Міноборони закуповує сумнівні снаряди у чеських "друзів Путіна", - ЗМІ. ВIДЕО

Міністерство оборони закупило снаряди сумнівної якості у чеської компанії, власників якої пов'язують з Путіним і ФСБ.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні 2020 року Міноборони через підприємства "Укроборонпрому", "Укрспецекспорт" закупило снарядів для "Рапіри" на 127 млн ​​грн", - зазначають журналісти.

Так, у сюжеті розповіли, що гроші пішли не на користь армії, а на підтримку агресора.

"Україна купила дуже сумнівні чеські снаряди за сумнівною ціною. Ще й забраковані кілька років тому", - додали журналісти.

Мало країн у світі хотіли продавати зброю Україні, адже боялися Росію, як раптом надійшла пропозиція від чеської фірми. Так, компанія запропонувала закупити постріли для "Рапіра" за ціною $ 440 за один снаряд. Однак пізніше ті ж снаряди в 2020 році купили, але в два рази дорожче - за $ 900.

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Журналісти вивчили документи і знайшли кілька нестиковок в них.

"Наприклад, Міноборони стверджує, що постріли були відремонтовані в 2020 році, але в лабораторії тестувалися зразки пороху 2015 року. Номери партій документа на фото просто не збігаються. ... Нас зацікавило, а хто проводив це дослідження якості і хто його замовляв, і саме тут ми вийшли на компанії з орбіти чеських бізнесменів, які мають прямий бізнес з "Газпромом", - зазначили журналісти.

За словами нардепа "ЄС" Володимира Ар'єва, компанія, яка провела дослідження цих снарядів це компанія "MSM Martin", та сама компанія, яка пропонувала ці снаряди в 2017 році.

Стало відомо, що компанія "MSM Martin" з 2017 року і "Czech Defence", яка співпрацює зі спецекспортерами України зараз пов'язані між собою. Ці компанії та інші належать холдингу "Сzechoslovak group", у яких один власник - чеський бізнесмен Ярослав Стрнад і його син - Міхал.

"Кілька поїздок в Росію, тісна співпраця з російською залізницею і, ймовірно, ФСБ, зробили Стрнад путіністами, а ще спонсорами проросійського чеського президента Мілоша Земана", - йдеться в розслідуванні.

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Журналісти зазначають, що, крім "Укроборонпрому", до закупівлі цих снарядів причетне і керівництво Міноборони: "Згоду на ці боєприпаси давав керівник департаменту міністерства Владислав Шостак. Саме в 2017 ці ж боєприпаси забракував".