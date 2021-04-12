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Міноборони закуповує сумнівні снаряди у чеських "друзів Путіна", - ЗМІ. ВIДЕО

Міністерство оборони закупило снаряди сумнівної якості у чеської компанії, власників якої пов'язують з Путіним і ФСБ.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні 2020 року Міноборони через підприємства "Укроборонпрому", "Укрспецекспорт" закупило снарядів для "Рапіри" на 127 млн ​​грн", - зазначають журналісти.

Так, у сюжеті розповіли, що гроші пішли не на користь армії, а на підтримку агресора.

"Україна купила дуже сумнівні чеські снаряди за сумнівною ціною. Ще й забраковані кілька років тому", - додали журналісти.

Мало країн у світі хотіли продавати зброю Україні, адже боялися Росію, як раптом надійшла пропозиція від чеської фірми. Так, компанія запропонувала закупити постріли для "Рапіра" за ціною $ 440 за один снаряд. Однак пізніше ті ж снаряди в 2020 році купили, але в два рази дорожче - за $ 900.

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Журналісти вивчили документи і знайшли кілька нестиковок в них.

"Наприклад, Міноборони стверджує, що постріли були відремонтовані в 2020 році, але в лабораторії тестувалися зразки пороху 2015 року. Номери партій документа на фото просто не збігаються. ... Нас зацікавило, а хто проводив це дослідження якості і хто його замовляв, і саме тут ми вийшли на компанії з орбіти чеських бізнесменів, які мають прямий бізнес з "Газпромом", - зазначили журналісти.

За словами нардепа "ЄС" Володимира Ар'єва, компанія, яка провела дослідження цих снарядів це компанія "MSM Martin", та сама компанія, яка пропонувала ці снаряди в 2017 році.

Стало відомо, що компанія "MSM Martin" з 2017 року і "Czech Defence", яка співпрацює зі спецекспортерами України зараз пов'язані між собою. Ці компанії та інші належать холдингу "Сzechoslovak group", у яких один власник - чеський бізнесмен Ярослав Стрнад і його син - Міхал.

"Кілька поїздок в Росію, тісна співпраця з російською залізницею і, ймовірно, ФСБ, зробили Стрнад путіністами, а ще спонсорами проросійського чеського президента Мілоша Земана", - йдеться в розслідуванні.

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Журналісти зазначають, що, крім "Укроборонпрому", до закупівлі цих снарядів причетне і керівництво Міноборони: "Згоду на ці боєприпаси давав керівник департаменту міністерства Владислав Шостак. Саме в 2017 ці ж боєприпаси забракував".

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Міноборони (7464) оборона (4819) зброя (7523) Укрспецекспорт (93) Чехія (1651) Укроборонпром (1738)


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Топ коментарі
+25
новиє чесниє ліца
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12.04.2021 10:02
+23
Это все Порошенко
Не верите ?
Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
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12.04.2021 10:05
+19
И обратите внимание, что разного рода "борцуны" с коррупцией и торговлей на крови аля пуштуны и бородатые женщины с разного рода грузинскими горными козлами как говна в рот набрали а бесплатно не плюються в сторону власти. Платить видать не кому.
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12.04.2021 10:04
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новиє чесниє ліца
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12.04.2021 10:02 Відповісти
Это все Порошенко
Не верите ?
Спросите у зеленского, он честный парень врать не будет
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12.04.2021 10:05 Відповісти
а что при Зеленском тоже склады арт склады горели ?
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12.04.2021 10:14 Відповісти
Т.е. это Порошенко закупает в Чехии хлам "Дана" и такие-же снаряды втридорога? Он до сих пор президент?
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12.04.2021 10:19 Відповісти
не гавкай пЄСик а то шоколад зі сраки вилізе
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12.04.2021 10:25 Відповісти
гавкало своє завали, ЗЕбілоїд
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12.04.2021 10:27 Відповісти
Ну лучше шоколад, чем зеленое дерьмо в твоей голове, дебил. Каждому свое.
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12.04.2021 10:28 Відповісти
твій любимий шоколад? розумію...
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12.04.2021 10:59 Відповісти
Диверсії на війні? Ні, ЗЕбіл про це не чув, бо такого ніколи і ніде не було
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12.04.2021 10:21 Відповісти
"Согласие на эти боеприпасы давал руководитель департамента министерства Владислав Шостак.

