Українські "Рапіри" випробовують боєприпаси чеського виробництва. ВIДЕО

На Рівненському військовому полігоні артилерійський підрозділ однієї з окремих механізованих бригад Сухопутних військ "випробовує боєм" 100-мм постріли УОФ12 чеського виробництва до гармати МТ-12 "Рапіра".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Відповідно до потреб Збройних сил України в пострілах УОФ12, значний дефіцит у яких виник через пожежі на арсеналах озброєння, Міністерство оборони України уклало відповідний державний контракт на закупку цього типу боєприпасів у Чехії.

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"Постріли закуплено за найнижчою ціною і фактично як нові. Ресурс зберігання становить не менше 10 років. У 2020 році боєприпаси пройшли ремонт із розбором всіх елементів, заміною пороху, пороховмісних складових та укомплектовані підривачами 2019-2020 років виготовлення. Постачальником підтверджено визначені гарантійні терміни служби, зберігання та технічні характеристики, що відповідають новій продукції і категорії. Боєприпаси поставлено в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у районах виконання визначених завдань", - зазначили в Міноборони.

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Як повідомили в групі Центру контролю якості боєприпасів Командування Сил логістики Збройних сил України, проведено візуальний огляд боєприпасів. Заміряли початкову, мінімальну, середню та максимальну швидкість. У межах перевірки здійснено 16 пострілів у різних режимах роботи підривника на уповільнення й фугасну дію - кожен із пострілів спрацював штатно. Всі ці показники свідчать про те, що боєприпаси УОФ12 відповідають заявленим технічним характеристикам.

"Такими боєприпасами військовослужбовці Збройних сил України сьогодні стріляли вперше, результат - кожен постріл у ціль", - зазначили в Міноюорони.