Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО

Збірна України прилетіла до столиці Нідерландів - Амстердам. Матч - у неділю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Вранці перед вильотом до Нідерландів команда провела тренування в Бухаресті.

В Амстердамі збірна України 13 червня зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.

Напередодні, 10 червня збірна України провела два тренування на своїй базі на час Євро-2020 в Бухаресті. На вечірньому занятті всі футболісти (включно з Віктором Циганковим) працювали в загальній групі.