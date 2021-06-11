Американський есмінець Laboon попрямував у Чорне море. ФОТО
Ракетний ескадрений міноносець США класу "Арлі Берк" USS Laboon (DDG 58) вирушив до Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Шостого флоту ВМС США у твіттері.
"USS Laboon (DDG 58) почав свій північний транзит у Чорне море для проведення операцій морської безпеки в регіоні. ВМС США регулярно працюють з нашими союзниками по НАТО і партнерами в Чорному морі!", - випливає з повідомлення.
Топ коментарі
+8 MausMike
показати весь коментар11.06.2021 09:48
+5 DEDALiu
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+5 рихард зомби
показати весь коментар11.06.2021 10:04
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Львы в Украине не водятся
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
Он никого не собирается пугать или смешить.
Иногда полезно думать.