ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. ФОТОрепортаж
Специалисты КП "НПК" Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию 35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
Военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решением.
Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также - при необходимости - комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - это способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.
"Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6, - рассказывает главный конструктор обзорных радаров предприятия Дмитрий Семенов. - высококвалифицированные специалисты "Искры "обеспечивают постоянное техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций как на территории Украины, так и за ее пределами. Это крайне важно для военной техники, круглосуточно и непрерывно находится на боевом дежурстве и помогает защищать воздушное пространство государства. Конструкторы нашего предприятия готовы выполнить работы по дополнительному оснащению или разработке уникальной версии радара учитывая потребности заказчика".
Продукция "Искры", в частности экспортный вариант радара 36Д6М, - хорошо известна за рубежом. По словам директора предприятия Юрия Пащенко, способность обеспечить техническое сопровождение, проводить модернизацию и обновление программного обеспечения очень высоко ценится иностранными партнерами при выборе поставщика.
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Спасибо, поперхнулся пивом.
Грубо говоря, кроме получения банальных координат как у обычных РЛС, на функции целеуказания лежит задача выдать дополнительные параметры цели (скорость, векторы....), а иногда и траекторию перехвата цели с упреждением для ПВО (для этого нужны параметры собственного ПВО). Собственно, возможность стыковки с любым ПВО, при наличии целеуказания есть априори и определяется исключительно наличием доп. блоков аппаратуры и/или ПО
Но КБ зарезало на корню, против современных беспилотников было б в самый раз
слог у тебя хороший , пишешь ровно и понятливо
тута на ветке таких мало
Но в стране и без меня "экспертов" хватает. Вон, чего только стоит один генера-лейтенант, и сын генерала Игорёня Романенко.
Кто с ним служил, тот поймёт, за этого "полководца". Он вас "расскажет", и про тактику ПВО и про физический смысл проверки "ждущих стробов".
А ВИКО есть у всех, даже у П-12.