Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Зливна каналізація не впоралася з дощовим потоком, і в центрі міста утворилося "озеро" глибиною півтора метра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Novosti-n.

В районі колишнього заводу "Дормашина" і на прилеглих до нього вулицях виявилися затопленими близько двох десятків автомобілів, серед яких є і позашляховики: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado й інші.

Власники "потопельників" вже підраховують збитки.

Підтоплення після дощів у цій частині міста трапляються регулярно. Міська влада неодноразово рапортувала про те, що зливова каналізація в цьому районі прочищена і тепер впорається з будь-яким потоком. Але нинішній дощ показав, що це не так.





















