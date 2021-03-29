ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. ФОТОрепортаж

Специалисты КП "НПК" Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию ​​35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решением.

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Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также - при необходимости - комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - это способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.







"Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6, - рассказывает главный конструктор обзорных радаров предприятия Дмитрий Семенов. - высококвалифицированные специалисты "Искры "обеспечивают постоянное техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций как на территории Украины, так и за ее пределами. Это крайне важно для военной техники, круглосуточно и непрерывно находится на боевом дежурстве и помогает защищать воздушное пространство государства. Конструкторы нашего предприятия готовы выполнить работы по дополнительному оснащению или разработке уникальной версии радара учитывая потребности заказчика".

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Продукция "Искры", в частности экспортный вариант радара 36Д6М, - хорошо известна за рубежом. По словам директора предприятия Юрия Пащенко, способность обеспечить техническое сопровождение, проводить модернизацию и обновление программного обеспечения очень высоко ценится иностранными партнерами при выборе поставщика.