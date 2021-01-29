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Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

Офисом Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего по факту государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Расследованием установлено, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождения и движения транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
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29.01.2021 10:51
+2
А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
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29.01.2021 11:19
+1
250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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29.01.2021 10:43
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Это не тот дурачек-тиктоковец?
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29.01.2021 10:34 Ответить
хіба він один такий?
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29.01.2021 10:38 Ответить
Так быстро составили обвинительное заключение? Не думаю.
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29.01.2021 10:39 Ответить
А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
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29.01.2021 10:51 Ответить
А коли будуть судити за зраду військових та мусарів Крима та Донбаса?
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29.01.2021 10:42 Ответить
Думаю, як туди дістанемось та вийдем на кордон з мордором. Хоча ці падлюки скоріш за все втечуть на кацапстан, або кацапи їх кокнуть.
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29.01.2021 10:47 Ответить
Десь с півроку тому тут була стаття про зрадників Криму. В Криму зо всіх ментів, сбу-шників та вояків, переприсягнувших москалям, залишилось не більше третини. 2/3 - загинули в сіріях, відправлені по мухосрансках по всьому сибіру.
Ті, хто ще залишився, звільнений від служби та жалюгідно живуть на підсобних роботах.
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29.01.2021 11:51 Ответить
Ну... Туди їм і дорога... Хоча я знаю ще, що як тільки хряк-шапкокрад вступив на посаду президента України, кацапськими спецслужбами була проведена велика робота по ротації з Криму патріотично настроєних силовиків, а на їх заміну з материкової частини було направлено прокацаплених вилупків в погонах.
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29.01.2021 12:10 Ответить
250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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29.01.2021 10:43 Ответить
О, это они зря, теперь еще больше чеченцев будет ходить против Пыни
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29.01.2021 11:05 Ответить
А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
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29.01.2021 11:19 Ответить
Через день арештовують аноніма. Судів нема. Або арешти ПР акція, або немає доказової бази і їх тихенько відпускають.
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29.01.2021 13:03 Ответить
Таким надо срок умножать на пять!
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29.01.2021 13:17 Ответить
Вот таких надо вообще в расход пускать, чтоб другим неповадно было.
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29.04.2021 21:53 Ответить
 
 