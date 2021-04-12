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Минобороны закупает сомнительные снаряды у чешских "друзей Путина", - СМИ. ВИДЕО

Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества у чешской компании, владельцев которой связывают с Путиным и ФСБ.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"В октябре 2020 года Минобороны через предприятия "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорт" закупило снарядов для "Рапир" на 127 млн грн", - отмечают журналисты.

Так, в сюжете рассказали, что деньги пошли не на пользу армии, а на поддержку агрессора.

"Украина купила очень сомнительные чешские снаряды по сомнительной цене. Еще и забракованные несколько лет назад", - добавили журналисты.

Мало стран в мире хотели продавать оружие Украине, ведь боялись Россию, как вдруг поступило предложение от чешской фирмы. Так, компания предложила закупить выстрелы для "Рапиры" по цене $440 за один снаряд. Однако позже те же снаряды в 2020 году купили, но в два раза дороже - за $900.

Журналисты изучили документы и нашли ряд несостыковок в них.

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"Например Минобороны утверждает, что выстрелы были отремонтированы в 2020 году, но в лаборатории тестировались образцы пороха 2015 года. Номера партий документа на фото просто не совпадают. ... Нас заинтересовало, а кто проводил это исследование качества, кто его заказывал. И именно тут мы вышли на компании из орбиты чешских биизнесменов, которые имеют прямой бизнес с "Газпромом", - отметили журналисты.

По словам нардепа "ЕС" Владимира Арьева, компания, которая провела исследование этих снарядов, это компания "MSM Martin", та самая компания, которая предлагала эти снаряды в 2017 году.

Стало известно, что компания "MSM Martin" с 2017 года и "Czech Defence", которая сотрудничает со спецэкспортерами Украины сейчас связаны между собой. Эти и другие компании принадлежат холдингу "Сzechoslovak group" у которых один владелец - чешский бизнесмен Ярослав Стрнад и его сын - Михал.

"Несколько поездок в Россию, тесное сотрудничество с российской железной дорогой и, вероятно, ФСБ, сделали Стрнадов путинистами, а еще спонсорами пророссийского чешского президента Милоша Земана", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что кроме "Укроборонпрома" к закупке этих снарядов причастно и руководство Минобороны: "Согласие на эти боеприпасы давал руководитель департамента министерства Владислав Шостак. Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".

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Автор: 

Арьев Владимир (660) Минобороны (9412) оборона (5229) оружие (10257) Укрспецэкспорт (88) Чехия (1739) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+25
новиє чесниє ліца
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12.04.2021 10:02
+23
Это все Порошенко
Не верите ?
Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
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12.04.2021 10:05
+19
И обратите внимание, что разного рода "борцуны" с коррупцией и торговлей на крови аля пуштуны и бородатые женщины с разного рода грузинскими горными козлами как говна в рот набрали а бесплатно не плюються в сторону власти. Платить видать не кому.
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12.04.2021 10:04
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новиє чесниє ліца
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12.04.2021 10:02 Ответить
Это все Порошенко
Не верите ?
Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
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12.04.2021 10:05 Ответить
а что при Зеленском тоже склады арт склады горели ?
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12.04.2021 10:14 Ответить
Т.е. это Порошенко закупает в Чехии хлам "Дана" и такие-же снаряды втридорога? Он до сих пор президент?
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12.04.2021 10:19 Ответить
не гавкай пЄСик а то шоколад зі сраки вилізе
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12.04.2021 10:25 Ответить
гавкало своє завали, ЗЕбілоїд
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12.04.2021 10:27 Ответить
Ну лучше шоколад, чем зеленое дерьмо в твоей голове, дебил. Каждому свое.
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12.04.2021 10:28 Ответить
твій любимий шоколад? розумію...
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12.04.2021 10:59 Ответить
Диверсії на війні? Ні, ЗЕбіл про це не чув, бо такого ніколи і ніде не було
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12.04.2021 10:21 Ответить
"Согласие на эти боеприпасы давал руководитель департамента министерства Владислав Шостак.

Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".

