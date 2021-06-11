УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4571 відвідувач онлайн
Новини Фото
11 917 117

Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам. ФОТО

Збірна України прилетіла до столиці Нідерландів - Амстердам. Матч - у неділю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Вранці перед вильотом до Нідерландів команда провела тренування в Бухаресті.

В Амстердамі збірна України 13 червня зіграє свій перший матч на Євро-2020 - проти Нідерландів.

Напередодні, 10 червня збірна України провела два тренування на своїй базі на час Євро-2020 в Бухаресті. На вечірньому занятті всі футболісти (включно з Віктором Циганковим) працювали в загальній групі.

Збірна України з футболу прилетіла в Амстердам 01

Автор: 

Нідерланди (1565) збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Слава Україні!
показати весь коментар
11.06.2021 23:13
+49
Героям слава !
показати весь коментар
11.06.2021 23:15
+37
Удачи вам ребята!Слава Украине! Героям слава!
показати весь коментар
11.06.2021 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уважаемый Азамат. Вы ошиблись адресом. Здесь новости о сборной Украины. Нидерланды , это из другой песочницы. Советую написать им на их сайт, а то они (Нидерланды) об этом не узнают. Будут очень переживать. 😂
показати весь коментар
12.06.2021 07:15 Відповісти
Он не ошибся, он играет в игру вечерние приколы
показати весь коментар
12.06.2021 16:02 Відповісти
главное чтоб не накурились
показати весь коментар
11.06.2021 23:44 Відповісти
головне щоб бедоносец - бубочка туди не поперся
показати весь коментар
12.06.2021 11:02 Відповісти
Голландия будет играть дома.
показати весь коментар
11.06.2021 23:50 Відповісти
и тем она сильна, ничья нашей Украинской сборной будет хорошо
показати весь коментар
12.06.2021 00:11 Відповісти
Поговаривают, героям всё равно, где играть.
показати весь коментар
12.06.2021 07:17 Відповісти
Подивимся, як власівці зіграють вдома.
показати весь коментар
12.06.2021 13:21 Відповісти
Слава збірній України!
показати весь коментар
12.06.2021 05:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
12.06.2021 08:04 Відповісти
Порадовал Витя Циганков , его здоровье. Тьфу , тьфу , тьфу , что бы не сглазить.
показати весь коментар
12.06.2021 07:07 Відповісти
Московитам 25-е почетное место на Евро 2020 уже уготовано.
показати весь коментар
12.06.2021 08:04 Відповісти
да наши слабее, но я буду болеть за них и может удача будет с нами. Слава Украине!
показати весь коментар
12.06.2021 08:19 Відповісти
Дякую харківським уболівальникам.Співаєм разом
показати весь коментар
12.06.2021 10:48 Відповісти
Давно смотрю только сборную....
Ну не воспринимаю я как свою команду из девяти хорватов и одного бразильца!
показати весь коментар
12.06.2021 11:17 Відповісти
Успіху хлопцям, ЧЄ буде цікавий, турки, що винесли голандців продули італійцям в одні ворота....
показати весь коментар
12.06.2021 13:22 Відповісти
Буков,а Турция "вынесла" Голландию на ЧЕ 2020?Ну нельзя же путать тренировку с соревнованиями,да еще такого уровня...
показати весь коментар
12.06.2021 15:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 