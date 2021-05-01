Українські "Рапіри" випробовують боєприпаси чеського виробництва. ВIДЕО
На Рівненському військовому полігоні артилерійський підрозділ однієї з окремих механізованих бригад Сухопутних військ "випробовує боєм" 100-мм постріли УОФ12 чеського виробництва до гармати МТ-12 "Рапіра".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Відповідно до потреб Збройних сил України в пострілах УОФ12, значний дефіцит у яких виник через пожежі на арсеналах озброєння, Міністерство оборони України уклало відповідний державний контракт на закупку цього типу боєприпасів у Чехії.
"Постріли закуплено за найнижчою ціною і фактично як нові. Ресурс зберігання становить не менше 10 років. У 2020 році боєприпаси пройшли ремонт із розбором всіх елементів, заміною пороху, пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення. Постачальником підтверджено визначені гарантійні терміни служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції і категорії. Боєприпаси поставлено в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у районах виконання визначених завдань", - зазначили в Міноборони.
Як повідомили в групі Центру контролю якості боєприпасів Командування Сил логістики Збройних сил України, проведено візуальний огляд боєприпасів. Заміряли початкову, мінімальну, середню та максимальну швидкість. У межах перевірки здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення й фугасну дію - кожен із пострілів спрацював штатно. Всі ці показники свідчать про те, що боєприпаси УОФ12 відповідають заявленим технічним характеристикам.
"Такими боєприпасами військовослужбовці Збройних сил України сьогодні стріляли вперше, результат - кожен постріл у ціль", - зазначили в Міноюорони.
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Противотанковые орудия это прошлое, недаром страны запада отдали предпочтение гаубицам. Но для стрельбы по укреплениям сойдёт, гаубиц у нас не много и ресурс их стволов исчерпывается
"очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад"
Источник: https://censor.net/ru/v3259049
Теперь они опять хорошие. Шиза.
https://censor.net/ru/video_news/3259049/minoborony_zakupaet_somnitelnye_snaryady_u_cheshskih_druzeyi_putina_smi_video
Что до самих пушек, да устаревшая тема, но наш противник не на звездолетах воюют.
Против модернизированных Т-72 (основы российского танкового парка) наши Рапиры вполне себе сгодятся, если грамотно применять. Что и показали 7 лет войны кстати.
НИ ЧЕ ГО эта пушка с подлодкой а тем более с авианосцем не сделает... и спутник не собьёт...
https://www.youtube.com/watch?v=JSxjSEYL5sQ
Хоча навіщо щось видумувати, якщо можна просто фаготом пальнути, чи чимось **********.