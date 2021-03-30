Середня зарплата в Україні за рік зросла на 15,7%, - Держстат

Середня номінальна заробітна плата в Україні в лютому 2021 року зросла до 12 549 грн, за даними Державної служби статистики.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Мінекономіки України.

Порівняно із січнем поточного року розмір середньої номінальної зарплати зріс на 1,7%, а за рік (щодо лютого 2020 р.) – на 15,7%. Порівняно з лютим 2020 року середня зарплата в лютому 2021 року зросла на понад 2000 грн.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. Таким чином, середня заробітна плата в лютому поточного року перевищує рівень мінімальної в понад двічі.

Індекс реальної заробітної плати в лютому 2021 року, порівняно із січнем 2021 року становив 100,7%, а щодо лютого 2020 року – 107,6%.

Найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у лютому 2021 року порівняно з лютим 2020-го було: у Рівненській (на 22,3%), Чернівецькій (на 21,1%) та Хмельницькій (на 21,1%) областях.

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Найвищий рівень зарплат у лютому зафіксовано в Києві (18 504 грн), найнижчий – у Кіровоградській області (9903 грн).

Найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікаціій – 23 001 грн, а також фінансової та страхової діяльності – 22 319 грн, найнижчу – працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення – 7892 грн.

Сума заборгованості підприємств із заробітної плати по всій Україні з грудня минулого року зменшилася на 271 млн грн – із 3485 млн грн (станом на 1 грудня 2020 року) до 3214 млн грн (на 1 березня 2021 року).

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