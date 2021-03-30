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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат

Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому 2021 року зросла до 12 549 грн, за даними Державної служби статистики.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Мінекономіки України.

Порівняно із січнем поточного року розмір середньої номінальної зарплати зріс на 1,7%, а за рік (щодо лютого 2020 р.) – на 15,7%. Порівняно з лютим 2020 року середня зарплата в лютому 2021 року зросла на понад 2000 грн.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. Таким чином, середня заробітна плата в лютому поточного року перевищує рівень мінімальної в понад двічі.

Індекс реальної заробітної плати в лютому 2021 року, порівняно із січнем 2021 року становив 100,7%, а щодо лютого 2020 року – 107,6%.

Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го було: у Рівненській (на 22,3%), Чернівецькій (на 21,1%) та Хмельницькій (на 21,1%) областях.

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Найвищий рівень зарплат у лютому зафіксовано в Києві (18 504 грн), найнижчий – у Кіровоградській області (9903 грн).

Найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікаціій – 23 001 грн, а також фінансової та страхової діяльності – 22 319 грн, найнижчу – працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення – 7892 грн.

Сума заборгованості підприємств із заробітної плати по всій Україні з грудня минулого року зменшилася на 271 млн грн – із 3485 млн грн (станом на 1 грудня 2020 року) до 3214 млн грн (на 1 березня 2021 року).

Читайте також: Суддя КС Кичун поскаржився на велику зарплату: Необґрунтовано висока - близько 300 тис. грн на місяць. Це додатковий елемент ненависті до суду

Автор: 

Держстат (1607) Міністерство розвитку громад і територій (145) зарплата (2245)


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Топ коментарі
+21
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9329
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30.03.2021 15:07
+8
обрати внимание на слово "номинальная"
Т.е. фантиков таки стали давать больше.

Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
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30.03.2021 15:24
+4
От добре, що держстату є у кого вчитися: вже років з п"ять пишуть, як росстат, котрий при фактичних по регіонах Росії з/п в 15-20 тищ руб, пише, що "срєдняя - 48 тисяч рублєй".
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30.03.2021 15:10
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Ну все, терь будем вольно путешествовать по миру, там уже даже Денис Шморгаль подсуетился
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30.03.2021 15:07 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9329
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30.03.2021 15:07 Відповісти
ввп падает, а зарплата растет!
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30.03.2021 15:08 Відповісти
От добре, що держстату є у кого вчитися: вже років з п"ять пишуть, як росстат, котрий при фактичних по регіонах Росії з/п в 15-20 тищ руб, пише, що "срєдняя - 48 тисяч рублєй".
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30.03.2021 15:10 Відповісти
дитетко ты какие профессии смотришь, для гастрабайтеров и такая ЗП в радость.
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30.03.2021 15:27 Відповісти
я тут глянул ЗП медиков просто был на сайте: фельдшер (3года учища) - 40-60тр. районная поликклиника.
Врач терапевт 60-80т.р. и всё требуются. я уж не говорю про специалистов.
ковид ведь вымыл всех пенсионеров из этой отрасли.
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30.03.2021 15:29 Відповісти
Кому ти ото чешеш, цап?
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30.03.2021 15:42 Відповісти
Кацапе давай расскажи про среднюю реальную зп в Мордоре 15 000 рублей,москву не в счет то отдельная страна ничего общего по зп с остальной рф не имеет
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30.03.2021 15:48 Відповісти
Урал, https://cgb7.ru/vacancy
обычная районная поликлиника, я еще минимум сказал. вы там и не это у видите. где нет цены там за 100т и выше.
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30.03.2021 16:05 Відповісти
при 6 часовом рабочем дне, совсем не плохо
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30.03.2021 16:06 Відповісти
училище закончил и минималка, раз не веришь и по ссылкам не ходишь.
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5796
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30.03.2021 16:13 Відповісти
Ну , припустимо, ЗП медиків зросла, навіть значно зросла, через масовий шухер із-за ковіду. А з іншими професіями як?
На вот https://ok-crimea.ru/rabota/
Швачка 20-30 т. р. (або 260-400 дол.)
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30.03.2021 16:54 Відповісти
ну Крым южный регион нафига ему высокие ЗП ?
там и отопление то не нужно неделю можно в шубе и валенках пережить
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31.03.2021 06:00 Відповісти
фрукты овощи под ногами валяются и прочее и прочее, тем более низкая коммуналка.
Я вот считаю что вода в Крыму должна стоить 20р литр, на все скважины поставить счетчики. остальные скважины демонтировать.
и тогда воды хватит всем

Израиль вообще без воды живет и ничего, только цены на нее конские.
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31.03.2021 06:02 Відповісти
. Ти в тому криму хоч раз був? Фрукти-овочі під ногами . Ти ціни на них бачив у тому ж Сімферополі (про Ялту-Алушту я взагалі мовчу).

