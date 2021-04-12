Минобороны закупает сомнительные снаряды у чешских "друзей Путина", - СМИ. ВИДЕО
Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества у чешской компании, владельцев которой связывают с Путиным и ФСБ.
Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"В октябре 2020 года Минобороны через предприятия "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорт" закупило снарядов для "Рапир" на 127 млн грн", - отмечают журналисты.
Так, в сюжете рассказали, что деньги пошли не на пользу армии, а на поддержку агрессора.
"Украина купила очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад", - добавили журналисты.
Мало стран в мире хотели продавать оружие Украине, ведь боялись Россию, как вдруг поступило предложение от чешской фирмы. Так, компания предложила закупить выстрелы для "Рапиры" по цене $440 за один снаряд. Однако позже те же снаряды в 2020 году купили, но в два раза дороже - за $900.
Журналисты изучили документы и нашли ряд несостыковок в них.
"Например Минобороны утверждает, что выстрелы были отремонтированы в 2020 году, но в лаборатории тестировались образцы пороха 2015 года. Номера партий документа на фото просто не совпадают. ... Нас заинтересовало, а кто проводил это исследование качества, кто его заказывал. И именно тут мы вышли на компании из орбиты чешских биизнесменов, которые имеют прямой бизнес с "Газпромом", - отметили журналисты.
По словам нардепа "ЕС" Владимира Арьева, компания, которая провела исследование этих снарядов, это компания "MSM Martin", та самая компания, которая предлагала эти снаряды в 2017 году.
Стало известно, что компания "MSM Martin" с 2017 года и "Czech Defence", которая сотрудничает со спецэкспортерами Украины сейчас связаны между собой. Эти и другие компании принадлежат холдингу "Сzechoslovak group" у которых один владелец - чешский бизнесмен Ярослав Стрнад и его сын - Михал.
"Несколько поездок в Россию, тесное сотрудничество с российской железной дорогой и, вероятно, ФСБ, сделали Стрнадов путинистами, а еще спонсорами пророссийского чешского президента Милоша Земана", - говорится в расследовании.
Журналисты отмечают, что кроме "Укроборонпрома" к закупке этих снарядов причастно и руководство Минобороны: "Согласие на эти боеприпасы давал руководитель департамента министерства Владислав Шостак. Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".
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Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".
так в 2017 был "Мародер на крови"
потому и забраковал, боролся Шостак с мародерством.......
Е
https://tk.media/news/v-balaklee-snova-goryat-sklady-***********-video-2019-11-15
https://news.liga.net/region_news/photo/105-mln-ubytkov-pod-vinnitsey-sgorel-*******-sklad-foto
https://hvylya.net/news/223567-na-zapadnoy-ukraine-sgorel-*******-sklad
Так же бесславно и бесследно исчезли пациенты, которые позиционировали себя как патриоты. Они тоже, все время болтались на виду, расталкивая локтями как друг друга, так и антикоррупционеров. Без них не обходилось ни одно ток-шоу, а их интервью с обличениями, были чем-то обычным явлением, как день и ночь. А теперь - нету на Наемов, ни серлещей, ни прочих деятелей. Где Онотоле? Где Смешко? Где все эти лтважные борцуны?
Но интереснее всего выглядит исчезновение эксцентричного деятеля, в миру - «Михо», а в кругу посвященных, он известен под позывным «Карлсон». Он как-то хотел вылепить сальтуху с крыши своей многоэтажки, но тогда ему помешали сотрудники СБУ. Казалось бы, сейчас тебе никто не мешает, полезай на крышу и делай. Но - ничего подобного не происходит.
Перечислять вымершие виды можно бесконечно и главное, случилось это практически одновременно. Кто-то пеняет на метеоризм, как было с бронтозаврами, кто-то на изменение климата, но нам кажется, что их потуги просто некому финансировать. Раньше на это спускался солидный бюджет, но сейчас его нет вовсе. А раз так, то все эти танцы заказывал то, кто платил за эти шоу
https://defence-line.org/2021/04/bolshoe-politicheskoe-vymiranie/ "Линия обороны"
Президент Чехии Земан стал передвигаться на инвалидной коляске
Defense Express побував на виробництві *********** в Україні
Виробництво *********** в Україні є стратегічно важливим питанням, яке всі обговорюють з 2014 року. Але попри сім років війни, фактично, мало що у цій сфері змінилось.
Але насправді в Україні вже виробляють **********. І Defense Express побував на цьому виробництві, зафільмувавши всі подробиці та технологічні процеси створення вітчизняних снарядів та пострілів.
Мова йде про корпорацію "ТАСКО", яка у ************ сфері працює з 1998 року. Попри відсутність підтримки з боку держави ця приватна компанія створила лінію виробництва 23-мм снарядів та пострілів ВОГ-17 для автоматичного гранатомета.
Defense Express показує це виробництво без жодних прикрас. Бо його створено завдяки рушійній силі приватного виробника, без жодної підтримки з боку держави, попри те, що на ньому виробляються снаряди, які потрібні українському війську."Корпорація "ТАСКО" вже веде серійне виробництво 23-мм снарядів, які використовуються у ЗУ-23-2, а також пострілів ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17 та його українських версій, які, в тому числі встановлюються на бойові модулі БТР-3 та БТР-4. По цім двом виробам в нас є все необхідне оснащення та документація", - заявив президент корпорації "ТАСКО" Валерій Павлюков.Як він підкреслив, у Збройних Силах України є велика потреба у ВОГ-17, але попри наявність вітчизняного виробництва, для українського війська закуповують ці постріли у Болгарії.
До того, ж у планах корпорації "ТАСКО" розширення лінійки ***********. Окрім 23-мм планується почати виробництво снарядів 30-мм, який є основним калібром автоматичних гармат БМП-2, БТР-3 та БТР-4.
А також початок серійного виготовлення 100-мм снарядів для протитанкової гармати "Рапіра", 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів, а також інших видів *********** для українського війська.ВІДЕО https://defence-ua.com/video/zavod_bojepripasiv_v_ukrajini_pobachiti_na_vlasni_ochi_jak_vin_pratsjuje-68.html
мало того, що ціна ого го. Так і ще вони зовсім не потрібні. Рівень айкю у тарана та хомчака плінтусовий. Ну який дебіл для протитанкової гармати зразка 50-х купує фугаси. А розумахи - оборонці якщо купують то це для них гешефт. А ці фіірми вже давно купили в МО Чехії право розпоряджатись військовим майном в інтересах МО Росіії, це дітище ще одного пітерського чекіста, друга путіна (був міністром РЖД) і який був основним спонсором земана.
а як покарання цим розумахам - крутеликам слід призначити таке, як на відомій картині Верещагіна. Там і гармати 100 найдуться а снаряди вже є і для розслідувачів - корупціонерів типу мустафи. До речі, його сім"я з тих країв