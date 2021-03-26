С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет
С 1 декабря текущего года предусмотрено очередное повышение заработных плат педагогам - почти на 9%.
Об этом глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил во время онайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.
Говоря об усилиях министерства для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов уже выросли на 20%.
"С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение - еще почти на 9%", - отметил министр.
Кроме того, сообщается, что с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.
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+16 Scorpman Y
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ПС ))) Тоді потрібно зміняти тарифну сітку ..яка вже давно , *як дишло * !
долларовгривень
соседка-вчителька как ездила на ауди, так и ездит