ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Dana-M2 от чешской компании Excalibur Army прошла функциональные испытания в Вооруженных Силах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense Express.
Отмечается, что установка прошла 18 отдельных проверок, включая ходовые и огневые испытания. Результат многодневных испытаний - положительный. САУ Dana-M2 подтвердила все заявленные характеристики, что является важным условием для начала реализации контракта на поставку 26 машин в ВСУ. Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня 152-мм САУ.
Отмечается, что это стало первым случаем, когда иностранная оборонная компания привезла свое оружие в Украину и согласилась на все возможные тесты в соответствии с желаниями украинских военных.
"Основной режим огня Dana-M2 - полностью автоматический. Командир только вводит входные данные: координаты цели, темп и количество выстрелов. Остальной расчет - только контролирует работу машины, которая самостоятельно определяет свое месторасположение, делает баллистические расчеты, наводит пушку, выбирает снаряд и заряд и заряжает пушку. А командир после этого делает выстрел", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.
Одной из типичных задач для САУ Dana-M2 от украинских военных стал выход на незнакомую позицию, развертывание, получение координат цели и количества выстрелов и открытия огня на поражение.
"Ни разу время с начала движения до открытия огня не превышало 40 секунд. Время покидания позиции, которое нами зафиксировано, от 32 до 43 секунд. Для понимания: на дальность 15,6 км снаряд летит 42 секунды, а через 40 секунд Dana-M2 уже оставила свою огневую позицию", - сообщил Мусиенко.
"Возможность использования у Dana-M2 советских 152-мм снарядов имеет большое логистическое значение. Эти снаряды имеются в наличии у ВСУ в достаточном количестве, например в бригаде уже есть дивизион Д-20 и 2С3, если на его замену приходит дивизион Dana-M2, то для нее на складе уже есть боеприпасы. К тому же в Украине сейчас нет производства 155-мм снарядов, а для создания их запаса необходимо потратить значительные средства и время", - отметил Мусиенко.
Как уточняет издание, стоимость одного осколочно-фугасного 155-мм снаряда на международном рынке оценивается в $1500-$2000, в зависимости от производителя и условий поставки. Количество нормативного расхода снарядов по типовой цели "взводный опорный пункт" - от тысячи выстрелов.
Во время испытаний также была протестирована проходимость колесной САУ, которая создана на шасси Tatra T3-930-52M.
"Что касается ходовых возможностей, то к ним вопросов вообще нет - она по полигону едет 60-70 км/ч, это полноценное шасси 8х8. Кроме того, это решает вопрос с мобильностью системы. Если для перевозки гусеничной САУ необходимо использовать трал, который отвезет ее к району боевого использования, то для колесной Dana он не нужен", - рассказал Мусиенко.
По условиям рамочного соглашения по закупке Dana, которое было подписано еще в 2018 году, Excalibur Army согласилась на локализацию производства в Украине. Поэтому на полигоне также присутствовали представители украинского оборонно-промышленного комплекса.
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Но ещё, есть один, очень интересный вопрос.
Славянск (и его конгломерация), очень давно и хорошо, ценился как поставщик "травки". Очень хорошо, местная быдлота, на этом зарабатывали.
Под прикрытием... Саши-стоматолога.
"Спасибо" мусорам мусористым.
Пам"ятаю, як при Турчинові демонстрували точність і ефективність нашої ракети - як вона запускається, як летить (її супроводжував винищувач), як попадає у стару баржу (типа корабель противника) на морі. Показали, як наша ракета з великої відстані поражає наземну ціль - територія, огороджена прапорцями з воронкою посередині і болванку ракети. Все доказово, і воно наше. А тут - ****** на чергову аферу з показухою...
1. Для Даны на складах есть еще большой запас снарядов. использовать можно уже сейчас
2. Обычную трубу-миномет Молот доводили до ума 5 лет. Довести до ума Богдану займет не менее 10 лет при достаточном финансировании зебилами проекта.
3. Аналогов Дане у нас вообще нет.
4. Закроем сегмент - приехал, отстрелялся, быстро уехал за линию отвода.
5. Зебилы на вас и так заработают, если не на Дане, так на другом. главное что хоть что-то нужное закупят для ВСУ.
6. Можно будет наконец-то загрузить заказами завод Артема в Киеве для производства 152мм снарядов (если у зебилов мозг заработает для финансирования в правильном направлении).
Завдяки використанню активно-реактивних снарядів дальність пострілу, як повідомили російські ЗМІ з посиланням на власні джерела, може становити до 80 км. Проте ці заяви на Заході були сприйнятті з долею скепсису - одна з найбільш ******** САУ країн НАТО, німецька PzH 2000, має дальність пострілу близько 60 км. ===Дана ? А де Богдана?
А Президент Порошенко был лучшим Президентом в новейшей истории Украины..
АЛЕ В МЕНЕ ІНШЕ ПИТАННЯ НА ДУМЦІ...ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА *********** ( патронний завод ) КОЛИ ЗБУДУЄМО???
БО СКОРО ПОСТАНЕ ПИТАННЯ ЧИМ МИ БУДЕМО ВІДСТРІЛЮВАТИСЬ...
ВЖЕ ДО РАПІРИ БК ЗАКУПИЛИ ДАЛІ МАБУТЬ БУДУТЬ "ЗАКУПИ" ДО ЦІЄЇ САУ...ТОДІ ЗНОВУ ПИТАННЯ А ЯК ЖЕ БУТИ З СТАНДАРТАМИ НАТО...152ММ ТО НЕ ЇХНІЙ КАЛІБР...
Рекламная компания для втюхивания обществу этого дерьма с целью личного обогащения проходит по заранее утвержденному плану.
И что характерно, Таран и Хомчак, которые ненавидят друг друга, в этом вопросе прямо в едином порыве готовы отстаивать свои интересы.
ПОЗОР !!!!!
Должна стрелять не менее 40-50 км.
Я не разрешаю тратить свои деньги на этот шлак.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!