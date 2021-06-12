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Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером. ФОТОрепортаж

За одну залишену в обумовленому місці "закладку" фігурант отримував 60 гривень. У нього і за місцем його проживання вилучено різні наркотичні засоби - амфетамін, таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД, а також ваги і пакетики для фасування. За збут наркотиків чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП №1  помітили чоловіка, який після появи поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками.

Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів. За словами затриманого, за зроблену "закладку" він отримував 60 гривень.

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"Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта, унаслідок якого вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 пігулок екстазі, канабіс, марки ЛСД, ваги і пакетики для фасування наркотиків для їхнього подальшого збуту через "закладки".

Чоловіка, 1989 року народження, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії", - наголошується в повідомленні.

Водночас джерела в правоохоронних органах повідомили Цензор.НЕТ, що ім'я затриманого Тарас Олійник і він є оператором телеканалу "Перший Незалежний", який пов'язують із депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 01
Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 02

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Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 04
Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 05
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Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 07
Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 08
Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером 09

Слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Поліцейські Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення всієї мережі виробництва і продажу наркотиків, щоб перекрити черговий канал збуту амфетаміну та інших психотропних засобів у столиці.

Автор: 

затримання (4339) Київ (19461) Медведчук Віктор (1707) наркотики (1447) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+29
ахаха Это новость сделала мой день
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12.06.2021 17:47
+14
Да-да, вас послушать - барыг не любят, педофилов не любят, насильников не любят, убийц не любят - а кто ж все эти люди, что на зонах сидят?
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12.06.2021 18:21
+13
капец тебе чувак и в сизо и на зоне
барыг там крайне не любят.
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12.06.2021 17:50
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ахаха Это новость сделала мой день
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12.06.2021 17:47 Відповісти
Йожику понятно, что это подстава. И не играет роль, сам Олейник подписался на это за деньги, или его подставили. И хоть Мертвечуку нужно вернуться в роднойь мир, ВСЕ ЗДЕСЬ ЗА, но полиция начала утомлять этими представлениями
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12.06.2021 18:59 Відповісти
Что да, то да))
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12.06.2021 20:08 Відповісти
Мій також.😆
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12.06.2021 20:39 Відповісти
капец тебе чувак и в сизо и на зоне
барыг там крайне не любят.
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12.06.2021 17:50 Відповісти
Да-да, вас послушать - барыг не любят, педофилов не любят, насильников не любят, убийц не любят - а кто ж все эти люди, что на зонах сидят?
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12.06.2021 18:21 Відповісти
вопроса не понял, но попробую пояснить
на зоне вполне нормально относятся к наркоманам. но дилер или закладчик - торговец смертью. поэтому его просто выставят на деньги. большие деньги. и если он их не заплатят то его переведут в другую "касту"
что касается педофилов - тут без вариантов - будет в опущеных
насильников перед определением проверят - если подтвердится насилие - тоже опустят
кстати, в отличии от легенд, "опустят" это не то что вы думаете. это просто определение места и поведения. в 90% без физического насилия.
убийцы в этом списке вообще не к месту.
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12.06.2021 18:28 Відповісти
Барыга будет барыжить на зоне. Обзаведётся новыми контактами.
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12.06.2021 19:01 Відповісти
скорее всего не будет.
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12.06.2021 19:07 Відповісти
это вы про какие годы рассказываете?
и еще вопрос: у кого тогда ЗК покупают наркоту, если они так не любят барыг? у барыг в погонах очевидно?
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12.06.2021 19:05 Відповісти
нулевые и после
наркота покупается за колючкой. погоны ее просто передают и отдают ну уж точно не тем кто сидит по статье "продажа и распространение"
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12.06.2021 19:09 Відповісти
Вопрос был в том, кто все эти люди, которые "не любят". Не такие же барыги/педофилы/насильники? С докторами наук сидеть будет?
Не 37-й год, когда в камере 3/4 "политических" было, т.е. нормальных людей.
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12.06.2021 21:41 Відповісти
И даже не мифические "честные воры с понятиями" - эти щас по зонам не сидят, все больше в зРаде и в мэрских креслах.
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12.06.2021 21:48 Відповісти
с точки зрения закона - такие же
но закон остается ДО колючки. внутри другие законы. о них я и написал
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12.06.2021 22:06 Відповісти
кстати, о "3/4 политических нормальных"
реально "нормальных" было процентов 10. остальные "политические" были такими же мразями как и уголовники.
поясню - именно эти 90% "правильных" писали доносы в которых оббрехивали нормальных людей. только за то чтобы их не расстреляли а отправили на колыму. а до того как к ним приехал воронок эти же "нормальные" радостно хлопали товарищу сталину и ежову/берии когда их предшественников (тоже "нормальных") расстреливали и сажали в лагеря. это совок и там "нормальных" были единицы
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12.06.2021 22:09 Відповісти
Присядь, расскажешь, умнецало.
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12.06.2021 23:15 Відповісти
Подбросили
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12.06.2021 17:54 Відповісти
И сразу килограмм ... .
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12.06.2021 17:57 Відповісти
...красиво расфасованный в разнокалиберные пакетики
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12.06.2021 19:06 Відповісти
Ну... Святой Миколай раскурился и добрался до чувака. В июне. С подарками. Да, не быстро, но гарантированно. Или Вы в Святого Миколая не верите?!?
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12.06.2021 22:37 Відповісти
Пять разів по два кіло.
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12.06.2021 19:08 Відповісти
та це ж якийсь агент фбр
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12.06.2021 17:54 Відповісти
Нада дальше копать , глубже .
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12.06.2021 17:55 Відповісти
Жадный Медвейчук. Его распространителям идейного опиума приходится подрабатывать распространяя опиум обычный!
После этого кто-то верит что если недайбог эти чмыри прийдут к всласти то жизнь мудрого нарида точно не улучшиться!
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12.06.2021 17:56 Відповісти
Ну они уже были при власти . Там все понятно , но последыши никак не угомонятся . Тень на плетень недавно упала . )) .
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12.06.2021 18:02 Відповісти
Вава, ты такая же мразь, как твои любимые зеленогнойные)))) Заносим в список продажных троллей под вывеской "Не все так однозначно", а вот ....- те еще хуже . Заезженная пластинка ************
Давече прочел такое

