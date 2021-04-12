Міноборони закуповує сумнівні снаряди у чеських "друзів Путіна", - ЗМІ. ВIДЕО
Міністерство оборони закупило снаряди сумнівної якості у чеської компанії, власників якої пов'язують з Путіним і ФСБ.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"У жовтні 2020 року Міноборони через підприємства "Укроборонпрому", "Укрспецекспорт" закупило снарядів для "Рапіри" на 127 млн грн", - зазначають журналісти.
Так, у сюжеті розповіли, що гроші пішли не на користь армії, а на підтримку агресора.
"Україна купила дуже сумнівні чеські снаряди за сумнівною ціною. Ще й забраковані кілька років тому", - додали журналісти.
Мало країн у світі хотіли продавати зброю Україні, адже боялися Росію, як раптом надійшла пропозиція від чеської фірми. Так, компанія запропонувала закупити постріли для "Рапіра" за ціною $ 440 за один снаряд. Однак пізніше ті ж снаряди в 2020 році купили, але в два рази дорожче - за $ 900.
Журналісти вивчили документи і знайшли кілька нестиковок в них.
"Наприклад, Міноборони стверджує, що постріли були відремонтовані в 2020 році, але в лабораторії тестувалися зразки пороху 2015 року. Номери партій документа на фото просто не збігаються. ... Нас зацікавило, а хто проводив це дослідження якості і хто його замовляв, і саме тут ми вийшли на компанії з орбіти чеських бізнесменів, які мають прямий бізнес з "Газпромом", - зазначили журналісти.
За словами нардепа "ЄС" Володимира Ар'єва, компанія, яка провела дослідження цих снарядів це компанія "MSM Martin", та сама компанія, яка пропонувала ці снаряди в 2017 році.
Стало відомо, що компанія "MSM Martin" з 2017 року і "Czech Defence", яка співпрацює зі спецекспортерами України зараз пов'язані між собою. Ці компанії та інші належать холдингу "Сzechoslovak group", у яких один власник - чеський бізнесмен Ярослав Стрнад і його син - Міхал.
"Кілька поїздок в Росію, тісна співпраця з російською залізницею і, ймовірно, ФСБ, зробили Стрнад путіністами, а ще спонсорами проросійського чеського президента Мілоша Земана", - йдеться в розслідуванні.
Журналісти зазначають, що, крім "Укроборонпрому", до закупівлі цих снарядів причетне і керівництво Міноборони: "Згоду на ці боєприпаси давав керівник департаменту міністерства Владислав Шостак. Саме в 2017 ці ж боєприпаси забракував".
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Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".
так в 2017 был "Мародер на крови"
потому и забраковал, боролся Шостак с мародерством.......
Е
https://tk.media/news/v-balaklee-snova-goryat-sklady-***********-video-2019-11-15
https://news.liga.net/region_news/photo/105-mln-ubytkov-pod-vinnitsey-sgorel-*******-sklad-foto
https://hvylya.net/news/223567-na-zapadnoy-ukraine-sgorel-*******-sklad
Так же бесславно и бесследно исчезли пациенты, которые позиционировали себя как патриоты. Они тоже, все время болтались на виду, расталкивая локтями как друг друга, так и антикоррупционеров. Без них не обходилось ни одно ток-шоу, а их интервью с обличениями, были чем-то обычным явлением, как день и ночь. А теперь - нету на Наемов, ни серлещей, ни прочих деятелей. Где Онотоле? Где Смешко? Где все эти лтважные борцуны?
Но интереснее всего выглядит исчезновение эксцентричного деятеля, в миру - «Михо», а в кругу посвященных, он известен под позывным «Карлсон». Он как-то хотел вылепить сальтуху с крыши своей многоэтажки, но тогда ему помешали сотрудники СБУ. Казалось бы, сейчас тебе никто не мешает, полезай на крышу и делай. Но - ничего подобного не происходит.
Перечислять вымершие виды можно бесконечно и главное, случилось это практически одновременно. Кто-то пеняет на метеоризм, как было с бронтозаврами, кто-то на изменение климата, но нам кажется, что их потуги просто некому финансировать. Раньше на это спускался солидный бюджет, но сейчас его нет вовсе. А раз так, то все эти танцы заказывал то, кто платил за эти шоу
https://defence-line.org/2021/04/bolshoe-politicheskoe-vymiranie/ "Линия обороны"
Президент Чехии Земан стал передвигаться на инвалидной коляске
Defense Express побував на виробництві *********** в Україні
Виробництво *********** в Україні є стратегічно важливим питанням, яке всі обговорюють з 2014 року. Але попри сім років війни, фактично, мало що у цій сфері змінилось.
Але насправді в Україні вже виробляють **********. І Defense Express побував на цьому виробництві, зафільмувавши всі подробиці та технологічні процеси створення вітчизняних снарядів та пострілів.
Мова йде про корпорацію "ТАСКО", яка у ************ сфері працює з 1998 року. Попри відсутність підтримки з боку держави ця приватна компанія створила лінію виробництва 23-мм снарядів та пострілів ВОГ-17 для автоматичного гранатомета.
Defense Express показує це виробництво без жодних прикрас. Бо його створено завдяки рушійній силі приватного виробника, без жодної підтримки з боку держави, попри те, що на ньому виробляються снаряди, які потрібні українському війську."Корпорація "ТАСКО" вже веде серійне виробництво 23-мм снарядів, які використовуються у ЗУ-23-2, а також пострілів ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17 та його українських версій, які, в тому числі встановлюються на бойові модулі БТР-3 та БТР-4. По цім двом виробам в нас є все необхідне оснащення та документація", - заявив президент корпорації "ТАСКО" Валерій Павлюков.Як він підкреслив, у Збройних Силах України є велика потреба у ВОГ-17, але попри наявність вітчизняного виробництва, для українського війська закуповують ці постріли у Болгарії.
До того, ж у планах корпорації "ТАСКО" розширення лінійки ***********. Окрім 23-мм планується почати виробництво снарядів 30-мм, який є основним калібром автоматичних гармат БМП-2, БТР-3 та БТР-4.
А також початок серійного виготовлення 100-мм снарядів для протитанкової гармати "Рапіра", 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів, а також інших видів *********** для українського війська.ВІДЕО https://defence-ua.com/video/zavod_bojepripasiv_v_ukrajini_pobachiti_na_vlasni_ochi_jak_vin_pratsjuje-68.html
мало того, що ціна ого го. Так і ще вони зовсім не потрібні. Рівень айкю у тарана та хомчака плінтусовий. Ну який дебіл для протитанкової гармати зразка 50-х купує фугаси. А розумахи - оборонці якщо купують то це для них гешефт. А ці фіірми вже давно купили в МО Чехії право розпоряджатись військовим майном в інтересах МО Росіії, це дітище ще одного пітерського чекіста, друга путіна (був міністром РЖД) і який був основним спонсором земана.
а як покарання цим розумахам - крутеликам слід призначити таке, як на відомій картині Верещагіна. Там і гармати 100 найдуться а снаряди вже є і для розслідувачів - корупціонерів типу мустафи. До речі, його сім"я з тих країв