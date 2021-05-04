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ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Самохідна артилерійська установка (САУ) Dana-M2 від чеської компанії Excalibur Army пройшла функційні випробовування у Збройних Силах України

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.

Зазначається, що установка пройшла 18 окремих перевірок, включно з ходовими та вогневими випробуваннями. Результат кількаденних випробувань - позитивний. САУ Dana-M2 підтвердила всі заявлені характеристики, що є важливою умовою для початку реалізації контракту на постачання 26 машин до ЗСУ. Головний акцент у випробовуваннях був зроблений на автоматизацію, швидкість, точність та ефективність вогню 152-мм САУ.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли іноземна оборонна компанія привезла свою зброю до України та погодилась на всі можливі тести відповідно до бажань українських військових.

"Основний режим вогню Dana-M2 - повністю автоматичний. Командир лише вводить вхідні дані: координати цілі, темп та кількість пострілів. Решта розрахунку - лише контролюють роботу машини, яка самостійно визначає своє місцерозташування, робить балістичні розрахунки, наводить гармату, вибирає снаряд та заряд та заряджає гармату. А командир після цього робить постріл", - розповів голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.

ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 01
Сергій Мусієнко

Одним з типових завдань для САУ Dana-M2 від українських військових став вихід на незнайому позицію, розгортання, отримання координат цілі та кількості пострілів та відкриття вогню на ураження.

"Жодного разу час від початку руху до відкриття вогню не перевищував 40 секунд. Час покидання позиції, який нами зафіксований, від 32 до 43 секунд. Для розуміння: на дальність 15,6 км снаряд летить 42 секунди, а через 40 секунд Dana-M2 вже залишила свою вогневу позицію", - повідомив Мусієнко.

"Можливість використання у Dana-M2 радянських 152-мм снарядів має велике логістичне значення. Ці снаряди є в наявності у ЗСУ в достатній кількості, наприклад в бригаді вже є дивізіон Д-20 чи 2С3, якщо на його заміну приходить дивізіон Dana-M2, то для неї на складі вже є боєприпаси. До того ж в Україні зараз немає виробництва 155-мм снарядів, а для створення їх запасу необхідно витратити значні кошти та час", - зазначив Мусієнко.

ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 02

Як уточнює видання, вартість одного осколково-фугасного 155-мм снаряду на міжнародному ринку оцінюється у $1500-$2000, залежно від виробника та умов постачання. Кількість нормативної витрати снарядів по типовій цілі "взводний опорний пункт" - від тисячі пострілів.

Під час випробувань було протестовано прохідність колісної САУ, яка створена на шасі Tatra T3-930-52M.

"Щодо ходових можливостей, то до них питань взагалі немає - вона по полігону їде 60-70 км/год, це повноцінне шасі 8х8. Окрім того, це вирішує питання зі мобільністю системи. Якщо для перевезення гусеничної САУ необхідно використати трал, який відвезе її до району бойового використання, то для колісної Dana він не потрібний", - розповів Мусієнко.

ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 03
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 04
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 05
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 06

За умовами рамкової угоди із закупівлі Dana, яка була підписана ще в 2018 році, Excalibur Army погодилася на локалізацію виробництва в Україні. Тому на полігоні також були присутні представники українського оборонно-промислового комплексу.

Автор: 

випробування (402) Міноборони (7355) зброя (7460)


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Топ коментарі
+20
За пол ляма евро накрутки на карман зелень и не так будет кукарекать о

