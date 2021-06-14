Десятки автомобілів потонули після зливи в Миколаєві. ФОТОрепортаж
Зливна каналізація не впоралася з дощовим потоком, і в центрі міста утворилося "озеро" глибиною півтора метра.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Novosti-n.
В районі колишнього заводу "Дормашина" і на прилеглих до нього вулицях виявилися затопленими близько двох десятків автомобілів, серед яких є і позашляховики: Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado й інші.
Власники "потопельників" вже підраховують збитки.
Підтоплення після дощів у цій частині міста трапляються регулярно. Міська влада неодноразово рапортувала про те, що зливова каналізація в цьому районі прочищена і тепер впорається з будь-яким потоком. Але нинішній дощ показав, що це не так.
Топ коментарі
+14 Огусто
показати весь коментар14.06.2021 18:44
+8 Юрий Петров #225294
показати весь коментар14.06.2021 18:17
+7 ruda
показати весь коментар14.06.2021 18:21
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вроде и не самое низкое место в городе, но каждый раз одно и то же
я помню как в том месте лично видел автобус который утонул по окна а пассажиры стояли на сидушках. машины ездили по центральному пешеходному бульвару
привет,у нас сегодня жесть,в три захода тропический ливень
а мои жалуются - у них ни капли. все ушло на центр
А ливневка вообще работала?
Если в таком же состоянии как у нас в Херсоне - то это естественно!
дождь неустойку не заплатит....
мудозвоны из администрации,только провели реконструкцию ливнёвок на этом участке
результат мы видим
Ратувати та репетувати за те, що влада нічого не робить, то марнотрацтво своїх сил. Що батько покійний в далекі часи говорив, що в тіх містах чуть не втопив КАМАЗ.
На моїй пам'яті було вочевидь, як водій ПАЗа на отут, де була солдатська лазня, виліз на дай авто і чекав допомоги. А автівки там, на проспекті, частенько тонуть, Були навіть жертви, потопленики. Є фото років 15 давності, теж саме.
Ніхто, нічого з цим не поробіть. Хіба що ставити якийсь віадук... Тільки це фантастика в наших реаліях.
та ніякі зливостоки ніде не подужають залпової зливи