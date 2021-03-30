Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат
Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому 2021 року зросла до 12 549 грн, за даними Державної служби статистики.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Мінекономіки України.
Порівняно із січнем поточного року розмір середньої номінальної зарплати зріс на 1,7%, а за рік (щодо лютого 2020 р.) – на 15,7%. Порівняно з лютим 2020 року середня зарплата в лютому 2021 року зросла на понад 2000 грн.
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. Таким чином, середня заробітна плата в лютому поточного року перевищує рівень мінімальної в понад двічі.
Індекс реальної заробітної плати в лютому 2021 року, порівняно із січнем 2021 року становив 100,7%, а щодо лютого 2020 року – 107,6%.
Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го було: у Рівненській (на 22,3%), Чернівецькій (на 21,1%) та Хмельницькій (на 21,1%) областях.
Найвищий рівень зарплат у лютому зафіксовано в Києві (18 504 грн), найнижчий – у Кіровоградській області (9903 грн).
Найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікаціій – 23 001 грн, а також фінансової та страхової діяльності – 22 319 грн, найнижчу – працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення – 7892 грн.
Сума заборгованості підприємств із заробітної плати по всій Україні з грудня минулого року зменшилася на 271 млн грн – із 3485 млн грн (станом на 1 грудня 2020 року) до 3214 млн грн (на 1 березня 2021 року).
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Врач терапевт 60-80т.р. и всё требуются. я уж не говорю про специалистов.
ковид ведь вымыл всех пенсионеров из этой отрасли.
обычная районная поликлиника, я еще минимум сказал. вы там и не это у видите. где нет цены там за 100т и выше.
На вот https://ok-crimea.ru/rabota/
Швачка 20-30 т. р. (або 260-400 дол.)
там и отопление то не нужно неделю можно в шубе и валенках пережить
Я вот считаю что вода в Крыму должна стоить 20р литр, на все скважины поставить счетчики. остальные скважины демонтировать.
и тогда воды хватит всем
Израиль вообще без воды живет и ничего, только цены на нее конские.
Звичайно, взимку там тепліше, ніж в твоїй лахті. Але в степовому Криму середні температури зими 0-6 . Поїдь, проживи зиму без опалення десь у Джанкої .
1. у всех ЗП+Премия в конверте.
2. не ищите ЗП с надписью от...
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1. частная лавочка от предприятия Энергосигнал.
2. стоит минималка. (от и ....)
https://censor.net/ru/comments/locate/3256497/01921468-d566-7030-8d00-9f1ce15392d7
3. Частичная занятость (2-3 часа в сутки?)
А ще "соцпакетники". Вони їм автоматом "соцпакет" множили на 3?.
Т.е. фантиков таки стали давать больше.
Вот только при плохих дядях-барыгах олия была по 25, а при хорошем прастом-парне-из-нарида - по 70. Яйца - 1,2 при барыгах и 5 при прастом-парне. И т.д.
И количество фантиков за ценниками не угонится.
Это среди тех, кто получает зарплату!
Уволенные, отправленные "за свой счет", самозайнятi ... не учитываются.
Средняя в Украине запросто может быть и 1000 евро. Только официально работающих тогда будет пару миллионов. И те в основном бюджетники из силовых органов..
Ну ясно що Середня зросла, бо мінімалку підняли та позвільняли(офіційно звісно, люди і далі працюють) купу народу бо карантин(оптимізація податкового навантаження).
Ну не зросла економіка ні на йоту, щоб реально зросла середня зарплатня, а так просто малюють зі стелі середню щоб "ощасливити" людей при виході на пенсію, там будуть просто смішні коефіціенти........Лохи ще просто не зрозуміли навіщо от так от граються із міфічною середньою температурою по лікарні.
Если общий фонд годовой зарплаты разделить на количество работоспособного населения Украины, среднемесячная зарплата даже до "минимальной" не дотянет!