=5&elckey=-1121783740067443064&p=1&sid=8753456899545648075&age=855&relb=100&brelb=100&bscr=40670.2540106496&scr=40670.2540106496&iid=-4028442006867172361 рублей
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30.03.2021 16:12 Ответить
Врач УЗИ полная занятость Воронеж от 13500 рублейhttps://www.cmlt.ru/ad-a23181149
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30.03.2021 16:19 Ответить
да не ищите вы частные лавочки, они ни когда официально не будут писать сколько надо .
1. у всех ЗП+Премия в конверте.
2. не ищите ЗП с надписью от...
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30.03.2021 16:26 Ответить
да и проследитете сколько лет это обьявление провисит
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30.03.2021 16:29 Ответить
Ну если так то и я и много остальных и в Украине получают в конверте во много раз больше официальной и не только врачей
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30.03.2021 16:30 Ответить
Премия не облагается большинством налогом, а так она идет в общий заработок. (в Конверте я для понятия этого написал)
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31.03.2021 06:10 Ответить
Терапевт в поликлинику Электросигнал требуется. Частичная занятость. Зарплата от 14 тыс. р.

----
1. частная лавочка от предприятия Энергосигнал.
2. стоит минималка. (от и ....)
https://censor.net/ru/comments/locate/3256497/01921468-d566-7030-8d00-9f1ce15392d7
3. Частичная занятость (2-3 часа в сутки?)
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30.03.2021 16:16 Ответить
Серйозно?). Цікаво звідки це обрахували. Мінімальна середня ЗП в Кіровоградській області - 9900 грн. В нас так багато суддів із ЗП в 300 000 грн., щоб витягнути основну масу працівників із ЗП 7-10 тис. грн аж до 12,5 тис.грн. по країні?
А ще "соцпакетники". Вони їм автоматом "соцпакет" множили на 3?.
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30.03.2021 15:15 Ответить
обрати внимание на слово "номинальная"
Т.е. фантиков таки стали давать больше.

Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
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30.03.2021 15:24 Ответить
..зверни увагу на головне-долар в 2013-8 гривен,в 2014-близько 30 грн...Ти -це "підрахував" придурку..??Ще-де "лінія "яйценюха".та "дороги "гнойсмана",при "баризі2-президенті?? Не какжучі ,про новітні ракетні комплекси в ВСУ-" Вільха","Грім-2","Нептун"??. Тільки харя його в Озерному під Житомиром-на фоні пофарбованої щойно бронетехніки...Ні разу твоє "олійне" не було на військовому кладовищі в Житомирі,де поховані патріоти,яки в перши часи відбилу російську навалу...Так ,що твої "аргументи"-засунь собі в дупу!!.."кулик" кажеш??
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30.03.2021 15:50 Ответить
ублюдки. вы пишите за свои зарплаты и сравнивайте их с европейскими..
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30.03.2021 15:17 Ответить
пора вводить налог на рост зарплаты.
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30.03.2021 15:18 Ответить
это как средняя тепература по палате
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30.03.2021 15:26 Ответить
Брехуны!!!У членов НКРЭКУ зарплата выросла в 2 раза!Не прибедняйтесь!
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30.03.2021 15:31 Ответить
Госстат - клуб писателей-сказочников.
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30.03.2021 15:36 Ответить
везет же людям, а я работаю в магазине на половину минималки, когда в январе повысили мин. с 5 до 6 тыс "грязными" то для линии магазинов стало ДОРОГО и нас насильно перевели на 2800грн на руки или иди картон и бутылки собирай кто тебя после 60лет на работу возмет.
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30.03.2021 15:41 Ответить
Це з урахуванням заробітної плати цілої зграї менеджерів, що сидять у державних монополіях (Нафтогаз, Укрпошта, Укроборонпром, Укрзалізниця, Енергоатом і ще багато інших). Викиньте вплив цих заробітних плат, а тоді порахуйте середню! Тоді і побачим яка середня заробітна плата в Україні. А за таким принципом розрахунку, то у нас Коболевим середня заробітня плата однакова.
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30.03.2021 15:54 Ответить
..так вони вже з 2014 року...
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30.03.2021 15:55 Ответить
Просте питання, у кого виросла зарплата? А на ціни дивилися?
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30.03.2021 15:54 Ответить
У мeнe. І в більшості моіх знайомих.
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30.03.2021 21:49 Ответить
Лучше бы написали сколько ФОПов закрылось из-за налогового беспредела и криворукого непоследовательного карантина, а также насколько увеличилась реальная безработица в связи с этим.
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30.03.2021 16:00 Ответить
Тем не менее зебилы не сделают выводов и вместо хлеба будут с удовольствием хавать видосики ...
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30.03.2021 16:02 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%
Это среди тех, кто получает зарплату!
Уволенные, отправленные "за свой счет", самозайнятi ... не учитываются.
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30.03.2021 16:03 Ответить
Как и ФОПы, а также сотрудники мини-предприятий со штатом до 10 чел.
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30.03.2021 16:40 Ответить
Ну да. Больше половины украинцев вообще не получают никакой зарплаты.
Средняя в Украине запросто может быть и 1000 евро. Только официально работающих тогда будет пару миллионов. И те в основном бюджетники из силовых органов..
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30.03.2021 16:42 Ответить
"стабильный" курс гривны, рост зарплат с пенсиями и "праздничная раздача слонов" в Украине, как правило, заканчивается большим пздцм..
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30.03.2021 16:05 Ответить
є брехня є велика брехня і є статистика. ))).
Ну ясно що Середня зросла, бо мінімалку підняли та позвільняли(офіційно звісно, люди і далі працюють) купу народу бо карантин(оптимізація податкового навантаження).
Ну не зросла економіка ні на йоту, щоб реально зросла середня зарплатня, а так просто малюють зі стелі середню щоб "ощасливити" людей при виході на пенсію, там будуть просто смішні коефіціенти........Лохи ще просто не зрозуміли навіщо от так от граються із міфічною середньою температурою по лікарні.
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30.03.2021 16:23 Ответить
Скоро уже средняя мою зарплату догонит. А требовать повышения не удобно. Криза.
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30.03.2021 16:41 Ответить
А вартість хліба виросла на 50 - 70% з 10 до 16 гривень вартість цукру на 60% вартість олії на 75% дальше перелічувати немає сенсу - "ЗЕ-комунізм" наближвється!!!
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30.03.2021 16:43 Ответить
Якби ці ублюдки з уряду Зеленського підвищували зарплати бюджетникам, то не було би ніяких питань. Але ж ці ублюдки Зеленського залазять в кишені бідних громадян, примушуючи їх збільшувати витрати на обслуговуючий персонал своїх будинків і всього, що вони мають. Ублюдки зеленої шмарклі і Шмиглі збільшують собі податкові надходження в бюджет залізаючи в кишені громадян. Уряд зеленського це уряд скотів, які наживаються на бідних громадянах України.
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30.03.2021 17:02 Ответить
А на скільки вирісла комуналка та харчі???
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30.03.2021 17:22 Ответить
Чушь собачья...
Если общий фонд годовой зарплаты разделить на количество работоспособного населения Украины, среднемесячная зарплата даже до "минимальной" не дотянет!
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30.03.2021 17:29 Ответить
Сдерняя зарплата растет, а ВВП падает, к чему бы это ))) Очевидно к курсу бакса по 50 ))
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30.03.2021 17:53 Ответить
А цены на 50% в среднем поднялись! Кого вы лечите, зебилы?
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31.03.2021 00:33 Ответить
 
 