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Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины. ВИДЕО

Подконтрольное Кремлю "правительство" Севастополя и Минобороны России судятся с жительницей города за квартиру, ключи от которой в 2007 году ей лично вручил президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что жительница Севастополя - Татьяна Шевчук - бывшая украинская военнослужащая. В 2007 году, после одиннадцати лет службы в Военно-морских силах Украины, старший матрос и мать троих детей, получила отдельное служебное жилье.

"Это был очень радостный день. Президент Ющенко вручил мне ордер на квартиру", - вспоминает женщина.

В 2014 году она сломала присягу на верность Украине и перешла на службу России. Новое руководство части называло таких людей "предателями".

"Я получила квартиру от Министерства обороны Украины. На тот момент я жила в общежитии, в 16 квадратных метрах с тремя детьми", - рассказывает Татьяна. Женщина работала поваром, затем - бухгалтером, позже - связистом. Во время так называемой "крымской весны" она решила остаться в Севастополе, где живет с детства, и перешла на службу России.

"После присоединения к России (незаконной оккупации. - Ред.) я продолжила служить в вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение "Бельбек" (военного аэродрома. - Ред.), летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. Нам все время говорили: "Интегрированные, предатели Родины"", - отметила Татьяна.

Но в конце 2014 году она травмировала спинной и головной мозг, получила перелом основания черепа и шейных позвонков. Травмы привели к инвалидности - женщина с трудом передвигается.

"Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано: "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", - начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение". Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь", - рассказывает женщина о событиях 2015 года.

Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины 01

По ее словам, в российских вооруженных силах ей отказывали в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы она либо выполняла обязанности, или писала рапорт на увольнение. Татьяна Шевчук приняла решение уволиться со службы.

Россия обещала военнослужащим, которые перешли на ее сторону, учесть годы службы в украинской армии. У Татьяны их было более 17 и еще полтора года в российских вооруженных силах. После увольнения она имела право получить жилье или денежный сертификат. Ничего из этого не дали. Татьяна и ее дети остались в служебной трехкомнатной квартире, ордер на которую ей вручал президент Ющенко. Тогда она начала оформлять квартиру в собственность.

Однако в 2014 году оккупационная "власть Севастополя" "национализировала" все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны.

"2017 году я получила документы, что квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны (России. - Ред.) жильем меня не обеспечило ", - объясняет бывшая украинская военнослужащая.

Далее оформить жилье в собственность не получилось.

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"В января 2019 года власти Севастополя передали
весь (многоквартирный. - Ред.) дом в собственность Минобороны России", - говорит Шевчук.

Сейчас женщина судится с властями Севастополя и российским Минобороны. Требует признать, что квартиру, где он проживает, незаконно перевели в служебное жилье. Российские военные считают эту квартиру ведомственной.

"Они требуют освободить жилье, говорят, что для меня и моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму жилья нет", - рассказывает Татьяна.

Журналисты издания подеркивают, что направляли запрос в Минобороны России: в Департамент военного имущества и в Крымское территориальное управление имущественных отношений. Спросили, почему Татьяна Шевчук не может оформить в собственность квартиру, в которой проживает более 13 лет, и почему жилье задним числом признали ведомственным. На момент выхода материала ответов не последовало.

Отмечается также, что Минобороны России предлагало женщине с инвалидностью квартиру меньшей площади и в противоположном конце города. Но она отказалась.

Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины 02

"Во время перехода (на службу России. - Ред.) говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы как люди третьего сорта", - подытожила Шевчук.

Теперь власти Севастополя и российское Минобороны пытаются доказать в суде, что Татьяна не имеет права арендовать квартиру, в которой проживает. И если у них получится - семью выселят.

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Комментируя "национализацию" государственного имущества на оккупированном полуострове, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что ведется расследование.

По международному праву, владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, являются военно-морские силы Украины.

