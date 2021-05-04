Оккупанты забирают севастопольскую квартиру у бывшей украинской военнослужащей, перешедшей на службу в РФ: Называют интегрированными предателями Родины. ВИДЕО

Подконтрольное Кремлю "правительство" Севастополя и Минобороны России судятся с жительницей города за квартиру, ключи от которой в 2007 году ей лично вручил президент Украины Виктор Ющенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что жительница Севастополя - Татьяна Шевчук - бывшая украинская военнослужащая. В 2007 году, после одиннадцати лет службы в Военно-морских силах Украины, старший матрос и мать троих детей, получила отдельное служебное жилье.

"Это был очень радостный день. Президент Ющенко вручил мне ордер на квартиру", - вспоминает женщина.

В 2014 году она сломала присягу на верность Украине и перешла на службу России. Новое руководство части называло таких людей "предателями".

"Я получила квартиру от Министерства обороны Украины. На тот момент я жила в общежитии, в 16 квадратных метрах с тремя детьми", - рассказывает Татьяна. Женщина работала поваром, затем - бухгалтером, позже - связистом. Во время так называемой "крымской весны" она решила остаться в Севастополе, где живет с детства, и перешла на службу России.

"После присоединения к России (незаконной оккупации. - Ред.) я продолжила служить в вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение "Бельбек" (военного аэродрома. - Ред.), летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. Нам все время говорили: "Интегрированные, предатели Родины"", - отметила Татьяна.

Но в конце 2014 году она травмировала спинной и головной мозг, получила перелом основания черепа и шейных позвонков. Травмы привели к инвалидности - женщина с трудом передвигается.

"Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано: "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", - начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, надевайте форму и выходите на построение". Мне стало на службе плохо, вызвали скорую помощь, а на следующий день меня уже забрали с инсультом в госпиталь", - рассказывает женщина о событиях 2015 года.

По ее словам, в российских вооруженных силах ей отказывали в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы она либо выполняла обязанности, или писала рапорт на увольнение. Татьяна Шевчук приняла решение уволиться со службы.

Россия обещала военнослужащим, которые перешли на ее сторону, учесть годы службы в украинской армии. У Татьяны их было более 17 и еще полтора года в российских вооруженных силах. После увольнения она имела право получить жилье или денежный сертификат. Ничего из этого не дали. Татьяна и ее дети остались в служебной трехкомнатной квартире, ордер на которую ей вручал президент Ющенко. Тогда она начала оформлять квартиру в собственность.

Однако в 2014 году оккупационная "власть Севастополя" "национализировала" все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны.

"2017 году я получила документы, что квартира является собственностью города. Через суд я оформила договор социального найма, поскольку на тот момент Министерство обороны (России. - Ред.) жильем меня не обеспечило ", - объясняет бывшая украинская военнослужащая.

Далее оформить жилье в собственность не получилось.

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"В января 2019 года власти Севастополя передали

весь (многоквартирный. - Ред.) дом в собственность Минобороны России", - говорит Шевчук.

Сейчас женщина судится с властями Севастополя и российским Минобороны. Требует признать, что квартиру, где он проживает, незаконно перевели в служебное жилье. Российские военные считают эту квартиру ведомственной.

"Они требуют освободить жилье, говорят, что для меня и моей семьи ни в Севастополе, ни в Крыму жилья нет", - рассказывает Татьяна.

Журналисты издания подеркивают, что направляли запрос в Минобороны России: в Департамент военного имущества и в Крымское территориальное управление имущественных отношений. Спросили, почему Татьяна Шевчук не может оформить в собственность квартиру, в которой проживает более 13 лет, и почему жилье задним числом признали ведомственным. На момент выхода материала ответов не последовало.

Отмечается также, что Минобороны России предлагало женщине с инвалидностью квартиру меньшей площади и в противоположном конце города. Но она отказалась.

"Во время перехода (на службу России. - Ред.) говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы как люди третьего сорта", - подытожила Шевчук.

Теперь власти Севастополя и российское Минобороны пытаются доказать в суде, что Татьяна не имеет права арендовать квартиру, в которой проживает. И если у них получится - семью выселят.

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Комментируя "национализацию" государственного имущества на оккупированном полуострове, в прокуратуре АР Крым и города Севастополя отметили, что ведется расследование.

По международному праву, владельцем квартиры, где проживает Татьяна Шевчук, являются военно-морские силы Украины.