Именно в 2017 эти же боеприпасы забраковал".

так в 2017 был "Мародер на крови"
потому и забраковал, боролся Шостак с мародерством.......
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12.04.2021 17:01 Відповісти
И обратите внимание, что разного рода "борцуны" с коррупцией и торговлей на крови аля пуштуны и бородатые женщины с разного рода грузинскими горными козлами как говна в рот набрали а бесплатно не плюються в сторону власти. Платить видать не кому.
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12.04.2021 10:04 Відповісти
Не. Этим борцунам заплатили ещё раньше. Кому-то за свинки и бегатню за Порошенко перед выборами типа суперпатриотам хреновым А кому-то заплатили ещё раньше таким как наем, лещенко, соболев, парасюк, саакашвили и всей прочей *****.
Е
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12.04.2021 15:15 Відповісти
земан решил вообще подкосить по образ рузвельта и пересел в инвалидную коляску ))
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12.04.2021 10:05 Відповісти
Снаряды самому давно пора делать, сомнительные проверять перед закупкой... и еще, зачем рогатая харя ***** на ленте новостей статью украшает???
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12.04.2021 10:06 Відповісти
ну так пЕСиками заказана ведь, если бы не спалили склады с снарядами то и закупать и изготовлять не нужно бы было
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12.04.2021 10:16 Відповісти
ты долбобой, плесень Зеленая?
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12.04.2021 10:21 Відповісти
по умолчанию
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12.04.2021 10:22 Відповісти
Что скажешь зебил?
https://tk.media/news/v-balaklee-snova-goryat-sklady-***********-video-2019-11-15
https://news.liga.net/region_news/photo/105-mln-ubytkov-pod-vinnitsey-sgorel-*******-sklad-foto
https://hvylya.net/news/223567-na-zapadnoy-ukraine-sgorel-*******-sklad
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12.04.2021 10:26 Відповісти
по Свинарчукам не вдалося ніц нарити, але друзяки ЗЕленого ублюдка - ось хто справжні бариги на крові.
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12.04.2021 10:07 Відповісти
Министерство обороны закупило снаряды сомнительного качества / Но Украина может не тревожиться. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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12.04.2021 10:08 Відповісти
у москалей (говорят) есть танки которые стреляют экскрементами... может снаряды для них?
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12.04.2021 10:08 Відповісти
Да да, снаряди из экскрментов для москалей, а покупает их Украина.
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12.04.2021 10:27 Відповісти
А какая разница? Хуже не будет.
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12.04.2021 10:12 Відповісти
пиф паф по хорошему за такое.... но при нашей судебной системе по-любому откупятся......
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12.04.2021 10:13 Відповісти
И откупаться не будут, через неделю все и так забудется.
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12.04.2021 10:16 Відповісти
маланці
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12.04.2021 10:13 Відповісти
ОФУЕТЬ !!!
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12.04.2021 10:18 Відповісти
