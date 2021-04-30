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Полиция проводит "зачистку" Одесчины от криминалитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение недели по области проводятся санкционированные обыски у лиц, прямо или косвенно причастных к распространению преступного влияния на криминогенную обстановку в регионе.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Одесской области, только в Одессе с прошлой пятницы разоблачены более 10-ти человек, которые подозреваются в связях с представителями преступного мира, в том числе с ворами в законе.

У них изъято десятки единиц различного оружия, сотни патронов различного калибра и наркотические средства. Вчера у семи жителей Беляевки, которые позиционировали себя представителями известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе, изъяли наркотические вещества, ювелирные украшения, мобильные терминалы и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Боеприпасы, оружие и наркотическое зелье также изъяли у нескольких жителей Вилково и Арциза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция. ВИДЕО

Кроме того, полицейские задержали 30-летнего выходца из Закавказья по подозрению в похищении имущества из автомобилей одесситов. Также разоблачены двое мужчин из Одессы и Болградского района, которые пытались сбывать поддельную национальную валюту путем скупки транспортных средств.

Житель Шабо привлекается к ответственности за умышленное убийство своего знакомого, а житель Одесского района - за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки.

Также смотрите: Членов межэтнической банды "Лоту Гули" задержали в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 01
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 02
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 03
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 04
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 05
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 06
Полиция проводит зачистку Одесчины от криминалитета 07

криминалитет (602) Одесская область (3567) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+8
Чергова уже традиційна мєнтярська показуха.
А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
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30.04.2021 11:05
+4
ребята, работайте тщатильней, может найдете 330 грузовых и штук 50 пассажирских судов ЧМП!
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30.04.2021 11:04
+3
"У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру"-це,очевидно,про якогось тупого колекціонера зі зброєю 2 СВ.
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30.04.2021 11:42
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... Все кто надо были предупреждены заранее.
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30.04.2021 10:57 Ответить
та цих мабуть самі шишки кримінальні і здали, щоб поліцаям було про що рапортувати свому керівництву
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30.04.2021 12:10 Ответить
ребята, работайте тщатильней, может найдете 330 грузовых и штук 50 пассажирских судов ЧМП!
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30.04.2021 11:04 Ответить
Чергова уже традиційна мєнтярська показуха.
А РАНІШЕ ЦЬОГО НЕ ТРЕБА БУЛО РОБИТИ? А ПОСТІЙНО ЦИМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ ТРЕБА?
Черговий "відосік"...
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30.04.2021 11:05 Ответить
Дехто за пʼять років навіть цього не зробив.
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30.04.2021 11:33 Ответить
такою хєрньой дійсно не займався - були справи вагоміші
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30.04.2021 12:11 Ответить
ага, були .. набивати собі кармани цукерками ))
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30.04.2021 12:42 Ответить
А шо, вчорашні 400к гривень що знайшли вже роздерібанили?
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30.04.2021 11:08 Ответить
Так а по факту показана какято мелочь.
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30.04.2021 11:10 Ответить
Одно 'преступное влияние на криминогенную обстановку' чего стоит.
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30.04.2021 11:11 Ответить
Чому в Дубай, Абу-Дабі теж приїжджають всілякі-різні зі всього світу, багато без віз- а злочинність майже відсутня?
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30.04.2021 11:12 Ответить
Камни не должны быть слишком большими, чтобы осужденный не умирал от одного или двух ударов

Вот наверно поэтому)
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01.05.2021 10:42 Ответить
Ищите бандюков в органах власти, и не только в Одессе.
Пока они там спокойно заседают, менты ловят мелких сошек.
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30.04.2021 11:23 Ответить
"У них вилучено десятки одиниць різної зброї, сотні набоїв різного калібру"-це,очевидно,про якогось тупого колекціонера зі зброєю 2 СВ.
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30.04.2021 11:42 Ответить
не читал новость, может кто-то подскажет, а труханова повязали в результате операции?
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30.04.2021 12:23 Ответить
А в Ізраілі що? Так вся світова сволота і бандити там переховуються. Але ж сидять тихо! Не серуть в свою криницю. А ми що? Дозволяємо всякій паскуді з Кавказу-Азіі-Африки гадити тут, у наших миістях та селах. Об'єднуємося і створюємо силу для протидіі криміналу, якщо недореформована мінтярня -ялова...
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30.04.2021 12:31 Ответить
почему эти бравые парни нена фронте а по бабам голым лазят
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30.04.2021 15:50 Ответить
Какой то хлам с земли копанный.
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30.04.2021 15:57 Ответить
Страшена аж жуть...это шо бандеровский схрон 46 года, коллекция старого мусора, музей МВД....???? А вот то шо это оружие криминалитета я как то не очень уверен
Поліція проводить "зачистку" Одещини від криміналітету - Цензор.НЕТ 6097
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30.04.2021 16:10 Ответить
Братки идут на дело, с ППШ, Томпсонами, и пахан в тельняшке с маузером...
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30.04.2021 20:15 Ответить
Ну а шо еще делать жертвам чудом выжившим в варшавском гетто и "львовской резне" ?
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30.04.2021 22:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zZXxEXTxLH4 Я знаю..дело было так
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30.04.2021 22:50 Ответить
Мустафа.. одно лицо с Богданом
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01.05.2021 17:52 Ответить
Нет не одно лицо
18 апреля 1937 года Йыван Кырла, проживая в гостинице «Онар» Йошкар-Олы, пришёл ужинать в гостиничный ресторан, где у него завязалась перепалка со студентом Николаем Гороховым, в ходе которой Йыван Кырла бутылкой ударил Горохова по голове, прокричав: «Граждане, нам, марийцам, запрещают говорить на своём родном языке. Объединимся против всех, кто не умеет говорить по-марийски. Гнать всех русских». Из-за этого происшествия 23 апреля 1937 года Йыван Кырла был арестован. 13 августа 1937 года осуждён тройкой управления НКВД по Марийской АССР (протокол № 5, пункт 59) по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудовых лагерейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0#cite_note-4 [4] .
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01.05.2021 21:23 Ответить
тут не в годах дело. Вся свежая огнестрелка отстреляна, быстро пробивается в случае чего...а с этой антикварной можно замокрушить и не найдут. Так что как раз очень может быть что реальная.
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01.05.2021 09:44 Ответить
Кроме того, это могут быть восстановленные ММГ, а ММГ проще купить именно вот такое старье
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01.05.2021 10:45 Ответить
Восстановленные ММГ скорее всего. Их проще достать и вполне легально, а том восстановить.
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01.05.2021 10:47 Ответить
Надо бы в Одессе присмотреться к "пятой колоне"....там ,небось, готовят гадости к майским . Да и в других местах пора чистку начинать!
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30.04.2021 18:55 Ответить
НАКОНЕЦ ТО !!! ЕЩЕ НИКОЛАЕВ С ХЕРСОНОМ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТИТЬ !!!
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30.04.2021 23:19 Ответить
Навіть не смішно.. Труханова коли арештуєте за бандитизм та колаборанство? Окозамилювання якесь..
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01.05.2021 03:06 Ответить
столько стволов, а вменяемым даже маленький пистоль низзя.
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01.05.2021 08:52 Ответить
что, и бывшего "быка" Ангела Ангерта -Труханова примут?))
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01.05.2021 09:42 Ответить
від вати треба зачищати
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01.05.2021 20:08 Ответить
 
 