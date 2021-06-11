Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) отправился к Черному морю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США в Твиттере.

"USS Laboon (DDG 58) начал свой северный транзит в Черное море для проведения операций морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море!", - следует из сообщения.

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