"превосходстве" устаревшей совковой САУ.
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04.05.2021 15:08
+15
Не ной, чехи по сравнению со старой ДАНА заменили все,
от механизма заряжанию до системы управления стрельбой...
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04.05.2021 15:16
+13
Утиль прошёл испытания.
Таран получит звание дважды Министр Отката, а Хомчак станет пятиквартирным генералом.
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04.05.2021 15:16
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Про газ, именно так.
Но ещё, есть один, очень интересный вопрос.
Славянск (и его конгломерация), очень давно и хорошо, ценился как поставщик "травки". Очень хорошо, местная быдлота, на этом зарабатывали.
Под прикрытием... Саши-стоматолога.
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05.05.2021 20:29 Відповісти
Былбасовки, Семеновки. Хотя Горловско-Енакиевская агломерация вообще жёсткий региончик.
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05.05.2021 22:32 Відповісти
Ну так плодили это не один год.
"Спасибо" мусорам мусористым.
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05.05.2021 23:32 Відповісти
Типичные рабочие городки-поселки со свезенным с разных забитых регионов населением и авантюристами, которые ехали урватать побольше.
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06.05.2021 00:43 Відповісти
Рекламується, що головний акцент було зроблено на "... точність і ефективність". Якраз точність і ефективність не показали. Показали, як їде, як заряджає, навіть як стріляє. Але - не як поражає. Показали би результати враження взводного опорного пункту противника з відстані 10 км: стан бліндажів, зруйнованих автівок, замаскованих макетів танків, локаційних станцій, артустановок...,
Пам"ятаю, як при Турчинові демонстрували точність і ефективність нашої ракети - як вона запускається, як летить (її супроводжував винищувач), як попадає у стару баржу (типа корабель противника) на морі. Показали, як наша ракета з великої відстані поражає наземну ціль - територія, огороджена прапорцями з воронкою посередині і болванку ракети. Все доказово, і воно наше. А тут - ****** на чергову аферу з показухою...
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04.05.2021 17:16 Відповісти
Ну , як неспец, скажу, шо мішень для бєспілотніка годна. Азєри розповсюдили безліч роліків ,де схожі колимаги розхрінячувались вщент. Нада їх больше.
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04.05.2021 17:36 Відповісти
Кстати на вооружении Азербайджана эти Даны, только в варианте М1, состоят и про них они отзывались одобрительно, исходя из опыта боевого применения.
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04.05.2021 17:49 Відповісти
Все является мишенью для беспилотника. Начиная от уазика с солдатами и до С-300 и Точки-У. Вряд ли этот фактор отменит целые рода войск. Скорее придумают защиту от беспилотников.
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04.05.2021 22:02 Відповісти
155мм чеська гармата краща та **********.
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04.05.2021 17:38 Відповісти
Зрадопедам на заметку:
1. Для Даны на складах есть еще большой запас снарядов. использовать можно уже сейчас
2. Обычную трубу-миномет Молот доводили до ума 5 лет. Довести до ума Богдану займет не менее 10 лет при достаточном финансировании зебилами проекта.
3. Аналогов Дане у нас вообще нет.
4. Закроем сегмент - приехал, отстрелялся, быстро уехал за линию отвода.
5. Зебилы на вас и так заработают, если не на Дане, так на другом. главное что хоть что-то нужное закупят для ВСУ.
6. Можно будет наконец-то загрузить заказами завод Артема в Киеве для производства 152мм снарядов (если у зебилов мозг заработает для финансирования в правильном направлении).
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04.05.2021 17:43 Відповісти
Закупка Даны не лучший вариант, а скорее вынужденный. Но из других не лучших вариантов наверное самый оптимальный, а если еще и модернизация с переходом на калибр 155мм, то вообще неплохо.
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04.05.2021 17:52 Відповісти
Розумієш, все вірно - варіант не найгірший і ... вимушений. Але - що нам показали? "Приєхал, атстрелялса, бистро уєхал". А РЕЗУЛЬТАТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ - додумайте самі? Показали би руйнацію взводного опорного пункту з 10 км відстані (зруйновані бліндажі, макети машин, танків, гармат, іншої техніки) - і не виглядало би як оправдовування...
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04.05.2021 19:24 Відповісти
Руйнация от качества боеприпасов зависит. И что вам показывать - 300 разрывов снарядов, так они намного меньше отстреляли.
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04.05.2021 22:04 Відповісти
сколько оказывается на цензоре "военных" экспердов, диву даюсь. хотя 99,9% этих экспердов дальше википедии и методички носа никогда в жизни и не высовывали, а за самоходное орудие Дана узнали если не вчера, то позавчера. но это не мешает им высирать свое экспердное мнение за снаряды, калибры и виртуальные Богданы
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04.05.2021 18:01 Відповісти
2С35 "Коалиция-СВ" - 152-мм САУ на базі танка Т-90. Головне озброєння - гармата 2А88 довжиною у 52 калібри. Машина має механізм заряджання, який забезпечує темп стрільби понад 10 пострілів за хвилину, що у 1,3-1,5 рази вище ніж у аналогічних САУ. Окрім того, це дозволило зменшити екіпаж до трьох осіб.
Завдяки використанню активно-реактивних снарядів дальність пострілу, як повідомили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, може становити до 80 км. Проте ці заяви на Заході були сприйнятті з долею скепсису - одна з найбільш ******** САУ країн НАТО, німецька PzH 2000, має дальність пострілу близько 60 км. ===Дана ? А де Богдана?
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 - Цензор.НЕТ 7609
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04.05.2021 18:25 Відповісти
Очередной раз убеждаешься что главная сила в Украине это СМИ.)
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04.05.2021 18:19 Відповісти
Панове тут стільки "спеціалістів" що просто очі розбігаються))!! Видають ну прямо "видатні" рекомендації)). Думаю в даних умовах буде дуже правильним це рішення по закупівлі ДАНИ!! І не потрібно тут про радянський металолом торохтіти. Все автоматика!! А засРашка і тепер випускає "************" артсистеми на гусеничному ходу))!!
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04.05.2021 18:21 Відповісти
Ну все - купили уже. Это все равно лучше, чем старый советский металлолом. И такими данами, кстати, азербайджанцы очень даже нехило покрошили армян в Нагорном Карабахе. Причем в связке с байрактарами.
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04.05.2021 18:22 Відповісти
Никогда эти даны не будут модернизированы под 155 калибр...
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04.05.2021 18:26 Відповісти
Якщо будемо обирати таких презів, як три останні рази, то тоді і України не залишиться.
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04.05.2021 18:36 Відповісти
Дорагуша...не нужно меня примазывать в выборам осла и янукодлы...это ты идиот их выбирал...и такие как ты...дебилы...а не я...