так в 2017 был "Мародер на крови"
потому и забраковал, боролся Шостак с мародерством.......
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12.04.2021 17:01 Ответить
И обратите внимание, что разного рода "борцуны" с коррупцией и торговлей на крови аля пуштуны и бородатые женщины с разного рода грузинскими горными козлами как говна в рот набрали а бесплатно не плюються в сторону власти. Платить видать не кому.
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12.04.2021 10:04 Ответить
Не. Этим борцунам заплатили ещё раньше. Кому-то за свинки и бегатню за Порошенко перед выборами типа суперпатриотам хреновым А кому-то заплатили ещё раньше таким как наем, лещенко, соболев, парасюк, саакашвили и всей прочей *****.
Е
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12.04.2021 15:15 Ответить
земан решил вообще подкосить по образ рузвельта и пересел в инвалидную коляску ))
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12.04.2021 10:05 Ответить
Снаряды самому давно пора делать, сомнительные проверять перед закупкой... и еще, зачем рогатая харя ***** на ленте новостей статью украшает???
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12.04.2021 10:06 Ответить
ну так пЕСиками заказана ведь, если бы не спалили склады с снарядами то и закупать и изготовлять не нужно бы было
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12.04.2021 10:16 Ответить
ты долбобой, плесень Зеленая?
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12.04.2021 10:21 Ответить
по умолчанию
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12.04.2021 10:22 Ответить
Что скажешь зебил?
https://tk.media/news/v-balaklee-snova-goryat-sklady-***********-video-2019-11-15
https://news.liga.net/region_news/photo/105-mln-ubytkov-pod-vinnitsey-sgorel-*******-sklad-foto
https://hvylya.net/news/223567-na-zapadnoy-ukraine-sgorel-*******-sklad
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12.04.2021 10:26 Ответить
по Свинарчукам не вдалося ніц нарити, але друзяки ЗЕленого ублюдка - ось хто справжні бариги на крові.
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12.04.2021 10:07 Ответить
Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества / Но Украина может не тревожиться. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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12.04.2021 10:08 Ответить
у москалей (говорят) есть танки которые стреляют экскрементами... может снаряды для них?
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12.04.2021 10:08 Ответить
Да да, снаряди из экскрментов для москалей, а покупает их Украина.
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12.04.2021 10:27 Ответить
А какая разница? Хуже не будет.
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12.04.2021 10:12 Ответить
пиф паф по хорошему за такое.... но при нашей судебной системе по-любому откупятся......
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12.04.2021 10:13 Ответить
И откупаться не будут, через неделю все и так забудется.
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12.04.2021 10:16 Ответить
маланці
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12.04.2021 10:13 Ответить
ОФУЕТЬ !!!
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12.04.2021 10:18 Ответить
Как то в этом случае Сталин вспоминается. У него быстро расследовали бы и виновные понесли наказание и другим было бы не повадно.
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12.04.2021 10:21 Ответить
наоборот Украина после Коруптион
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12.04.2021 10:23 Ответить
некогда яркий отряд пресмыкающихся, почему-то называвших себя «антикоррупционерами», вымер начисто и наглухо. И ладно если бы их и раньше не было заметно, так они разве что из утюга не вещали. А яркие шоу, которые они устраивали? То раком становились, то крышку унитаза на шею вешали, то пели частушки и бороли «коррупцию» со всей пролетарской ненавистью, часто - загадочно при этом богатея. Но теперь они вымерли как динозавры, разве окаменевшее Г от низ осталось.
Так же бесславно и бесследно исчезли пациенты, которые позиционировали себя как патриоты. Они тоже, все время болтались на виду, расталкивая локтями как друг друга, так и антикоррупционеров. Без них не обходилось ни одно ток-шоу, а их интервью с обличениями, были чем-то обычным явлением, как день и ночь. А теперь - нету на Наемов, ни серлещей, ни прочих деятелей. Где Онотоле? Где Смешко? Где все эти лтважные борцуны?
Но интереснее всего выглядит исчезновение эксцентричного деятеля, в миру - «Михо», а в кругу посвященных, он известен под позывным «Карлсон». Он как-то хотел вылепить сальтуху с крыши своей многоэтажки, но тогда ему помешали сотрудники СБУ. Казалось бы, сейчас тебе никто не мешает, полезай на крышу и делай. Но - ничего подобного не происходит.
Перечислять вымершие виды можно бесконечно и главное, случилось это практически одновременно. Кто-то пеняет на метеоризм, как было с бронтозаврами, кто-то на изменение климата, но нам кажется, что их потуги просто некому финансировать. Раньше на это спускался солидный бюджет, но сейчас его нет вовсе. А раз так, то все эти танцы заказывал то, кто платил за эти шоу
https://defence-line.org/2021/04/bolshoe-politicheskoe-vymiranie/ "Линия обороны"
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12.04.2021 10:26 Ответить
Джура, все правильно пишешь, но есть некая ремарка, не пиши так много букв, редко кто большие тексты читает до конца.
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12.04.2021 10:56 Ответить
це не мій текст - це "Антиколорадос" пише. І тут, як то кажуть, "з пісні слів не викинеш", треба читати все
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12.04.2021 10:59 Ответить
пісня-піснею... донести думку порібно, щоб прочитали, а не щоб оминули, за для економії часу.
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12.04.2021 11:02 Ответить
я особисто, простирадла не читаю.
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12.04.2021 11:03 Ответить
"на колір і смак..."
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12.04.2021 11:03 Ответить
в даному випадку колір і смак недоречні.
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12.04.2021 11:04 Ответить
згадав еврейський сайт... фішка там була в тому, що всім дописувачам об,ясняли, писати відгуки не більше скількох то симвлів, тому що коли їх більше народ не читає... спроектував на себе і зрозумів, об,ясняють правильно.
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12.04.2021 11:08 Ответить
https://nv.ua/world/countries/milosh-zeman-prezident-chehii-peresel-na-invalidnuyu-kolyasku-poslednie-novosti-50153465.html

