Украинские "Рапиры" испытывают боеприпасы чешского производства. ВИДЕО

На Ривненском военном полигоне артиллерийское подразделение одной из отдельных механизированных бригад Сухопутных войск "испытывает боем" 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит в которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии.

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"Выстрелы закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления. Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач", - отметили в Минобороны.

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Как сообщили в группе Центра контроля качества боеприпасов Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряна начальная, минимальная, средняя максимальная скорость. В рамках проверки осуществлено 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасное действие - каждый из выстрелов сработал штатно. Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам.

"Такими боеприпасами военнослужащие Вооруженных Сил Украины сегодня стреляли впервые, результат - каждый выстрел в цель", - отметили в Миноюороны.