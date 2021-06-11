Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам. ФОТО
Сборная Украины прилетела в столицу Нидерландов - Амстердам. Матч - в воскресенье.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Утром перед вылетом в Нидерланды команда провела тренировку в Бухаресте.
В Амстердаме Украина 13 июня сыграют свой первый матч на Евро-2020 - против Нидерландов.
Накануне, 10 июня сборная Украины провела две тренировки на своей базе на время Евро-2020 в Бухаресте. На вечернем занятии все футболисты (включая Виктора Цыганкова) работали в общей группе.
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Ну не воспринимаю я как свою команду из девяти хорватов и одного бразильца!