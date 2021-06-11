Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО
Збірна України прилетіла до столиці Нідерландів - Амстердам. Матч - у неділю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Вранці перед вильотом до Нідерландів команда провела тренування в Бухаресті.
В Амстердамі збірна України 13 червня зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.
Напередодні, 10 червня збірна України провела два тренування на своїй базі на час Євро-2020 в Бухаресті. На вечірньому занятті всі футболісти (включно з Віктором Циганковим) працювали в загальній групі.
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показати весь коментар11.06.2021 23:13
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показати весь коментар11.06.2021 23:13
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Ну не воспринимаю я как свою команду из девяти хорватов и одного бразильца!