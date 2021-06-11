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Американський есмінець Laboon попрямував у Чорне море. ФОТО

Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) вирушив до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Шостого флоту ВМС США у твіттері.

"USS Laboon (DDG 58) почав свій північний транзит у Чорне море для проведення операцій морської безпеки в регіоні. ВМС США регулярно працюють з нашими союзниками по НАТО і партнерами в Чорному морі!", - випливає з повідомлення.

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Американський есмінець Laboon попрямував у Чорне море 01

Автор: 

корабель (1612) НАТО (6443) США (22818) військові навчання (2775) Чорне море (1667)


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Топ коментарі
+8
І запалали ватні пукани.
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11.06.2021 09:48
+5
Ой,как это опасно для американского эсминца! Сейчас появится какой нибудь самолет Ссу последнего улусского поколения,с привязанными к хвосту консервными банками и напугает американских моряков... А Омериканцы с перепугу введут новые "очень полезные" санкции!
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11.06.2021 10:01
+5
Знову настає час для тренувань кацапських авіаторів, які будуть кружляти на "мігах" навколо есмінця, провокуючи на якісь дії у відповідь. Виповзе в море якесь пливуче залізо, щоби проплисти зі своїм "аквафрешем" на бортах. Все, як завжди.
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
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11.06.2021 10:04
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Американский Слон вместе с Украинским Львом под гавканье кацапской моськи обходит свои зоны влияния.
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11.06.2021 09:37 Відповісти
При власти в США не слоны (республиканцы), а ослы (демократы).
Львы в Украине не водятся
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11.06.2021 09:47 Відповісти
І запалали ватні пукани.
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11.06.2021 09:48 Відповісти
Ой,как это опасно для американского эсминца! Сейчас появится какой нибудь самолет Ссу последнего улусского поколения,с привязанными к хвосту консервными банками и напугает американских моряков... А Омериканцы с перепугу введут новые "очень полезные" санкции!
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11.06.2021 10:01 Відповісти
Кто кого больше понт возьмет.
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13.06.2021 11:26 Відповісти
Знову настає час для тренувань кацапських авіаторів, які будуть кружляти на "мігах" навколо есмінця, провокуючи на якісь дії у відповідь. Виповзе в море якесь пливуче залізо, щоби проплисти зі своїм "аквафрешем" на бортах. Все, як завжди.
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
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11.06.2021 10:04 Відповісти
Не... не доплывёт. Голубь мира обосрётся и развернёт назад. Уже проходили.
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11.06.2021 10:33 Відповісти
а як що доприве? шляпу скушаешь свою?
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14.06.2021 00:33 Відповісти
Випробуваний бойовими діями есмінець є чудовим фоном для перемовин з ******
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Просто эсминец просто идёт себе в Чёрное море.
Он никого не собирается пугать или смешить.
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11.06.2021 16:42 Відповісти
Пуйло дал добро? Или опять оглобли разворачивать будете?
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11.06.2021 18:00 Відповісти
Пуйло на прицеле в любом случае, а корабли США вне удара.
Иногда полезно думать.
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11.06.2021 22:58 Відповісти
 
 