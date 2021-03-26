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С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет

С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет

С 1 декабря текущего года предусмотрено очередное повышение заработных плат педагогам - почти на 9%.

Об этом глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил во время онайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Говоря об усилиях министерства для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов уже выросли на 20%.

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"С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение - еще почти на 9%", - отметил министр.

Кроме того, сообщается, что с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.

Также читайте: В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин
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Топ комментарии
+16
"и шоб презЕдент жил как простой учитель!"(с) клоун под погонялом "Гола Боротька"

С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6167
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26.03.2021 16:53
+11
Люди !!! Уявіть собі на майже цілих 9 %,це скажена сума!!! Всьо тепер всі судді ,прокурори та т. ін. попрут в педогоги !!!))
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26.03.2021 17:06
+10
єто ж преподаватели совсем зажируют... было 4000 долларов, а станет 4360.. долларов гривень
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26.03.2021 16:50
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воно знущаеться
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26.03.2021 16:47 Ответить
Люди !!! Уявіть собі на майже цілих 9 %,це скажена сума!!! Всьо тепер всі судді ,прокурори та т. ін. попрут в педогоги !!!))
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26.03.2021 17:06 Ответить
От 4 000$ да 9 % - хорошо.
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26.03.2021 17:20 Ответить
Це що 4000$ ще плюс 9%? То вже виходить 4360$!!!
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26.03.2021 17:21 Ответить
С 1 декабря...К тому времени цены на продукты вырастут на 100%
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26.03.2021 16:48 Ответить
Спокойно, до декабря доживут не все. Бубочка и его Зе-команда уже активно работают над этим.
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26.03.2021 17:31 Ответить
Вірус і Дарвін грають у жеребкування )))
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26.03.2021 17:38 Ответить
Так. Проте у українців також є своя гра. І зветься вона - жебракування. Багатьом із-за власної безвідповідальності доведеться пограти в цю злу гру.
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26.03.2021 17:44 Ответить
Суки, инфляцию, совершенно убойную, остановите. Она любые прибавки сожрёт без следа.
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26.03.2021 16:49 Ответить
Инфляция, стой, раз-два!
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26.03.2021 17:22 Ответить
..Ак здається з 1 грудня мінімалка піднімається .!? ..
ПС ))) Тоді потрібно зміняти тарифну сітку ..яка вже давно , *як дишло * !
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26.03.2021 16:49 Ответить
ну так якщо буде знов підвищення мінімалки, то і педагочна підніметься. знов шкарлет за рахунок іншого піариться.
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26.03.2021 17:39 Ответить
воно збиткується
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26.03.2021 16:49 Ответить
єто ж преподаватели совсем зажируют... было 4000 долларов, а станет 4360.. долларов гривень
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26.03.2021 16:50 Ответить
"и шоб презЕдент жил как простой учитель!"(с) клоун под погонялом "Гола Боротька"

С 1 декабря зарплата педагогов вырастет почти на 9%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6167
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26.03.2021 16:53 Ответить
Швейцарія ж маленька, - от і президентик в них дешевий. Не спромоглися стягнутися на лідера преміум-класа.
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27.03.2021 13:42 Ответить
они вроде уже повышали и не выплачивают бо денех нет...
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26.03.2021 16:52 Ответить
Неужели до 4360$?!!!
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26.03.2021 16:55 Ответить
До первого декабря инфляция уже привысит процентов 20, так что то повышение,что мертвому припарки.
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26.03.2021 16:55 Ответить
Ничего себе жируют учителя. 4000$+ 9 % (360$)=4360$
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26.03.2021 16:57 Ответить
Фсе!!!! Теперь наши педагоги массово свалят на Канары!!!!!
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26.03.2021 17:02 Ответить
А всі судді,прокурори ,наглядачі (типу Леща) ломануться в педогоги !!!)))
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26.03.2021 17:12 Ответить
А на сколько вырастут цены на продукты, бензин и др. до этой даты ?
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26.03.2021 17:09 Ответить
Здається вона вже з 1 січня 2021 мала вирости на 40%.
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26.03.2021 17:12 Ответить
Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов». 14 марта, 22:02 .-Прозвучал вопрос о возможности повышения зарплаты для сотрудников сферы образования до 4000 долларов./ Люксембургский учитель уже обогнал украинского по зарплате. Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
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26.03.2021 17:12 Ответить
Почти...нихйя)))
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26.03.2021 17:39 Ответить
Не успіє їхне покращення за інфляцією, от якби хочаб у баксах.
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26.03.2021 18:07 Ответить
А куди зник Злой пидаГог? Оце порадів би.
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26.03.2021 18:08 Ответить
Плагіатор Шкарлет, геть нафіг з пляжу!
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26.03.2021 18:43 Ответить
Дегенерат, моральна потвора, шарлатан і злісний плагіатор Шкарлет - не міністр освіти України! В Україні зараз немає міністра освіти! Цей бридкий випердиш Табачника та його корупційного багна - лише бутафорія.
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26.03.2021 18:45 Ответить
да ладно
соседка-вчителька как ездила на ауди, так и ездит
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26.03.2021 23:15 Ответить
что это за дискриминация? 4000 долларов им мало, еще надо повысить? А другие что, не люди?
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26.03.2021 23:49 Ответить
 
 