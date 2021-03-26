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Міносвіти (1404) вчитель (391) зарплата (2212) Шкарлет (353)

Із 1 грудня зарплата педагогів зросте майже на 9%, - Шкарлет

Із 1 грудня зарплата педагогів зросте майже на 9%, - Шкарлет

Із 1 грудня поточного року передбачено чергове підвищення заробітних плат освітянам - майже на 9%.

Про це глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.

Говорячи про зусилля міністерства для забезпечення гарантій на гідні умови праці педагогів, Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади педагогів вже виросли на 20%.

"З 1 грудня поточного року заплановано чергове підвищення - ще майже на 9%", - зазначив міністр.

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Крім того, повідомляється, що з 1 січня і на період до скасування карантину введені доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.

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Топ коментарі
+16
"и шоб презЕдент жил как простой учитель!"(с) клоун под погонялом "Гола Боротька"

С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6167
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26.03.2021 16:53
+11
Люди !!! Уявіть собі на майже цілих 9 %,це скажена сума!!! Всьо тепер всі судді ,прокурори та т. ін. попрут в педогоги !!!))
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26.03.2021 17:06
+10
єто ж преподаватели совсем зажируют... было 4000 долларов, а станет 4360.. долларов гривень
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26.03.2021 16:50
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26.03.2021 16:47 Відповісти
Люди !!! Уявіть собі на майже цілих 9 %,це скажена сума!!! Всьо тепер всі судді ,прокурори та т. ін. попрут в педогоги !!!))
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26.03.2021 17:06 Відповісти
От 4 000$ да 9 % - хорошо.
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26.03.2021 17:20 Відповісти
Це що 4000$ ще плюс 9%? То вже виходить 4360$!!!
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26.03.2021 17:21 Відповісти
С 1 декабря...К тому времени цены на продукты вырастут на 100%
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26.03.2021 16:48 Відповісти
Спокойно, до декабря доживут не все. Бубочка и его Зе-команда уже активно работают над этим.
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26.03.2021 17:31 Відповісти
Вірус і Дарвін грають у жеребкування )))
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26.03.2021 17:38 Відповісти
Так. Проте у українців також є своя гра. І зветься вона - жебракування. Багатьом із-за власної безвідповідальності доведеться пограти в цю злу гру.
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26.03.2021 17:44 Відповісти
Суки, инфляцию, совершенно убойную, остановите. Она любые прибавки сожрёт без следа.
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26.03.2021 16:49 Відповісти
Инфляция, стой, раз-два!
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26.03.2021 17:22 Відповісти
..Ак здається з 1 грудня мінімалка піднімається .!? ..
ПС ))) Тоді потрібно зміняти тарифну сітку ..яка вже давно , *як дишло * !
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26.03.2021 16:49 Відповісти
ну так якщо буде знов підвищення мінімалки, то і педагочна підніметься. знов шкарлет за рахунок іншого піариться.
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26.03.2021 17:39 Відповісти
воно збиткується
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26.03.2021 16:49 Відповісти
єто ж преподаватели совсем зажируют... было 4000 долларов, а станет 4360.. долларов гривень
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26.03.2021 16:50 Відповісти
"и шоб презЕдент жил как простой учитель!"(с) клоун под погонялом "Гола Боротька"

С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6167
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26.03.2021 16:53 Відповісти
Швейцарія ж маленька, - от і президентик в них дешевий. Не спромоглися стягнутися на лідера преміум-класа.
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27.03.2021 13:42 Відповісти
они вроде уже повышали и не выплачивают бо денех нет...
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26.03.2021 16:52 Відповісти
Неужели до 4360$?!!!
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26.03.2021 16:55 Відповісти
До первого декабря инфляция уже привысит процентов 20, так что то повышение,что мертвому припарки.
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26.03.2021 16:55 Відповісти
Ничего себе жируют учителя. 4000$+ 9 % (360$)=4360$
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26.03.2021 16:57 Відповісти
Фсе!!!! Теперь наши педагоги массово свалят на Канары!!!!!
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26.03.2021 17:02 Відповісти
А всі судді,прокурори ,наглядачі (типу Леща) ломануться в педогоги !!!)))
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26.03.2021 17:12 Відповісти
А на сколько вырастут цены на продукты, бензин и др. до этой даты ?
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26.03.2021 17:09 Відповісти
Здається вона вже з 1 січня 2021 мала вирости на 40%.
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26.03.2021 17:12 Відповісти
Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов». 14 марта, 22:02 .-Прозвучал вопрос о возможности повышения зарплаты для сотрудников сферы образования до 4000 долларов./ Люксембургский учитель уже обогнал украинского по зарплате. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
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26.03.2021 17:12 Відповісти
Почти...нихйя)))
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26.03.2021 17:39 Відповісти
Не успіє їхне покращення за інфляцією, от якби хочаб у баксах.
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26.03.2021 18:07 Відповісти
А куди зник Злой пидаГог? Оце порадів би.
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26.03.2021 18:08 Відповісти
Плагіатор Шкарлет, геть нафіг з пляжу!
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26.03.2021 18:43 Відповісти
Дегенерат, моральна потвора, шарлатан і злісний плагіатор Шкарлет - не міністр освіти України! В Україні зараз немає міністра освіти! Цей бридкий випердиш Табачника та його корупційного багна - лише бутафорія.
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26.03.2021 18:45 Відповісти
да ладно
соседка-вчителька как ездила на ауди, так и ездит
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26.03.2021 23:15 Відповісти
что это за дискриминация? 4000 долларов им мало, еще надо повысить? А другие что, не люди?
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26.03.2021 23:49 Відповісти
 
 