Президент Чехии Земан стал передвигаться на инвалидной коляске
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12.04.2021 10:22 Ответить
ВАЗеленський такого "гарного" чувака, як таран, не звільнить. Немає більш гідної істоти, для знищення боєздатності УКРАЇНСЬКОЇ армії.
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12.04.2021 10:29 Ответить
Мабуть с наших же взорвавшихся складов и продают сами себе.Прикиньте воруется со склада БК,потом склад подрывается для сокрытия кражи.Дальше клепаешь фирмочку"Рога и копыта" и продаёшь ворованные БК,якобы через Чешского бизнесмена которому отстёгиваешь % на карман.Дальше чех лепит документы о якобы купле продаже.И всё.Наши же снаряды не покидая Украину,меняя знак качества с украинского на чешский,идут по цене 900 бакинских.Як вариант
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12.04.2021 10:34 Ответить
Завод *********** в Україні: побачити на власні очі, як він працює

Defense Express побував на виробництві *********** в Україні
Виробництво *********** в Україні є стратегічно важливим питанням, яке всі обговорюють з 2014 року. Але попри сім років війни, фактично, мало що у цій сфері змінилось.
Але насправді в Україні вже виробляють **********. І Defense Express побував на цьому виробництві, зафільмувавши всі подробиці та технологічні процеси створення вітчизняних снарядів та пострілів.
Мова йде про корпорацію "ТАСКО", яка у ************ сфері працює з 1998 року. Попри відсутність підтримки з боку держави ця приватна компанія створила лінію виробництва 23-мм снарядів та пострілів ВОГ-17 для автоматичного гранатомета.
Defense Express показує це виробництво без жодних прикрас. Бо його створено завдяки рушійній силі приватного виробника, без жодної підтримки з боку держави, попри те, що на ньому виробляються снаряди, які потрібні українському війську."Корпорація "ТАСКО" вже веде серійне виробництво 23-мм снарядів, які використовуються у ЗУ-23-2, а також пострілів ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17 та його українських версій, які, в тому числі встановлюються на бойові модулі БТР-3 та БТР-4. По цім двом виробам в нас є все необхідне оснащення та документація", - заявив президент корпорації "ТАСКО" Валерій Павлюков.Як він підкреслив, у Збройних Силах України є велика потреба у ВОГ-17, але попри наявність вітчизняного виробництва, для українського війська закуповують ці постріли у Болгарії.

До того, ж у планах корпорації "ТАСКО" розширення лінійки ***********. Окрім 23-мм планується почати виробництво снарядів 30-мм, який є основним калібром автоматичних гармат БМП-2, БТР-3 та БТР-4.
А також початок серійного виготовлення 100-мм снарядів для протитанкової гармати "Рапіра", 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів, а також інших видів *********** для українського війська.ВІДЕО https://defence-ua.com/video/zavod_bojepripasiv_v_ukrajini_pobachiti_na_vlasni_ochi_jak_vin_pratsjuje-68.html
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12.04.2021 10:35 Ответить
ТАКИ ДА ! КУПИЛИ. а всім втирали, ай яй яй, ще нічого не вирішено.
мало того, що ціна ого го. Так і ще вони зовсім не потрібні. Рівень айкю у тарана та хомчака плінтусовий. Ну який дебіл для протитанкової гармати зразка 50-х купує фугаси. А розумахи - оборонці якщо купують то це для них гешефт. А ці фіірми вже давно купили в МО Чехії право розпоряджатись військовим майном в інтересах МО Росіії, це дітище ще одного пітерського чекіста, друга путіна (був міністром РЖД) і який був основним спонсором земана.
а як покарання цим розумахам - крутеликам слід призначити таке, як на відомій картині Верещагіна. Там і гармати 100 найдуться а снаряди вже є і для розслідувачів - корупціонерів типу мустафи. До речі, його сім"я з тих країв
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12.04.2021 10:48 Ответить
Скоріше за все чех заплатила за утилізацію цього непотрібу.
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12.04.2021 10:54 Ответить
Пушка 2-й мировой войны???? очень она серьезный гореэксперт эта ************ Чорновил. МТ-12 была разработана и взята на вооружение в конце 60-х годов...
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12.04.2021 11:09 Ответить
І чому це Зеля не виробляє снаряди на побудованому Патронному Заводі?
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12.04.2021 11:28 Ответить
І чому це Зеля не виробляє створені Турчиновим і Порошенком "Нептуни", "Вільхи"?
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12.04.2021 11:32 Ответить
Пора восстанавливать военный трибунал и расстрел как высшая мера. Иначе этот вал бизнеса на крови не остановить.
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12.04.2021 11:49 Ответить
Нет слов ,, просто мразота
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12.04.2021 12:24 Ответить
Однозначно, статьи серьезные для военного времени, диверсия и предательстао,и значит нечего сопли жевать, к стенке, или виселица.
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12.04.2021 12:38 Ответить
зэбуины, перекуём пианины на снаряды! .
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12.04.2021 13:54 Ответить
не расследование, а полнейшая брехливая туфта.
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12.04.2021 16:53 Ответить
 
 