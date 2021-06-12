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Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером. ФОТОрепортаж

За одну оставленную в условленном месте "закладку" фигурант получал 60 гривен. При нем и по месту его жительства изъяты различные наркотические средства - амфетамин, таблетки экстази, каннабис, марки ЛСД, а также весы и пакетики для расфасовки. За сбыт наркотиков мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

11 июня, во время патрулирования в Шевченковском районе спецназовцы ППОП № 1 заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Во время общения он признался, что делал так называемые закладки с наркотиками.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского района, у него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов. По словам задержанного, за оказанную закладку он получал 60 гривен.

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"Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, веса и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки.

Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводят первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.

Между тем, источники в правоохранительных органах сообщили Цензор.НЕТ, что имя задержанного Тарас Олийнык, и он является оператором телеканала "Перший Незалежный", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 01
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 02

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Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 03
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 04
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 05
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 06
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 07
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 08
Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером 09

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Также смотрите: "Рука, бл#дь! Сука!!!" - сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. ВИДЕО

Полицейские Киева проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всей сети производства и продажи наркотиков, чтобы перекрыть очередной канал сбыта амфетамина и других психотропных в столице

задержание (6675) Киев (25516) Медведчук Виктор (1789) наркотики (2144) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+29
ахаха Это новость сделала мой день
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12.06.2021 17:47
+14
Да-да, вас послушать - барыг не любят, педофилов не любят, насильников не любят, убийц не любят - а кто ж все эти люди, что на зонах сидят?
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12.06.2021 18:21
+13
капец тебе чувак и в сизо и на зоне
барыг там крайне не любят.
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12.06.2021 17:50
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ахаха Это новость сделала мой день
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12.06.2021 17:47 Ответить
Йожику понятно, что это подстава. И не играет роль, сам Олейник подписался на это за деньги, или его подставили. И хоть Мертвечуку нужно вернуться в роднойь мир, ВСЕ ЗДЕСЬ ЗА, но полиция начала утомлять этими представлениями
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12.06.2021 18:59 Ответить
Что да, то да))
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12.06.2021 20:08 Ответить
Мій також.😆
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12.06.2021 20:39 Ответить
капец тебе чувак и в сизо и на зоне
барыг там крайне не любят.
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12.06.2021 17:50 Ответить
Да-да, вас послушать - барыг не любят, педофилов не любят, насильников не любят, убийц не любят - а кто ж все эти люди, что на зонах сидят?
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12.06.2021 18:21 Ответить
вопроса не понял, но попробую пояснить
на зоне вполне нормально относятся к наркоманам. но дилер или закладчик - торговец смертью. поэтому его просто выставят на деньги. большие деньги. и если он их не заплатят то его переведут в другую "касту"
что касается педофилов - тут без вариантов - будет в опущеных
насильников перед определением проверят - если подтвердится насилие - тоже опустят
кстати, в отличии от легенд, "опустят" это не то что вы думаете. это просто определение места и поведения. в 90% без физического насилия.
убийцы в этом списке вообще не к месту.
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12.06.2021 18:28 Ответить
Барыга будет барыжить на зоне. Обзаведётся новыми контактами.
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12.06.2021 19:01 Ответить
скорее всего не будет.
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12.06.2021 19:07 Ответить
это вы про какие годы рассказываете?
и еще вопрос: у кого тогда ЗК покупают наркоту, если они так не любят барыг? у барыг в погонах очевидно?
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12.06.2021 19:05 Ответить
нулевые и после
наркота покупается за колючкой. погоны ее просто передают и отдают ну уж точно не тем кто сидит по статье "продажа и распространение"
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12.06.2021 19:09 Ответить
Вопрос был в том, кто все эти люди, которые "не любят". Не такие же барыги/педофилы/насильники? С докторами наук сидеть будет?
Не 37-й год, когда в камере 3/4 "политических" было, т.е. нормальных людей.
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12.06.2021 21:41 Ответить
И даже не мифические "честные воры с понятиями" - эти щас по зонам не сидят, все больше в зРаде и в мэрских креслах.
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12.06.2021 21:48 Ответить
с точки зрения закона - такие же
но закон остается ДО колючки. внутри другие законы. о них я и написал
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12.06.2021 22:06 Ответить
кстати, о "3/4 политических нормальных"
реально "нормальных" было процентов 10. остальные "политические" были такими же мразями как и уголовники.
поясню - именно эти 90% "правильных" писали доносы в которых оббрехивали нормальных людей. только за то чтобы их не расстреляли а отправили на колыму. а до того как к ним приехал воронок эти же "нормальные" радостно хлопали товарищу сталину и ежову/берии когда их предшественников (тоже "нормальных") расстреливали и сажали в лагеря. это совок и там "нормальных" были единицы
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12.06.2021 22:09 Ответить
Присядь, расскажешь, умнецало.
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12.06.2021 23:15 Ответить
Подбросили
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12.06.2021 17:54 Ответить
И сразу килограмм ... .
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12.06.2021 17:57 Ответить
...красиво расфасованный в разнокалиберные пакетики
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12.06.2021 19:06 Ответить
Ну... Святой Миколай раскурился и добрался до чувака. В июне. С подарками. Да, не быстро, но гарантированно. Или Вы в Святого Миколая не верите?!?
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12.06.2021 22:37 Ответить
Пять разів по два кіло.
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12.06.2021 19:08 Ответить
та це ж якийсь агент фбр
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12.06.2021 17:54 Ответить
Нада дальше копать , глубже .
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12.06.2021 17:55 Ответить
Жадный Медвейчук. Его распространителям идейного опиума приходится подрабатывать распространяя опиум обычный!
После этого кто-то верит что если недайбог эти чмыри прийдут к всласти то жизнь мудрого нарида точно не улучшиться!
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12.06.2021 17:56 Ответить
Ну они уже были при власти . Там все понятно , но последыши никак не угомонятся . Тень на плетень недавно упала . )) .
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12.06.2021 18:02 Ответить
Вава, ты такая же мразь, как твои любимые зеленогнойные)))) Заносим в список продажных троллей под вывеской "Не все так однозначно", а вот ....- те еще хуже . Заезженная пластинка ************
Давече прочел такое

