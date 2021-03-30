Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат
Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале 2021 выросла до 12 549 грн, по данным Государственной службы статистики.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минэкономики Украины.
По сравнению с январем текущего года размер средней номинальной зарплаты вырос на 1,7%, а за год (относительно февраля 2020) - на 15,7%. По сравнению с февралем 2020 средняя зарплата в феврале 2021 выросла более чем 2 000 грн.
Напомним, минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн. Таким образом средняя заработная плата в феврале текущего года превышает уровень минимальной более чем в 2 раза.
Индекс реальной заработной платы в феврале 2021, по сравнению с январем 2021 составил 100,7%, а по сравнению с февралем 2020 - 107,6%.
Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2021 по сравнению с февралем 2020-го был: в Ривненской (на 22,3%), Черновицкой (на 21,1%) и Хмельницкой (на 21,1%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в феврале зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий - в Кировоградской области (9 903 грн).
Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникации - 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности - 22 319 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 7 892 грн.
Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с декабря прошлого года уменьшилась на 271 млн грн - из 3 485 млн грн (по состоянию на 1 декабря 2020 года) до 3 214 млн грн (на 1 марта 2021).
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Врач терапевт 60-80т.р. и всё требуются. я уж не говорю про специалистов.
ковид ведь вымыл всех пенсионеров из этой отрасли.
обычная районная поликлиника, я еще минимум сказал. вы там и не это у видите. где нет цены там за 100т и выше.
На вот https://ok-crimea.ru/rabota/
Швачка 20-30 т. р. (або 260-400 дол.)
там и отопление то не нужно неделю можно в шубе и валенках пережить
Я вот считаю что вода в Крыму должна стоить 20р литр, на все скважины поставить счетчики. остальные скважины демонтировать.
и тогда воды хватит всем
Израиль вообще без воды живет и ничего, только цены на нее конские.
Звичайно, взимку там тепліше, ніж в твоїй лахті. Але в степовому Криму середні температури зими 0-6 . Поїдь, проживи зиму без опалення десь у Джанкої .
1. у всех ЗП+Премия в конверте.
2. не ищите ЗП с надписью от...
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1. частная лавочка от предприятия Энергосигнал.
2. стоит минималка. (от и ....)
https://censor.net/ru/comments/locate/3256497/01921468-d566-7030-8d00-9f1ce15392d7
3. Частичная занятость (2-3 часа в сутки?)
А ще "соцпакетники". Вони їм автоматом "соцпакет" множили на 3?.
Т.е. фантиков таки стали давать больше.
Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
Это среди тех, кто получает зарплату!
Уволенные, отправленные "за свой счет", самозайнятi ... не учитываются.
Средняя в Украине запросто может быть и 1000 евро. Только официально работающих тогда будет пару миллионов. И те в основном бюджетники из силовых органов..
Ну ясно що Середня зросла, бо мінімалку підняли та позвільняли(офіційно звісно, люди і далі працюють) купу народу бо карантин(оптимізація податкового навантаження).
Ну не зросла економіка ні на йоту, щоб реально зросла середня зарплатня, а так просто малюють зі стелі середню щоб "ощасливити" людей при виході на пенсію, там будуть просто смішні коефіціенти........Лохи ще просто не зрозуміли навіщо от так от граються із міфічною середньою температурою по лікарні.
Если общий фонд годовой зарплаты разделить на количество работоспособного населения Украины, среднемесячная зарплата даже до "минимальной" не дотянет!