Как то в этом случае Сталин вспоминается. У него быстро расследовали бы и виновные понесли наказание и другим было бы не повадно.
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12.04.2021 10:21 Відповісти
наоборот Украина после Коруптион
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12.04.2021 10:23 Відповісти
некогда яркий отряд пресмыкающихся, почему-то называвших себя «антикоррупционерами», вымер начисто и наглухо. И ладно если бы их и раньше не было заметно, так они разве что из утюга не вещали. А яркие шоу, которые они устраивали? То раком становились, то крышку унитаза на шею вешали, то пели частушки и бороли «коррупцию» со всей пролетарской ненавистью, часто - загадочно при этом богатея. Но теперь они вымерли как динозавры, разве окаменевшее Г от низ осталось.
Так же бесславно и бесследно исчезли пациенты, которые позиционировали себя как патриоты. Они тоже, все время болтались на виду, расталкивая локтями как друг друга, так и антикоррупционеров. Без них не обходилось ни одно ток-шоу, а их интервью с обличениями, были чем-то обычным явлением, как день и ночь. А теперь - нету на Наемов, ни серлещей, ни прочих деятелей. Где Онотоле? Где Смешко? Где все эти лтважные борцуны?
Но интереснее всего выглядит исчезновение эксцентричного деятеля, в миру - «Михо», а в кругу посвященных, он известен под позывным «Карлсон». Он как-то хотел вылепить сальтуху с крыши своей многоэтажки, но тогда ему помешали сотрудники СБУ. Казалось бы, сейчас тебе никто не мешает, полезай на крышу и делай. Но - ничего подобного не происходит.
Перечислять вымершие виды можно бесконечно и главное, случилось это практически одновременно. Кто-то пеняет на метеоризм, как было с бронтозаврами, кто-то на изменение климата, но нам кажется, что их потуги просто некому финансировать. Раньше на это спускался солидный бюджет, но сейчас его нет вовсе. А раз так, то все эти танцы заказывал то, кто платил за эти шоу
https://defence-line.org/2021/04/bolshoe-politicheskoe-vymiranie/ "Линия обороны"
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12.04.2021 10:26 Відповісти
Джура, все правильно пишешь, но есть некая ремарка, не пиши так много букв, редко кто большие тексты читает до конца.
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12.04.2021 10:56 Відповісти
це не мій текст - це "Антиколорадос" пише. І тут, як то кажуть, "з пісні слів не викинеш", треба читати все
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12.04.2021 10:59 Відповісти
пісня-піснею... донести думку порібно, щоб прочитали, а не щоб оминули, за для економії часу.
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12.04.2021 11:02 Відповісти
я особисто, простирадла не читаю.
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12.04.2021 11:03 Відповісти
"на колір і смак..."
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12.04.2021 11:03 Відповісти
в даному випадку колір і смак недоречні.
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12.04.2021 11:04 Відповісти
згадав еврейський сайт... фішка там була в тому, що всім дописувачам об,ясняли, писати відгуки не більше скількох то симвлів, тому що коли їх більше народ не читає... спроектував на себе і зрозумів, об,ясняють правильно.
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12.04.2021 11:08 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/milosh-zeman-prezident-chehii-peresel-na-invalidnuyu-kolyasku-poslednie-novosti-50153465.html

