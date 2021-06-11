Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО
Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) отправился к Черному морю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США в Твиттере.
"USS Laboon (DDG 58) начал свой северный транзит в Черное море для проведения операций морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море!", - следует из сообщения.
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+8 MausMike
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+5 DEDALiu
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+5 рихард зомби
показать весь комментарий11.06.2021 10:04
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Львы в Украине не водятся
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
Он никого не собирается пугать или смешить.
Иногда полезно думать.