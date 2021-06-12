Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером. ФОТОрепортаж

За одну залишену в обумовленому місці "закладку" фігурант отримував 60 гривень. У нього і за місцем його проживання вилучено різні наркотичні засоби - амфетамін, таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД, а також ваги і пакетики для фасування. За збут наркотиків чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП №1 помітили чоловіка, який після появи поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками.

Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів. За словами затриманого, за зроблену "закладку" він отримував 60 гривень.

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"Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта, унаслідок якого вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 пігулок екстазі, канабіс, марки ЛСД, ваги і пакетики для фасування наркотиків для їхнього подальшого збуту через "закладки".

Чоловіка, 1989 року народження, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії", - наголошується в повідомленні.

Водночас джерела в правоохоронних органах повідомили Цензор.НЕТ, що ім'я затриманого Тарас Олійник і він є оператором телеканалу "Перший Незалежний", який пов'язують із депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.





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Слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Поліцейські Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення всієї мережі виробництва і продажу наркотиків, щоб перекрити черговий канал збуту амфетаміну та інших психотропних засобів у столиці.