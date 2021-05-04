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ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Dana-M2 от чешской компании Excalibur Army прошла функциональные испытания в Вооруженных Силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что установка прошла 18 отдельных проверок, включая ходовые и огневые испытания. Результат многодневных испытаний - положительный. САУ Dana-M2 подтвердила все заявленные характеристики, что является важным условием для начала реализации контракта на поставку 26 машин в ВСУ. Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня 152-мм САУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что это стало первым случаем, когда иностранная оборонная компания привезла свое оружие в Украину и согласилась на все возможные тесты в соответствии с желаниями украинских военных.

"Основной режим огня Dana-M2 - полностью автоматический. Командир только вводит входные данные: координаты цели, темп и количество выстрелов. Остальной расчет - только контролирует работу машины, которая самостоятельно определяет свое месторасположение, делает баллистические расчеты, наводит пушку, выбирает снаряд и заряд и заряжает пушку. А командир после этого делает выстрел", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.

ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 01
Сергей Мусиенко.

Одной из типичных задач для САУ Dana-M2 от украинских военных стал выход на незнакомую позицию, развертывание, получение координат цели и количества выстрелов и открытия огня на поражение.

"Ни разу время с начала движения до открытия огня не превышало 40 секунд. Время покидания позиции, которое нами зафиксировано, от 32 до 43 секунд. Для понимания: на дальность 15,6 км снаряд летит 42 секунды, а через 40 секунд Dana-M2 уже оставила свою огневую позицию", - сообщил Мусиенко.

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"Возможность использования у Dana-M2 советских 152-мм снарядов имеет большое логистическое значение. Эти снаряды имеются в наличии у ВСУ в достаточном количестве, например в бригаде уже есть дивизион Д-20 и 2С3, если на его замену приходит дивизион Dana-M2, то для нее на складе уже есть боеприпасы. К тому же в Украине сейчас нет производства 155-мм снарядов, а для создания их запаса необходимо потратить значительные средства и время", - отметил Мусиенко.

ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 02

Как уточняет издание, стоимость одного осколочно-фугасного 155-мм снаряда на международном рынке оценивается в $1500-$2000, в зависимости от производителя и условий поставки. Количество нормативного расхода снарядов по типовой цели "взводный опорный пункт" - от тысячи выстрелов.

Во время испытаний также была протестирована проходимость колесной САУ, которая создана на шасси Tatra T3-930-52M.

"Что касается ходовых возможностей, то к ним вопросов вообще нет - она по полигону едет 60-70 км/ч, это полноценное шасси 8х8. Кроме того, это решает вопрос с мобильностью системы. Если для перевозки гусеничной САУ необходимо использовать трал, который отвезет ее к району боевого использования, то для колесной Dana он не нужен", - рассказал Мусиенко.

ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 03
ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 04
ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 05
ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2 06

По условиям рамочного соглашения по закупке Dana, которое было подписано еще в 2018 году, Excalibur Army согласилась на локализацию производства в Украине. Поэтому на полигоне также присутствовали представители украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: 

испытания (378) Минобороны (9322) оружие (10214)


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Топ комментарии
+20
За пол ляма евро накрутки на карман зелень и не так будет кукарекать о

