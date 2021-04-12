Минобороны закупает сомнительные снаряды у чешских "друзей Путина", - СМИ. ВИДЕО

Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества у чешской компании, владельцев которой связывают с Путиным и ФСБ.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре 2020 года Минобороны через предприятия "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорт" закупило снарядов для "Рапир" на 127 млн грн", - отмечают журналисты.

Так, в сюжете рассказали, что деньги пошли не на пользу армии, а на поддержку агрессора.

"Украина купила очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад", - добавили журналисты.

Мало стран в мире хотели продавать оружие Украине, ведь боялись Россию, как вдруг поступило предложение от чешской фирмы. Так, компания предложила закупить выстрелы для "Рапиры" по цене $440 за один снаряд. Однако позже те же снаряды в 2020 году купили, но в два раза дороже - за $900.

Журналисты изучили документы и нашли ряд несостыковок в них.

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"Например Минобороны утверждает, что выстрелы были отремонтированы в 2020 году, но в лаборатории тестировались образцы пороха 2015 года. Номера партий документа на фото просто не совпадают. ... Нас заинтересовало, а кто проводил это исследование качества, кто его заказывал. И именно тут мы вышли на компании из орбиты чешских биизнесменов, которые имеют прямой бизнес с "Газпромом", - отметили журналисты.

По словам нардепа "ЕС" Владимира Арьева, компания, которая провела исследование этих снарядов, это компания "MSM Martin", та самая компания, которая предлагала эти снаряды в 2017 году.

Стало известно, что компания "MSM Martin" с 2017 года и "Czech Defence", которая сотрудничает со спецэкспортерами Украины сейчас связаны между собой. Эти и другие компании принадлежат холдингу "Сzechoslovak group" у которых один владелец - чешский бизнесмен Ярослав Стрнад и его сын - Михал.

"Несколько поездок в Россию, тесное сотрудничество с российской железной дорогой и, вероятно, ФСБ, сделали Стрнадов путинистами, а еще спонсорами пророссийского чешского президента Милоша Земана", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что кроме "Укроборонпрома" к закупке этих снарядов причастно и руководство Минобороны: "Согласие на эти боеприпасы давал руководитель департамента министерства Владислав Шостак. Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".

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