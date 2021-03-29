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ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. ФОТОрепортаж

Специалисты КП "НПК" Искра", которое входит в состав Укроборонпрома, изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию ​​35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решением.

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Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также - при необходимости - комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - это способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности 01
ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности 02
ВСУ получили радиолокационную станцию, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности 03

"Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6, - рассказывает главный конструктор обзорных радаров предприятия Дмитрий Семенов. - высококвалифицированные специалисты "Искры "обеспечивают постоянное техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций как на территории Украины, так и за ее пределами. Это крайне важно для военной техники, круглосуточно и непрерывно находится на боевом дежурстве и помогает защищать воздушное пространство государства. Конструкторы нашего предприятия готовы выполнить работы по дополнительному оснащению или разработке уникальной версии радара учитывая потребности заказчика".

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Продукция "Искры", в частности экспортный вариант радара 36Д6М, - хорошо известна за рубежом. По словам директора предприятия Юрия Пащенко, способность обеспечить техническое сопровождение, проводить модернизацию и обновление программного обеспечения очень высоко ценится иностранными партнерами при выборе поставщика.

оружие (10222) Укроборонпром (1238) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+10
Я вижу, что в этом вопросе, вы из тех, кто уверен в том, что творог добывается из вареников.
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29.03.2021 15:39
+8
это те, которые должен был запустить ваш ту22 который на днях должен был взлететь из-под калуги? гы гы блд длб
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29.03.2021 15:23
+5
Нептун сделали очень быстро и провели испытания. Теперь все вопросы к зеленой пошести, почему совсем не финансируется производство
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29.03.2021 15:34
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Правила форума Совет форумчан
Это есть очень хорошо. Были бы ракеты, которые можно наводить этой станцией.
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29.03.2021 15:00 Ответить
Ну и, конечно, есть ракеты, которые умеют наводиться на станцию...
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29.03.2021 15:04 Ответить
это те, которые должен был запустить ваш ту22 который на днях должен был взлететь из-под калуги? гы гы блд длб
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29.03.2021 15:23 Ответить
кто не в курсе - https://a-engine.livejournal.com/286126.html я с этими п- ми не полечу
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29.03.2021 15:27 Ответить
Наши ТУ-22 порезали в 1994 году.
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29.03.2021 15:28 Ответить
Это РЛС не предназначена для наведения ЗУР. Это станция разведки и целеуказания для АСУ КП зенитно-ракетных полков и бригад, для и СНР ЗРДН в их составе.
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29.03.2021 15:34 Ответить
" ..... Отже, за призначенням радіолокаційна станція 35Д6 використовується в радіотехнічних військах, як засіб для створення нижнього ярусу радіолокаційного поля в угрупованнях радіотехнічних військ і є елементом озброєння ротної ланки радіотехнічних військ...."

