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Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії України умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності держаної безпеки України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
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29.01.2021 10:51
+2
А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
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29.01.2021 11:19
+1
250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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29.01.2021 10:43
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Это не тот дурачек-тиктоковец?
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29.01.2021 10:34 Відповісти
хіба він один такий?
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29.01.2021 10:38 Відповісти
Так быстро составили обвинительное заключение? Не думаю.
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29.01.2021 10:39 Відповісти
А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
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29.01.2021 10:51 Відповісти
А коли будуть судити за зраду військових та мусарів Крима та Донбаса?
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29.01.2021 10:42 Відповісти
Думаю, як туди дістанемось та вийдем на кордон з мордором. Хоча ці падлюки скоріш за все втечуть на кацапстан, або кацапи їх кокнуть.
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29.01.2021 10:47 Відповісти
Десь с півроку тому тут була стаття про зрадників Криму. В Криму зо всіх ментів, сбу-шників та вояків, переприсягнувших москалям, залишилось не більше третини. 2/3 - загинули в сіріях, відправлені по мухосрансках по всьому сибіру.
Ті, хто ще залишився, звільнений від служби та жалюгідно живуть на підсобних роботах.
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29.01.2021 11:51 Відповісти
Ну... Туди їм і дорога... Хоча я знаю ще, що як тільки хряк-шапкокрад вступив на посаду президента України, кацапськими спецслужбами була проведена велика робота по ротації з Криму патріотично настроєних силовиків, а на їх заміну з материкової частини було направлено прокацаплених вилупків в погонах.
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29.01.2021 12:10 Відповісти
250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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29.01.2021 10:43 Відповісти
О, это они зря, теперь еще больше чеченцев будет ходить против Пыни
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29.01.2021 11:05 Відповісти
А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
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29.01.2021 11:19 Відповісти
Через день арештовують аноніма. Судів нема. Або арешти ПР акція, або немає доказової бази і їх тихенько відпускають.
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29.01.2021 13:03 Відповісти
Таким надо срок умножать на пять!
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29.01.2021 13:17 Відповісти
Вот таких надо вообще в расход пускать, чтоб другим неповадно было.
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29.04.2021 21:53 Відповісти
 
 