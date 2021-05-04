Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини. ВIДЕО

Підконтрольний Кремлю "уряд" Севастополя і Міноборони Росії судиться з мешканкою міста за квартиру, ключі від якої у 2007 році їй особисто вручив президент України Віктор Ющенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що мешканка Севастополя - Тетяна Шевчук - колишня українська військовослужбовиця. У 2007 році, після одинадцяти років служби у Військово-морських силах України, старший матрос і мати трьох дітей, отримала окреме службове житло.

"Це був дуже радісний день. Президент Ющенко вручив мені ордер на квартиру", – згадує жінка.

У 2014 році вона зламала присягу на вірність Україні і перейшла на службу Росії. Нове керівництво частини називало таких людей "зрадниками".

"Я отримала квартиру від Міністерства оборони України. На той момент я проживала в гуртожитку, в 16 квадратних метрах із трьома дітьми", – розповідає Тетяна. Жінка працювала кухарем, згодом – бухгалтером, пізніше – зв’язківцем. Під час так званої "кримської весни" вона вирішила залишитися в Севастополі, де живе з дитинства і перейшла на службу Росії.

"Після приєднання до Росії я продовжила служити в збройних силах РФ. Наша частина перейшла у підпорядкування "Бельбеку" (військового аеродрому – ред.), льотної авіації. Усе керівництво прийшло з Ростова (Ростовської області Росії – ред.). Ми вважалися інтегрованими. На нас весь час говорили: "Інтегровані, зрадники батьківщини", – зазначила Тетяна.

Але наприкінці 2014 року вона травмувала спинний та головний мозок, зазнала перелому основи черепа та шийних хребців. Травми призвели до інвалідності – жінка насилу пересувається.

"Попри те, що у мене в медичній книжці було написано: "Старший матрос не може виконувати службові обов'язки", – начмед частини сказав: "Мене це взагалі не цікавить, одягайте форму і виходьте на шикування". Мені стало на службі зле, викликали швидку допомогу, а наступного дня мене вже забрали з інсультом у госпіталь", – говорить Тетяна про події 2015 року.

За словами жінки, в російських збройних силах їй відмовляли в оформленні інвалідності, наполягали, щоб або виконувала обов’язки, або писала рапорт на звільнення. Тетяна Шевчук прийняла рішення звільнитися зі служби.

Росія обіцяла військовим, які перейшли на її бік, врахувати роки служби в українській армії. У Тетяни їх було понад 17 і ще півтора року в російських збройних силах. Після звільнення вона мала право отримати житло або грошовий сертифікат. Нічого з цього не дали.Тетяна та її діти залишилися у службовій трикімнатній квартирі, ордер на яку їй вручав президент Ющенко. Тоді вона почала оформляти квартиру у власність.

Проте у 2014 році окупаційна "влада Севастополя" "націоналізувала" все державне українське майно, зокрема і квартиру Тетяни.

"2017 року я отримала документи, що квартира є власністю міста. Через суд я оформила договір соціального найму, оскільки на той момент міністерство оборони (Росії – ред.) житлом мене не забезпечило", – пояснює колишня українська військова.

Далі оформити житло у власність не вийшло.

"У січні 2019 року влада Севастополя передала весь (багатоквартирний – ред.) будинок у власність Міноборони Росії", – каже Шевчук.

Зараз жінка судиться з владою Севастополя та російським міноборони. Вимагає визнати, що квартиру, де вона проживає, незаконно перевели у службове житло. Російські військові вважають цю квартиру відомчою.

"Вони вимагають звільнити житло, кажуть, що для мене та моєї родини ні в Севастополі, ні в Криму житла немає", – розповідає Тетяна.

Журналісти видання підкреслюють, що надсилали запит до Міноборони Росії: в Департамент військового майна та в Кримське територіальне управління майнових відносин. Запитали, чому Тетяна Шевчук не може оформити у власність квартиру, в якій проживає понад 13 років, і чому житло заднім числом визнали відомчим. На момент виходу матеріалу відповідей не надійшло.

Зазначається також, що Міноборони Росії пропонувало жінці з інвалідністю квартиру меншої площі та в протилежному кінці міста. Вона відмовилась.

"Під час переходу (на службу Росії – ред.) говорили: "Не хвилюйтеся, ви не будете нічим утиснуті. Вас ніхто не виселятиме з житла". Але виходить, що ми як люди третього сорту", – підсумовує Шевчук.

Тепер влада Севастополя та російське міноборони намагаються довести у суді, що Тетяна не має права орендувати квартиру, в якій проживає. Якщо в них вийде – родину виселять.

Коментуючи "націоналізацію" державного майна на анексованому півострові, в прокуратурі АР Крим та міста Севастополя зазначили, що триває розслідування.

За міжнародним правом, власником квартири, де проживає Тетяна Шевчук, є військово-морські сили України.