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29.03.2021 15:44 Ответить
Я в курсе, за РТВ, ЗРВ и радиолокационное поле. Мне лекбез за это читать не надо. А вот вы разницу между СНР и РЛС вы видимо не знаете.
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29.03.2021 15:47 Ответить
Каюсь
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29.03.2021 15:53 Ответить
Так я вам поясню. Без терминов, подоходчивей. РЛС РТВ ротного или батальоного звена - предназначенна для ведения раведки и обнаружении противника на дальних растояниях. Выдаёт информацию на командный пункт полка или бригады. АСУ полка осуществляет целераспределение между зинитно-ракетными дивизионнами ЗРВ и выдаёт станции наведения ракет (СНР) дивизионна целеуказание. СНР обнаруживает цель, захватывает её на сопровождение и при входе цели в зону поражения, офицер наведения (пуска) осуществляет нажатие кнопочки "пуск", и дальнейшее наведение ракеты на цель. При этом РЛС РТВ ни какого участие в этом процессе не принемает. В составе ЗРДН так же может быть своя РЛС (П-15, П-18) для ведения самостоятельных боевых действий, при отсутствии целеуказания с КП полка (его уничтожения и т.д.). Но дальность обнаружения у них более скромная.
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29.03.2021 16:03 Ответить
случаем не с ПО Искра?
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29.03.2021 16:59 Ответить
Нет, я из военных врачей психиатров.
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29.03.2021 18:30 Ответить
Гениальный ответ))))
Спасибо, поперхнулся пивом.
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30.03.2021 08:57 Ответить
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30.03.2021 15:31 Ответить
На самом деле все можно упростить для понимания (для этого не нужно вникать в дивизионы, оснащение бригад...). Можно просто разделить РЛС на 2 типа: те которые могут выполнять целеуказание и которые не могут.
Грубо говоря, кроме получения банальных координат как у обычных РЛС, на функции целеуказания лежит задача выдать дополнительные параметры цели (скорость, векторы....), а иногда и траекторию перехвата цели с упреждением для ПВО (для этого нужны параметры собственного ПВО). Собственно, возможность стыковки с любым ПВО, при наличии целеуказания есть априори и определяется исключительно наличием доп. блоков аппаратуры и/или ПО
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30.03.2021 11:19 Ответить
Таки да. В СНР ЗРК ЗРВ в отличии от РЛС РТВ есть система определения координат цели и ракеты, система выработки команд управления ракетой и радиопередатчик передачи команд на борт ракеты. Ну и ещё немного типа СУС и т.д.
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30.03.2021 15:29 Ответить
Да, и основное, в составе роты или батальона на вооружении наоходятся РЛС, ПРВ, кабины сопряжения и связи, а вот ПУ с ЗУР на них, как в ЗРДН ЗРВ, их нет. Впрочем вы за то и так знаете.
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30.03.2021 15:31 Ответить
Нет не знаю, я просто понимаю сам принцип взаимодействия РЛС и ПВО. Как они стыкуются то уже дело десятое (как разработчик/заказчик пожелал), могут напрямую, могут через отдельные пункты связи/управления, могут быть интегрированы (тот же БУК это РЛС+ПВО в одном флаконе). Просто при совке была одна концепция построения сил ПВО - делали одну комплектацию, сейчас немного другая - лепят другую, но принцип один
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30.03.2021 16:00 Ответить
1. Бук, это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) или дивизион (ЗРДН). ЗРК основная огневая единица предназначенная для уничтожения воздушных (а в некоторых случаях и наземных с надводными) целей. И нет разницы, это Бук, Нева (С-125), Волхов М3 (С-75), Волхов М6 (С-300), Печора или Ангара (С-200), Оса, Куб и т.д. В составе ЗРК есть СНР (станция наведения ракет), ПУ (пусковые установки), кабина сопряжения ( с полковым АСУ) и связи, система распознования "свой-чужой и "дизельное хозяйство. Остальные средства ПРЕДАЮТЬСЯ ЗРК. Такие, как станция разведки и целеуказания (СРЦ), П-18 например или ранее П-12, П-15, передвижной радио-высотомер (ПРВ) ПРВ-13 например. Всё это составляющая зенитных ракетных войск (ЗРВ). А вот РЛС 36Д6, 19Ж6 и т.д., это техника радиотехнических войск (РТВ) ротного и батальонного звена, и предназначенны для обнаружения целей на дальних растояниях. Информацию они сбрасывают на командные пункты своих полков (бригад) или напрямую на КП ЗРВ, на коих их автоматизированные системы управления (АСУ) осуществляют целераспределение (с учётом скорости, потолка, азимута и т.д.) между ЗРДН, для их обнаружения ими и уничтожения. Это и называется - Войска Противовоздушной Обороны. Это если кратко.
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30.03.2021 16:36 Ответить
Была рацуха оснащения этих станций противоракетами для защиты от противолокационных ракет.
Но КБ зарезало на корню, против современных беспилотников было б в самый раз
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29.03.2021 16:56 Ответить
От ракет типа "Шрайк" и т.д., в своё время, применялись, как технические методы срыва их наведения, так и тактические. Но после оснащения противорадиолокационных ракет блоком "памяти", технические, в то, время, на советских зрк, утратили эффективность и смысл.
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29.03.2021 18:43 Ответить
Это очень мало. нужна новая РЛС. ...пассивная. .....и в контейнерном авиационном варианте. Кароче кароче!!! ...нужен свой ДРЛО. Токо не так как делали Нептун 333 года. Быстро и качественно.
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29.03.2021 15:08 Ответить
Нептун сделали очень быстро и провели испытания. Теперь все вопросы к зеленой пошести, почему совсем не финансируется производство
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29.03.2021 15:34 Ответить
"Кольчуга" станция пассивной локации. На мой взгляд можно и систему "Тамара" переоборудовать для выдачи целеуказания на КП полка. Сельсин-передатчики сельсин-приёмник решают эту проблемму.
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29.03.2021 16:11 Ответить
Отлично! Теперь можно освободить ЮБК, Уавказ и Урал! Главное, чтобы не в Карпатах...
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29.03.2021 15:10 Ответить
А как эта станция относится к ракетам летящим по лучу??
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29.03.2021 15:17 Ответить
А ни как. Это техника РТВ, а не ЗРВ.
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29.03.2021 15:35 Ответить
А ракете до лампочки какая станция она летит по лучу и ее уничтожает.
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29.03.2021 15:37 Ответить
Я вижу, что в этом вопросе, вы из тех, кто уверен в том, что творог добывается из вареников.
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29.03.2021 15:39 Ответить
Старый , ну ты дока , однозначно ++++++
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29.03.2021 18:34 Ответить
А за импульс зондирующий и опорный ещё могу рассказать. И за метод наведения "Трёхточка".
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29.03.2021 18:40 Ответить
Старый , ты пост запили на цензоре , думаю многим бойцам и офицерам он пригодится ( в деле )
слог у тебя хороший , пишешь ровно и понятливо
тута на ветке таких мало
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30.03.2021 18:27 Ответить
Спасибо.
Но в стране и без меня "экспертов" хватает. Вон, чего только стоит один генера-лейтенант, и сын генерала Игорёня Романенко.
Кто с ним служил, тот поймёт, за этого "полководца". Он вас "расскажет", и про тактику ПВО и про физический смысл проверки "ждущих стробов".
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30.03.2021 19:01 Ответить
О-о-о стара знайома "жучка".............. тобто 19ж6.............
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29.03.2021 15:23 Ответить
Ну теперь пингвины с эскимосами трепещите.
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29.03.2021 15:25 Ответить
Модернизированная советская РЛС.

А ВИКО есть у всех, даже у П-12.
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29.03.2021 15:31 Ответить
ЗСУ отримали радіолокаційну станцію, здатну працювати майже в будь-яких кліматичних умовах і в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 5802
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29.03.2021 16:58 Ответить
 
 