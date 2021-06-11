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Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) отправился к Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США в Твиттере.

"USS Laboon (DDG 58) начал свой северный транзит в Черное море для проведения операций морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море!", - следует из сообщения.

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Американский эсминец Laboon направился в Черное море 01

Автор: 

корабль (2041) НАТО (9982) США (26652) военные учения (3457) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+8
І запалали ватні пукани.
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11.06.2021 09:48
+5
Ой,как это опасно для американского эсминца! Сейчас появится какой нибудь самолет Ссу последнего улусского поколения,с привязанными к хвосту консервными банками и напугает американских моряков... А Омериканцы с перепугу введут новые "очень полезные" санкции!
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11.06.2021 10:01
+5
Знову настає час для тренувань кацапських авіаторів, які будуть кружляти на "мігах" навколо есмінця, провокуючи на якісь дії у відповідь. Виповзе в море якесь пливуче залізо, щоби проплисти зі своїм "аквафрешем" на бортах. Все, як завжди.
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
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11.06.2021 10:04
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Американский Слон вместе с Украинским Львом под гавканье кацапской моськи обходит свои зоны влияния.
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11.06.2021 09:37 Ответить
При власти в США не слоны (республиканцы), а ослы (демократы).
Львы в Украине не водятся
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11.06.2021 09:47 Ответить
І запалали ватні пукани.
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11.06.2021 09:48 Ответить
Ой,как это опасно для американского эсминца! Сейчас появится какой нибудь самолет Ссу последнего улусского поколения,с привязанными к хвосту консервными банками и напугает американских моряков... А Омериканцы с перепугу введут новые "очень полезные" санкции!
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11.06.2021 10:01 Ответить
Кто кого больше понт возьмет.
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13.06.2021 11:26 Ответить
Знову настає час для тренувань кацапських авіаторів, які будуть кружляти на "мігах" навколо есмінця, провокуючи на якісь дії у відповідь. Виповзе в море якесь пливуче залізо, щоби проплисти зі своїм "аквафрешем" на бортах. Все, як завжди.
Знову ведучі телепрограм будуть захлинатися слиною, розповідаючи про агресивну Америку, про сміливих авіаторів тощо.
Такі чорноморські візити - це вже як свято для кацапських мілітаристів і пропагандонів.
Нехай собі радіють.
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11.06.2021 10:04 Ответить
Не... не доплывёт. Голубь мира обосрётся и развернёт назад. Уже проходили.
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11.06.2021 10:33 Ответить
а як що доприве? шляпу скушаешь свою?
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14.06.2021 00:33 Ответить
Випробуваний бойовими діями есмінець є чудовим фоном для перемовин з ******
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11.06.2021 10:54 Ответить
Просто эсминец просто идёт себе в Чёрное море.
Он никого не собирается пугать или смешить.
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11.06.2021 16:42 Ответить
Пуйло дал добро? Или опять оглобли разворачивать будете?
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11.06.2021 18:00 Ответить
Пуйло на прицеле в любом случае, а корабли США вне удара.
Иногда полезно думать.
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11.06.2021 22:58 Ответить
 
 