Слухайте, а це правда так цікаво - другий тиждень обговорювати всю цю дурню з плівками? Медведчук - МЕДВЕДЧУК!!! - щось там комусь з московитів говорить.
Хто винен? Порошенко!
Ну, неперевершена ж логіка.
Медведчук сказав? Ну, так Медведчука, курва, і питайте!
Тягар доказу лежить на обвинувачеві.
Обвинувачеві, Карл.
Це він повинен доводити те, що він набазікав язиком в якихось мутних розмовах - правда.
Це ази.
Але ні.
Московський агент звинувачує проукраїнського головнокомандувача в чомусь.
Висновок?
Правильно.
Обливати лайном проукраїнського головкома!
Про тебе бабки біля під'їзду сказали, що ти наркоман-повія.
Доведи-но нам тепер, що ти не наркоман, не повія.
У вас як з логікою, братці?
Ну, ловите ще компромату - товариш майор ФСБ, я насцяв повз унітаз, мене змусив це зробити Порошенко. Вимагаю розслідування і спростування. Ну, це ж я кажу майору ФСБ. Значить, точно винен Порох.
Приблизно одного рівня компромат.
За сім років, на мою думку, вже все гранично ясно: "а ось ко-ко-ко Порошенко ..."
Пішов до біса!
Все, вже ніякої іншої реакції, по-моєму, бути просто не повинно. Вже стільки, навіть не десятків, сотень, подібних вкидань було. І кожен раз виходило одне й те саме лайно.
Але ні. Обговорюється, вирує, щось там доводиться, щось в когось кидається ...
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13.06.2021 12:33 Відповісти
Вернее надо было написать-наркодилер оказался оператором.)
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14.06.2021 11:46 Відповісти
Да, видеть, Медведчук совсем мало платит своим работникам, раз за такие мизерные деньги оператор его телеканала разносил наркоту.
Жадный или дела плохи?
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12.06.2021 17:58 Відповісти
Жадный дела у него благодаря клоуну наркоману идут хорошо!
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12.06.2021 17:59 Відповісти
Я только не понял, - зачем вторую фотку заблурили?!
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12.06.2021 17:58 Відповісти
Оцень харасе.
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12.06.2021 17:58 Відповісти
Надо еще проверить работников NewsOne, 112 и ZIK...
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12.06.2021 17:59 Відповісти
И также Г+Г. Там тоже на 25% работники Мертветчука. Скаабеева\Мосейчук шибко возбудилась, когда ей предложили 25% своей зарплаты передать армии.
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12.06.2021 18:33 Відповісти
Мдя... Те, що на помийках мертвайчука тільки продажні шлюхи працюють знали всі. Вийшли на новий рівень.
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12.06.2021 18:02 Відповісти
За мертвичуком, останнім часом, "золоті верби цвітуть"
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12.06.2021 18:02 Відповісти
"Внєшнєє управлєніє"
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12.06.2021 18:05 Відповісти
это он из любви к "русскаму миру" нес просвещение в Украину..
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12.06.2021 18:05 Відповісти
Служил Гаврила в наркомате
Снимал кино для наркоман
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12.06.2021 18:05 Відповісти
Знакомый рассказывал,- как то вечером "купил закладку конопли" кайфануть и пошел её искать (по фото пенька). Ходил... ходил... потом мобильником светил... потом таки нашёл! И... потом... понял что за кустами тоже ждали пока он её найдёт. Короче поменял её на фонарь под глаз и более недели кайфовал нахально сверкая им на работе и в маршрутке
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12.06.2021 18:08 Відповісти
Шныря нужно под охрану брать!!!
мертведуковкое шобло его грохнет.
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12.06.2021 18:08 Відповісти
марки ЛСД

