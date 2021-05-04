ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Самохідна артилерійська установка (САУ) Dana-M2 від чеської компанії Excalibur Army пройшла функційні випробовування у Збройних Силах України

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Defense Express.

Зазначається, що установка пройшла 18 окремих перевірок, включно з ходовими та вогневими випробуваннями. Результат кількаденних випробувань - позитивний. САУ Dana-M2 підтвердила всі заявлені характеристики, що є важливою умовою для початку реалізації контракту на постачання 26 машин до ЗСУ. Головний акцент у випробовуваннях був зроблений на автоматизацію, швидкість, точність та ефективність вогню 152-мм САУ.

Зазначається, що це стало першим випадком, коли іноземна оборонна компанія привезла свою зброю до України та погодилась на всі можливі тести відповідно до бажань українських військових.

"Основний режим вогню Dana-M2 - повністю автоматичний. Командир лише вводить вхідні дані: координати цілі, темп та кількість пострілів. Решта розрахунку - лише контролюють роботу машини, яка самостійно визначає своє місцерозташування, робить балістичні розрахунки, наводить гармату, вибирає снаряд та заряд та заряджає гармату. А командир після цього робить постріл", - розповів голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.



Сергій Мусієнко

Одним з типових завдань для САУ Dana-M2 від українських військових став вихід на незнайому позицію, розгортання, отримання координат цілі та кількості пострілів та відкриття вогню на ураження.

"Жодного разу час від початку руху до відкриття вогню не перевищував 40 секунд. Час покидання позиції, який нами зафіксований, від 32 до 43 секунд. Для розуміння: на дальність 15,6 км снаряд летить 42 секунди, а через 40 секунд Dana-M2 вже залишила свою вогневу позицію", - повідомив Мусієнко.

"Можливість використання у Dana-M2 радянських 152-мм снарядів має велике логістичне значення. Ці снаряди є в наявності у ЗСУ в достатній кількості, наприклад в бригаді вже є дивізіон Д-20 чи 2С3, якщо на його заміну приходить дивізіон Dana-M2, то для неї на складі вже є боєприпаси. До того ж в Україні зараз немає виробництва 155-мм снарядів, а для створення їх запасу необхідно витратити значні кошти та час", - зазначив Мусієнко.

Як уточнює видання, вартість одного осколково-фугасного 155-мм снаряду на міжнародному ринку оцінюється у $1500-$2000, залежно від виробника та умов постачання. Кількість нормативної витрати снарядів по типовій цілі "взводний опорний пункт" - від тисячі пострілів.

Під час випробувань було протестовано прохідність колісної САУ, яка створена на шасі Tatra T3-930-52M.

"Щодо ходових можливостей, то до них питань взагалі немає - вона по полігону їде 60-70 км/год, це повноцінне шасі 8х8. Окрім того, це вирішує питання зі мобільністю системи. Якщо для перевезення гусеничної САУ необхідно використати трал, який відвезе її до району бойового використання, то для колісної Dana він не потрібний", - розповів Мусієнко.









За умовами рамкової угоди із закупівлі Dana, яка була підписана ще в 2018 році, Excalibur Army погодилася на локалізацію виробництва в Україні. Тому на полігоні також були присутні представники українського оборонно-промислового комплексу.