Автор: 

квартира (464) Крым (26377) оккупация (10135) город Севастополь (1760) Ющенко Виктор (11774) Минобороны рф (927) военнослужащие (6133) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+104
Предателей никто не любит. Даже кацапы вопреки своему же утверждению «узкие сваих не брасают».
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04.05.2021 11:54
+88
КАМНИ ВАШ КВАРТИРА НАШ
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04.05.2021 11:55
+80
Байден одобряє))!
Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины - Цензор.НЕТ 9167
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04.05.2021 11:52
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Страница 3 из 3
Она даже украинской тюрьмы с варениками и салом не заслужила.
Ей только после севастопольских бомжей прокисшие щи из банок допивать.
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04.05.2021 17:16 Ответить
..да и хер с ними...там,в "герое"-всегда преобладал меркантильный "дух" в послевоенное время,благодаря "коренному" населению-жлобов,свезённых в 1945 году из "нечерноземья"...
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04.05.2021 17:08 Ответить
смеяться или плакать? конечно радоваться такому повороту событий, пусть кацапы выбрасывают на улицу, никакой жалости ни ей ни ее выводку.
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04.05.2021 17:08 Ответить
Интегрированный предатель Родины. А шо они хотели. Это уже камни или еще нет, ндас..
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04.05.2021 18:08 Ответить
А шо это она плачется? Квартира жеж ее родимым москалям достанется, на солдатам НАТО.
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04.05.2021 18:15 Ответить
Пришли мышебратья асвабадители и асвабадили малоросское быдло от квартиры.
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04.05.2021 19:10 Ответить
В данной ситуации, ошибся только один человек.
Петр Ющенко, когда выдал квартиру.
Понятное дело, это легкий сарказм.
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04.05.2021 19:28 Ответить
Молодця,ватопарашники,отак робіть із усіма запроданцями Великої України як у Криму,такі у в Донбасі!
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04.05.2021 19:43 Ответить
тихо ! не подсказуй ! в аду всё идет по плану
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04.05.2021 20:44 Ответить
По почке каждая продаст = на комнату насобирают.
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04.05.2021 19:51 Ответить
Ойц...
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04.05.2021 19:59 Ответить
...Эдик, у Топтунова дачу отбирают, правильно и пусть отбирают😁😁😁😁😁©
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04.05.2021 20:52 Ответить
Кацапы конечно враги , но иногда такое ощущение , что они работают на нашу победу , и всем предателям объясняют , что не хер переходить на сторону врага.
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04.05.2021 20:53 Ответить
можна подумати, що вони це зрозуміли
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04.05.2021 21:52 Ответить
И к бабке не ходи и тундре куда их отправили с клеймом : Склонен к измене Родины , понимают и в Крыму когда выгоняют из квартир и дач то же начинают понимать. Да и в ДыРке уже 90% поняли , что в 14-м году не хер было кацапов ждать , надо было их прямо на вокзале мочить.
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04.05.2021 22:33 Ответить
та ну!!??? І чого ж ДНР ще під кацапами???
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04.05.2021 23:09 Ответить
Так дыры сцыкливые всегда были и привыкли силе подчиняться, вот и сидят, как мыши под веником--всех ненавидят)))
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05.05.2021 00:59 Ответить
Ну что крысчане, поняли наконец, кто вам была настоящая Родина, а для кого вы люди второго сорта и предатели? Если еще нет, то продолжаем жрать камни с неба и запивать морской водой!
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04.05.2021 21:09 Ответить
Эээээ нееее торопиться не надо , понять это одно , а вот начать бить морды таким же как они это уже другое.
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04.05.2021 22:37 Ответить
Ну а как ты ***** хотела? Предала - получи.
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04.05.2021 21:14 Ответить
посадить на бутылку,залить пеной,распять на доске объявлений
и приколоть медаль "Крым наш!" и орден "Камни с неба!"
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04.05.2021 21:35 Ответить
Біосміття
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04.05.2021 21:39 Ответить
ну ... ничего не поделать ...только к Президенту обратится ...смотря какой Президент у нее только сожаление
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04.05.2021 21:53 Ответить
Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 2926
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04.05.2021 22:12 Ответить
Ні каплі совісті, ні каяття, ні розуму... Навіщо в цієї безмозглої інтерв'ю беруть?
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04.05.2021 22:19 Ответить
Не забывайте это дерьмо. Вот эта **** хуже всех.

Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 7584
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04.05.2021 22:29 Ответить
Собакам-собачья смерть!
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04.05.2021 22:31 Ответить
Окупанти забирають севастопольську квартиру у колишньої української військовослужбовиці, що перейшла на службу в РФ: Називають інтегрованими зрадниками Батьківщини - Цензор.НЕТ 5282
В лютому - березні 1942 року 621 член ОУН був розстріляний в Бабиному Яру...
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04.05.2021 22:44 Ответить
Предлагаю ей в дом пригласить оркестр с маршем "Прощание славянки"
С более актуальным текстом.

Через вал Перекопский шагая,
Позабывши былые победы,
В дни весёлого, светлого мая

С...ли все дружно х...и
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04.05.2021 23:54 Ответить
Чудова новина!
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05.05.2021 01:37 Ответить
Що тут скажеш: так і мало бути.
А потім такі, як вона, дивуються: за що ? чому ? звідки ?
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05.05.2021 04:48 Ответить
Як вона намагається мяко відійти від слів державна зрада. Пішла, перейшла, залишилась, продовжила, НІ треба говорити, що зрадила, перейшла на сторону окупанта, разом з ворогом повернула зброю проти України і її Народу. Тепер, шановна, зраджена тобою країна чекає тебе і, вже за рішенням суду, знов забезпечить тебе державним житлом. Переходь лінію розмежування, Батьківщина чекає на тебе. Час росплати настає.
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05.05.2021 10:21 Ответить
На счет интегрированных предателей родины - я совершенно согласен.
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05.05.2021 11:07 Ответить
А що не так? Все логічно. Такі, як вона, і є людьми третього сорту.
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05.05.2021 11:32 Ответить
Отритмала курва на що засллуговує. Молодець *****, так їх тварюк і потрібно драти. Ще переведи суку на південний берег Білого мора, щоб там тварюки послужили рідній фашистсько-рашистській країні!
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05.05.2021 11:43 Ответить
Справа не стільки в тому, що подібні персонажі зрадники, скільки в тому, що будь-який з них може виявитися агентом.
Тому їх будуть під різним приводом прибирати зі служби.
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05.05.2021 11:50 Ответить
Нахєра ето здєсь вообщє публіковать? Прєдатєль Родіни єсть прєдатєль Родіни. К нєму апріорі отношеніє должно бить как к собакє.
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05.05.2021 12:02 Ответить
Асталась палучіть квартиру ат Зе. Он даст, ана же нє ваєвала за Украину, а прєдала ,значіт па зельонаму ранжиру імєєт права. Да і путин скора всєм квартир панадайот, падаждітє тока ...
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05.05.2021 12:31 Ответить
Так этой суке и надо!!
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05.05.2021 13:03 Ответить
Но получается, что мы как люди третьего сорта", - подытожила Шевчук.

не КАК, а люди третьего сорта и есть.
По международному праву, владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, являются военно-морские силы Украины. если у нее и получиться отсудить квартиру у кацапов,то при возвращении Крыма, ВМСУ отберут у нее халупу за предательство.
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05.05.2021 14:07 Ответить
предателей никто не любит, она думала в рай попала
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05.05.2021 14:45 Ответить
Вони дезертир. Вчинила злочин і має сидіти у в'язниці. Чому нас має хвилювати, як окупант кинув зрадницю?
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05.05.2021 15:02 Ответить
Служи дальше
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17.05.2021 13:01 Ответить
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