==
Шо? тут па фєнє ботают?
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12.06.2021 18:09 Відповісти
не просто так взяли - сам признался. счас он еще "показания" на Пороха даст - как тот в конфеты подсыпает...
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12.06.2021 18:09 Відповісти
Ну, по-правді сказати, ця наркота стосується мертвечука, як стоп-сигнал до зайця... А, якщо кого там стосується - то кадровика ("менеджера по роботі з персоналом") і служби внутрішньої безпеки цього мертвечукового аналу.
Але: мертвечуку це кнопка в сраку... Приємно, але мало...
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12.06.2021 18:12 Відповісти
діана панченка буде за ним сумувати
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12.06.2021 18:16 Відповісти
Діанка Панченко починала з панелі! Туди ж скоро й повернеться сіромаха!
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12.06.2021 18:21 Відповісти
Повернеться на панель, разом з МОРДОВОРОТОМ кужеэвим
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12.06.2021 18:35 Відповісти
А Павлік кужеєв -так перевзувся радикально : після багаторічної роботи гна " 5"-перебіг до Мертвечука! Метаморфоза! - Гнида карочє!
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12.06.2021 18:56 Відповісти
Не пойняв??? "5"-й цеж анал *****!!! Чи ви шоЛто перплутали?
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12.06.2021 19:20 Відповісти
Закрыли канал, и вот вам результат, занялись привычным делом.
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12.06.2021 18:24 Відповісти
http://berdnik.kopro.org/starlist/ Топ-15 ватных самок Украины
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12.06.2021 18:26 Відповісти
да....дожились ))) скоро операторы и журнашлюшки канала Медведчука мелочь по карманам в маршрутках тырить начнут ))))
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12.06.2021 18:42 Відповісти
Так канал же закрылся, и он работу только такую нашел.
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12.06.2021 18:55 Відповісти
а...это уважительная причина )))
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12.06.2021 19:05 Відповісти
эпоха бедности...
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12.06.2021 19:11 Відповісти
Просто повернувся до старого ремесла )))
Знімає "пеньки із закладками"
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13.06.2021 08:53 Відповісти
Чекаємо "розслідування" Бігуса про те що наркоту йому постачав Порошенко!
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12.06.2021 18:48 Відповісти
Теперь точно "cameramen", только камера уже другая будет, а вместо объектива - "кормушка"...
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12.06.2021 19:09 Відповісти
Просто пугает распространенность в Украине этого дерьма... Без сомнения, не без участия запоребриковых расиянских гнид.
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12.06.2021 19:20 Відповісти
Не удивлюсь, узнав, что распространением в Украине занимаются т.н. расиянские "дипломаты".
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12.06.2021 19:27 Відповісти
тут і без дипломатів вистачає росіянського лайніща - від пєвічєк ротом до мусорів у погонах
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13.06.2021 08:55 Відповісти
Спору нет, хватает, даже среди моих быдлохарьковских соседей, но я не о том писал...
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13.06.2021 09:25 Відповісти
Спросите у этого барыги за кого он голосовал на прошлых през выборах. Если он ходил на выборы - это 100% избиратель зеленского
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12.06.2021 19:50 Відповісти
До чого довели людину, через втрату роботи у Медведчука. Гідрант своїми діями фактично робить людей злочинцями) Для себе небісь порошочок замовляє прямо в офіс, без всяких закладок)
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12.06.2021 20:27 Відповісти
"...За одну оставленную в условленном месте "закладку" фигурант получал 60 гривен..."

Чому так дорого йому платили? Могли б заплатити по 59,90😜!
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12.06.2021 20:53 Відповісти
С десюнчиками на кассе сейчас проблемы
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13.06.2021 08:07 Відповісти
Путін недостатньо платить своїм шавкам - доводиться підробляти на стороні.
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12.06.2021 21:28 Відповісти
Сamera мэны

Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером - Цензор.НЕТ 342
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13.06.2021 08:07 Відповісти
 
 