ВСУ завершили испытания чешской самоходной гаубицы Dana-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Dana-M2 от чешской компании Excalibur Army прошла функциональные испытания в Вооруженных Силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что установка прошла 18 отдельных проверок, включая ходовые и огневые испытания. Результат многодневных испытаний - положительный. САУ Dana-M2 подтвердила все заявленные характеристики, что является важным условием для начала реализации контракта на поставку 26 машин в ВСУ. Главный акцент в испытаниях был сделан на автоматизацию, скорость, точность и эффективность огня 152-мм САУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Ривненском полигоне проходит тестирование чешской 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что это стало первым случаем, когда иностранная оборонная компания привезла свое оружие в Украину и согласилась на все возможные тесты в соответствии с желаниями украинских военных.

"Основной режим огня Dana-M2 - полностью автоматический. Командир только вводит входные данные: координаты цели, темп и количество выстрелов. Остальной расчет - только контролирует работу машины, которая самостоятельно определяет свое месторасположение, делает баллистические расчеты, наводит пушку, выбирает снаряд и заряд и заряжает пушку. А командир после этого делает выстрел", - рассказал председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.



Сергей Мусиенко.

Одной из типичных задач для САУ Dana-M2 от украинских военных стал выход на незнакомую позицию, развертывание, получение координат цели и количества выстрелов и открытия огня на поражение.

"Ни разу время с начала движения до открытия огня не превышало 40 секунд. Время покидания позиции, которое нами зафиксировано, от 32 до 43 секунд. Для понимания: на дальность 15,6 км снаряд летит 42 секунды, а через 40 секунд Dana-M2 уже оставила свою огневую позицию", - сообщил Мусиенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские "Рапиры" испытывают боеприпасы чешского производства. ВИДЕО

"Возможность использования у Dana-M2 советских 152-мм снарядов имеет большое логистическое значение. Эти снаряды имеются в наличии у ВСУ в достаточном количестве, например в бригаде уже есть дивизион Д-20 и 2С3, если на его замену приходит дивизион Dana-M2, то для нее на складе уже есть боеприпасы. К тому же в Украине сейчас нет производства 155-мм снарядов, а для создания их запаса необходимо потратить значительные средства и время", - отметил Мусиенко.

Как уточняет издание, стоимость одного осколочно-фугасного 155-мм снаряда на международном рынке оценивается в $1500-$2000, в зависимости от производителя и условий поставки. Количество нормативного расхода снарядов по типовой цели "взводный опорный пункт" - от тысячи выстрелов.

Во время испытаний также была протестирована проходимость колесной САУ, которая создана на шасси Tatra T3-930-52M.

"Что касается ходовых возможностей, то к ним вопросов вообще нет - она по полигону едет 60-70 км/ч, это полноценное шасси 8х8. Кроме того, это решает вопрос с мобильностью системы. Если для перевозки гусеничной САУ необходимо использовать трал, который отвезет ее к району боевого использования, то для колесной Dana он не нужен", - рассказал Мусиенко.









По условиям рамочного соглашения по закупке Dana, которое было подписано еще в 2018 году, Excalibur Army согласилась на локализацию производства в Украине. Поэтому на полигоне также присутствовали представители украинского оборонно-промышленного комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны закупает сомнительные снаряды у чешских "друзей Путина", - СМИ. ВИДЕО