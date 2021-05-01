Украинские "Рапиры" испытывают боеприпасы чешского производства. ВИДЕО
На Ривненском военном полигоне артиллерийское подразделение одной из отдельных механизированных бригад Сухопутных войск "испытывает боем" 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
В соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит в которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии.
"Выстрелы закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления. Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач", - отметили в Минобороны.
Как сообщили в группе Центра контроля качества боеприпасов Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряна начальная, минимальная, средняя максимальная скорость. В рамках проверки осуществлено 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасное действие - каждый из выстрелов сработал штатно. Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам.
"Такими боеприпасами военнослужащие Вооруженных Сил Украины сегодня стреляли впервые, результат - каждый выстрел в цель", - отметили в Миноюороны.
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Противотанковые орудия это прошлое, недаром страны запада отдали предпочтение гаубицам. Но для стрельбы по укреплениям сойдёт, гаубиц у нас не много и ресурс их стволов исчерпывается
"очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад"
Источник: https://censor.net/ru/v3259049
Теперь они опять хорошие. Шиза.
https://censor.net/ru/video_news/3259049/minoborony_zakupaet_somnitelnye_snaryady_u_cheshskih_druzeyi_putina_smi_video
Что до самих пушек, да устаревшая тема, но наш противник не на звездолетах воюют.
Против модернизированных Т-72 (основы российского танкового парка) наши Рапиры вполне себе сгодятся, если грамотно применять. Что и показали 7 лет войны кстати.
НИ ЧЕ ГО эта пушка с подлодкой а тем более с авианосцем не сделает... и спутник не собьёт...
https://www.youtube.com/watch?v=JSxjSEYL5sQ
Хоча навіщо щось видумувати, якщо можна просто фаготом пальнути, чи чимось **********.