"превосходстве" устаревшей совковой САУ.
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04.05.2021 15:08
+15
Не ной, чехи по сравнению со старой ДАНА заменили все,
от механизма заряжанию до системы управления стрельбой...
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04.05.2021 15:16
+13
Утиль прошёл испытания.
Таран получит звание дважды Министр Отката, а Хомчак станет пятиквартирным генералом.
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04.05.2021 15:16
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Страница 3 из 3
Про газ, именно так.
Но ещё, есть один, очень интересный вопрос.
Славянск (и его конгломерация), очень давно и хорошо, ценился как поставщик "травки". Очень хорошо, местная быдлота, на этом зарабатывали.
Под прикрытием... Саши-стоматолога.
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05.05.2021 20:29 Ответить
Былбасовки, Семеновки. Хотя Горловско-Енакиевская агломерация вообще жёсткий региончик.
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05.05.2021 22:32 Ответить
Ну так плодили это не один год.
"Спасибо" мусорам мусористым.
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05.05.2021 23:32 Ответить
Типичные рабочие городки-поселки со свезенным с разных забитых регионов населением и авантюристами, которые ехали урватать побольше.
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06.05.2021 00:43 Ответить
Рекламується, що головний акцент було зроблено на "... точність і ефективність". Якраз точність і ефективність не показали. Показали, як їде, як заряджає, навіть як стріляє. Але - не як поражає. Показали би результати враження взводного опорного пункту противника з відстані 10 км: стан бліндажів, зруйнованих автівок, замаскованих макетів танків, локаційних станцій, артустановок...,
Пам"ятаю, як при Турчинові демонстрували точність і ефективність нашої ракети - як вона запускається, як летить (її супроводжував винищувач), як попадає у стару баржу (типа корабель противника) на морі. Показали, як наша ракета з великої відстані поражає наземну ціль - територія, огороджена прапорцями з воронкою посередині і болванку ракети. Все доказово, і воно наше. А тут - ****** на чергову аферу з показухою...
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04.05.2021 17:16 Ответить
Ну , як неспец, скажу, шо мішень для бєспілотніка годна. Азєри розповсюдили безліч роліків ,де схожі колимаги розхрінячувались вщент. Нада їх больше.
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04.05.2021 17:36 Ответить
Кстати на вооружении Азербайджана эти Даны, только в варианте М1, состоят и про них они отзывались одобрительно, исходя из опыта боевого применения.
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04.05.2021 17:49 Ответить
Все является мишенью для беспилотника. Начиная от уазика с солдатами и до С-300 и Точки-У. Вряд ли этот фактор отменит целые рода войск. Скорее придумают защиту от беспилотников.
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04.05.2021 22:02 Ответить
155мм чеська гармата краща та **********.
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04.05.2021 17:38 Ответить
Зрадопедам на заметку:
1. Для Даны на складах есть еще большой запас снарядов. использовать можно уже сейчас
2. Обычную трубу-миномет Молот доводили до ума 5 лет. Довести до ума Богдану займет не менее 10 лет при достаточном финансировании зебилами проекта.
3. Аналогов Дане у нас вообще нет.
4. Закроем сегмент - приехал, отстрелялся, быстро уехал за линию отвода.
5. Зебилы на вас и так заработают, если не на Дане, так на другом. главное что хоть что-то нужное закупят для ВСУ.
6. Можно будет наконец-то загрузить заказами завод Артема в Киеве для производства 152мм снарядов (если у зебилов мозг заработает для финансирования в правильном направлении).
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04.05.2021 17:43 Ответить
Закупка Даны не лучший вариант, а скорее вынужденный. Но из других не лучших вариантов наверное самый оптимальный, а если еще и модернизация с переходом на калибр 155мм, то вообще неплохо.
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04.05.2021 17:52 Ответить
Розумієш, все вірно - варіант не найгірший і ... вимушений. Але - що нам показали? "Приєхал, атстрелялса, бистро уєхал". А РЕЗУЛЬТАТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ - додумайте самі? Показали би руйнацію взводного опорного пункту з 10 км відстані (зруйновані бліндажі, макети машин, танків, гармат, іншої техніки) - і не виглядало би як оправдовування...
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04.05.2021 19:24 Ответить
Руйнация от качества боеприпасов зависит. И что вам показывать - 300 разрывов снарядов, так они намного меньше отстреляли.
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04.05.2021 22:04 Ответить
сколько оказывается на цензоре "военных" экспердов, диву даюсь. хотя 99,9% этих экспердов дальше википедии и методички носа никогда в жизни и не высовывали, а за самоходное орудие Дана узнали если не вчера, то позавчера. но это не мешает им высирать свое экспердное мнение за снаряды, калибры и виртуальные Богданы
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04.05.2021 18:01 Ответить
2С35 "Коалиция-СВ" - 152-мм САУ на базі танка Т-90. Головне озброєння - гармата 2А88 довжиною у 52 калібри. Машина має механізм заряджання, який забезпечує темп стрільби понад 10 пострілів за хвилину, що у 1,3-1,5 рази вище ніж у аналогічних САУ. Окрім того, це дозволило зменшити екіпаж до трьох осіб.
Завдяки використанню активно-реактивних снарядів дальність пострілу, як повідомили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, може становити до 80 км. Проте ці заяви на Заході були сприйнятті з долею скепсису - одна з найбільш ******** САУ країн НАТО, німецька PzH 2000, має дальність пострілу близько 60 км. ===Дана ? А де Богдана?
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 - Цензор.НЕТ 7609
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04.05.2021 18:25 Ответить
Очередной раз убеждаешься что главная сила в Украине это СМИ.)
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04.05.2021 18:19 Ответить
Панове тут стільки "спеціалістів" що просто очі розбігаються))!! Видають ну прямо "видатні" рекомендації)). Думаю в даних умовах буде дуже правильним це рішення по закупівлі ДАНИ!! І не потрібно тут про радянський металолом торохтіти. Все автоматика!! А засРашка і тепер випускає "************" артсистеми на гусеничному ходу))!!
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04.05.2021 18:21 Ответить
Ну все - купили уже. Это все равно лучше, чем старый советский металлолом. И такими данами, кстати, азербайджанцы очень даже нехило покрошили армян в Нагорном Карабахе. Причем в связке с байрактарами.
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04.05.2021 18:22 Ответить
Никогда эти даны не будут модернизированы под 155 калибр...
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04.05.2021 18:26 Ответить
Якщо будемо обирати таких презів, як три останні рази, то тоді і України не залишиться.
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04.05.2021 18:36 Ответить
Дорагуша...не нужно меня примазывать в выборам осла и янукодлы...это ты идиот их выбирал...и такие как ты...дебилы...а не я...

