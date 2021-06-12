Оператор канала Медведчука оказался наркодиллером. ФОТОрепортаж

За одну оставленную в условленном месте "закладку" фигурант получал 60 гривен. При нем и по месту его жительства изъяты различные наркотические средства - амфетамин, таблетки экстази, каннабис, марки ЛСД, а также весы и пакетики для расфасовки. За сбыт наркотиков мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

11 июня, во время патрулирования в Шевченковском районе спецназовцы ППОП № 1 заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Во время общения он признался, что делал так называемые закладки с наркотиками.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского района, у него обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов. По словам задержанного, за оказанную закладку он получал 60 гривен.

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"Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, веса и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки.

Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводят первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.

Между тем, источники в правоохранительных органах сообщили Цензор.НЕТ, что имя задержанного Тарас Олийнык, и он является оператором телеканала "Перший Незалежный", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.





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Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За сбыт наркотиков фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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Полицейские Киева проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всей сети производства и продажи наркотиков, чтобы перекрыть очередной канал сбыта амфетамина и других психотропных в столице