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Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам. ФОТО

Сборная Украины прилетела в столицу Нидерландов - Амстердам. Матч - в воскресенье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Утром перед вылетом в Нидерланды команда провела тренировку в Бухаресте.

В Амстердаме Украина 13 июня сыграют свой первый матч на Евро-2020 - против Нидерландов.

Накануне, 10 июня сборная Украины провела две тренировки на своей базе на время Евро-2020 в Бухаресте. На вечернем занятии все футболисты (включая Виктора Цыганкова) работали в общей группе.

Сборная Украины по футболу прилетела в Амстердам 01

Автор: 

Нидерланды (1581) сборная по футболу (296) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+56
Слава Україні!
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11.06.2021 23:13
+49
Героям слава !
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11.06.2021 23:15
+37
Удачи вам ребята!Слава Украине! Героям слава!
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11.06.2021 23:13
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Уважаемый Азамат. Вы ошиблись адресом. Здесь новости о сборной Украины. Нидерланды , это из другой песочницы. Советую написать им на их сайт, а то они (Нидерланды) об этом не узнают. Будут очень переживать. 😂
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12.06.2021 07:15 Ответить
Он не ошибся, он играет в игру вечерние приколы
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12.06.2021 16:02 Ответить
главное чтоб не накурились
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11.06.2021 23:44 Ответить
головне щоб бедоносец - бубочка туди не поперся
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12.06.2021 11:02 Ответить
Голландия будет играть дома.
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11.06.2021 23:50 Ответить
и тем она сильна, ничья нашей Украинской сборной будет хорошо
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12.06.2021 00:11 Ответить
Поговаривают, героям всё равно, где играть.
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12.06.2021 07:17 Ответить
Подивимся, як власівці зіграють вдома.
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12.06.2021 13:21 Ответить
Слава збірній України!
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12.06.2021 05:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.06.2021 08:04 Ответить
Порадовал Витя Циганков , его здоровье. Тьфу , тьфу , тьфу , что бы не сглазить.
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12.06.2021 07:07 Ответить
Московитам 25-е почетное место на Евро 2020 уже уготовано.
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12.06.2021 08:04 Ответить
да наши слабее, но я буду болеть за них и может удача будет с нами. Слава Украине!
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12.06.2021 08:19 Ответить
Дякую харківським уболівальникам.Співаєм разом
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12.06.2021 10:48 Ответить
Давно смотрю только сборную....
Ну не воспринимаю я как свою команду из девяти хорватов и одного бразильца!
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12.06.2021 11:17 Ответить
Успіху хлопцям, ЧЄ буде цікавий, турки, що винесли голандців продули італійцям в одні ворота....
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12.06.2021 13:22 Ответить
Буков,а Турция "вынесла" Голландию на ЧЕ 2020?Ну нельзя же путать тренировку с соревнованиями,да еще такого уровня...
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12.06.2021 15:59 Ответить
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