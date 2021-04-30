Поліція проводить "зачистку" Одещини від криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом тижня по області проводяться санкціоновані обшуки в осіб, прямо чи опосередковано причетних до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Одеської області, тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрито понад 10 осіб, які підозрюються у зв'язках з представниками злочинного світу, в тому числі з "ворами в законі".

У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Вчора у сімох мешканців Біляївки, які позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету та намагались впливати на криміногенну ситуацію в районі, вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності. Боєприпаси, зброю та наркотичне зілля також вилучили у кількох жителів Вилкового та Арциза.

Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказзя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група зловмисників викрадала елітні іномарки і пропонувала власникам їх викупити, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району - за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки.













