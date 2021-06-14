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Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Зливна каналізація не впоралася з дощовим потоком, і в центрі міста утворилося "озеро" глибиною півтора метра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Novosti-n.

В районі колишнього заводу "Дормашина" і на прилеглих до нього вулицях виявилися затопленими близько двох десятків автомобілів, серед яких є і позашляховики: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado й інші.

Власники "потопельників" вже підраховують збитки.

Підтоплення після дощів у цій частині міста трапляються регулярно. Міська влада неодноразово рапортувала про те, що зливова каналізація в цьому районі прочищена і тепер впорається з будь-яким потоком. Але нинішній дощ показав, що це не так.

Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 01
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 02
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 03
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 04
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 05
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 06
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 07
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 08
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 09
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 10
Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві 11

Автор: 

авто (6165) негода (757) Миколаїв (1805) потоп (85)


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Топ коментарі
+14
Для Миколаївців пора б знати, що Міщанська яма - гибле місце. Тягнеться від М.Морської до Інженерної. В радіусі 5 кварталів. Об'їхати в негоду можна тільки по Адміральській. Основна заливна негода завжди приходиться на червень. В цей час, в цих місцях авто оставляти неможна. Навіть для тих, хто любить японаматькухню (там ресторація Якіторії).
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
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14.06.2021 18:44
+8
Скоро на авториа. Не бит не крашет, только с салона, в такси не был мамой клянусь, честно дорогой.
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14.06.2021 18:17
+7
до революции Мещанская канава называлась,и всё время затапливало
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
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14.06.2021 18:21
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ну, не десятки...штук пять))
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14.06.2021 18:06 Відповісти
Почему-то думаешь, что тебе на фото все выложили.
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14.06.2021 18:35 Відповісти
почему ты думаешь что я думаю, а не то что я видел собственными глазами?)))
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14.06.2021 19:05 Відповісти
все остальные десятки штук под водой - вода выше крыши, в первую очередь не видно крыш низеньких спорткаров - порше, кайенов, феррари
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14.06.2021 18:41 Відповісти
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14.06.2021 19:01 Відповісти
В Николаеве женщины за пачку сигарет и шейк отдаются любому немытому чму, какие нахрен спорткары?
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15.06.2021 20:47 Відповісти
А скільки смартів пішло у лівнєвку!
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14.06.2021 19:44 Відповісти
ждем дешевые авто из Николаева, оптовикам большая скидка))
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15.06.2021 16:43 Відповісти
жесть...
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14.06.2021 18:08 Відповісти
"Дормашина" как всегда
вроде и не самое низкое место в городе, но каждый раз одно и то же

я помню как в том месте лично видел автобус который утонул по окна а пассажиры стояли на сидушках. машины ездили по центральному пешеходному бульвару
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14.06.2021 18:08 Відповісти
Мещанская канава
привет,у нас сегодня жесть,в три захода тропический ливень
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14.06.2021 18:23 Відповісти
привет
а мои жалуются - у них ни капли. все ушло на центр
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14.06.2021 18:25 Відповісти
омг, я то думал в одессе плохо
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14.06.2021 18:09 Відповісти
Не все, що на перший поглядждається трагедією є нею насправді. Безумовно, авто були застраховані. І оловне - кацапи в Криму цю воду чючайнками набирали б. Але у них посуха. Ще одна іронія від Всевишнього. 😊
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14.06.2021 18:10 Відповісти
Ржу не могу......
А ливневка вообще работала?
Если в таком же состоянии как у нас в Херсоне - то это естественно!
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14.06.2021 18:12 Відповісти
сушить и продавать.....
дождь неустойку не заплатит....
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14.06.2021 18:13 Відповісти
главное, чтоб моторы под водой не заводили, будут перебои в работе
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14.06.2021 18:44 Відповісти
Враждебная погода. Тварь!
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14.06.2021 18:15 Відповісти
Скоро на авториа. Не бит не крашет, только с салона, в такси не был мамой клянусь, честно дорогой.
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14.06.2021 18:17 Відповісти
уже послезавтра ждём бум на "авториа" : "..не бит, не крашен, жена детей в школу возила..."
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14.06.2021 18:19 Відповісти
И так каждый ливень. На одном и том же месте.
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14.06.2021 18:19 Відповісти
до революции Мещанская канава называлась,и всё время затапливало
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
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14.06.2021 18:21 Відповісти
Норм. Зато новострой рядом фигачат. Риторический вопрос про подземный паркинг и ливневки от новостроя.
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14.06.2021 18:25 Відповісти
Ачётакова,пля! Зате в Миколаєві і досі кацапська мова має стастус регіональної.Так шо це вас,уродів,покарано звише...
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14.06.2021 18:34 Відповісти
Для Миколаївців пора б знати, що Міщанська яма - гибле місце. Тягнеться від М.Морської до Інженерної. В радіусі 5 кварталів. Об'їхати в негоду можна тільки по Адміральській. Основна заливна негода завжди приходиться на червень. В цей час, в цих місцях авто оставляти неможна. Навіть для тих, хто любить японаматькухню (там ресторація Якіторії).
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
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14.06.2021 18:44 Відповісти
Крымчанам эти фото.
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14.06.2021 19:06 Відповісти
о рио рио
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14.06.2021 20:03 Відповісти
Ливневки последний раз чистили в 1919г ?
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14.06.2021 20:46 Відповісти
Что такое - Ливневки? )
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14.06.2021 20:52 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&rlz=1C1AVNG_enUA704UA781&oq=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Ливневки
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14.06.2021 22:46 Відповісти
Вот спасибо!
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14.06.2021 23:21 Відповісти
Громи на південь відгриміли, із Громоклії п'ють воли...


та ніякі зливостоки ніде не подужають залпової зливи
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14.06.2021 21:28 Відповісти
 
 