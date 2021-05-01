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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Украинские "Рапиры" испытывают боеприпасы чешского производства. ВИДЕО

На Ривненском военном полигоне артиллерийское подразделение одной из отдельных механизированных бригад Сухопутных войск "испытывает боем" 100-мм выстрелы УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит в которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии.

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"Выстрелы закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления. Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач", - отметили в Минобороны.

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Как сообщили в группе Центра контроля качества боеприпасов Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряна начальная, минимальная, средняя максимальная скорость. В рамках проверки осуществлено 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасное действие - каждый из выстрелов сработал штатно. Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам.

"Такими боеприпасами военнослужащие Вооруженных Сил Украины сегодня стреляли впервые, результат - каждый выстрел в цель", - отметили в Миноюороны.

боеприпасы (2336) Минобороны (9329) оружие (10217) ВСУ (6587) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
ты длинну ствола видал??это важно очень,почти также как длинна чеченского @уя на который прыгает русня.
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01.05.2021 17:21
+11
Ну во время Иловайских событий от таких пушек русня нормально личного состава и техники потеряла
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01.05.2021 17:13
+11
Хорошо замаскированной рапиры танкисты бояться больше чем ПТУРа
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01.05.2021 17:42
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И кого мы надеемся победить, или хотя бы задержать, этими буксируемыми пушками?
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01.05.2021 17:05 Ответить
Условного противника, шо не ясно?
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01.05.2021 17:11 Ответить
Условного да, легко задержим.
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01.05.2021 17:11 Ответить
И что тогда не так?
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01.05.2021 17:14 Ответить
Не так, что Крым и половина Донбасса в оккупации. Извините, во временной оккупации.
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01.05.2021 17:16 Ответить
***** для Вас Солнце?
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01.05.2021 17:28 Ответить
Потрібні керовані снаряди для Рапір!
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01.05.2021 18:50 Ответить
Астанавись а то до самонаводящихся пуль доидеш
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01.05.2021 19:14 Ответить
Окрім звичайних гарматних пострілів, в Збройних Силах України для стрільби з 100-мм протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» застосовуються протитанкові керовані ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D0%A2%D0%9A%D0%A0) «Стугна» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-12_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%C2%BB#cite_note-uprom.2018-05-14-1 [1] , які перебувають на озброєнні.
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02.05.2021 03:57 Ответить
https://uos.ua/produktsiya/vooruzhenie-i-**********/29--visokotochniy-vistrel-s-upravlyaemoy-raketoy-kalibra-100-mm-stugna
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02.05.2021 03:57 Ответить
Максимальна дальність пуску керованої ракети калібру 100 мм, яка тепер ідентифікується як «виріб Р-111» або «Стугна», становить 5000 м, польотний час на максимальну дальність - 14,3 сек.
Это вам не это
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02.05.2021 03:59 Ответить
Так є. Стугна.
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01.05.2021 20:25 Ответить
Не так то что под Водяным кроме 82мм и сапога ни чего нет и орки зная что ответку им просто не чем дать спокойно как в тире расстреливают из 120 мм.
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01.05.2021 19:25 Ответить
Твоих кацапских братушек будем побежать
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01.05.2021 17:12 Ответить
Тратя деньги на импортные снаряды к 100мм буксируемым пушкам, когда на танках 125мм?
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01.05.2021 17:14 Ответить
ты длинну ствола видал??это важно очень,почти также как длинна чеченского @уя на который прыгает русня.
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01.05.2021 17:21 Ответить
Да, длина ствола несомненно важна. Аж от 800 до 1500м стреляли! Вундерваффе!
