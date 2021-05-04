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Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини. ВIДЕО

Підконтрольний Кремлю "уряд" Севастополя і Міноборони Росії судиться з мешканкою міста за квартиру, ключі від якої у 2007 році їй особисто вручив президент України Віктор Ющенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що мешканка Севастополя - Тетяна Шевчук - колишня українська військовослужбовиця. У 2007 році, після одинадцяти років служби у Військово-морських силах України, старший матрос і мати трьох дітей, отримала окреме службове житло.

"Це був дуже радісний день. Президент Ющенко вручив мені ордер на квартиру", – згадує жінка.

У 2014 році вона зламала присягу на вірність Україні і перейшла на службу Росії. Нове керівництво частини називало таких людей "зрадниками".

"Я отримала квартиру від Міністерства оборони України. На той момент я проживала в гуртожитку, в 16 квадратних метрах із трьома дітьми", – розповідає Тетяна. Жінка працювала кухарем, згодом – бухгалтером, пізніше – зв’язківцем. Під час так званої "кримської весни" вона вирішила залишитися в Севастополі, де живе з дитинства і перейшла на службу Росії.

"Після приєднання до Росії я продовжила служити в збройних силах РФ. Наша частина перейшла у підпорядкування "Бельбеку" (військового аеродрому – ред.), льотної авіації. Усе керівництво прийшло з Ростова (Ростовської області Росії – ред.). Ми вважалися інтегрованими. На нас весь час говорили: "Інтегровані, зрадники батьківщини", – зазначила Тетяна.

Але наприкінці 2014 року вона травмувала спинний та головний мозок, зазнала перелому основи черепа та шийних хребців. Травми призвели до інвалідності – жінка насилу пересувається.

"Попри те, що у мене в медичній книжці було написано: "Старший матрос не може виконувати службові обов'язки", – начмед частини сказав: "Мене це взагалі не цікавить, одягайте форму і виходьте на шикування". Мені стало на службі зле, викликали швидку допомогу, а наступного дня мене вже забрали з інсультом у госпіталь", – говорить Тетяна про події 2015 року.

Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини 01

За словами жінки, в російських збройних силах їй відмовляли в оформленні інвалідності, наполягали, щоб або виконувала обов’язки, або писала рапорт на звільнення. Тетяна Шевчук прийняла рішення звільнитися зі служби.

Росія обіцяла військовим, які перейшли на її бік, врахувати роки служби в українській армії. У Тетяни їх було понад 17 і ще півтора року в російських збройних силах. Після звільнення вона мала право отримати житло або грошовий сертифікат. Нічого з цього не дали.Тетяна та її діти залишилися у службовій трикімнатній квартирі, ордер на яку їй вручав президент Ющенко. Тоді вона почала оформляти квартиру у власність.

Проте у 2014 році окупаційна "влада Севастополя" "націоналізувала" все державне українське майно, зокрема і квартиру Тетяни.

"2017 року я отримала документи, що квартира є власністю міста. Через суд я оформила договір соціального найму, оскільки на той момент міністерство оборони (Росії – ред.) житлом мене не забезпечило", – пояснює колишня українська військова.

Далі оформити житло у власність не вийшло.

"У січні 2019 року влада Севастополя передала весь (багатоквартирний – ред.) будинок у власність Міноборони Росії", – каже Шевчук.

Зараз жінка судиться з владою Севастополя та російським міноборони. Вимагає визнати, що квартиру, де вона проживає, незаконно перевели у службове житло. Російські військові вважають цю квартиру відомчою.

"Вони вимагають звільнити житло, кажуть, що для мене та моєї родини ні в Севастополі, ні в Криму житла немає", – розповідає Тетяна.

Журналісти видання підкреслюють, що надсилали запит до Міноборони Росії: в Департамент військового майна та в Кримське територіальне управління майнових відносин. Запитали, чому Тетяна Шевчук не може оформити у власність квартиру, в якій проживає понад 13 років, і чому житло заднім числом визнали відомчим. На момент виходу матеріалу відповідей не надійшло.

Зазначається також, що Міноборони Росії пропонувало жінці з інвалідністю квартиру меншої площі та в протилежному кінці міста. Вона відмовилась.

Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини 02

"Під час переходу (на службу Росії – ред.) говорили: "Не хвилюйтеся, ви не будете нічим утиснуті. Вас ніхто не виселятиме з житла". Але виходить, що ми як люди третього сорту", – підсумовує Шевчук.

Тепер влада Севастополя та російське міноборони намагаються довести у суді, що Тетяна не має права орендувати квартиру, в якій проживає. Якщо в них вийде – родину виселять.

Коментуючи "націоналізацію" державного майна на анексованому півострові, в прокуратурі АР Крим та міста Севастополя зазначили, що триває розслідування.

За міжнародним правом, власником квартири, де проживає Тетяна Шевчук, є військово-морські сили України.

Автор: 

квартира (297) Крим (14139) окупація (6685) Севастополь (554) Ющенко Віктор (3948) Міноборони рф (704) військовослужбовці (4743) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+104
Предателей никто не любит. Даже кацапы вопреки своему же утверждению «узкие сваих не брасают».
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04.05.2021 11:54
+88
КАМНИ ВАШ КВАРТИРА НАШ
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04.05.2021 11:55
+80
Байден одобряє))!
Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины - Цензор.НЕТ 9167
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04.05.2021 11:52
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Она даже украинской тюрьмы с варениками и салом не заслужила.
Ей только после севастопольских бомжей прокисшие щи из банок допивать.
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04.05.2021 17:16 Відповісти
..да и хер с ними...там,в "герое"-всегда преобладал меркантильный "дух" в послевоенное время,благодаря "коренному" населению-жлобов,свезённых в 1945 году из "нечерноземья"...
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04.05.2021 17:08 Відповісти
смеяться или плакать? конечно радоваться такому повороту событий, пусть кацапы выбрасывают на улицу, никакой жалости ни ей ни ее выводку.
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04.05.2021 17:08 Відповісти
Интегрированный предатель Родины. А шо они хотели. Это уже камни или еще нет, ндас..
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04.05.2021 18:08 Відповісти
А шо это она плачется? Квартира жеж ее родимым москалям достанется, на солдатам НАТО.
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04.05.2021 18:15 Відповісти
Пришли мышебратья асвабадители и асвабадили малоросское быдло от квартиры.
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04.05.2021 19:10 Відповісти
В данной ситуации, ошибся только один человек.
Петр Ющенко, когда выдал квартиру.
Понятное дело, это легкий сарказм.
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04.05.2021 19:28 Відповісти
Молодця,ватопарашники,отак робіть із усіма запроданцями Великої України як у Криму,такі у в Донбасі!
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04.05.2021 19:43 Відповісти
тихо ! не подсказуй ! в аду всё идет по плану
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04.05.2021 20:44 Відповісти
По почке каждая продаст = на комнату насобирают.
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04.05.2021 19:51 Відповісти
Ойц...
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04.05.2021 19:59 Відповісти
...Эдик, у Топтунова дачу отбирают, правильно и пусть отбирают😁😁😁😁😁©
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04.05.2021 20:52 Відповісти
Кацапы конечно враги , но иногда такое ощущение , что они работают на нашу победу , и всем предателям объясняют , что не хер переходить на сторону врага.
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04.05.2021 20:53 Відповісти
можна подумати, що вони це зрозуміли
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04.05.2021 21:52 Відповісти
И к бабке не ходи и тундре куда их отправили с клеймом : Склонен к измене Родины , понимают и в Крыму когда выгоняют из квартир и дач то же начинают понимать. Да и в ДыРке уже 90% поняли , что в 14-м году не хер было кацапов ждать , надо было их прямо на вокзале мочить.
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04.05.2021 22:33 Відповісти
та ну!!??? І чого ж ДНР ще під кацапами???
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04.05.2021 23:09 Відповісти
Так дыры сцыкливые всегда были и привыкли силе подчиняться, вот и сидят, как мыши под веником--всех ненавидят)))
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05.05.2021 00:59 Відповісти
Ну что крысчане, поняли наконец, кто вам была настоящая Родина, а для кого вы люди второго сорта и предатели? Если еще нет, то продолжаем жрать камни с неба и запивать морской водой!
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04.05.2021 21:09 Відповісти
Эээээ нееее торопиться не надо , понять это одно , а вот начать бить морды таким же как они это уже другое.
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04.05.2021 22:37 Відповісти
Ну а как ты ***** хотела? Предала - получи.
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04.05.2021 21:14 Відповісти
посадить на бутылку,залить пеной,распять на доске объявлений
и приколоть медаль "Крым наш!" и орден "Камни с неба!"
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04.05.2021 21:35 Відповісти
Біосміття
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04.05.2021 21:39 Відповісти
ну ... ничего не поделать ...только к Президенту обратится ...смотря какой Президент у нее только сожаление
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04.05.2021 21:53 Відповісти
Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 2926
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04.05.2021 22:12 Відповісти
Ні каплі совісті, ні каяття, ні розуму... Навіщо в цієї безмозглої інтерв'ю беруть?
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04.05.2021 22:19 Відповісти
Не забывайте это дерьмо. Вот эта **** хуже всех.

Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 7584
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04.05.2021 22:29 Відповісти
Собакам-собачья смерть!
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04.05.2021 22:31 Відповісти
Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 5282
В лютому - березні 1942 року 621 член ОУН був розстріляний в Бабиному Яру...
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04.05.2021 22:44 Відповісти
Предлагаю ей в дом пригласить оркестр с маршем "Прощание славянки"
С более актуальным текстом.

Через вал Перекопский шагая,
Позабывши былые победы,
В дни весёлого, светлого мая

С...ли все дружно х...и
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04.05.2021 23:54 Відповісти
Чудова новина!
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05.05.2021 01:37 Відповісти
Що тут скажеш: так і мало бути.
А потім такі, як вона, дивуються: за що ? чому ? звідки ?
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05.05.2021 04:48 Відповісти
Як вона намагається мяко відійти від слів державна зрада. Пішла, перейшла, залишилась, продовжила, НІ треба говорити, що зрадила, перейшла на сторону окупанта, разом з ворогом повернула зброю проти України і її Народу. Тепер, шановна, зраджена тобою країна чекає тебе і, вже за рішенням суду, знов забезпечить тебе державним житлом. Переходь лінію розмежування, Батьківщина чекає на тебе. Час росплати настає.
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05.05.2021 10:21 Відповісти
На счет интегрированных предателей родины - я совершенно согласен.
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05.05.2021 11:07 Відповісти
А що не так? Все логічно. Такі, як вона, і є людьми третього сорту.
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05.05.2021 11:32 Відповісти
Отритмала курва на що засллуговує. Молодець *****, так їх тварюк і потрібно драти. Ще переведи суку на південний берег Білого мора, щоб там тварюки послужили рідній фашистсько-рашистській країні!
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05.05.2021 11:43 Відповісти
Справа не стільки в тому, що подібні персонажі зрадники, скільки в тому, що будь-який з них може виявитися агентом.
Тому їх будуть під різним приводом прибирати зі служби.
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05.05.2021 11:50 Відповісти
Нахєра ето здєсь вообщє публіковать? Прєдатєль Родіни єсть прєдатєль Родіни. К нєму апріорі отношеніє должно бить как к собакє.
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05.05.2021 12:02 Відповісти
Асталась палучіть квартиру ат Зе. Он даст, ана же нє ваєвала за Украину, а прєдала ,значіт па зельонаму ранжиру імєєт права. Да і путин скора всєм квартир панадайот, падаждітє тока ...
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05.05.2021 12:31 Відповісти
Так этой суке и надо!!
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05.05.2021 13:03 Відповісти
Но получается, что мы как люди третьего сорта", - подытожила Шевчук.

не КАК, а люди третьего сорта и есть.
По международному праву, владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, являются военно-морские силы Украины. если у нее и получиться отсудить квартиру у кацапов,то при возвращении Крыма, ВМСУ отберут у нее халупу за предательство.
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05.05.2021 14:07 Відповісти
предателей никто не любит, она думала в рай попала
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05.05.2021 14:45 Відповісти
Вони дезертир. Вчинила злочин і має сидіти у в'язниці. Чому нас має хвилювати, як окупант кинув зрадницю?
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05.05.2021 15:02 Відповісти
Служи дальше
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17.05.2021 13:01 Відповісти
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