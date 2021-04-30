Полиция проводит "зачистку" Одесчины от криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В течение недели по области проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Одесской области, только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10-ти человек, которые подозреваются в связях с представителями преступного мира, в том числе с ворами в законе.
У них изъято десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства. Вчера у семи жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Боеприпасы, оружие и наркотическое зелье также изъяли у нескольких жителей Вилково и Арциза.
Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в похищении имущества из автомобилей одесситов. Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки транспортных средств.
Житель Шабо привлекается к ответственности за умышленное убийство своего знакомого, а житель Одесского района - за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки.
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А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
Вот наверно поэтому)
Пока они там спокойно заседают, менты ловят мелких сошек.
18 апреля 1937 года Йыван Кырла, проживая в гостинице «Онар» Йошкар-Олы, пришёл ужинать в гостиничный ресторан, где у него завязалась перепалка со студентом Николаем Гороховым, в ходе которой Йыван Кырла бутылкой ударил Горохова по голове, прокричав: «Граждане, нам, марийцам, запрещают говорить на своём родном языке. Объединимся против всех, кто не умеет говорить по-марийски. Гнать всех русских». Из-за этого происшествия 23 апреля 1937 года Йыван Кырла был арестован. 13 августа 1937 года осуждён тройкой управления НКВД по Марийской АССР (протокол № 5, пункт 59) по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0#cite_note-4 [4] .