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01.05.2021 17:23 Ответить
Хорошо замаскированной рапиры танкисты бояться больше чем ПТУРа
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01.05.2021 17:42 Ответить
Армянам сильно помогли замаскированные пушки? Я не говорю, что они абсолютно бесполезны. Они несомненно нанесут какие-то потери противнику. Просто в силу ограниченности бюджета нужно выбирать между просто нужным и очень нужным. Импортные снаряды к 100мм буксируемым пушкам под очень нужное ну никак не подходят!
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01.05.2021 17:48 Ответить
Пропонуєте "рапіри" на металобрухт?
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01.05.2021 17:58 Ответить
Нет. Пусть будут, но никаких новых трат на них.
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01.05.2021 18:07 Ответить
Против беспилотной авиации они бесполезны, но против танков очень даже эффективны. Пушек много и снаряды к ним дешёвые, а танк прошивает нараз без шансов, да и неприметные прочти
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01.05.2021 22:38 Ответить
Лобовая броня новых модификаций танков выдержит попадание из рапиры, конечно у рапиры есть преимущество перед ПТУРом, снаряд летит быстрее и он не заметен, пассивных помех не боится.Но после применения ПТУРА расчёт может быстро покинуть местность, а 3 тонную рапиру быстро не переместишь
Противотанковые орудия это прошлое, недаром страны запада отдали предпочтение гаубицам. Но для стрельбы по укреплениям сойдёт, гаубиц у нас не много и ресурс их стволов исчерпывается
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02.05.2021 02:34 Ответить
Ну во время Иловайских событий от таких пушек русня нормально личного состава и техники потеряла
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01.05.2021 17:13 Ответить
Можно ещё луками и стрелами воевать. Это по крайней мере дешевле.
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01.05.2021 17:15 Ответить
отравленными)
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01.05.2021 17:20 Ответить
Можно. Но под Иловайском кацапы хорошо сдыхали от этих пушек.
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01.05.2021 17:26 Ответить
И под кем сейчас Иловайск?
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01.05.2021 17:30 Ответить
Втрати під Дебальцево відбили надовго касабам охоту до наступальних операцій
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01.05.2021 18:02 Ответить
Сомнительно. Они хотели Дебальцево просто в силу географии, они его забрали.
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01.05.2021 18:08 Ответить
Ви в курсі про втрати касабів в живій силі під Дебальцево?
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01.05.2021 18:17 Ответить
Я НЕ считаю, что наша цель уничтожить как можно больше кацапов, потеряв в итоге свою территорию, как это сделали фины. Моё мнение - мы должны остановить русню. Сделать это копьями, стрелами, "рапирами" будет исключительно сложно.
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01.05.2021 18:23 Ответить
Про втрату території погоджуюсь, але знищення живої сили нищить міф про братські народи на десятки років.
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01.05.2021 18:33 Ответить
Под тем,у кого веками сдыхали в разы больше Ванек,чем у "побеждённых". А на выходе как обычно-"окорочкаБуша". бгггг
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01.05.2021 18:07 Ответить
В том-то и дело. Поэтому траты на устаревшие "рапиры" бессмысленны.
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01.05.2021 18:09 Ответить
Вьетконг во время Вьетнамской войны, рыли ямы и ставили колья на дно, а колья мазали дерьмом, чтобы вызвать заражение крови у жертв ловушки. Тоже проверенный метод
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02.05.2021 02:39 Ответить
против кацапо-фашистких рукожопов очень даже хорошо зайдут
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01.05.2021 17:15 Ответить
звісно ж ватоголових
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01.05.2021 17:28 Ответить
станины не закреплены. прыгает, как жаба. киздец какой то.
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01.05.2021 17:08 Ответить
Именно! Если в фильме подготовленная ОП (а это скорее всего так), то сошники, до половины станины и до половины колеса закапытаются. Кроме того, стреляют ПН с пом. ОП-4м-40у, а зачем-то установили панораму. Чтобы разболталась от сотрясения выстрела? Стреляют ПН днем, а в щитовом прикритии открыты оконца для ночного прицела. Чтобы осколки и пули принимать на себя? ******* или незнание очевидных вещей.
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01.05.2021 19:36 Ответить
Те самые снаряды к Рапирам от "друзей Путина" по 900 долларов.

"очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад"
Источник: https://censor.net/ru/v3259049

Теперь они опять хорошие. Шиза.
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01.05.2021 17:10 Ответить
Why do you think so, russian asshole?
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01.05.2021 17:11 Ответить
Минобороны закупает сомнительные снаряды у чешских "друзей Путина", - СМИ. ВИДЕО

https://censor.net/ru/video_news/3259049/minoborony_zakupaet_somnitelnye_snaryady_u_cheshskih_druzeyi_putina_smi_video
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01.05.2021 17:14 Ответить
я немного прислушался к его словам ибо если в них закладка, то погибнет весь расчет. Короче надо их немного исследовать, ибо если так произойдет, то учти, мертвые уже не жалуются. Все надо проверять на всякий случай. А я забыл, мы же для власть имущих ни кто, так что базар бесполезен
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01.05.2021 21:30 Ответить
Так это Зрада или Перемога, кто пояснит?
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01.05.2021 17:10 Ответить
Точка зрения зависит от места сидения.
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01.05.2021 17:20 Ответить
Для кого?
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01.05.2021 17:23 Ответить
Для того, хто сидить, споглядає то все і готується висловити свою точку зору. Для одного - зрада, для іншого - перемога.
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01.05.2021 17:27 Ответить
-- это слёзы победы...
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01.05.2021 17:22 Ответить
для латентних діабетиків зрада, однозначно
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01.05.2021 18:30 Ответить
шел 7 год войны.... все в шоколаде, пуштун с премией....
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01.05.2021 17:10 Ответить
И никто не ответил за пять взорванных складов.
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01.05.2021 17:18 Ответить
В 3-х из них пожары и подрывы - результат терактов диверсантов Рашки"!Мочить надо касапню!
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01.05.2021 17:26 Ответить
Ну прі чьом сдесь Порох? )
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01.05.2021 18:31 Ответить
Подневольный офицер стоит и глупо пиарит снаряды, на которых его начальство из МО нехило наварилось. А самому-хрен на блюде.
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01.05.2021 17:23 Ответить
Задача подполковника -обеспечить встречу головки снаряда с танком,бтр,машиной врага,а кто кого по вечерам е....т -то такое....
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01.05.2021 19:32 Ответить
Нормальные снаряды, уже получше наших многих которые на консервации пролежали 20-30 лет. Эти по крайней мере недавно проверялись и переснаряжались. Понятно, что кто-то нагрел руки, ну это дело такое, без этого у нас никак...
Что до самих пушек, да устаревшая тема, но наш противник не на звездолетах воюют.
Против модернизированных Т-72 (основы российского танкового парка) наши Рапиры вполне себе сгодятся, если грамотно применять. Что и показали 7 лет войны кстати.
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01.05.2021 17:32 Ответить
За 7 лет войны не применялась и половина арсенала противника. Что сделают эти пушки во время масштабного наступления фронтом с беспилотниками, ракетами, вертолётами, авиацией? Просто пушечное мясо.
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01.05.2021 17:44 Ответить
И подводными лодками! Подводными лодками не забудь!
НИ ЧЕ ГО эта пушка с подлодкой а тем более с авианосцем не сделает... и спутник не собьёт...
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01.05.2021 17:57 Ответить
Давайте ядра и картечь к пушкам 19 века в бюджет включим. Тоже ведь оружие.
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01.05.2021 18:12 Ответить
Нифига - если поставить на катер ,то огогого!
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01.05.2021 19:34 Ответить
Ну исходя из вашей логики стрелковое оружие и ручные гранаты бойцам только драпать будет мешать. А по факту основной урон сейчас именно от стрелкового снайперского огня
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01.05.2021 22:41 Ответить
Остались бы от рашистких снайперов драные портки на верхушке сосны, если бы не запрет предателей, применять миномёты или арту для ответки по врагу
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02.05.2021 02:46 Ответить
бронебойные снаряды а не фугасные, если что. На самом деле сейчас нет актуальной защиты от поражения танков, победа достигается с помощью разведки и первого выстрела, фугасные работают, только не с лицевой частью. Ребята я не знаю как и что, но писец не за горами особенно с отсутствием хоть каких то снарядов.
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01.05.2021 21:37 Ответить
Там минут десять нужно править пушку на новый выстрел.
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01.05.2021 17:32 Ответить
"Рапира" создавалась как противотанковое орудие,и стрелять с нее ОФ снарядами в упор по живой силе,это погубить расчет.
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01.05.2021 18:11 Ответить
тем не менее летом 2014 года один расчет Рапиры накуканил целую колону кацапни, двигавшуюся пехотой на МТЛБ по дороге
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02.05.2021 19:03 Ответить
Есть что-то прочитать по этому эпизоду?
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02.05.2021 20:09 Ответить
можно даже посмотреть, это видео результата. Колонна заблудилась и вышла на наш опорник, на котором стояла рапира у изгиба дороги. Вот она свинособак всех там и пошлепала, про этот эпизод еще гдето на Цензоре писали, со слов участника

