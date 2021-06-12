Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером. ФОТОрепортаж
За одну залишену в обумовленому місці "закладку" фігурант отримував 60 гривень. У нього і за місцем його проживання вилучено різні наркотичні засоби - амфетамін, таблетки екстазі, канабіс, марки ЛСД, а також ваги і пакетики для фасування. За збут наркотиків чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП №1 помітили чоловіка, який після появи поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками.
Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів. За словами затриманого, за зроблену "закладку" він отримував 60 гривень.
"Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта, унаслідок якого вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 пігулок екстазі, канабіс, марки ЛСД, ваги і пакетики для фасування наркотиків для їхнього подальшого збуту через "закладки".
Чоловіка, 1989 року народження, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії", - наголошується в повідомленні.
Водночас джерела в правоохоронних органах повідомили Цензор.НЕТ, що ім'я затриманого Тарас Олійник і він є оператором телеканалу "Перший Незалежний", який пов'язують із депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
Слідчі Шевченківського управління поліції почали кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
Поліцейські Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення всієї мережі виробництва і продажу наркотиків, щоб перекрити черговий канал збуту амфетаміну та інших психотропних засобів у столиці.
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барыг там крайне не любят.
на зоне вполне нормально относятся к наркоманам. но дилер или закладчик - торговец смертью. поэтому его просто выставят на деньги. большие деньги. и если он их не заплатят то его переведут в другую "касту"
что касается педофилов - тут без вариантов - будет в опущеных
насильников перед определением проверят - если подтвердится насилие - тоже опустят
кстати, в отличии от легенд, "опустят" это не то что вы думаете. это просто определение места и поведения. в 90% без физического насилия.
убийцы в этом списке вообще не к месту.
и еще вопрос: у кого тогда ЗК покупают наркоту, если они так не любят барыг? у барыг в погонах очевидно?
наркота покупается за колючкой. погоны ее просто передают и отдают ну уж точно не тем кто сидит по статье "продажа и распространение"
Не 37-й год, когда в камере 3/4 "политических" было, т.е. нормальных людей.
но закон остается ДО колючки. внутри другие законы. о них я и написал
реально "нормальных" было процентов 10. остальные "политические" были такими же мразями как и уголовники.
поясню - именно эти 90% "правильных" писали доносы в которых оббрехивали нормальных людей. только за то чтобы их не расстреляли а отправили на колыму. а до того как к ним приехал воронок эти же "нормальные" радостно хлопали товарищу сталину и ежову/берии когда их предшественников (тоже "нормальных") расстреливали и сажали в лагеря. это совок и там "нормальных" были единицы
После этого кто-то верит что если недайбог эти чмыри прийдут к всласти то жизнь мудрого нарида точно не улучшиться!
Давече прочел такое
Слухайте, а це правда так цікаво - другий тиждень обговорювати всю цю дурню з плівками? Медведчук - МЕДВЕДЧУК!!! - щось там комусь з московитів говорить.
Хто винен? Порошенко!
Ну, неперевершена ж логіка.
Медведчук сказав? Ну, так Медведчука, курва, і питайте!
Тягар доказу лежить на обвинувачеві.
Обвинувачеві, Карл.
Це він повинен доводити те, що він набазікав язиком в якихось мутних розмовах - правда.
Це ази.
Але ні.
Московський агент звинувачує проукраїнського головнокомандувача в чомусь.
Висновок?
Правильно.
Обливати лайном проукраїнського головкома!
Про тебе бабки біля під'їзду сказали, що ти наркоман-повія.
Доведи-но нам тепер, що ти не наркоман, не повія.
У вас як з логікою, братці?
Ну, ловите ще компромату - товариш майор ФСБ, я насцяв повз унітаз, мене змусив це зробити Порошенко. Вимагаю розслідування і спростування. Ну, це ж я кажу майору ФСБ. Значить, точно винен Порох.
Приблизно одного рівня компромат.
За сім років, на мою думку, вже все гранично ясно: "а ось ко-ко-ко Порошенко ..."
Пішов до біса!
Все, вже ніякої іншої реакції, по-моєму, бути просто не повинно. Вже стільки, навіть не десятків, сотень, подібних вкидань було. І кожен раз виходило одне й те саме лайно.
Але ні. Обговорюється, вирує, щось там доводиться, щось в когось кидається ...
Жадный или дела плохи?
Снимал кино для наркоман
мертведуковкое шобло его грохнет.
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Шо? тут па фєнє ботают?
Але: мертвечуку це кнопка в сраку... Приємно, але мало...
Знімає "пеньки із закладками"
Чому так дорого йому платили? Могли б заплатити по 59,90😜!