Слухайте, а це правда так цікаво - другий тиждень обговорювати всю цю дурню з плівками? Медведчук - МЕДВЕДЧУК!!! - щось там комусь з московитів говорить.
Хто винен? Порошенко!
Ну, неперевершена ж логіка.
Медведчук сказав? Ну, так Медведчука, курва, і питайте!
Тягар доказу лежить на обвинувачеві.
Обвинувачеві, Карл.
Це він повинен доводити те, що він набазікав язиком в якихось мутних розмовах - правда.
Це ази.
Але ні.
Московський агент звинувачує проукраїнського головнокомандувача в чомусь.
Висновок?
Правильно.
Обливати лайном проукраїнського головкома!
Про тебе бабки біля під'їзду сказали, що ти наркоман-повія.
Доведи-но нам тепер, що ти не наркоман, не повія.
У вас як з логікою, братці?
Ну, ловите ще компромату - товариш майор ФСБ, я насцяв повз унітаз, мене змусив це зробити Порошенко. Вимагаю розслідування і спростування. Ну, це ж я кажу майору ФСБ. Значить, точно винен Порох.
Приблизно одного рівня компромат.
За сім років, на мою думку, вже все гранично ясно: "а ось ко-ко-ко Порошенко ..."
Пішов до біса!
Все, вже ніякої іншої реакції, по-моєму, бути просто не повинно. Вже стільки, навіть не десятків, сотень, подібних вкидань було. І кожен раз виходило одне й те саме лайно.
Але ні. Обговорюється, вирує, щось там доводиться, щось в когось кидається ...
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13.06.2021 12:33 Ответить
Вернее надо было написать-наркодилер оказался оператором.)
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14.06.2021 11:46 Ответить
Да, видеть, Медведчук совсем мало платит своим работникам, раз за такие мизерные деньги оператор его телеканала разносил наркоту.
Жадный или дела плохи?
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12.06.2021 17:58 Ответить
Жадный дела у него благодаря клоуну наркоману идут хорошо!
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12.06.2021 17:59 Ответить
Я только не понял, - зачем вторую фотку заблурили?!
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12.06.2021 17:58 Ответить
Оцень харасе.
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12.06.2021 17:58 Ответить
Надо еще проверить работников NewsOne, 112 и ZIK...
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12.06.2021 17:59 Ответить
И также Г+Г. Там тоже на 25% работники Мертветчука. Скаабеева\Мосейчук шибко возбудилась, когда ей предложили 25% своей зарплаты передать армии.
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12.06.2021 18:33 Ответить
Мдя... Те, що на помийках мертвайчука тільки продажні шлюхи працюють знали всі. Вийшли на новий рівень.
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12.06.2021 18:02 Ответить
За мертвичуком, останнім часом, "золоті верби цвітуть"
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12.06.2021 18:02 Ответить
"Внєшнєє управлєніє"
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12.06.2021 18:05 Ответить
это он из любви к "русскаму миру" нес просвещение в Украину..
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12.06.2021 18:05 Ответить
Служил Гаврила в наркомате
Снимал кино для наркоман
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12.06.2021 18:05 Ответить
Знакомый рассказывал,- как то вечером "купил закладку конопли" кайфануть и пошел её искать (по фото пенька). Ходил... ходил... потом мобильником светил... потом таки нашёл! И... потом... понял что за кустами тоже ждали пока он её найдёт. Короче поменял её на фонарь под глаз и более недели кайфовал нахально сверкая им на работе и в маршрутке
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12.06.2021 18:08 Ответить
Шныря нужно под охрану брать!!!
мертведуковкое шобло его грохнет.
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12.06.2021 18:08 Ответить
марки ЛСД

