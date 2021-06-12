Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером. ФОТОрепортаж
За одну оставленную в условленном месте "закладку" фигурант получал 60 гривен. При нем и по месту его жительства изъяты различные наркотические средства - амфетамин, таблетки экстази, каннабис, марки ЛСД, а также весы и пакетики для расфасовки. За сбыт наркотиков мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
11 июня, во время патрулирования в Шевченковском районе спецназовцы ППОП № 1 заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Во время общения он признался, что делал так называемые закладки с наркотиками.
Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского района, у него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов. По словам задержанного, за оказанную закладку он получал 60 гривен.
"Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, веса и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки.
Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводят первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.
Между тем, источники в правоохранительных органах сообщили Цензор.НЕТ, что имя задержанного Тарас Олийнык, и он является оператором телеканала "Перший Незалежный", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Полицейские Киева проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всей сети производства и продажи наркотиков, чтобы перекрыть очередной канал сбыта амфетамина и других психотропных в столице
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барыг там крайне не любят.
на зоне вполне нормально относятся к наркоманам. но дилер или закладчик - торговец смертью. поэтому его просто выставят на деньги. большие деньги. и если он их не заплатят то его переведут в другую "касту"
что касается педофилов - тут без вариантов - будет в опущеных
насильников перед определением проверят - если подтвердится насилие - тоже опустят
кстати, в отличии от легенд, "опустят" это не то что вы думаете. это просто определение места и поведения. в 90% без физического насилия.
убийцы в этом списке вообще не к месту.
и еще вопрос: у кого тогда ЗК покупают наркоту, если они так не любят барыг? у барыг в погонах очевидно?
наркота покупается за колючкой. погоны ее просто передают и отдают ну уж точно не тем кто сидит по статье "продажа и распространение"
Не 37-й год, когда в камере 3/4 "политических" было, т.е. нормальных людей.
но закон остается ДО колючки. внутри другие законы. о них я и написал
реально "нормальных" было процентов 10. остальные "политические" были такими же мразями как и уголовники.
поясню - именно эти 90% "правильных" писали доносы в которых оббрехивали нормальных людей. только за то чтобы их не расстреляли а отправили на колыму. а до того как к ним приехал воронок эти же "нормальные" радостно хлопали товарищу сталину и ежову/берии когда их предшественников (тоже "нормальных") расстреливали и сажали в лагеря. это совок и там "нормальных" были единицы
После этого кто-то верит что если недайбог эти чмыри прийдут к всласти то жизнь мудрого нарида точно не улучшиться!
Давече прочел такое
Слухайте, а це правда так цікаво - другий тиждень обговорювати всю цю дурню з плівками? Медведчук - МЕДВЕДЧУК!!! - щось там комусь з московитів говорить.
Хто винен? Порошенко!
Ну, неперевершена ж логіка.
Медведчук сказав? Ну, так Медведчука, курва, і питайте!
Тягар доказу лежить на обвинувачеві.
Обвинувачеві, Карл.
Це він повинен доводити те, що він набазікав язиком в якихось мутних розмовах - правда.
Це ази.
Але ні.
Московський агент звинувачує проукраїнського головнокомандувача в чомусь.
Висновок?
Правильно.
Обливати лайном проукраїнського головкома!
Про тебе бабки біля під'їзду сказали, що ти наркоман-повія.
Доведи-но нам тепер, що ти не наркоман, не повія.
У вас як з логікою, братці?
Ну, ловите ще компромату - товариш майор ФСБ, я насцяв повз унітаз, мене змусив це зробити Порошенко. Вимагаю розслідування і спростування. Ну, це ж я кажу майору ФСБ. Значить, точно винен Порох.
Приблизно одного рівня компромат.
За сім років, на мою думку, вже все гранично ясно: "а ось ко-ко-ко Порошенко ..."
Пішов до біса!
Все, вже ніякої іншої реакції, по-моєму, бути просто не повинно. Вже стільки, навіть не десятків, сотень, подібних вкидань було. І кожен раз виходило одне й те саме лайно.
Але ні. Обговорюється, вирує, щось там доводиться, щось в когось кидається ...
Жадный или дела плохи?
Снимал кино для наркоман
мертведуковкое шобло его грохнет.
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Шо? тут па фєнє ботают?
Але: мертвечуку це кнопка в сраку... Приємно, але мало...
Знімає "пеньки із закладками"
Чому так дорого йому платили? Могли б заплатити по 59,90😜!