ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Самохідна артилерійська установка (САУ) Dana-M2 від чеської компанії Excalibur Army пройшла функційні випробовування у Збройних Силах України
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.
Зазначається, що установка пройшла 18 окремих перевірок, включно з ходовими та вогневими випробуваннями. Результат кількаденних випробувань - позитивний. САУ Dana-M2 підтвердила всі заявлені характеристики, що є важливою умовою для початку реалізації контракту на постачання 26 машин до ЗСУ. Головний акцент у випробовуваннях був зроблений на автоматизацію, швидкість, точність та ефективність вогню 152-мм САУ.
Зазначається, що це стало першим випадком, коли іноземна оборонна компанія привезла свою зброю до України та погодилась на всі можливі тести відповідно до бажань українських військових.
"Основний режим вогню Dana-M2 - повністю автоматичний. Командир лише вводить вхідні дані: координати цілі, темп та кількість пострілів. Решта розрахунку - лише контролюють роботу машини, яка самостійно визначає своє місцерозташування, робить балістичні розрахунки, наводить гармату, вибирає снаряд та заряд та заряджає гармату. А командир після цього робить постріл", - розповів голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.
Одним з типових завдань для САУ Dana-M2 від українських військових став вихід на незнайому позицію, розгортання, отримання координат цілі та кількості пострілів та відкриття вогню на ураження.
"Жодного разу час від початку руху до відкриття вогню не перевищував 40 секунд. Час покидання позиції, який нами зафіксований, від 32 до 43 секунд. Для розуміння: на дальність 15,6 км снаряд летить 42 секунди, а через 40 секунд Dana-M2 вже залишила свою вогневу позицію", - повідомив Мусієнко.
"Можливість використання у Dana-M2 радянських 152-мм снарядів має велике логістичне значення. Ці снаряди є в наявності у ЗСУ в достатній кількості, наприклад в бригаді вже є дивізіон Д-20 чи 2С3, якщо на його заміну приходить дивізіон Dana-M2, то для неї на складі вже є боєприпаси. До того ж в Україні зараз немає виробництва 155-мм снарядів, а для створення їх запасу необхідно витратити значні кошти та час", - зазначив Мусієнко.
Як уточнює видання, вартість одного осколково-фугасного 155-мм снаряду на міжнародному ринку оцінюється у $1500-$2000, залежно від виробника та умов постачання. Кількість нормативної витрати снарядів по типовій цілі "взводний опорний пункт" - від тисячі пострілів.
Під час випробувань було протестовано прохідність колісної САУ, яка створена на шасі Tatra T3-930-52M.
"Щодо ходових можливостей, то до них питань взагалі немає - вона по полігону їде 60-70 км/год, це повноцінне шасі 8х8. Окрім того, це вирішує питання зі мобільністю системи. Якщо для перевезення гусеничної САУ необхідно використати трал, який відвезе її до району бойового використання, то для колісної Dana він не потрібний", - розповів Мусієнко.
За умовами рамкової угоди із закупівлі Dana, яка була підписана ще в 2018 році, Excalibur Army погодилася на локалізацію виробництва в Україні. Тому на полігоні також були присутні представники українського оборонно-промислового комплексу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но ещё, есть один, очень интересный вопрос.
Славянск (и его конгломерация), очень давно и хорошо, ценился как поставщик "травки". Очень хорошо, местная быдлота, на этом зарабатывали.
Под прикрытием... Саши-стоматолога.
"Спасибо" мусорам мусористым.
Пам"ятаю, як при Турчинові демонстрували точність і ефективність нашої ракети - як вона запускається, як летить (її супроводжував винищувач), як попадає у стару баржу (типа корабель противника) на морі. Показали, як наша ракета з великої відстані поражає наземну ціль - територія, огороджена прапорцями з воронкою посередині і болванку ракети. Все доказово, і воно наше. А тут - ****** на чергову аферу з показухою...
1. Для Даны на складах есть еще большой запас снарядов. использовать можно уже сейчас
2. Обычную трубу-миномет Молот доводили до ума 5 лет. Довести до ума Богдану займет не менее 10 лет при достаточном финансировании зебилами проекта.
3. Аналогов Дане у нас вообще нет.
4. Закроем сегмент - приехал, отстрелялся, быстро уехал за линию отвода.
5. Зебилы на вас и так заработают, если не на Дане, так на другом. главное что хоть что-то нужное закупят для ВСУ.
6. Можно будет наконец-то загрузить заказами завод Артема в Киеве для производства 152мм снарядов (если у зебилов мозг заработает для финансирования в правильном направлении).
Завдяки використанню активно-реактивних снарядів дальність пострілу, як повідомили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, може становити до 80 км. Проте ці заяви на Заході були сприйнятті з долею скепсису - одна з найбільш ******** САУ країн НАТО, німецька PzH 2000, має дальність пострілу близько 60 км. ===Дана ? А де Богдана?
А Президент Порошенко был лучшим Президентом в новейшей истории Украины..
АЛЕ В МЕНЕ ІНШЕ ПИТАННЯ НА ДУМЦІ...ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА *********** ( патронний завод ) КОЛИ ЗБУДУЄМО???
БО СКОРО ПОСТАНЕ ПИТАННЯ ЧИМ МИ БУДЕМО ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ...
ВЖЕ ДО РАПІРИ БК ЗАКУПИЛИ ДАЛІ МАБУТЬ БУДУТЬ "ЗАКУПИ" ДО ЦІЄЇ САУ...ТОДІ ЗНОВУ ПИТАННЯ А ЯК ЖЕ БУТИ З СТАНДАРТАМИ НАТО...152ММ ТО НЕ ЇХНІЙ КАЛІБР...
Рекламная компания для втюхивания обществу этого дерьма с целью личного обогащения проходит по заранее утвержденному плану.
И что характерно, Таран и Хомчак, которые ненавидят друг друга, в этом вопросе прямо в едином порыве готовы отстаивать свои интересы.
ПОЗОР !!!!!
Должна стрелять не менее 40-50 км.
Я не разрешаю тратить свои деньги на этот шлак.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!