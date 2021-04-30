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Поліція проводить "зачистку" Одещини від криміналітету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом тижня по області проводяться санкціоновані обшуки в осіб, прямо чи опосередковано причетних до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Одеської області, тільки в Одесі з минулої п'ятниці викрито понад 10 осіб, які підозрюються у зв'язках з представниками злочинного світу, в тому числі з "ворами в законі".

У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Вчора у сімох мешканців Біляївки, які позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету та намагались впливати на криміногенну ситуацію в районі, вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності. Боєприпаси, зброю та наркотичне зілля також вилучили у кількох жителів Вилкового та Арциза.

Крім того, поліцейські затримали 30-річного вихідця із Закавказзя за підозрою у викраденні майна з автомобілів одеситів. Також викрито двох чоловіків з Одеси та Болградського району, які намагалися збувати підроблену національну валюту шляхом скупки транспортних засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група зловмисників викрадала елітні іномарки і пропонувала власникам їх викупити, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо притягується до відповідальності за умисне вбивство свого знайомого, а мешканець Одеського району - за сексуальне насильство щодо малолітньої дівчинки.

Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 01
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 02
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 03
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 04
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 05
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 06
Поліція проводить зачистку Одещини від криміналітету 07

Автор: 

криміналітет (301) Одеська область (3210) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+8
Чергова уже традиційна мєнтярська показуха.
А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
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30.04.2021 11:05
+4
ребята, работайте тщатильней, может найдете 330 грузовых и штук 50 пассажирских судов ЧМП!
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30.04.2021 11:04
+3
"У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру"-це,очевидно,про якогось тупого колекціонера зі зброєю 2 СВ.
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30.04.2021 11:42
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... Все кто надо были предупреждены заранее.
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30.04.2021 10:57 Відповісти
та цих мабуть самі шишки кримінальні і здали, щоб поліцаям було про що рапортувати свому керівництву
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30.04.2021 12:10 Відповісти
ребята, работайте тщатильней, может найдете 330 грузовых и штук 50 пассажирских судов ЧМП!
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30.04.2021 11:04 Відповісти
Чергова уже традиційна мєнтярська показуха.
А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
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30.04.2021 11:05 Відповісти
Дехто за пʼять років навіть цього не зробив.
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30.04.2021 11:33 Відповісти
такою хєрньой дійсно не займався - були справи вагоміші
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30.04.2021 12:11 Відповісти
ага, були .. набивати собі кармани цукерками ))
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30.04.2021 12:42 Відповісти
А шо, вчорашні 400к гривень що знайшли вже роздерібанили?
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30.04.2021 11:08 Відповісти
Так а по факту показана какято мелочь.
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30.04.2021 11:10 Відповісти
Одно 'преступное влияние на криминогенную обстановку' чего стоит.
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30.04.2021 11:11 Відповісти
Чому в Дубай, Абу-Дабі теж приїжджають всілякі-різні зі всього світу, багато без віз- а злочинність майже відсутня?
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30.04.2021 11:12 Відповісти
Камни не должны быть слишком большими, чтобы осужденный не умирал от одного или двух ударов

Вот наверно поэтому)
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01.05.2021 10:42 Відповісти
Ищите бандюков в органах власти, и не только в Одессе.
Пока они там спокойно заседают, менты ловят мелких сошек.
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30.04.2021 11:23 Відповісти
"У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру"-це,очевидно,про якогось тупого колекціонера зі зброєю 2 СВ.
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30.04.2021 11:42 Відповісти
не читал новость, может кто-то подскажет, а труханова повязали в результате операции?
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30.04.2021 12:23 Відповісти
А в Ізраілі що? Так вся світова сволота і бандити там переховуються. Але ж сидять тихо! Не серуть в свою криницю. А ми що? Дозволяємо всякій паскуді з Кавказу-Азіі-Африки гадити тут, у наших миістях та селах. Об'єднуємося і створюємо силу для протидіі криміналу, якщо недореформована мінтярня -ялова...
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30.04.2021 12:31 Відповісти
почему эти бравые парни нена фронте а по бабам голым лазят
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30.04.2021 15:50 Відповісти
Какой то хлам с земли копанный.
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30.04.2021 15:57 Відповісти
Страшена аж жуть...это шо бандеровский схрон 46 года, коллекция старого мусора, музей МВД....???? А вот то шо это оружие криминалитета я как то не очень уверен
Поліція проводить "зачистку" Одещини від криміналітету - Цензор.НЕТ 6097
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30.04.2021 16:10 Відповісти
Братки идут на дело, с ППШ, Томпсонами, и пахан в тельняшке с маузером...
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30.04.2021 20:15 Відповісти
Ну а шо еще делать жертвам чудом выжившим в варшавском гетто и "львовской резне" ?
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30.04.2021 22:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zZXxEXTxLH4 Я знаю..дело было так
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30.04.2021 22:50 Відповісти
Мустафа.. одно лицо с Богданом
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01.05.2021 17:52 Відповісти
Нет не одно лицо
18 апреля 1937 года Йыван Кырла, проживая в гостинице «Онар» Йошкар-Олы, пришёл ужинать в гостиничный ресторан, где у него завязалась перепалка со студентом Николаем Гороховым, в ходе которой Йыван Кырла бутылкой ударил Горохова по голове, прокричав: «Граждане, нам, марийцам, запрещают говорить на своём родном языке. Объединимся против всех, кто не умеет говорить по-марийски. Гнать всех русских». Из-за этого происшествия 23 апреля 1937 года Йыван Кырла был арестован. 13 августа 1937 года осуждён тройкой управления НКВД по Марийской АССР (протокол № 5, пункт 59) по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0#cite_note-4 [4] .
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01.05.2021 21:23 Відповісти
тут не в годах дело. Вся свежая огнестрелка отстреляна, быстро пробивается в случае чего...а с этой антикварной можно замокрушить и не найдут. Так что как раз очень может быть что реальная.
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01.05.2021 09:44 Відповісти
Кроме того, это могут быть восстановленные ММГ, а ММГ проще купить именно вот такое старье
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01.05.2021 10:45 Відповісти
Восстановленные ММГ скорее всего. Их проще достать и вполне легально, а том восстановить.
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01.05.2021 10:47 Відповісти
Надо бы в Одессе присмотреться к "пятой колоне"....там ,небось, готовят гадости к майским . Да и в других местах пора чистку начинать!
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30.04.2021 18:55 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО !!! ЕЩЕ НИКОЛАЕВ С ХЕРСОНОМ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТИТЬ !!!
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30.04.2021 23:19 Відповісти
Навіть не смішно.. Труханова коли арештуєте за бандитизм та колаборанство? Окозамилювання якесь..
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01.05.2021 03:06 Відповісти
столько стволов, а вменяемым даже маленький пистоль низзя.
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01.05.2021 08:52 Відповісти
что, и бывшего "быка" Ангела Ангерта -Труханова примут?))
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01.05.2021 09:42 Відповісти
від вати треба зачищати
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01.05.2021 20:08 Відповісти
 
 