https://www.youtube.com/watch?v=JSxjSEYL5sQ
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02.05.2021 23:54 Ответить
Будуть смажені бурято-кацапи...
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01.05.2021 17:43 Ответить
Во вторую мировую против немцев говорили что конница сдюжает. А они на танках оказались.
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01.05.2021 17:46 Ответить
А свое делать религия не позволяет?!
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01.05.2021 17:46 Ответить
ну УОФ - это повышенной мощности по огневым точкам и живой силе.. танковую броню не возьмет, а "стугной" из рапиры стрелять на полигонах дороговато, видать их совсем мало... где камулятивы? для врага приберегли?
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01.05.2021 18:03 Ответить
Ви борщ так само варити вмієте?
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01.05.2021 18:41 Ответить
А почему не подкалиберные?
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01.05.2021 19:19 Ответить
рапірою не можна стріляти по танках. (можете мене закидати статутами). Хіба що виїде якийсь 62-й чи 54-55 з музею, або кацапи здуру викотять 64-ку чи 72-ку без ДЗ, що мало імовірно. Ну, ще гарний варіант (я в повному серйозі) - 1-2 постріли по танку і обслузі кидати рапіру, скритно відходити до запасної за кілька сот метрів.
Хоча навіщо щось видумувати, якщо можна просто фаготом пальнути, чи чимось **********.
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01.05.2021 21:26 Ответить
В лоб да, бесполезно стрелять, но боковая броня с динамической защитой как раз лучше защищает от ПТУРа, а Рапира там сработает на ура.Хотя в целом, согласен, противотанковые пушки устарели лет так 50 назад
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02.05.2021 02:58 Ответить
Це дуже добре, що постріли до рапір оноалені. Ті, що підривались на складах, могли бути майже простроченими. А це в першу чергу і точність помтрілу, і потужність вибуху. Зброя повинна бути справна!
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01.05.2021 19:16 Ответить
Это те самые что 900 баксов за штуку?
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01.05.2021 21:09 Ответить
ех, хлопці вкопуватись не уміють )) Хоча, з кількох пострілів вона не вкопається красиво. А в 14-му році з братової рапіри офіцери стріляючи летіли назад метрів на 10. Головне, що без переломів і навіть синців )) Класна штука, але тільки для стрільби з закритих позицій, якраз для того, схоже, і взяли ті дорогезні снаряди. Прямою наводкою краще не стріляти, фаготом надійніше. (не по уставу, але війна то така штука...)
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01.05.2021 21:18 Ответить
Я хз як з цієї штуки попасти по танку, що рухається з середньої швидкістю. Це майже нереально. Хіба що як артилеристи кажуть "по-кавалерійські", сидячи на станіні, але це ж небезпечно!
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02.05.2021 20:06 Ответить
 
 