Звичайно, взимку там тепліше, ніж в твоїй лахті. Але в степовому Криму середні температури зими 0-6 . Поїдь, проживи зиму без опалення десь у Джанкої .
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31.03.2021 16:50 Відповісти
Воронеж терапевт 14 000 рублей зп требуется https://ru.jooble.org/m/desc/-4568902644637058877?ckey=%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87+%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d1%82&rgn=194&pos=5&elckey=-1121783740067443064&p=1&sid=8753456899545648075&age=855&relb=100&brelb=100&bscr=40670.2540106496&scr=40670.2540106496&iid=-4028442006867172361 рублей
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30.03.2021 16:12 Відповісти
Врач УЗИ полная занятость Воронеж от 13500 рублейhttps://www.cmlt.ru/ad-a23181149
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30.03.2021 16:19 Відповісти
да не ищите вы частные лавочки, они ни когда официально не будут писать сколько надо .
1. у всех ЗП+Премия в конверте.
2. не ищите ЗП с надписью от...
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30.03.2021 16:26 Відповісти
да и проследитете сколько лет это обьявление провисит
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30.03.2021 16:29 Відповісти
Ну если так то и я и много остальных и в Украине получают в конверте во много раз больше официальной и не только врачей
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30.03.2021 16:30 Відповісти
Премия не облагается большинством налогом, а так она идет в общий заработок. (в Конверте я для понятия этого написал)
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31.03.2021 06:10 Відповісти
Терапевт в поликлинику Электросигнал требуется. Частичная занятость. Зарплата от 14 тыс. р.

----
1. частная лавочка от предприятия Энергосигнал.
2. стоит минималка. (от и ....)
https://censor.net/ru/comments/locate/3256497/01921468-d566-7030-8d00-9f1ce15392d7
3. Частичная занятость (2-3 часа в сутки?)
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30.03.2021 16:16 Відповісти
Серйозно?). Цікаво звідки це обрахували. Мінімальна середня ЗП в Кіровоградській області - 9900 грн. В нас так багато суддів із ЗП в 300 000 грн., щоб витягнути основну масу працівників із ЗП 7-10 тис. грн аж до 12,5 тис.грн. по країні?
А ще "соцпакетники". Вони їм автоматом "соцпакет" множили на 3?.
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30.03.2021 15:15 Відповісти
обрати внимание на слово "номинальная"
Т.е. фантиков таки стали давать больше.

Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
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30.03.2021 15:24 Відповісти
..зверни увагу на головне-долар в 2013-8 гривен,в 2014-близько 30 грн...Ти -це "підрахував" придурку..??Ще-де "лінія "яйценюха".та "дороги "гнойсмана",при "баризі2-президенті?? Не какжучі ,про новітні ракетні комплекси в ВСУ-" Вільха","Грім-2","Нептун"??. Тільки харя його в Озерному під Житомиром-на фоні пофарбованої щойно бронетехніки...Ні разу твоє "олійне" не було на військовому кладовищі в Житомирі,де поховані патріоти,яки в перши часи відбилу російську навалу...Так ,що твої "аргументи"-засунь собі в дупу!!.."кулик" кажеш??
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30.03.2021 15:50 Відповісти
ублюдки. вы пишите за свои зарплаты и сравнивайте их с европейскими..
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30.03.2021 15:17 Відповісти
пора вводить налог на рост зарплаты.
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30.03.2021 15:18 Відповісти
это как средняя тепература по палате
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30.03.2021 15:26 Відповісти
Брехуны!!!У членов НКРЭКУ зарплата выросла в 2 раза!Не прибедняйтесь!
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30.03.2021 15:31 Відповісти
Госстат - клуб писателей-сказочников.
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30.03.2021 15:36 Відповісти
везет же людям, а я работаю в магазине на половину минималки, когда в январе повысили мин. с 5 до 6 тыс "грязными" то для линии магазинов стало ДОРОГО и нас насильно перевели на 2800грн на руки или иди картон и бутылки собирай кто тебя после 60лет на работу возмет.
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30.03.2021 15:41 Відповісти
Це з урахуванням заробітної плати цілої зграї менеджерів, що сидять у державних монополіях (Нафтогаз, Укрпошта, Укроборонпром, Укрзалізниця, Енергоатом і ще багато інших). Викиньте вплив цих заробітних плат, а тоді порахуйте середню! Тоді і побачим яка середня заробітна плата в Україні. А за таким принципом розрахунку, то у нас Коболевим середня заробітня плата однакова.
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30.03.2021 15:54 Відповісти
..так вони вже з 2014 року...
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30.03.2021 15:55 Відповісти
Просте питання, у кого виросла зарплата? А на ціни дивилися?
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30.03.2021 15:54 Відповісти
У мeнe. І в більшості моіх знайомих.
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30.03.2021 21:49 Відповісти
Лучше бы написали сколько ФОПов закрылось из-за налогового беспредела и криворукого непоследовательного карантина, а также насколько увеличилась реальная безработица в связи с этим.
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30.03.2021 16:00 Відповісти
Тем не менее зебилы не сделают выводов и вместо хлеба будут с удовольствием хавать видосики ...
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30.03.2021 16:02 Відповісти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%
Это среди тех, кто получает зарплату!
Уволенные, отправленные "за свой счет", самозайнятi ... не учитываются.
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30.03.2021 16:03 Відповісти
Как и ФОПы, а также сотрудники мини-предприятий со штатом до 10 чел.
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30.03.2021 16:40 Відповісти
Ну да. Больше половины украинцев вообще не получают никакой зарплаты.
Средняя в Украине запросто может быть и 1000 евро. Только официально работающих тогда будет пару миллионов. И те в основном бюджетники из силовых органов..
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30.03.2021 16:42 Відповісти
"стабильный" курс гривны, рост зарплат с пенсиями и "праздничная раздача слонов" в Украине, как правило, заканчивается большим пздцм..
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30.03.2021 16:05 Відповісти
є брехня є велика брехня і є статистика. ))).
Ну ясно що Середня зросла, бо мінімалку підняли та позвільняли(офіційно звісно, люди і далі працюють) купу народу бо карантин(оптимізація податкового навантаження).
Ну не зросла економіка ні на йоту, щоб реально зросла середня зарплатня, а так просто малюють зі стелі середню щоб "ощасливити" людей при виході на пенсію, там будуть просто смішні коефіціенти........Лохи ще просто не зрозуміли навіщо от так от граються із міфічною середньою температурою по лікарні.
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30.03.2021 16:23 Відповісти
Скоро уже средняя мою зарплату догонит. А требовать повышения не удобно. Криза.
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30.03.2021 16:41 Відповісти
А вартість хліба виросла на 50 - 70% з 10 до 16 гривень вартість цукру на 60% вартість олії на 75% дальше перелічувати немає сенсу - "ЗЕ-комунізм" наближвється!!!
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30.03.2021 16:43 Відповісти
Якби ці ублюдки з уряду Зеленського підвищували зарплати бюджетникам, то не було би ніяких питань. Але ж ці ублюдки Зеленського залазять в кишені бідних громадян, примушуючи їх збільшувати витрати на обслуговуючий персонал своїх будинків і всього, що вони мають. Ублюдки зеленої шмарклі і Шмиглі збільшують собі податкові надходження в бюджет залізаючи в кишені громадян. Уряд зеленського це уряд скотів, які наживаються на бідних громадянах України.
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30.03.2021 17:02 Відповісти
А на скільки вирісла комуналка та харчі???
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30.03.2021 17:22 Відповісти
Чушь собачья...
Если общий фонд годовой зарплаты разделить на количество работоспособного населения Украины, среднемесячная зарплата даже до "минимальной" не дотянет!
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30.03.2021 17:29 Відповісти
Сдерняя зарплата растет, а ВВП падает, к чему бы это ))) Очевидно к курсу бакса по 50 ))
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30.03.2021 17:53 Відповісти
А цены на 50% в среднем поднялись! Кого вы лечите, зебилы?
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31.03.2021 00:33 Відповісти
 
 