==
Шо? тут па фєнє ботают?
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12.06.2021 18:09 Ответить
не просто так взяли - сам признался. счас он еще "показания" на Пороха даст - как тот в конфеты подсыпает...
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12.06.2021 18:09 Ответить
Ну, по-правді сказати, ця наркота стосується мертвечука, як стоп-сигнал до зайця... А, якщо кого там стосується - то кадровика ("менеджера по роботі з персоналом") і служби внутрішньої безпеки цього мертвечукового аналу.
Але: мертвечуку це кнопка в сраку... Приємно, але мало...
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12.06.2021 18:12 Ответить
діана панченка буде за ним сумувати
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12.06.2021 18:16 Ответить
Діанка Панченко починала з панелі! Туди ж скоро й повернеться сіромаха!
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12.06.2021 18:21 Ответить
Повернеться на панель, разом з МОРДОВОРОТОМ кужеэвим
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12.06.2021 18:35 Ответить
А Павлік кужеєв -так перевзувся радикально : після багаторічної роботи гна " 5"-перебіг до Мертвечука! Метаморфоза! - Гнида карочє!
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12.06.2021 18:56 Ответить
Не пойняв??? "5"-й цеж анал *****!!! Чи ви шоЛто перплутали?
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12.06.2021 19:20 Ответить
Закрыли канал, и вот вам результат, занялись привычным делом.
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12.06.2021 18:24 Ответить
http://berdnik.kopro.org/starlist/ Топ-15 ватных самок Украины
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12.06.2021 18:26 Ответить
да....дожились ))) скоро операторы и журнашлюшки канала Медведчука мелочь по карманам в маршрутках тырить начнут ))))
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12.06.2021 18:42 Ответить
Так канал же закрылся, и он работу только такую нашел.
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12.06.2021 18:55 Ответить
а...это уважительная причина )))
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12.06.2021 19:05 Ответить
эпоха бедности...
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12.06.2021 19:11 Ответить
Просто повернувся до старого ремесла )))
Знімає "пеньки із закладками"
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13.06.2021 08:53 Ответить
Чекаємо "розслідування" Бігуса про те що наркоту йому постачав Порошенко!
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12.06.2021 18:48 Ответить
Теперь точно "cameramen", только камера уже другая будет, а вместо объектива - "кормушка"...
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12.06.2021 19:09 Ответить
Просто пугает распространенность в Украине этого дерьма... Без сомнения, не без участия запоребриковых расиянских гнид.
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12.06.2021 19:20 Ответить
Не удивлюсь, узнав, что распространением в Украине занимаются т.н. расиянские "дипломаты".
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12.06.2021 19:27 Ответить
тут і без дипломатів вистачає росіянського лайніща - від пєвічєк ротом до мусорів у погонах
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13.06.2021 08:55 Ответить
Спору нет, хватает, даже среди моих быдлохарьковских соседей, но я не о том писал...
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13.06.2021 09:25 Ответить
Спросите у этого барыги за кого он голосовал на прошлых през выборах. Если он ходил на выборы - это 100% избиратель зеленского
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12.06.2021 19:50 Ответить
До чого довели людину, через втрату роботи у Медведчука. Гідрант своїми діями фактично робить людей злочинцями) Для себе небісь порошочок замовляє прямо в офіс, без всяких закладок)
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12.06.2021 20:27 Ответить
"...За одну оставленную в условленном месте "закладку" фигурант получал 60 гривен..."

Чому так дорого йому платили? Могли б заплатити по 59,90😜!
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12.06.2021 20:53 Ответить
С десюнчиками на кассе сейчас проблемы
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13.06.2021 08:07 Ответить
Путін недостатньо платить своїм шавкам - доводиться підробляти на стороні.
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12.06.2021 21:28 Ответить
Сamera мэны

Оператор каналу Медведчука виявився наркодилером - Цензор.НЕТ 342
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13.06.2021 08:07 Ответить
 
 