Полиция проводит "зачистку" Одесчины от криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение недели по области проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Одесской области, только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10-ти человек, которые подозреваются в связях с представителями преступного мира, в том числе с ворами в законе.

У них изъято десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства. Вчера у семи жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Боеприпасы, оружие и наркотическое зелье также изъяли у нескольких жителей Вилково и Арциза.

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Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в похищении имущества из автомобилей одесситов. Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки транспортных средств.

Житель Шабо привлекается к ответственности за умышленное убийство своего знакомого, а житель Одесского района - за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки.

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