А Президент Порошенко был лучшим Президентом в новейшей истории Украины..
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04.05.2021 18:47 Ответить
Этих Дан будет всего 26. Это дыры закрыть от некомплекта. И не более. Переход на новый калибр займет лет 15. Если большой войнушки не случится.
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04.05.2021 22:06 Ответить
Кварталу-95 нова гаубиця сподобалась. Лисий казав, шо прікольная...
ЗСУ завершили випробовування чеської самохідної гаубиці Dana-M2 - Цензор.НЕТ 7764
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04.05.2021 18:39 Ответить
то таке...тестувати і воювати то різні речі хоча війську таке озброєння потрібно бо іншого немає...
АЛЕ В МЕНЕ ІНШЕ ПИТАННЯ НА ДУМЦІ...ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА *********** ( патронний завод ) КОЛИ ЗБУДУЄМО???
БО СКОРО ПОСТАНЕ ПИТАННЯ ЧИМ МИ БУДЕМО ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ...
ВЖЕ ДО РАПІРИ БК ЗАКУПИЛИ ДАЛІ МАБУТЬ БУДУТЬ "ЗАКУПИ" ДО ЦІЄЇ САУ...ТОДІ ЗНОВУ ПИТАННЯ А ЯК ЖЕ БУТИ З СТАНДАРТАМИ НАТО...152ММ ТО НЕ ЇХНІЙ КАЛІБР...
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04.05.2021 18:40 Ответить
Есть разная информация по боеприпасам к Д-20. Возможно, их еще более 2 млн. т. Для сравнения Германия тратила боеприпасов 3 млн. т в год воюя на 2 фронта.
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04.05.2021 22:47 Ответить
лучше бы ф-35 купили
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04.05.2021 18:51 Ответить
Вы думаете мировой рынок оружия это как супермаркет за углом ? Даже члену НАТО Турции не продали F-35. Рынок оружия это не только экономика , но и политика, а мы не игроки на международной арене
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04.05.2021 20:16 Ответить
копетан очивидность?
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04.05.2021 20:22 Ответить
Копетан "умный" комментарий ?
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04.05.2021 20:40 Ответить
Сколько лестных слов об этом старье, а вот про смешную по нынешним временам дальность стрельбы скромно умолчали.
Рекламная компания для втюхивания обществу этого дерьма с целью личного обогащения проходит по заранее утвержденному плану.
И что характерно, Таран и Хомчак, которые ненавидят друг друга, в этом вопросе прямо в едином порыве готовы отстаивать свои интересы.
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04.05.2021 19:18 Ответить
Несмешная дальность обойдется от 10 млн. дол. за штуку. И еще нужно будет поискать желающего покласть болт на рашу поставщика. Это точно не западноевропейцы. Но даже если так, закупать можно будет либо б/у со складов какого-нить бундесвера, либо ожидать лет 5 и получать гомеопатические партии в 10-20 штук в год.
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04.05.2021 22:09 Ответить
С 500 000 "баксов" можно и пушечному ядру "рекламную кампанию" провести и "испытать" на "соответствие потребностям"! Згурец "прибарахлиться" решил по случаю!
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04.05.2021 19:30 Ответить
а если сравнить не с натовской а совкой и мста с ..шолучше....
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04.05.2021 19:41 Ответить
Причем тут Мста? Это продвинутый аналог Акации, которые на вооружении и в ордло и у нас.
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04.05.2021 22:10 Ответить
сравнить шо лучше пуляет и сваливает ..гусли или на колесах по трассе...)))
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05.05.2021 09:58 Ответить
Ціна Дани2М приблизно як нового трамваю.Коли на даний момент немає вибору,це не найгірший варіант.Особисто бачив,як Дана летіла по автобані під сотню.Татри надійні коняки.
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04.05.2021 20:22 Ответить
А в декабре по говну?
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04.05.2021 21:03 Ответить
Все проституты повылазили. В стране 7й год война а снарядного завода нету.
ПОЗОР !!!!!

Должна стрелять не менее 40-50 км.
Я не разрешаю тратить свои деньги на этот шлак.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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04.05.2021 23:35 Ответить
Нет у на 152 мм снарядов. Всё кацапы повзрывали. После месяца войны эти Даны можно будет сами взрывать ввиду отутствия к ним боеприпасов. Зато в МО неплохо наварились. Скоты.
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05.05.2021 05:32 Ответить
Така штука, як і інша техніка, годиться для контрольованого неба.
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05.05.2021 11:17 Ответить
Кацапы уже на сорок км стреляют, а нам МО впаривают этот устаревший шлак.
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05.05.2021 17:58 Ответить
а по якій ціні збираються купляти 152мм снаряди в рашці ?
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05.05.2021 18:20 Ответить
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