Президент Чехии Земан стал передвигаться на инвалидной коляске
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12.04.2021 10:22 Відповісти
ВАЗеленський такого "гарного" чувака, як таран, не звільнить. Немає більш гідної істоти, для знищення боєздатності УКРАЇНСЬКОЇ армії.
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12.04.2021 10:29 Відповісти
Мабуть с наших же взорвавшихся складов и продают сами себе.Прикиньте воруется со склада БК,потом склад подрывается для сокрытия кражи.Дальше клепаешь фирмочку"Рога и копыта" и продаёшь ворованные БК,якобы через Чешского бизнесмена которому отстёгиваешь % на карман.Дальше чех лепит документы о якобы купле продаже.И всё.Наши же снаряды не покидая Украину,меняя знак качества с украинского на чешский,идут по цене 900 бакинских.Як вариант
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12.04.2021 10:34 Відповісти
Завод *********** в Україні: побачити на власні очі, як він працює

Defense Express побував на виробництві *********** в Україні
Виробництво *********** в Україні є стратегічно важливим питанням, яке всі обговорюють з 2014 року. Але попри сім років війни, фактично, мало що у цій сфері змінилось.
Але насправді в Україні вже виробляють **********. І Defense Express побував на цьому виробництві, зафільмувавши всі подробиці та технологічні процеси створення вітчизняних снарядів та пострілів.
Мова йде про корпорацію "ТАСКО", яка у ************ сфері працює з 1998 року. Попри відсутність підтримки з боку держави ця приватна компанія створила лінію виробництва 23-мм снарядів та пострілів ВОГ-17 для автоматичного гранатомета.
Defense Express показує це виробництво без жодних прикрас. Бо його створено завдяки рушійній силі приватного виробника, без жодної підтримки з боку держави, попри те, що на ньому виробляються снаряди, які потрібні українському війську."Корпорація "ТАСКО" вже веде серійне виробництво 23-мм снарядів, які використовуються у ЗУ-23-2, а також пострілів ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17 та його українських версій, які, в тому числі встановлюються на бойові модулі БТР-3 та БТР-4. По цім двом виробам в нас є все необхідне оснащення та документація", - заявив президент корпорації "ТАСКО" Валерій Павлюков.Як він підкреслив, у Збройних Силах України є велика потреба у ВОГ-17, але попри наявність вітчизняного виробництва, для українського війська закуповують ці постріли у Болгарії.

До того, ж у планах корпорації "ТАСКО" розширення лінійки ***********. Окрім 23-мм планується почати виробництво снарядів 30-мм, який є основним калібром автоматичних гармат БМП-2, БТР-3 та БТР-4.
А також початок серійного виготовлення 100-мм снарядів для протитанкової гармати "Рапіра", 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів, а також інших видів *********** для українського війська.ВІДЕО https://defence-ua.com/video/zavod_bojepripasiv_v_ukrajini_pobachiti_na_vlasni_ochi_jak_vin_pratsjuje-68.html
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12.04.2021 10:35 Відповісти
ТАКИ ДА ! КУПИЛИ. а всім втирали, ай яй яй, ще нічого не вирішено.
мало того, що ціна ого го. Так і ще вони зовсім не потрібні. Рівень айкю у тарана та хомчака плінтусовий. Ну який дебіл для протитанкової гармати зразка 50-х купує фугаси. А розумахи - оборонці якщо купують то це для них гешефт. А ці фіірми вже давно купили в МО Чехії право розпоряджатись військовим майном в інтересах МО Росіії, це дітище ще одного пітерського чекіста, друга путіна (був міністром РЖД) і який був основним спонсором земана.
а як покарання цим розумахам - крутеликам слід призначити таке, як на відомій картині Верещагіна. Там і гармати 100 найдуться а снаряди вже є і для розслідувачів - корупціонерів типу мустафи. До речі, його сім"я з тих країв
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12.04.2021 10:48 Відповісти
Скоріше за все чех заплатила за утилізацію цього непотрібу.
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12.04.2021 10:54 Відповісти
Пушка 2-й мировой войны???? очень она серьезный гореэксперт эта ************ Чорновил. МТ-12 была разработана и взята на вооружение в конце 60-х годов...
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12.04.2021 11:09 Відповісти
І чому це Зеля не виробляє снаряди на побудованому Патронному Заводі?
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12.04.2021 11:28 Відповісти
І чому це Зеля не виробляє створені Турчиновим і Порошенком "Нептуни", "Вільхи"?
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12.04.2021 11:32 Відповісти
Пора восстанавливать военный трибунал и расстрел как высшая мера. Иначе этот вал бизнеса на крови не остановить.
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12.04.2021 11:49 Відповісти
Нет слов ,, просто мразота
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12.04.2021 12:24 Відповісти
Однозначно, статьи серьезные для военного времени, диверсия и предательстао,и значит нечего сопли жевать, к стенке, или виселица.
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12.04.2021 12:38 Відповісти
зэбуины, перекуём пианины на снаряды! .
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12.04.2021 13:54 Відповісти
не расследование, а полнейшая брехливая туфта.
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12.04.2021 16:53 Відповісти
 
 