А Президент Порошенко был лучшим Президентом в новейшей истории Украины..
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04.05.2021 18:47 Відповісти
Этих Дан будет всего 26. Это дыры закрыть от некомплекта. И не более. Переход на новый калибр займет лет 15. Если большой войнушки не случится.
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04.05.2021 22:06 Відповісти
Кварталу-95 нова гаубиця сподобалась. Лисий казав, шо прікольная...
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 - Цензор.НЕТ 7764
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04.05.2021 18:39 Відповісти
то таке...тестувати і воювати то різні речі хоча війську таке озброєння потрібно бо іншого немає...
АЛЕ В МЕНЕ ІНШЕ ПИТАННЯ НА ДУМЦІ...ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА *********** ( патронний завод ) КОЛИ ЗБУДУЄМО???
БО СКОРО ПОСТАНЕ ПИТАННЯ ЧИМ МИ БУДЕМО ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ...
ВЖЕ ДО РАПІРИ БК ЗАКУПИЛИ ДАЛІ МАБУТЬ БУДУТЬ "ЗАКУПИ" ДО ЦІЄЇ САУ...ТОДІ ЗНОВУ ПИТАННЯ А ЯК ЖЕ БУТИ З СТАНДАРТАМИ НАТО...152ММ ТО НЕ ЇХНІЙ КАЛІБР...
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04.05.2021 18:40 Відповісти
Есть разная информация по боеприпасам к Д-20. Возможно, их еще более 2 млн. т. Для сравнения Германия тратила боеприпасов 3 млн. т в год воюя на 2 фронта.
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04.05.2021 22:47 Відповісти
лучше бы ф-35 купили
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04.05.2021 18:51 Відповісти
Вы думаете мировой рынок оружия это как супермаркет за углом ? Даже члену НАТО Турции не продали F-35. Рынок оружия это не только экономика , но и политика, а мы не игроки на международной арене
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04.05.2021 20:16 Відповісти
копетан очивидность?
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04.05.2021 20:22 Відповісти
Копетан "умный" комментарий ?
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04.05.2021 20:40 Відповісти
Сколько лестных слов об этом старье, а вот про смешную по нынешним временам дальность стрельбы скромно умолчали.
Рекламная компания для втюхивания обществу этого дерьма с целью личного обогащения проходит по заранее утвержденному плану.
И что характерно, Таран и Хомчак, которые ненавидят друг друга, в этом вопросе прямо в едином порыве готовы отстаивать свои интересы.
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04.05.2021 19:18 Відповісти
Несмешная дальность обойдется от 10 млн. дол. за штуку. И еще нужно будет поискать желающего покласть болт на рашу поставщика. Это точно не западноевропейцы. Но даже если так, закупать можно будет либо б/у со складов какого-нить бундесвера, либо ожидать лет 5 и получать гомеопатические партии в 10-20 штук в год.
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04.05.2021 22:09 Відповісти
С 500 000 "баксов" можно и пушечному ядру "рекламную кампанию" провести и "испытать" на "соответствие потребностям"! Згурец "прибарахлиться" решил по случаю!
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04.05.2021 19:30 Відповісти
а если сравнить не с натовской а совкой и мста с ..шолучше....
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04.05.2021 19:41 Відповісти
Причем тут Мста? Это продвинутый аналог Акации, которые на вооружении и в ордло и у нас.
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04.05.2021 22:10 Відповісти
сравнить шо лучше пуляет и сваливает ..гусли или на колесах по трассе...)))
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05.05.2021 09:58 Відповісти
Ціна Дани2М приблизно як нового трамваю.Коли на даний момент немає вибору,це не найгірший варіант.Особисто бачив,як Дана летіла по автобані під сотню.Татри надійні коняки.
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04.05.2021 20:22 Відповісти
А в декабре по говну?
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04.05.2021 21:03 Відповісти
Все проституты повылазили. В стране 7й год война а снарядного завода нету.
ПОЗОР !!!!!

Должна стрелять не менее 40-50 км.
Я не разрешаю тратить свои деньги на этот шлак.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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04.05.2021 23:35 Відповісти
Нет у на 152 мм снарядов. Всё кацапы повзрывали. После месяца войны эти Даны можно будет сами взрывать ввиду отутствия к ним боеприпасов. Зато в МО неплохо наварились. Скоты.
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05.05.2021 05:32 Відповісти
Така штука, як і інша техніка, годиться для контрольованого неба.
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05.05.2021 11:17 Відповісти
Кацапы уже на сорок км стреляют, а нам МО впаривают этот устаревший шлак.
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05.05.2021 17:58 Відповісти
а по якій ціні збираються купляти 152мм снаряди в рашці ?
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05.05.2021 18:20 Відповісти
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