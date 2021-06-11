Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам. ФОТО

Сборная Украины прилетела в столицу Нидерландов - Амстердам. Матч - в воскресенье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Утром перед вылетом в Нидерланды команда провела тренировку в Бухаресте.

В Амстердаме Украина 13 июня сыграют свой первый матч на Евро-2020 - против Нидерландов.

Накануне, 10 июня сборная Украины провела две тренировки на своей базе на время Евро-2020 в Бухаресте. На вечернем занятии все футболисты (включая Виктора Цыганкова) работали в общей группе.