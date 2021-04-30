Поліція проводить "зачистку" Одещини від криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протягом тижня по області проводяться санкціоновані обшуки в осіб, прямо чи опосередковано причетних до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Одеської області, тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрито понад 10 осіб, які підозрюються у зв'язках з представниками злочинного світу, в тому числі з "ворами в законі".
У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Вчора у сімох мешканців Біляївки, які позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету та намагались впливати на криміногенну ситуацію в районі, вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності. Боєприпаси, зброю та наркотичне зілля також вилучили у кількох жителів Вилкового та Арциза.
Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказзя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів.
Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району - за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки.
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А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
Вот наверно поэтому)
Пока они там спокойно заседают, менты ловят мелких сошек.
18 апреля 1937 года Йыван Кырла, проживая в гостинице «Онар» Йошкар-Олы, пришёл ужинать в гостиничный ресторан, где у него завязалась перепалка со студентом Николаем Гороховым, в ходе которой Йыван Кырла бутылкой ударил Горохова по голове, прокричав: «Граждане, нам, марийцам, запрещают говорить на своём родном языке. Объединимся против всех, кто не умеет говорить по-марийски. Гнать всех русских». Из-за этого происшествия 23 апреля 1937 года Йыван Кырла был арестован. 13 августа 1937 года осуждён тройкой управления НКВД по Марийской АССР (протокол № 5, пункт 59) по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0#cite_note-4 [4] .